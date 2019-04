Cyberattacken: Wo Hacker angreifen

2016 zielten laut Kaspersky nur 16 Prozent aller Cyberattacken auf Microsoft Office. Zwei Jahre später hat sich der Anteil der Angriffe auf 70 Prozent vervielfacht. Verantwortlich für den Anstieg sollen eine Vielzahl sogenannter Zero Day Exploits sein. Das sind Sicherheitslücken, die am selben Tag erfolgen, an dem die hierbei ausgenutzte Schwachstelle in der entsprechenden Software entdeckt wird. Andere Plattformen wurden dagegen von Hackern zuletzt deutlich weniger ausgenutzt. Das gilt vor allem für Browser aber auch für Android und Adobe Flash. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/17721/verteilung-von-cyberattacken-nach-betroffenen-plattformen/

60 search results for „hacker attacke zero“

TRENDS SECURITY | NEWS | IT-SECURITY Adobe Flash ist beliebtestes Angriffsziel von Hackern Eine Datei öffnen oder eine Webseite besuchen – diese Klicks genügen bereits, um einen Computer mit Malware zu infizieren. Was waren die meistverbreiteten Angriffsmethoden 2015, und wie schwerwiegend waren die Folgen? Diesen Fragen widmet sich das erste »Vulnerabilities Barometer« von Cybersecurity-Experte Stormshield, das ab sofort vierteljährlich veröffentlicht werden soll. In seinen Analysen fand der Hersteller… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Gebündeltes Expertenwissen für ganzheitliche IT-Sicherheit Allgeier CORE betritt mit umfassendem Leistungsspektrum den Informationssicherheits- und IT-Markt. Die secion GmbH, die consectra GmbH und die Allgeier ONE AG haben sich zur Allgeier CORE GmbH zusammengeschlossen. Seit Ende Dezember gehört zum neu gegründeten Unternehmen auch die GRC Partner GmbH, die das Portfolio mit ihrer Compliance Management Software DocSetMinder sowie umfassendem Know-how im… Weiterlesen →