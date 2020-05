Dramatische Zunahme von Cyberangriffen auf Finanzinstitute während der Covid-19-Pandemie

Ergebnis des »Modern Bank Heists«-Report: Finanzbranche kämpft mit Lösegeldforderungen, Betrugsüberweisungen, Island Hopping, Cyberangriffen sowie Counter Incident Response.

VMware veröffentlicht den dritten jährlichen »Modern Bank Heists«-Report von VMware Carbon Black. Der Bericht umfasst die VMware Carbon Black-Bedrohungsdatenanalyse sowie die jährlichen Umfrageergebnisse mit den Auskünften von 25 CISOs führender Finanzinstitute [1].

»Finanzinstitute sind seit langem das Ziel organisierter Cyberkriminalität«, sagt Tom Kellermann, Head of Security Strategy der Security Business Unit von VMware. »Im Laufe der Jahre haben die organisierte Cyberkriminalität sowie einzelne, staatliche Akteure versucht, Finanzinstitutionen in Geiselhaft zu nehmen und die digitale Transformation zu kapern. Die aktuellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf globaler Ebene lassen deutlich erkennen, dass die Angreifer unseren Analysen zufolge Finanzinstitute direkt ins Fadenkreuz nehmen.«

Analyse der Bedrohungsdaten

Von Anfang Februar bis Ende April 2020 haben die Angriffe auf den Finanzsektor laut VMware-Carbon-Black-Bedrohungsdaten um 238 % zugenommen

Lösegeldforderungen gegen den Finanzsektor sind laut Bedrohungsdaten von Anfang Februar bis Ende April 2020 um das 9-fache angestiegen

27 % aller bisherigen Cyberangriffe im Jahr 2020 haben laut Bedrohungsdaten entweder das Gesundheitswesen oder die Finanzbranche zum Ziel

Zentrale Umfrageergebnisse

80 % der befragten Finanzinstitute berichten von einem Anstieg der Cyberangriffe in den letzten 12 Monaten – dies entspricht einem Anstieg von 13 % gegenüber 2019

82 % der befragten Finanzinstitute geben an, dass die Cyberkriminellen in den letzten 12 Monaten raffinierter geworden seien

64 % der befragten Finanzinstitute berichten von zunehmenden Versuchen von Überweisungsbetrug in den letzten 12 Monaten, was einem Anstieg von 17 % gegenüber 2019 entspricht

33 % der befragten Finanzinstitute geben an, dass sie in den letzten 12 Monaten Opfer eines Angriffs gewesen seien, bei dem sogenanntes Island Hopping (Angriff, bei dem Zulieferer und Partner gekapert werden, um das Finanzinstitut anzugreifen) genutzt wird

»Beim Thema IT-Sicherheit herrscht in der Finanzbranche leider nach wie vor Nachholbedarf, obwohl das Thema bereits vor Jahren zur Chefsache erklärt wurde. Auch hohe IT-Budgets dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die IT-Security in vielen Banken immer noch eine Schwachstelle ist, die von kriminellen Hackern ausgenutzt werden kann«, sagt Thomas Herrguth, Director Financial Services bei VMware Deutschland. »Doch um das Vertrauen der Kunden nicht zu verlieren, stehen gerade Versicherungshäuser und Banken in der Pflicht, der IT-Sicherheit höchste Priorität einzuräumen und mit entsprechenden Technologien zu untermauern.«

[1] Der vollständige Bericht steht zum Download zur Verfügung und gibt Einblick in die wichtigsten Angriffstypen, mit denen Finanzinstitute konfrontiert sind, wie sich moderne Cyberkriminalität weiterentwickelt, welche Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) sich herausbilden und wie die Verteidigung Schritt halten kann. https://www.carbonblack.com/resource/modern-bank-heists-3-0/