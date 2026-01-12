Automatisierte vs. konventionelle Mikrosegmentierung – die Komplexität überwinden

Die Entwicklung der Mikrosegmentierung geht von traditionellen, komplexen und wartungsintensiven Ansätzen hin zu modernen, automatisierten und agentenlosen Lösungen, die auf vorhandenen Netzwerkfunktionen aufbauen und sich dynamisch anpassen. Moderne Mikrosegmentierungslösungen bieten eine schnelle, unterbrechungsfreie Implementierung, reduzieren den manuellen Aufwand erheblich und ermöglichen umfassende Transparenz sowie adaptive Abwehrmaßnahmen. Besonders praktisch sind die automatisierte Richtlinienerstellung, die Integration von Identitäts- und MFA-basierten Kontrollen sowie die Fähigkeit, Schutz über verschiedene IT- und OT-Umgebungen hinweg nahtlos zu gewährleisten.
Der weltweite Markt für Mikrosegmentierung wird laut Exactitude Consultancy bis 2034 einen Wert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen, eine Verfünffachung, da ausgefeilte Cyberangriffe und komplexe Hybridnetzwerke »die zunehmende Beliebtheit der Mikrosegmentierung als zentrale Cybersicherheitsstrategie« vorantreiben.
Da Angreifer zunehmend auf identitätsbasierte Angriffe und Zero-Day-Schwachstellen setzen, konzentrieren sich Sicherheitsteams mehr denn je darauf, Ransomware zu stoppen und Angriffe einzudämmen, bevor sie sich ausbreiten. Obwohl Mikrosegmentierung der Goldstandard zur Verhinderung lateraler Bewegungen ist, sind nicht alle Lösungen gleich – in einer Zeit weitläufiger hybrider Netzwerke und steigender Dringlichkeit von Zero Trust benötigen Unternehmen eine moderne Mikrosegmentierung, die die Komplexität älterer Ansätze hinter sich lässt.
Kay Ernst, Manager DACH bei Zero Networks, vergleicht automatisierte und konventionelle Mikrosegmentierung:
Die sich wandelnde Definition von Mikrosegmentierung
Mikrosegmentierung ist eine Cybersicherheitstechnik, bei der jedes Netzwerk-Asset in ein eigenes Segment isoliert wird, das jeweils als unabhängige Sicherheitszone fungiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Segmentierungsstrategien, bei denen ein großes Netzwerk in kleinere Subnetze oder Segmente unterteilt wird, ist die Mikrosegmentierung ein viel feingliedrigerer und robusterer Prozess, bei dem alle Clients, Workloads, Anwendungen, virtuellen Maschinen und Betriebssysteme in einzelne Segmente mit eigenen Sicherheitsperimetern isoliert werden. Während die Bedeutung der Mikrosegmentierung seit ihrer Einführung weitgehend unverändert geblieben ist, haben sich die Ansätze zur Umsetzung der Mikrosegmentierung deutlich weiterentwickelt.
Die drei Generationen der Mikrosegmentierung: Von altbewährt bis hochmodern
Fast 96 Prozent der Sicherheitsverantwortlichen geben an, dass Mikrosegmentierung der Schlüssel zur Verbesserung der Cyberabwehr ist, doch nur fünf Prozent der Unternehmen nehmen in ihren Netzwerken derzeit tatsächlich eine Mikrosegmentierung vor. Mit anderen Worten: Sicherheitsexperten erkennen zwar überwiegend den Wert der Mikrosegmentierung, stehen jedoch bei der Umsetzung vor Herausforderungen, die durch Altlasten bedingt sind.
Die wichtigsten Bedenken hinsichtlich der Implementierung von Mikrosegmentierung? Komplexität und Kosten, Störungen des laufenden Betriebs, Umgang mit Legacy-Anwendungen, laufende Wartung und vieles mehr. Diese Bedenken spiegeln eine frühere Ära der Mikrosegmentierung wider, in der die einzigen verfügbaren Lösungen langsam zu implementieren, schwierig zu konfigurieren und ebenso mühsam zu skalieren waren. Da eine neue Generation der Mikrosegmentierung alte Vorstellungen auf den Kopf stellt, ist es wichtig zu verstehen, wie sich die Lösungen weiterentwickelt haben.
