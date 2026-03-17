Double-Stack-Schienensystem spart wertvolle Whitespace-Fläche im RZ

Vertiv kündigt skalierbares Double-Stack-Schienensystem an, das wertvolle Whitespace-Fläche für wachsende KI-Rechenzentrumsanforderungen spart

Die Vertiv PowerBar Track Doppel‑Stack‑Konfiguration bietet eine flexible, deckenmontierte Stromverteilung für moderne Rechen- und Serverumgebungen.

Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, erweitert die Vertiv PowerBar Track Stromschienenfamilie um ein kompaktes, hochkapazitives Doppel-Stack-Design, das höhere Leistungsdichten ermöglicht und gleichzeitig wertvollen White Space optimiert. Entwickelt, um den schnell wachsenden Anforderungen von KI-Workloads in Colocation- und Hyperscale-Rechenzentren gerecht zu werden, liefert das skalierbare System eine leistungsstarke Energieverteilung über eine flexible, modulare Architektur, die zukünftiges Wachstum unterstützt, die Energieeffizienz verbessert und eine vereinfachte Bereitstellung ermöglicht. Die Lösung erfüllt strenge globale Sicherheits- und Leistungsstandards, mit Konfigurationen von bis zu 2000 A nach UL-Standard 857 und bis zu 2500 A nach IEC 61439-6, verfügbar in Kupfer- und Aluminiumleitern.

Die Vertiv PowerBar Track gewährleistet eine sichere, durchgehende Stromversorgung und ermöglicht Konfigurationsänderungen im laufenden Betrieb, ohne Systemausfallzeiten. Die offene Track-Architektur erlaubt es Betreibern, Tap-Off-Boxen überall entlang der Stromschiene zu installieren oder zu versetzen, während die Lastverteilung aktiv bleibt. Jeder Anschlusspunkt verfügt über integrierte mechanische und elektrische Verriegelungen zum Schutz des Bedienpersonals. Optional integrierte Messsysteme bieten zudem Echtzeiteinblicke in den Energieverbrauch für eine optimierte Kapazitätsplanung und ein effizientes Energiemanagement. Die Doppel‑Stack‑Konfiguration unterstützt höhere Kapazitäten und mehr Anschlüsse pro Tap-Off-Box und kann auch vertikal skaliert werden, um Umgebungen mit hoher Rack- oder Lastdichte effizient zu versorgen.

»Die Stromverteilung muss mit dem Umfang und der Leistungsdichte moderner KI- und HPC-Umgebungen Schritt halten«, erklärt Kyle Keeper, Senior Vice President der Power Business Unit bei Vertiv. »Da Kunden mit steigenden Leistungsanforderungen, engeren Platzverhältnissen und sich schnell entwickelnden Infrastrukturanforderungen konfrontiert sind, benötigen sie Lösungen, die Flexibilität bieten. Die Vertiv PowerBar Track Doppel-Stack ist genau darauf ausgelegt. Sie ermöglicht eine kompakte und dennoch skalierbare Erweiterung, unterstützt Änderungen im laufenden Betrieb und liefert die Zuverlässigkeit, die in geschäftskritischen Rechenzentrumsumgebungen erforderlich ist.«

Das Stromschienensystem lässt sich nahtlos in die umfassende End-to-End-Stromversorgung von Vertiv integrieren, einschließlich der Vertiv PowerBoard-Schaltanlage, der USV-Systeme und der Racks, und bildet so eine vollständige und abgestimmte Infrastruktur für Anwendungen mit hoher Dichte. Unterstützt durch das globale Fertigungs- und Servicenetzwerk von Vertiv lässt sich die Vertiv PowerBar Track so konfigurieren, dass sie Wartungsarbeiten erleichtert, Ausfallzeiten reduziert und gleichzeitig eine schnellere Inbetriebnahme sowie höhere Anpassungsfähigkeit für Rechenzentren ermöglicht, die sich im schnellen Wachstum befinden. Die Vertiv PowerBar ist Teil des Vertiv 360AI Power-Ökosystems, das Stromverteilungs-, Schutz- und Managementtechnologien kombiniert und für die nächste Generation KI-fähiger digitaler Infrastrukturen optimiert ist.

Die Vertiv PowerBar Track lässt sich in Vertiv OneCore, eine skalierbare, vorgefertigte Rechenzentrumsinfrastruktur-Lösung, sowie in Vertiv SmartRun, ein modulares, deckenmontiertes IT-Infrastruktursystem, integrieren und ermöglicht damit einen ganzheitlichen Ansatz für modulare und skalierbare Rechenzentrumsdesigns.

Weitere Informationen zur Vertiv PowerBar Track und zu den End-to-End-Lösungen von Vertiv für Strom- und Wärmemanagement finden Sie unter Vertiv.com.

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