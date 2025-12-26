Wo feiern die Deutschen Weihnachten und Silvester? Dieser Frage ist Statista, wie jedes Jahr, im Feiertags-Special der Consumer Insights nachgegangen. Auch 2025 feiern die Menschen hierzulande bevorzugt in den eigenen vier Wänden – das gilt gleichermaßen für die Weihnachtstage als auch an Silvester. Die Zeit vom 24. bis zum 26. Dezember verbringen außerdem viele der Befragten bei Familienmitgliedern. An dritter Stelle folgen jeweils Besuche bei Freunden. Vergleichsweise niedrig ist dagegen der Anteil derjenigen, die am Jahresende ins Restaurant oder auf Partys gehen. Mathias Brandt

Weihnachten 2.0: Wenn neben Christkind auch KI mitfeiert

Bei rund einem Zehntel liefert die KI das Weihnachtsgedicht. Mehrheit findet aber, KI hat an Weihnachten nicht zu suchen

Bitkom wünscht ein Frohes Fest

Besuch von Christkind oder KI an Heiligabend? Künstliche Intelligenz spielt bei einem Teil der Deutschen auch an den Weihnachtsfeiertagen eine tragende Rolle: So planen 21 Prozent der Deutschen, sich die Texte von Weihnachtsliedern von einer KI anzeigen zu lassen, 12 Prozent möchten sich ein persönliches Weihnachtsgedicht erstellen oder sogar vortragen lassen. Für eine komplette Weihnachtsgeschichte greift bislang nur ein kleiner Teil (3 Prozent) auf KI zurück. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.002 Personen ab 16 Jahren in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Auch beim Schreiben von Weihnachtspost wird KI bisher nur vereinzelt genutzt: 6 Prozent lassen sich Texte für Karten oder Weihnachtsgrüße von KI erstellen. Neben praktischer Unterstützung beim Schreiben oder Vortragen von Liedern, Gedichten und Co. kann KI für manche auch eine emotionale Stütze sein: 9 Prozent sagen, das Schreiben oder Sprechen mit KI könne an Weihnachten helfen, sich weniger einsam zu fühlen. Für den Großteil der Deutschen kommt KI an Heiligabend jedoch nicht infrage: 58 Prozent sind der Meinung, an Weihnachten solle man sich nicht mit KI beschäftigen – offenbar gönnt ein Großteil nicht nur sich selbst, sondern auch der Technik ein paar Tage Pause vor dem Jahresende.

Ob mit digitalem Helfer oder klassisch nur mit Liederbuch, Kerzenschein und Plätzchen – das Bitkom-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten, entspannte Feiertage mit Familie und Freunden, Zeit zum Durchatmen und Abschalten sowie einen erfolgreichen Start ins Digitaljahr 2026.

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.002 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 41 bis KW 46 2025 statt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: »Welche der folgenden Aussagen zu KI an Weihnachten treffen auf Sie bzw. Ihrer Meinung nach zu bzw. nicht zu?«.