Herkömmliche Mikrosegmentierung: Ein infrastrukturbasierter Ansatz
Die erste Generation der Segmentierung entstand aus der Netzwerkvirtualisierung und der Rechenzentrumsinfrastruktur. Die Idee war einfach, aber ambitioniert: Der Ost-West-Verkehr innerhalb eines Netzwerks sollte wie der Nord-Süd-Verkehr am Perimeter behandelt werden, um Bedrohungen effektiver einzudämmen.
Funktionsweise:
Frühe Segmentierungslösungen basierten auf Kontrollen auf Netzwerkebene, um die Segmentierung über virtuelle Switches, Router oder hardwaredefinierte Firewalls zu implementieren. Maßgeschneiderte, manuell erstellte Richtlinien wurden auf der Netzwerkschicht angewendet und legten fest, welche Workloads oder VLANs kommunizieren durften. Dieser Ansatz führte das Konzept der Isolierung von Workloads innerhalb des Rechenzentrums ein, war jedoch stark von proprietärer Infrastruktur, manueller Konfiguration und historischem Wissen abhängig.
Ergebnisse:
- Die Segmentierung wurde näher an die Workloads herangeführt als bei herkömmlichen Perimeter-Firewalls.
- Die logische Trennung von Anwendungen oder Mandanten innerhalb gemeinsam genutzter Umgebungen wurde ermöglicht.
- Die breite laterale Exposition in virtualisierten Netzwerken wurde reduziert.
Nachteile:
- Begrenzte Sichtbarkeit und Kontext:
Richtlinien wurden auf Netzwerk- oder virtueller Port-Ebene angewendet, wobei kaum Einblick in die Prozesse, Benutzer oder Anwendungen hinter den Datenströmen möglich war.
- Komplexe Bereitstellung und Wartung:
Die Segmentierung erforderte Hardware-Abhängigkeiten, architektonische Neugestaltungen und kontinuierliche manuelle Anpassungen.
- Langsame Anpassung und anfällige Störungen:
Richtlinienänderungen bedeuteten oft eine Neukonfiguration der Netzwerkstruktur, wodurch das Modell anfällig und für dynamische oder hybride Umgebungen ungeeignet wurde.
Die herkömmliche Segmentierung legte den Grundstein für das Konzept der Mikrosegmentierung, aber ihre Abhängigkeit von der Infrastrukturkonfiguration, das Fehlen von Host- oder Identitätserkennung und der hohe Betriebsaufwand schränkten ihre Skalierbarkeit und Praktikabilität im Zuge der Modernisierung von Unternehmen ein.
Mikrosegmentierung der ersten Generation: Agentenbasierte Lösungen
Die erste Ära der echten Mikrosegmentierung brachte den Schutz näher an die Workload selbst. Anstatt sich auf Netzwerkhardware zu verlassen, setzten diese Lösungen Richtlinien über Agenten durch, die auf Endpunkten bereitgestellt wurden.
Funktionsweise:
Jeder Server, jede virtuelle Maschine oder jeder Container führte einen Endpunkt-Agenten aus, der kontinuierlich den Datenverkehr abbildete, Anwendungen klassifizierte und Richtlinien auf Betriebssystemebene durchsetzte. Zentralisierte Controller koordinierten diese Agenten, sodass Segmentierungsregeln von einer einzigen Konsole aus definiert und verteilt werden konnten.
Ergebnisse:
- Sichtbarkeit auf Host-Ebene:
Sicherheitsteams konnten endlich sehen, welche Prozesse miteinander kommunizierten, und nicht nur, welche IPs.
- Flexible Durchsetzung:
Richtlinien folgten Workloads über Umgebungen hinweg und unterstützten hybride Rechenzentren und Clouds.
- Anwendungsbewusstsein:
Regeln konnten sich auf bestimmte Dienste oder Prozesse beziehen, nicht nur auf Ports und Subnetze.
Nachteile:
- Betrieblicher Aufwand:
Die Bereitstellung, Aktualisierung und Wartung von Agenten auf Tausenden von Endpunkten führt zu Komplexität und vervielfacht potenzielle Fehlerquellen.
