Wie Sie mit einem iPad neue Kunden gewinnen

Herr Müller steht im Laden, sieht sich verhalten um und denkt sich: »Oh Mist, gerade niemand da, den ich fragen kann. Egal, ich wollte mich eh nur umschauen. Ein paar Dinge habe ich gesehen, den Rest schaue ich mir zu Hause im Internet an. Vielleicht komme ich ja mal wieder – vielleicht auch nicht.« Nach zwei Minuten verschwindet Herr Müller leise durch die Ladentür.

Häufig geschehen solche Situationen im Laden, ohne dass die Verkäufer es mitbekommen oder etwas dagegen unternehmen können. Hier erfahren Sie, wie Sie das mit einer überschaubaren Investition vermeiden und Ihre Umsätze mittelfristig steigern.

Ihr Verkaufsraum hat einen großen Vorteil

Manche Vertriebsaußendienstler wären froh, wenn die Kunden zu ihnen kommen – und nicht umgekehrt. Ein Laden beziehungsweise Verkaufs- oder Messestand verursacht Kosten, bietet dafür jedoch die einzigartige Chance, »live« mit Interessenten ins Gespräch zu kommen. Im Vergleich zum Online-Einkauf ist der Kontakt viel persönlicher: Ihr Gegenüber kann Sie sehen und Vertrauen aufbauen. Als Verkäufer bekommen Sie Emotionen des Kunden wie ein Zögern oder Lächeln hautnah mit – und können so sympathisch darauf reagieren. Die Herausforderung dabei: Durch das Internet hat sich das Kaufverhalten grundlegend geändert.

Wie trifft Ihr Kunde heute seine Kaufentscheidung?

Käufe werden emotional beschlossen und später (meist unterbewusst) rational begründet. Gefühle und Sympathie spielen indirekt eine große Rolle. Der Kunde ist außerdem gut informiert – oder will gut informiert werden.

Beim Online-Einkauf sind Vergleiche einfach und schnell Resultate zu sehen. Daran haben sich Kunden gewöhnt und sind manchmal etwas ungeduldig.

Wenn sich ein Interessent die Mühe gemacht hat, Ihren Verkaufsraum zu betreten, wäre es schade diese wertvolle Chance ungenutzt zu lassen. Ein iPad kann helfen, Kunden länger im Verkaufsraum zu halten und das Einkaufserlebnis zu verbessern.

Wie das geht und für wen sich das eignet, erfahren Sie jetzt.

Passt das für mich?

Falls Sie sich in einer der drei Situationen unten wiederfinden: Ja, auf jeden Fall!

Sie haben einen Verkaufsraum oder Laden

Manche Menschen sind anfangs etwas zurückhaltend und wollen sich erst »aufwärmen«, bevor Sie zu einem Gespräch bereit sind.

Wenn Kunden am iPad stehen bleiben, ist die erste Schwelle überschritten, da sie nun nach Informationen suchen.

Nach kurzer Zeit können Sie die Kunden ansprechen – in den meisten Fällen werden diese aufgeschlossen für eine Unterhaltung sein.

Sie haben einen Verkaufs- oder Messestand mit Laufkundschaft

Durch Produktvideos, Animationen oder interaktive Apps auf einem iPad können Sie Interessenten bremsen und mit ersten Informationen füttern. Mit einer offenen Frage können Sie einen guten Gesprächseinstieg finden.

Sie verkaufen komplexe Systeme oder Dienstleistungen

Gerade wenn Sie Produkte mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten anbieten, kann es schwierig sein, dem Kunden schnell die wichtigsten Fakten zu vermitteln. Egal ob Einbauküchen oder abstrakte Finanzprodukte: Bilder sprechen oft für sich und unterstützen Ihre Argumentation.

Ein Experte für den Einsatz von iPads am Point of Sale ist CASAIO. Das Team berät Firmen bei der smarten Gestaltung von Verkaufsräumen. Als Nächstes geben wir Ihnen einige Ideen, was Sie mit einem iPad zeigen können.

Was kann ich meinen Kunden zeigen?

Sie haben eine Website mit guten Inhalten oder sogar eine eigene App? Dann nutzen Sie diese.

Wenn Sie hochwertige Produkte verkaufen, die nicht immer im Laden stehen, können Sie Bilder, technische Daten und Spezifikationen zeigen. Vielleicht haben Sie sogar Videos, die das Produkt in Aktion zeigen.

Auch wenn Ihr Kunde nach einer Beratung (noch) keine Kaufentscheidung vor Ort treffen will, hilft das iPad.

Senden Sie vor Ort doch gleich Unterlagen aufs Smartphone – so geben Sie etwas mit. Und wer gibt, bekommt meist etwas zurück. Falls Sie einen Newsletter haben, können Sie den Interessenten vorschlagen, sie gleich in den Verteiler aufzunehmen.

Kann ich das iPad selbst montieren?

Klar können Sie, wenn Sie einige Dinge beachten: Das iPad sollte ergonomisch angebracht sein, damit es gut bedient werden kann. Ein iPad lässt sich leicht »mitnehmen«, wenn es einfach auf dem Tisch liegt – daher sollte es fest montiert sein.

Denken Sie auch an ein edles Design, die (möglichst unsichtbare) Verkabelung der Stromversorgung und an gute Akustik bei der Soundausgabe. Wenn Sie sich die Zeit für Planung und Umsetzung sparen wollen, wenden Sie sich doch an einen Experten: Unter anderem bietet der Smart Home Shop Casaio diverse individuelle Lösungen für iPad Bodenständer am Point of Sale an. Aber auch im lokalen Handel sowie bei großen Online Shops wie Voltus.de, finden sich dutzende Modelle, je nach individuellem Anspruch.

Lassen Sie sich jetzt beraten und steigern Sie Ihren Umsatz mit einem iPad – an Ihrem Point of Sale.

652 Artikel zu „Verkauf Förderung“