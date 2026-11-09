Weihnachtsshopping: Wenn das Schnäppchen zur Betrugsfalle wird

11 % der Deutschen wurden beim Online-Weihnachtseinkauf betrogen – 81 % der Betroffenen verloren Geld
Weihnachtsgeschenke, knappe Verfügbarkeit und verlockende Rabatte: Beim Online-Einkauf geraten Sicherheitsbedenken schnell ins Hintertreffen. Der Norton Holiday Report 2026 zeigt, wie teuer dieses Verhalten werden kann – und warum auch KI-Shopping-Assistenten keine unabhängige Händlerprüfung ersetzen [1]. Für IT-Verantwortliche und Management liefert die Studie einen Anlass, digitale Kaufprozesse und Sicherheitsbewusstsein gemeinsam zu betrachten.
Management Summary
- Finanzielles Risiko ist konkret: 11 % der Deutschen berichten von Betrug beim Online-Weihnachtseinkauf. 81 % dieser Betroffenen verloren Geld; bei den Betroffenen mit Geldverlust lag der Durchschnitt bei 479,62 Euro. [1]
- Bewusstsein allein reicht nicht: 20 % kauften bereits bei einem Anbieter, obwohl sie Betrug vermuteten. Die Konsequenz: Sicherheitsregeln müssen auch unter Rabatt- und Zeitdruck anwendbar bleiben. [1]
- Junge Zielgruppen brauchen gezielte Ansprache: In der Generation Z lag der Anteil der Käufe trotz Betrugsverdachts bei 46 %. Sicherheitskommunikation sollte deshalb konkrete Situationen wie Social-Media-Angebote und begehrte Trendartikel aufgreifen. [1]
- KI-Empfehlungen sind kein Vertrauensnachweis: 57 % haben bereits einen KI-Shopping-Assistenten oder -Agenten genutzt. Die Hälfte dieser Nutzer berichtet von einer Empfehlung oder einem Kauf bei einem unbekannten Händler während der letzten Weihnachtssaison. Eine unabhängige Anbieterprüfung bleibt entscheidend. [1]
- Kontrollen kombinieren statt Schutz versprechen: Die redaktionelle Empfehlung für IT und Management lautet: Shopprüfung, geeignete Zahlungswege und ein klarer Meldeweg gehören zusammen. Die Verbraucherzentrale warnt auch bei einem grünen Fakeshop-Finder-Ergebnis vor unbedachtem Bezahlen; die Polizei empfiehlt bei Betrug sofortigen Kontakt zur Bank und eine Anzeige. [2][5]
KI-generiertes Symbolbild: Beim digitalen Weihnachtseinkauf gehören Geschenkewünsche und Sicherheitsprüfung zusammen.
Online-Weihnachtseinkauf: Die Ergebnisse im Detail
Gefälschte Online-Shops, betrügerische Anzeigen und KI-generierte Inhalte verunsichern Verbraucher beim Weihnachtseinkauf. Laut dem aktuellen Norton Holiday Report 2026 geben 30 % der Deutschen an, dass die Menge an Betrugsversuchen und KI-generierten Inhalten im Internet sie in dieser Weihnachtssaison beim Online-Shopping zurückhaltender macht. In der Generation Z liegt dieser Anteil bei 46 %.
Die Verunsicherung spiegelt sich in den Einkaufsplänen wider: Von den 89 % der deutschen Befragten, die in dieser Weihnachtssaison zumindest teilweise online einkaufen wollen, planen 30 %, aus Sorge vor Online-Betrug, gefälschter Werbung oder KI-generierten Inhalten mehr Weihnachtseinkäufe im stationären Handel zu erledigen. Bei der Generation Z liegt dieser Anteil mit 49 % deutlich höher, bei der Generation X mit 20 % niedriger.
Gleichzeitig zeigen die Daten, wie real die Gefahren sind: 11 % der Deutschen wurden beim Online-Weihnachtseinkauf Opfer eines Betrugs. 81 % der Betroffenen verloren dabei Geld. Der durchschnittliche finanzielle Verlust unter den Betroffenen, die Geld verloren, lag bei fast 500 Euro (479,62 Euro).
Riskantes Jagdfieber nach Trendartikeln
Obwohl 40 % der deutschen Verbraucher angeben, guten Angeboten während der Feiertage mit Misstrauen zu begegnen, lassen sich 60 % von Schnäppchen beeinflussen. Die Suche nach stark nachgefragten Spielzeugen und Trendartikeln kann dabei mit riskantem Verhalten einhergehen.
Um an ein stark nachgefragtes Geschenk oder Spielzeug zu gelangen, haben Deutsche bereits folgende Risiken in Kauf genommen:
- 15 % klickten auf eine Social-Media-Anzeige oder E-Mail mit einem entsprechenden Angebot – in der Generation Z waren es 30 %, bei den Millennials 20 %.