- Manuelle Regelerstellung:
Selbst mit umfangreicherer Telemetrie verursachen agentenbasierte Mikrosegmentierungslösungen einen erheblichen manuellen Aufwand. Teams müssen in der Regel Flows interpretieren und Richtlinien manuell erstellen, was die Implementierung verlangsamt und das Risiko von Fehlkonfigurationen erhöht.
- Herausforderungen bei der Skalierbarkeit:
Die Verwaltung großer Agentenflotten und die Anpassung von Richtlinien für dynamische Workloads erfordern erhebliche Ressourcen, was die langfristigen Kosten in die Höhe treibt und Raum für gefährliche Sicherheitslücken lässt.
Agentenbasierte Mikrosegmentierung lieferte – zumindest teilweise – die Transparenz und Granularität, die bei infrastrukturbasierten Ansätzen fehlte, und bewies, dass eine echte Kontrolle auf Workload-Ebene möglich war. Die Abhängigkeit von Agenten und der hohe manuelle Aufwand schränken jedoch ein, wie schnell oder umfassend Unternehmen diese Lösungen einsetzen können. Daher ist es nicht verwunderlich, dass über zwei Drittel der Sicherheitsverantwortlichen sehr motiviert sind, eine agentenlose Mikrosegmentierung einzuführen.
Mikrosegmentierung der nächsten Generation: Automatisierte, agentenlose Verwaltung nativer Kontrollen
Die neueste Entwicklung im Bereich der Mikrosegmentierung verändert die Art und Weise, wie Segmentierung erreicht wird, grundlegend. Anstatt Software auf jedem Host zu installieren oder auf spezielle Hardware zurückzugreifen, koordinieren moderne Mikrosegmentierungslösungen automatisch die nativen Kontrollen, die bereits in den heutigen Netzwerken vorhanden sind.
Funktionsweise:
Moderne Mikrosegmentierungslösungen erkennen automatisch alle Netzwerkressourcen und Identitäten, bevor sie alle Verbindungen, Anmeldeaktivitäten, Kontoverhaltensweisen und Zugriffsmuster auf Ressourcen erfassen, um legitime Aktivitäten zu identifizieren und deterministische, hochpräzise Firewall-Regeln und -Richtlinien zu erstellen. Identitätsorientierte Mikrosegmentierungsrichtlinien passen sich dynamisch an Veränderungen im Netzwerk an und gewährleisten so einen umfassenden Schutz, der stets mit dem Unternehmen mitwächst.
Ergebnisse:
- Schnelle, unterbrechungsfreie Bereitstellung:
Moderne Mikrosegmentierungslösungen beseitigen die Reibungsverluste durch manuelle Konfiguration oder Agent-Rollouts und ermöglichen so einen unternehmensweiten Schutz innerhalb von Tagen statt Jahren.
- Mühelose Verwaltung und Skalierbarkeit:
Die zentralisierte und automatisierte Richtlinienverwaltung reduziert den mit der Mikrosegmentierung verbundenen Personalaufwand erheblich und führt zu langfristigen Kosteneinsparungen. Zero Networks beispielsweise lernt automatisch 90 Prozent der Netzwerkaktivitäten in nur 24 Stunden und reduziert die Gesamtbetriebskosten für den Netzwerkschutz um 75 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Mikrosegmentierungslösungen.
- Umfassende Transparenz und Schutz:
Während herkömmliche Lösungen aufgrund manueller Aufwände und Skalierbarkeitsprobleme oft eine inkonsistente Abdeckung bieten, ermöglicht die moderne Mikrosegmentierung vollständige Netzwerktransparenz und adaptive Abwehrmaßnahmen.
Wichtige Unterscheidungsmerkmale:
- Agentenloser Betrieb:
Es ist keine Softwarebereitstellung auf Endgeräten erforderlich – die Segmentierung läuft auf vorhandenen Betriebssystemen und Netzwerkfunktionen.
- Automatisierte Richtlinienerstellung:
Deterministische Algorithmen lernen das Basisverhalten und erstellen automatisch präzise Regeln mit minimalen Berechtigungen.
