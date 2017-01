Digitale Sprachassistenten als intelligente Haushaltshelfer

Vier von zehn Deutschen würden digitale Sprachas­sis­ten­ten nutzen.

Das größte Inter­esse besteht für die Sprach­steue­rung von Haushalts­ge­rä­ten.

Männer wollen Auskünfte des Assis­ten­ten lieber von weibli­cher Stimme bekom­men.

Per Zuruf vor dem Anzie­hen über das Wetter infor­miert werden oder die passende Bahnver­bin­dung zur Arbeit mitge­teilt bekom­men: Digitale Sprachas­sis­ten­ten in Smart­pho­nes beant­wor­ten schon heute alle mögli­chen Fragen per Sprach­kom­mando statt umständ­li­cher manuel­ler Eingabe. Dank intel­li­gen­ter Lautspre­cher wie Amazon Echo und Google Home lassen sich künftig auch andere Geräte im Haushalt wie Lampe, Musik­an­lage, Fernse­her oder Heizung per Sprach­be­fehl steuern, wenn sie mit dem WLAN verbun­den sind. Dann heißt es: »Licht aus« sagen, statt sich abends noch einmal aus dem Bett heraus­zu­quä­len.

Schon jetzt können sich vier von zehn (39 Prozent) Bundes­bür­gern ab 14 Jahren vorstel­len, solche statio­nä­ren Sprachas­sis­ten­ten zu nutzen. Davon wollen 12 Prozent das auf jeden Fall tun. Das hat eine reprä­sen­ta­tive Befra­gung im Auftrag des Digital­ver­band Bitkom ergeben [1]. »Digitale Sprachas­sis­ten­ten erlau­ben es von überall im Raum freihän­dig per Zuruf Befehle geben und Fragen stellen zu können«, sagt Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consu­mer Electro­nics und Digital Media. »Erste Herstel­ler haben ihre Geräte schon auf den Markt gebracht, weitere folgen in Kürze. Die Techno­lo­gie hat das Poten­zial, die Haushalte zu erobern und den Alltag in den eigenen vier Wänden zu verein­fa­chen.«

Nutzungs­ab­sich­ten von digita­len Sprachas­sis­ten­ten

Ähnlich wie der Sprachas­sis­tent im Smart­phone nehmen die Geräte die Anwei­sun­gen über einge­baute Mikro­fone auf, wenn zuvor das entspre­chende Aktivie­rungs­wort genannt wurde. Der Assis­tent antwor­tet per Compu­ter­stimme auf die Fragen und Befehle. Die Modelle, die in den USA bereits seit länge­rem auf dem Markt sind, ähneln kleinen Lautspre­cher­bo­xen. Teils ist die Audio-Wiedergabe bereits integriert, teils müssen die smarten Geräte erst an externe Lautspre­cher angeschlos­sen werden. 63 Prozent der Deutschen, die Inter­esse an einem Sprachas­sis­ten­ten haben, möchten die Techno­lo­gie zur Steue­rung von Haushalts­ge­rä­ten nutzen. Mehr als jeder dritte Befragte (37 Prozent) will per Sprachas­sis­tent Infor­ma­tio­nen von Suchma­schi­nen abrufen, knapp jeder Vierte (24 Prozent) Verkehrs­nach­rich­ten. Fast ebenso viele (23 Prozent) möchten sich E-Mails oder Kurznach­rich­ten vorle­sen lassen, Sport­er­geb­nisse erfah­ren (20 Prozent) oder per Sprach­be­fehl Musik­ti­tel abspie­len (18 Prozent). 14 Prozent möchten die intel­li­gen­ten Lautspre­cher nutzen, um im Inter­net zu shoppen. »Die Assis­ten­ten stellen eine neue Schnitt­stelle zwischen Mensch und Inter­net dar. Mit den smarten Lautspre­chern können kompa­ti­ble, WLAN-fähige Geräte gesteu­ert und Web-Anwendung bedient werden«, so Lutter.

Gründe für Nicht­be­nut­zung

Wer die Sprachas­sis­ten­ten nicht nutzen möchte, der sorgt sich vor allem um den Daten­schutz. Knapp drei Viertel (73 Prozent) der Bundes­bür­ger, die kein Inter­esse an einem Sprachas­sis­ten­ten haben, möchten die Geräte nicht nutzen, da sie keine Daten an Unter­neh­men abgeben wollen. Lutter: »Die Geräte nehmen nur Sprache auf und senden sie zum Server des Anbie­ters, wenn das entspre­chende Aktivie­rungs­wort gesagt wurde. Die Daten­über­tra­gung wird auch optisch durch Lichter signa­li­siert«, so Lutter. Laut Befra­gung spielt für Viele auch die Sicher­heit der Daten gegen­über Dritten eine Rolle. 61 Prozent haben Angst, dass Hacker die Geräte manipu­lie­ren und mithö­ren könnten. Lutter: »Wie bei jedem Gerät, das mit dem Inter­net verbun­den ist, sind entspre­chende Schutz­maß­nah­men sinnvoll und notwen­dig, etwa im Router.« Auch andere Gründe werden genannt: 41 Prozent der Befrag­ten, die kein Inter­esse an der Techno­lo­gie haben, brauchen nach eigener Aussage schlicht keinen digita­len Sprachas­sis­ten­ten. Für 16 Prozent kommt eine digitale Sprach­steue­rung generell nicht in Frage. 12 Prozent geben an, dass ihnen bereits der Funkti­ons­um­fang des digita­len Sprachas­sis­ten­ten im Smart­phone genügt.

Männlich oder weiblich?

Je nach Herstel­ler kommu­ni­zie­ren die digita­len Sprachas­sis­ten­ten mit unter­schied­li­chen Stimmen. Ob ein Gerät lieber mit einer männli­chen oder weibli­chen Stimme reagie­ren soll, darüber sind sich die an Sprachas­sis­ten­ten inter­es­sier­ten Männer und Frauen uneinig: Während rund die Hälfte der Männer (53 Prozent) eine weibli­che Stimme bevor­zugt, möchte dies nur knapp ein Drittel (32 Prozent) der Frauen. Die Mehrheit der Frauen (42 Prozent) zieht es dagegen vor, Auskünfte von einem männli­chen Sprachas­sis­ten­ten zu bekom­men. Bei den Männern wollen das ledig­lich 21 Prozent.