- 14 % kauften bei einer ihnen unbekannten Website oder einem unbekannten Händler, angeführt von der Generation Z mit 23 % und den Millennials mit 20 %.
- 14 % zahlten deutlich mehr als den Marktpreis eines Artikels, beispielsweise 25 % oder mehr über dem Originalpreis, darunter 21 % aus der Generation Z sowie 23 % der Millennials.
Ein Viertel (25 %) stießen bei der Suche nach beliebten Artikeln wie Labubu, Jellycat oder Stanley Cups zudem auf verdächtige Websites oder Händler.
Darüber hinaus haben 20 % der deutschen Verbraucher bereits bei einer Website oder einem Verkäufer gekauft, bei dem sie Betrug vermuteten, weil das Angebot zu verlockend schien. In der Generation Z lag dieser Anteil bei 46 %.
»Die Ergebnisse zeigen, dass das Bewusstsein für Online-Betrug nicht immer zu sichereren Einkaufsgewohnheiten führt«, erklärt Alexander Vucevik, Director CyberSafety Technology bei Norton. »Selbst wenn Verbraucher bei verdächtigen Angeboten vorsichtig sind, kann die Verlockung eines begehrten Geschenks oder eines hohen Rabatts dazu führen, dass sie Risiken eingehen, die sie normalerweise vermeiden würden. Betrüger nutzen genau diesen Konflikt aus und verwandeln mit überzeugenden Online-Shops und verlockenden Schnäppchen die Begeisterung der Käufer in eine offene Tür für Betrug.«
Zahl der blockierten Angriffe auf gefälschte Online-Shops in Deutschland mehr als verdoppelt
Ein Blick auf die Weihnachtssaison 2025 zeigt, dass Sicherheitsprodukte in Deutschland deutlich mehr Aktivitäten im Zusammenhang mit gefälschten Online- Shops blockierten als im Vorjahr.
- Deutlicher Anstieg blockierter Angriffe: Zwischen Oktober und Dezember 2025 blockierte Gen in Deutschland rund 3,59 Millionen Angriffe im Zusammenhang mit gefälschten Online-Shops. Im gleichen Zeitraum 2024 waren es rund 1,57 Millionen, ein Anstieg von rund 129 %.
- Mehr blockierte Domains: Die Zahl der blockierten Fake-Shop-Domains stieg von rund 43.000 im vierten Quartal 2024 auf rund 68.000 im vierten Quartal 2025 – ein Plus von rund 58 %.
- Mehr Menschen geschützt: Die Zahl der in Deutschland geschützten Nutzer:innen stieg im selben Zeitraum von rund 584.000 auf rund 1,28 Millionen, ein Anstieg von etwa 119 %.
- Domains über längere Zeit erfasst: In der Liste der 20 am häufigsten blockierten Fake-Shop- Domains in Deutschland weisen 18 Domains eine erfasste Lebensdauer von mindestens 180 Tagen auf.
KI im E-Commerce: Vertrauen bleibt begrenzt
Deutsche Verbraucher stehen KI beim Einkaufen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber: Fast drei Viertel (74 %) geben an, dass sie einen KI-Assistenten zum Einkaufen nutzen würden. Von diesen Befragten ist rund ein Drittel (34 %) zuversichtlich, dass ein KI-Assistent eine betrügerische Website beim Einkaufen erkennen und vermeiden würde. Der gleiche Anteil der Befragten (34 %) ist diesbezüglich nicht zuversichtlich.
Gleichzeitig haben bereits 57 % der Konsumenten in Deutschland einen KI-Shopping-Assistenten oder -Agenten genutzt. Von diesen Nutzern berichtet die Hälfte (50 %), dass ein solches Tool während der letzten Weihnachtssaison einen ihnen unbekannten Händler empfohlen oder einen Kauf bei diesem abgeschlossen hat.
Sechs Sicherheitstipps für den Weihnachtseinkauf
- Den Shop vor dem Kauf gründlich prüfen: Auf ungewöhnliche oder fehlerhafte Webadressen achten und nach dem Namen des Shops in Kombination mit Begriffen wie »Betrug« oder »Erfahrungen« suchen. Außerdem empfiehlt es sich, das Impressum auf die erforderlichen Angaben zu prüfen, insbesondere auf die Anschrift und, sofern zutreffend, Handelsregisterangaben.
- Käuferschutz gezielt nutzen: Die Bedingungen der jeweiligen Bezahlplattform sollten gezielt geprüft werden. Bei Zahlungsdiensten wie PayPal sollte für Einkäufe nicht die Option »Geld an Freunde und Familie senden« gewählt werden, da dafür kein regulärer Käuferschutz für Waren und Dienstleistungen gilt.
