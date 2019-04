DSGVO-Konformität und Marketingautomation – Datenschutz als Erfolgsfaktor

Unternehmen, die sich bei Digitalmarketing und CRM für datenschutzkonforme Software entscheiden, profitieren künftig von einem echten Wettbewerbsvorteil.

Auch fast ein Jahr nach Inkrafttreten der DSGVO ist die Verunsicherung im Umgang mit personenbezogenen Daten groß. Neben verhängten Sanktionen stellt Reputationsverlust eine der größten Folgen im Falle einer Datenschutzverletzung dar. Wie sagt man so schön: Vertrauen zu gewinnen dauert Jahre, Vertrauen zu verlieren nur Sekunden. Unternehmen, die digitales Marketing betreiben, benötigen praktikable Prozesse und darauf abgestimmte wirtschaftliche Softwarelösungen. In der Königsklasse spielen zertifizierte Anwendungen, die den Datenschutz für wesentliche Punkte gleich mitliefern.

Datenminimierung und Transparenz. Wesentlich für die mit Marketing betrauten Mitarbeiter ist der DSGVO-Grundsatz der Datenminimierung: Unternehmen dürfen demnach nur noch Kundendaten abfragen und speichern, die »dem Zweck angemessen und erheblich« sind. Die IT- und Datenschutzverantwortlichen müssen folgerichtig analysieren, welche Kundendaten sie tatsächlich benötigen und welche sie künftig nicht mehr speichern dürfen und löschen müssen. Bei der Anbieterauswahl sollten Firmen darauf achten, dass das CRM- und Marketing-Tool ebenfalls andere angedockte Programme, wie Bezahl- oder Versandsysteme, über die Datenlöschung informiert. Das macht es für alle am Prozess Beteiligten deutlich einfacher und sicherer.

Im Zuge der DSGVO spielt auch das Thema Transparenz bei der Wahl des Anbieters eine große Rolle: Verteilen sich die Daten auf mehrere Systeme in der Cloud, herrscht schnell Unklarheit darüber, wo sie sich befinden, wie sie abgesichert sind, wer darauf zugreifen kann. Die Datenspeicherung sollte bestenfalls in Deutschland, mindestens aber in der EU erfolgen. Bei der Wahl-Software bieten sich Programme an, die mit sogenannten Change Logs arbeiten. Diese Funktion eröffnet die Möglichkeit, Änderungen der Daten im System zu protokollieren und gleichzeitig nachzuvollziehen, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Nimmt ein Kunde sein Recht auf Datenlöschung, das Recht auf Vergessenwerden, in Anspruch, so informieren rechtskonforme Marketingtools auch angedockte Systeme über diesen Vorgang.

Mit der richtigen Strategie zum Erfolg. Unternehmer stellen sich zu Recht die Frage, mit welcher Strategie sie den Spagat zwischen Datenschutz und Wirtschaftlichkeit meistern. Vorausschauende Manager berücksichtigen die Themen Informationssicherheit und insbesondere Datenschutz von Anfang an in allen Aspekten ihrer Arbeit. Bei der Auswahl von Dienstleistern und Softwarelösungen weisen zertifizierte Partner die Richtung. Als Beispiel stellt dieser Beitrag die praxistaugliche Marketing-Automationslösung ProCampaign vor. Sie ist in der Lage, riesige Mengen an Kundeninformationen zu verarbeiten und zu speichern, ohne dabei den Datenschutz außer Acht zu lassen. Zudem erleichtert das eingebaute Modul »Permission Text Management« die rechtskonforme Verwaltung aller Einwilligungs- und Legal-Texte. Hierbei liegt in einer zentralen Datenbank für jedes Kundenprofil die temporäre Version der Einwilligung vor, die ein Kunde abgegeben hat. Dieses Feature ermöglicht es IT- und Datenschutzverantwortlichen, die Erfüllung der Auskunftspflicht nach der DSGVO zu meistern.

Auch für IT-Leiter birgt die Digital-Marketing-Plattform zahlreiche Vorteile: Technisch ist sie immer auf dem neuesten Stand – nicht zuletzt dank der regelmäßigen Updates, mit denen das Entwicklerteam in kurzen Intervallen die Funktionalitäten stets erweitert und optimiert. Aufgrund der flexiblen Interkonnektivität binden sich andere Tools und Services problemlos an die Software an. Parallel sorgt das integrierte API-Ökosystem dafür, dass die Integration von Daten aus weiteren Quellen spielend gelingt.

Safety First. Für Softwareanbieter und ProCampaign-Entwickler Consultix steht Sicherheit an erster Stelle. Deshalb machten die IT-Experten auch bei der Wahl eines geeigneten Rechenzentrums keine Kompromisse. Alle Kundendaten liegen in dem eigens dafür umgebauten Rechenzentrum ColocationIX eines ehemaligen Atomschutzbunkers in Bremen. Physische Sicherheit bieten zwei Meter dicke Stahlbetonwände, Sicherheitstüren der höchsten Sicherheitsstufe RC 6, Zutrittskontrolle mittels Dreifaktor-Authentifizierung über Code, Video-Überwachung durch 200 Kameras, permanente Sauerstoffreduktion und vielem mehr. Das Datacenter erfüllt damit die höchsten Kunden- und Sicherheitsanforderungen. Es ist ISO-27001-zertifiziert und nach DIN EN 50600 Klasse 4 designt. Maximale digitale Sicherheit gewährleisten moderne State-of-the-Art-Firewalls, Anti-Viren-Programme und Intrusion-Prevention-Systeme. Indizien für umfassenden Datenschutz innerhalb einer Marketingautomation sind Siegel und Zertifizierungen. ProCampaign nahm in diesem Jahr erneut das Europäische Datenschutz-Gütesiegel entgegen und bleibt damit die einzige EuroPriSe-zertifizierte Lösung am Markt. Ende letzten Jahres erhielt es den eco://award 2018 in der Kategorie Cloud.

Unwissenheit schützt nicht (mehr) vor Strafe. Eine Datenschutzverletzung kann erhebliche finanzielle Schäden verursachen und die Reputation eines Unternehmens noch Monate oder sogar Jahre beeinträchtigen. Bußgelder in Millionenhöhe oder bis zu vier Prozent des weltweiten Bruttoumsatzes drohen bei Verstößen. Ein teures Spiel – das sich vermeiden lässt, wenn Entscheider langfristig planen und Informationssicherheit in ihren Focus rücken. Mit der Wahl des richtigen Tools können viele Arbeitsprozesse in Unternehmen erleichtert werden. Da ProCampaign bereits den Privacy-by-Design-Ansatz in seiner DNA trägt, entfallen hier selbst die Kosten für teure Rechtsberatung.

Viele der geforderten Maßnahmen und Regelungen waren in Deutschland bereits im Bundesdatenschutzgesetz verankert, gehen nun aber wesentlich mehr ins Detail. Parallel nahmen die Kontrollmöglichkeiten, Befugnisse und Aufgaben der Datenschutzbehörden und Datenschutzbeauftragten zu. Was sich im Digitalmarketing in schnelllebigen Branchen wie beispielsweise der FastMovingConsumerGood-Branche bereits etabliert hat, lässt sich mühelos auf andere Branchen übertragen, beispielsweise auf die Pharma- und Healthcare-Branche, auf den Banken- und Versicherungssektor, die Medienbranche und vielen mehr. Mit Hilfe flexibler und zukunftsfähiger Marketing-Software meistern Unternehmen die zukünftigen digitalen Herausforderungen problemlos.

Andres Dickehut,

CEO, Consultix GmbH