- Identitätsorientierte Durchsetzung:
Richtlinien bewerten den Benutzer, das Gerät und den Kontext hinter jeder Verbindung und richten sich nach den Zero-Trust-Prinzipien.
Moderne Mikrosegmentierung verwirklicht die Vision, die frühere Generationen nur angedeutet haben. Durch die Nutzung vorhandener Ressourcen und die Automatisierung der Durchsetzung verwandeln moderne Lösungen die Segmentierung von einem komplexen, mehrjährigen Projekt in eine dynamische Verteidigungsebene. Viele Sicherheitsverantwortliche betrachten die neuesten Innovationen nach Jahren, in denen ältere Mikrosegmentierungstools zu viel versprochen und zu wenig gehalten haben, als »zu gut, um wahr zu sein«. Um nicht einfach aus Gewohnheit in die Falle der alten Mikrosegmentierung zu tappen, müssen Sicherheitsteams ein klares Verständnis davon haben, wie die besten Lösungen von heute aussehen.
Moderne Mikrosegmentierung: Die wichtigsten Funktionen, die Innovationen vorantreiben
Eine aktuelle Studie von EMA zum reifenden Markt für Mikrosegmentierung hat die Funktionen aufgezeigt, die Sicherheitsverantwortliche an modernen Lösungen am meisten schätzen. Auf die Frage nach den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen zwischen führenden Mikrosegmentierungslösungen und herkömmlichen Ansätzen in den nächsten ein bis zwei Jahren nannten die Befragten folgende Prioritäten:
- Schnelle, automatisierte Erkennung und Kennzeichnung von Assets, die mit wachsenden Umgebungen skalierbar ist.
- Automatisierte Richtlinienerstellung und Lebenszyklusmanagement, die den manuellen Aufwand reduzieren und eine konsistente Durchsetzung gewährleisten.
- Integration mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Sicherung privilegierter Zugriffe.
Automatisierte Erkennung, Lernen sowie Erstellung und Verwaltung von Richtlinien
Dank robuster, deterministischer Automatisierung machen moderne Lösungen Schluss mit Spekulationen und endlosen Bereitstellungen im Bereich der Mikrosegmentierung. Dieser Ansatz beschleunigt den ROI und eliminiert gleichzeitig das Risiko von Fehlkonfigurationen im Lebenszyklus der Richtlinienverwaltung.
Umfassender Schutz über alle Umgebungen hinweg
Moderne Netzwerke erstrecken sich über Rechenzentren, Clouds, Zweigstellen und alles dazwischen – in diesem verworrenen Geflecht aus Schichten, Workloads und Identitäten können sich leicht unsichtbare Schwachstellen verstecken. Die besten Mikrosegmentierungslösungen von heute sind IT/OT-unabhängig und erweitern die Mikrosegmentierungsfunktionen sogar auf Kubernetes-Umgebungen.
Nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur
Ein agentenloser Ansatz ist eine der entscheidenden Funktionen innovativer Mikrosegmentierungslösungen. Moderne Lösungen koordinieren bereits in den Umgebungen vorhandene integrierte Kontrollen, ohne dass zusätzliche Hardware oder Endpunktsoftware erforderlich ist. Dieser Ansatz minimiert Reibungsverluste bei der Bereitstellung, hält den Aufwand gering und eliminiert das Risiko von Ausfallzeiten, die häufig mit älteren Implementierungen verbunden sind.
Identitätsorientierte Richtlinien und Just-in-Time-MFA
Hacker dringen nicht ein, sie melden sich an. Der Missbrauch von Anmeldedaten bleibt auch 2025 der häufigste Vektor für den ersten Zugriff, was bedeutet, dass Unternehmen es sich nicht leisten können, sich auf eine Netzwerksegmentierung ohne Identitätskomponente zu verlassen. Durch die Erstellung von Zugriffskontrollrichtlinien auf der Grundlage legitimer Verhaltensweisen und die Implementierung von MFA auf Netzwerkebene zur weiteren Sicherung privilegierter Zugriffe kann eine moderne Mikrosegmentierungslösung das Risiko des Diebstahls von Anmeldedaten beseitigen, ohne die Komplexität des Betriebs zu erhöhen.