- Direktzugriff statt Klick auf Werbelinks: Statt Links in Anzeigen sozialer Netzwerke oder Werbe-E-Mails zu folgen, sollten Käufer die Webadresse des Händlers direkt in den Browser eingeben oder dessen offizielle App nutzen.
- KI-Empfehlungen unabhängig gegenprüfen: Shopping-Assistenten können als Recherchehilfe oder Inspirationsquelle dienen. Bei unbekannten Händlern nicht blind auf automatisierte Empfehlungen verlassen, sondern vor dem Kauf unabhängige Bewertungen und die Seriosität des Anbieters prüfen.
- Paketnachrichten kritisch hinterfragen: Links zur Sendungsverfolgung in SMS oder E-Mails sollten nicht unbedacht angeklickt werden. Stattdessen empfiehlt es sich, den Lieferstatus direkt über die offizielle App oder Website des Logistikunternehmens oder Händlers zu prüfen.
- Auf modernen Geräteschutz setzen: Eine aktuelle Sicherheitslösung wie Norton 360 kann dabei helfen, potenziell gefährliche URLs, Phishing-Versuche und bösartige Downloads frühzeitig zu erkennen und zu blockieren.
Ergänzende Praxistipps
Die folgenden Empfehlungen ergänzen die sechs Sicherheitstipps um unabhängige Prüfungen und einen Ablauf für den Ernstfall.
- Shopadresse prüfen — Fakeshop-Finder nutzen: Die vollständige Adresse des unbekannten Shops eingeben. Bei Gelb die genannten Merkmale selbst kontrollieren; bei Rot einen anderen Anbieter wählen. Grün ist kein Freibrief für ungeschützte Zahlungen. [2]
- Vertrauenssignale verifizieren — Nicht auf die Optik verlassen: Ein professionelles Design, ein Impressum oder ein Gütesiegel reichen allein nicht. Siegel beim Aussteller und Bewertungen außerhalb des Shops gegenprüfen. [3]
- Checkout kontrollieren — Zahlungswechsel ernst nehmen: Wird aus mehreren beworbenen Zahlungsarten im letzten Schritt ausschließlich Vorkasse per Überweisung, den Kauf abbrechen und einen anderen Händler suchen. [3][5]
- Kauf dokumentieren — Belege sichern: Bestellbestätigung, Zahlungsbeleg und Nachrichten aufbewahren. Bei Verdacht zusätzlich Screenshots von Angebot und Shopadresse sichern. Diese Unterlagen unterstützen Bank, Zahlungsanbieter und Polizei. [5]
- Sofort reagieren — Bank und Polizei einschalten: Bei Betrugsverdacht unverzüglich Bank oder Zahlungsdienstleister kontaktieren und prüfen lassen, ob eine Zahlung gestoppt oder zurückgeholt werden kann. Mit den gesicherten Belegen Anzeige erstatten; eine Rückzahlung ist nicht garantiert. [5]
FAQ: Zehn Fragen zum sicheren Online-Weihnachtseinkauf
1. Woran erkenne ich einen möglichen Fake-Shop?
Warnsignale sind eine unpassende oder auffällige Internetadresse, ungewöhnlich günstige Angebote, unplausible Angaben zum Betreiber und ausschließlich Vorkasse im Checkout. Auch professionell gestaltete Seiten können gefälscht sein. Entscheidend ist die Kombination mehrerer Prüfungen, nicht ein einzelnes Merkmal. [3][5]
2. Wie funktioniert der Fakeshop-Finder?
Sie geben die Shopadresse ein; das Tool untersucht Merkmale und liefert eine Ampelbewertung. Grün bedeutet, dass der Shop bisher nicht negativ aufgefallen ist. Gelb verlangt zusätzliche eigene Prüfung, Rot weist auf kritische Merkmale beziehungsweise bekannte Betrugsadressen hin. Auch bei Grün sollten Sie eine sichere Zahlungsart wählen. [2]
3. Sind ein Impressum und gute Bewertungen ausreichend?
Nein. Die Polizei beschreibt Fake-Shops mit gefälschtem Impressum und unrechtmäßig verwendeten Gütesiegeln. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Bewertungen außerhalb des Shops zu prüfen und bei Siegeln nach einem überprüfbaren Zertifikat des Ausstellers zu suchen. [3][5]
4. Welche Zahlungsart reduziert das Risiko?
Die Polizei empfiehlt geeignete sichere Zahlungswege, etwa Rechnungskauf. Bezahlverfahren mit Käuferschutz können ebenfalls helfen, wenn deren Bedingungen erfüllt sind. Unbekannten Shops sollte man nicht allein deshalb vertrauen, weil Logos mehrerer Zahlungsanbieter angezeigt werden; entscheidend ist die tatsächlich verfügbare Methode im Checkout. [5]
