Der steile Aufstieg von Huawei

Verstöße gegen die Iran-Sanktionen und Industriespionage wirft das US-Justizministerium dem chinesischen Technologiekonzern Huawei vor. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Huawei hat in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg erlebt. Belief sich der weltweite Umsatz 2008 auf 18,3 Milliarde US-Dollar, waren es im vergangenen Jahr 108,5 Milliarden US-Dollar. Hierzulande ist das Unternehmen vor allem als Smartphone-Hersteller bekannt. Außerdem war in letzter Zeit in den Medien öfter im Zusammenhang mit dem 5G-Ausbau von Huawei zu lesen. Ein Gebiet auf dem vor allem Südkoreaner und Chinesen führend sind, wie eine aktuelle Patentanalyse zeigt. Mathias Brandt

