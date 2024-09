Cyberresilienz und Cyber Recovery: Vorbereitung zahlt sich aus

Neue Ergebnisse aus dem »2024 Cyber Recovery Readiness Report« zu Effekten von Investitionen in Cyberresilienz. Einmal angegriffene Unternehmen konnten durch Cyber-Recovery-Maßnahmen ihre Wiederherstellungszeit verbessern.

Die globale Befragung von 1.000 IT- und IT-Sicherheitsverantwortlichen belegt, dass Unternehmen, die Opfer eines fremden Zugriffs auf Daten wurden, ihr Verhalten, Daten zu sichern, verändert haben und damit ihre Recovery deutlich beschleunigten.

Die von Commvault in Zusammenarbeit mit GigaOM in elf Ländern durchgeführte Studie 2024 Cyber Recovery Readiness Report zeigt, dass Unternehmen, die einen Cybervorfall in der Vergangenheit erlitten haben, ihre Datensicherheit umfassend neu bewertet und sich besser aufgestellt haben.

Der Effekt der von den angegriffenen Unternehmen vorgenommenen zusätzlichen Investitionen und des stärkeren Fokus auf Cyberresilienz ist bemerkenswert. Angegriffene Unternehmen, die in umfassende Pläne zur Cyber Recovery investierten, konnten sich um 41 Prozent schneller von einem Vorfall wieder erholen als weniger gut vorbereitete Unternehmen. Laut ihren Aussagen können einmal attackierte Unternehmen Recovery-Zeiten innerhalb von 48 Stunden mit einer – im Vergleich zu nicht angegriffenen Unternehmen – um 32 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit realisieren. Bei bisher verschonten Organisationen konnte die Wiederherstellung nach einem Vorfall etwa drei Wochen oder sogar länger in Anspruch nehmen. Eine in diesem Maße reduzierte Ausfallzeit führt zu signifikanten Kosteneinsparungen – sei es durch geringere Verluste, sei es durch weiterhin bestehendes Vertrauen der Kunden und eine unbeschadete Reputation des Unternehmens. Die Kosten für eine Notfallwiederherstellung übersteigen um vieles die notwendigen finanziellen Investitionen für eine proaktive Cyberresilienz.

Um auf einen Cybervorfall besser vorbereitet zu sein, haben laut der Studie die betroffenen Unternehmen nach ihrem Angriff:

ihre Investitionen in Maßnahmen für Cyberresilienz erhöht:

Organisationen, die einen Eingriff von außen erfahren haben, erhöhten ihre Ausgaben in Maßnahmen zur Cybersicherheit um fast 30 Prozent mehr als solche, die von einem Angriff verschont blieben;

Organisationen, die einen Eingriff von außen erfahren haben, erhöhten ihre Ausgaben in Maßnahmen zur Cybersicherheit um fast 30 Prozent mehr als solche, die von einem Angriff verschont blieben; sich verstärkt darum bemüht, die unterschiedlichen Risikoprofile ihrer Daten zu verstehen: Opfer eines Angriffs analysieren im Vergleich zu nicht betroffenen Unternehmen mit einer um das Zweieinhalbfache erhöhten Wahrscheinlichkeit die Risikoprofile ihrer Informationen. Diese Profile bewerten die unterschiedlichen Arten von Daten im Verhältnis zu ihrem Gefährdungsgrad; sowie

das Testen ihrer Cyberresilienz priorisiert:

Betroffene Organisationen haben verstärkt Tests durchgeführt, um Lücken in ihren Plänen zur Vorbereitung auf Cyberangriffe zu finden: Nur zwei Prozent der einmal angegriffenen Unternehmen testen weiterhin in keinster Weise ihre Pläne zur Wiederherstellung. Bei verschonten Unternehmen gilt dies für 20 Prozent der Befragten.