5. Wann hilft der PayPal-Käuferschutz?
Bei berechtigten Käufen kann er greifen, wenn ein Artikel nicht ankommt oder deutlich von der Beschreibung abweicht. Unter den geltenden Voraussetzungen können Kaufpreis und ursprüngliche Versandkosten erstattet werden. Ausschlüsse, Nachweise und Fristen sind zu beachten; eine Erstattung ist nicht automatisch garantiert. Maßgeblich sind die PayPal-Bedingungen. [4]
6. Kann ich einem KI-Shopping-Assistenten die Händlerprüfung überlassen?
Der vorliegende Norton-Bericht liefert keinen Nachweis, dass KI-Assistenten unbekannte Händler zuverlässig als seriös einstufen. Er berichtet vielmehr, dass die Hälfte der bisherigen KI-Shopping-Nutzer während der letzten Weihnachtssaison eine Empfehlung oder einen Kauf bei einem unbekannten Händler erlebt hat. Redaktionelle Empfehlung: KI für Suche und Vergleich nutzen, Händler und Zahlungsweg aber unabhängig prüfen. [1][2]
7. Warum sind Trendartikel und Rabatte ein Anlass für besondere Vorsicht?
Die Polizei warnt vor Lockangeboten für besonders gefragte Produkte, die andernorts bereits vergriffen sind. Der Norton-Bericht zeigt außerdem, dass 20 % der deutschen Verbraucher schon trotz Betrugsverdachts gekauft haben, weil das Angebot zu verlockend erschien. Ein begehrtes Geschenk ist deshalb kein Grund, Sicherheitsprüfungen auszulassen. [1][5]
8. Was sollte ich tun, wenn ich bereits bezahlt habe?
Kontaktieren Sie sofort Ihre Bank oder den Zahlungsdienstleister und lassen Sie prüfen, ob sich die Transaktion noch stoppen oder zurückholen lässt. Sichern Sie Kaufunterlagen und Nachrichten und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Welche Rückholmöglichkeit besteht, hängt unter anderem vom Zahlungsweg und vom Zeitpunkt ab; ein Erfolg lässt sich nicht zusagen. [5]
9. Welche Beweise sind für eine Meldung wichtig?
Bewahren Sie Kaufvertrag beziehungsweise Bestellbestätigung, Zahlungsbelege und E-Mails auf. Ergänzen Sie Screenshots des Angebots und der Shopseite mit erkennbarer Internetadresse. Die Polizei empfiehlt, alle vorhandenen Kaufbelege zu sichern und zur Anzeige mitzubringen. [5]
10. Was kann das Management aus den Ergebnissen ableiten?
Die Studie untersucht Verbraucher, nicht die Sicherheit betrieblicher Beschaffung. Eine direkte Übertragung ihrer Prozentwerte auf Unternehmen wäre daher nicht gerechtfertigt. Als redaktionelle Handlungsempfehlung lassen sich dennoch klare Freigaben für unbekannte Anbieter, unabhängige Shopprüfungen, definierte Zahlungswege und ein bekannter Meldeweg ableiten. Das verbindet die dokumentierten Risikosituationen mit den Präventionsempfehlungen von Verbraucherzentrale und Polizei. [1][2][5]
Der vollständige Norton Holiday Report 2026 ist unter https://de.norton.com/blog/research/holiday-scams-insights-report-2026 verfügbar.
Quellen und Methodik
[1] Norton Holiday Report 2026: https://de.norton.com/blog/research/holiday-scams-insights-report-2026 — Studienquelle laut vorliegendem Ausgangstext; nicht zusätzlich online verifiziert. Methodik: Die Umfrage wurde von Dynata in Deutschland vom 15. September 2026 bis zum 23. September 2026 online unter 1.000 Erwachsenen ab 18 Jahren durchgeführt. Die Daten wurden nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet, um die nationale Repräsentativität sicherzustellen.
[2] Verbraucherzentrale, Fakeshop-Finder: https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560
[3] Verbraucherzentrale, Abzocke online: Wie erkenne ich Fakeshops im Internet?: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/abzocke-online-wie-erkenne-ich-fakeshops-im-internet-13166
[4] PayPal, Bedingungen zum Käuferschutz: https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/buyer-protection
[5] Polizeiliche Kriminalprävention, Fake-Shops: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/
Internetrecherche: 9. November 2026. Die ergänzenden Praxistipps und FAQ beruhen auf den oben genannten Quellen. Empfehlungen für IT und Management sind redaktionelle Ableitungen, keine zusätzlich erhobenen Studienergebnisse.
Weitere Informationen unter https://de.norton.com/ und GenDigital.com.
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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