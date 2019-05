So meistern Unternehmen die drängendsten Herausforderungen in Sachen KI

So stärken digitale Softwarelösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, Kundendienst und Kundentreue.

Wie lassen sich der Kundendienst auf ein neues Niveau heben und hierdurch Kundenzufriedenheit und -treue stärken? Diese Frage treibt Unternehmen und Marketing-Verantwortliche der unterschiedlichsten Branchen weltweit um. Die Herausforderung: Sie benötigen eine umfassende digitale Strategie flankiert von verlässlichen und funktionsstarken Lösungen, die sie bei dieser Aufgabe unterstützen. LogMeIn, Experte für Remote-Access-Softwarelösungen, erläutert, worauf diesbezüglich zu achten ist.

Die vier Pfeiler guten Customer Services

Worum geht es? Es geht um einen Service, der es schafft, die grundlegenden Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Dieser Top-Customer Service besteht in erster Linie aus vier Elementen. Kunden wünschen sich fehlerfreie Produkte und korrekte sowie kompetente Beratung. Hinzukommen ein einfacher Bestellvorgang und eine schnelle sowie verlässliche Lieferung gepaart mit einer rechtzeitigen Beantwortung von Fragen hinsichtlich des Lieferstatus. Und da die zuvor genannten Aspekte manchmal schief gehen können, geht es bei einem Kundendienst, der Verbraucher zufrieden stellt last but not least auch um eine effektive Problemlösung.

Guter Customer Service bringt keinen direkt messbaren Gewinn

Das Problem: Ein guter Kundenservice ist extrem wichtig, hat aber auch Grenzen hinsichtlich seines Geschäftswertes. Auf sich allein gestellt reicht guter Customer Service nämlich nicht aus, um ein hohes Maß an Kundenbindung zu gewährleisten, Treue zu stärken oder Kunden zu Markenbotschaftern zu machen, die sich positiv über ein Unternehmen oder persönliche Einkaufserfahrungen äußern. Stattdessen wird der Kundendienst oft als selbstverständlich und Unternehmen als austauschbar angesehen. Natürlich ist es wichtig, Kunden zufrieden zu stellen, damit sie nicht schlecht über eine Erfahrung oder ein Unternehmen denken und sprechen. Ein direkter und messbarer Gewinn lässt sich aus dem Kundendienst aber zumeist nicht ablesen. Daher lohnt es sich, auf »außergewöhnlichen« Kundenservice zu setzen, Kunden Support zu bieten, der überrascht und begeistert.

Außergewöhnlicher Kundendienst wird immer wichtiger

Kundenservice wird dann außergewöhnlich, wenn Unternehmen mehr als die vier zuvor genannten Aspekte berücksichtigen. Sie sollten ihren Customer Service stattdessen zusätzlich mit vorausschauenden Analysen unterstützen. Vorausschauender Kundenservice bedeutet, auch die unausgesprochenen Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu bedienen. Das ist eine der effektivsten Möglichkeiten, Kunden zu begeistern und die Kundenbindung und damit letztlich auch die Markentreue zu erhöhen.

Kundenwünsche vorhersehen und proaktiv reagieren

Voraussehender und vorsorglicher Kundendienst ist eng verbunden mit taktvollen, gut geschulten und erfahrenen Mitarbeitern, die Kundenstimmungen und -wünsche erkennen und aufgreifen, selbst wenn sie (noch) nicht ausgesprochen wurden. Hilfreich und ratsam sind zudem Systeme und Technologien, die so gestaltet wurden, dass sie vorausschauende Analysen liefern.

KI-gesteuerte Chat-Bots liefern maßgeschneiderte und relevante Informationen

Ein gutes Beispiel um zu zeigen, was KI diesbezüglich bereits erreichen kann, wenn sie proaktiv gestaltet ist, ist die neue Version von Bold360. Weiß ein von KI-unterstützter Bot beispielsweise, dass ein Kunde durch Anklicken eines Items innerhalb einer bestimmten Herbstmode-E-Mail-Kampagne beim Webshop gelandet ist, wird die Zeit des Kunden nicht mit einem allgemeinen »Hi, wie kann ich Ihnen helfen?« vergeudet, wie es ein althergebrachter Bot vielleicht tun würde. Stattdessen erhält der Kunde Informationen, die wirklich für ihn relevant sind, wie beispielsweise: »Ich sehe, Sie interessieren sich für unsere neue Herbstkollektion. Möchten Sie die neuen Farben und Muster kennenlernen?« Oder der Bot weiß, dass ein bestimmter Kunde jeden Herbst dazu neigt, neue Reitstiefel zu kaufen. Besucht dieser Kunde im September den Reiterwebshop, könnte ihm der Bot Infos zur aktuellen Stiefelkollektion bieten. Ein anderer Kunde besucht vielleicht eine Reiseseite und verweilt sehnsüchtig bei den Angeboten für Strandurlaube. Er oder sie erhält daraufhin perfekt abgestimmte Inhalte wie Videos oder Artikel, die helfen, sich für genau das All-Inclusive-Traumressort zu entscheiden, das am besten passt.

Kundenmehrwert im Fokus

Darüber hinaus ist es wichtig, das »Warum« im Auge zu behalten, denn hier kann es zu schwerwiegenden Irrtümern kommen. So sollte es nie darum gehen, Gespräche und Interaktionen nur um ihrer selbst willen zu haben, sondern dem Kunden stets einen Mehrwert zu bieten. Wer sich ausschließlich auf die Bedürfnisse des eigenen Unternehmens konzentriert und das vielleicht auch nur mit Proforma-Beteiligung und Verallgemeinerungen, wird nicht sehr weit kommen. Erst Kundenorientierung basierend auf proaktivem KI-Design und -Einsatz ermöglicht es Unternehmen, einen wirklich effizienten und zukunftsorientierten Kundenservice zu planen und zu gestalten. So können Retailer und Co. auch bislang nicht ausgesprochene Wünsche erfüllen, noch nicht gestellte Frage beantworten und dafür sorgen, dass sich der Kunde in ihre Marke verliebt.