»Im Nachhinein ist man immer schlauer: Die Ergebnisse unserer Studie belegen eindrucksvoll den Wahrheitsgehalt dieser Redensart«, sagt Brian Brockway, Chief Technology Officer bei Commvault »Unsere Umfrage zeigt, dass die Unternehmen die beste Cyberresilienz aufweisen, die ihre Recovery-Strategien kontinuierlich testen und optimieren. Sie lernen mit jedem Sicherheitsvorfall dazu und stärken ihre Abwehr. Eine proaktive Herangehensweise macht den Unterschied gegenüber Investitionen in eine reine Reaktion auf das Ereignis.«

»Die Ergebnisse dieser Studie sollten alle Unternehmen zum Handeln aufrufen – nicht nur die angegriffenen«, erklärt Chris Ray, Cybersecurity Analyst bei GigaOm. »Cybergefahren entwickeln sich ständig weiter, und ebenso müssen das auch die Abwehrstrategien. Notwendig ist eine umfassende Herangehensweise an die Cyberresilienz, die Menschen, Prozesse und Technologien einbezieht und auf jeder Ebene sicherstellt, dass ein Unternehmen vorbereitet ist.«

Commvault und GigaOm haben als Ergebnis dieser Umfrage fünf Schlüsselfähigkeiten, sogenannte Resilienzmerkmale, identifiziert. Unternehmen, die diese Merkmale in der Kombination verwirklicht hatten, konnten sich schneller von Cyberangriffen erholen und erlitten seltener ein Eindringen in die Unternehmens-IT als solche Organisationen, die diesen Weg nicht gegangen waren. Die fünf Resilienzmerkmale ergeben sich aus der Analyse der Umfrageergebnisse zu einer Reihe von Themen. In diesem Rahmen beantworteten die Teilnehmer, wie oft Unternehmen angegriffen wurden, welche Resilienz-Technologien sie einsetzten oder nicht einsetzten, und wie schnell Unternehmen in der Lage waren, Daten wiederherzustellen sowie den normalen Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen.

[1] Commvault hat in Zusammenarbeit mit GigaOm diese Erststudie mit 1.000 Befragten in elf Ländern im April 2024 durchgeführt, um die Ansichten der Befragten zur Cyber Readiness besser zu verstehen und um zu ermitteln, wie gut ihre Organisationen auf Cyber-Bedrohungen vorbereitet sind. Die Befragten stammten aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 10 Millionen US-Dollar, wobei die Mehrheit 500 Millionen US-Dollar oder mehr einnahm. Fünfunddreißig Prozent der Befragten waren Führungskräfte auf Vorstands- oder C-Level-Ebene, 48 Prozent gehörten der oberen Führungsebene an, die restlichen 17 Prozent der mittleren oder unteren Führungsebene. Die elf Länder, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, die Niederlande, Spanien, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Abbildung 1: Welche Cyber-Recovery-Strategien priorisieren Unternehmen als Antwort auf Sicherheitsereignisse?

Abbildung 2: Welche allgemeinen Herausforderungen sehen Unternehmen, um Cyberresilienz zu verwirklichen?

Abbildung 3: Top-Prioritäten nach einem Sicherheitsereignis.

Bildquelle für alle Grafiken: Commvault.

274 Artikel zu „Cyberresilienz“

News | IT-Security | Tipps In drei Schritten zu mehr Cyberresilienz Cyberkriminalität ist ein globales Problem. Die Zahl der Angriffe nimmt stetig zu, und gleichzeitig gehen die Hacker immer raffinierter vor. Um Bedrohungen jeglicher Art wirksam abwehren zu können, müssen Unternehmen ihre Cyberresilienz verbessern. Dell Technologies erklärt, welche drei Schritte dafür entscheidend sind. Die Zahlen sind alarmierend: Laut dem Global Data Protection Index 2024 von… Weiterlesen →

News | IT-Security | Strategien | Veranstaltungen Cyberresilienz stabil und unternehmensindividuell aufbauen Sicherheit braucht ein schlüssiges und umsetzbares Management. Ganzheitliche Security-Konzepte müssen in ihrem Umfang, Aufwand und in ihren Vorgaben zu einem Unternehmen passen. Nur dann machen sie Sinn und können gelebt werden. Die sich dynamisch verändernde Bedrohungslage im Cyberumfeld macht es Wirtschaft und Politik schwer, sich schnell und wirksam auf Cyberangriffe einzustellen. Ob staatlich motiviert,… Weiterlesen →