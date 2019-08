Echtzeitvisualisierung – Prozessdaten sichtbar machen – für alle Beteiligten

Mit digitaler Echtzeitvisualisierung Potenziale ausschöpfen und wachsendem Margen-, Effektivitäts- und Transparenzdruck gerecht werden.

Unternehmen aller Branchen stehen unter großem Druck, ihre innerbetrieblichen Waren- und Materialflüsse zu optimieren. Der anhaltende Trend zur Individualisierung von Aufträgen führt zu stetig schrumpfenden Losgrößen. Gleichzeitig wachsen die Ansprüche der Kunden nach schnellerer Auslieferung bei maximaler Termin- und Liefertreue. Und dieser Druck wird steigen: Big-Data- und Blockchain-Entwicklungen werden Anforderungen an die Effizienz, vor allem aber an die Transparenz von Logistik- und Produktionsprozessen weiter massiv erhöhen.

Ein entscheidender Aspekt, dieser Herausforderung gerecht zu werden, ist die Fähigkeit, mit Blick auf seine Arbeitsumgebung ständig folgende Fragen beantworten zu können: Wo steht unser Ist-Wert relativ zu unserem Soll-Wert? Und an welcher Stelle besteht welches Problem, das uns davon abhält, unsere Zielvorgaben zu erreichen?

Unternehmen, die diese Fragen beantworten können, verfügen über einen gewichtigen Wettbewerbsvorteil. Denn nur sie können ihre Effektivitätspotenziale wirklich ausschöpfen und den wachsenden Transparenzansprüchen gerecht werden.

Der entscheidende Faktor hierfür sind hochwertige Echtzeitdaten. Hochwertig bedeutet, dass die Daten erstens jederzeit verfügbar sind und zweitens individuell maßgeschneidert für die unterschiedlichen Unternehmensbereiche aufbereitet werden. Denn nur so kann jeder einzelne Mitarbeiter Probleme im Ablauf frühzeitig erkennen und adäquat auf sie reagieren.

Die Informationsbasis ist vorhanden. Dank SAP und Business-Intelligence-Analysesystemen sind die dafür notwendigen Prozessinformationen häufig bereits vorhanden. Das Problem liegt jedoch in der Zugänglichkeit und Aufbereitung dieser Informationen.

Üblicherweise werden Daten von einem BI-System aus den Vorsystemen »eingesammelt« und in einem Data Warehouse (DWH) abgelegt. Oftmals durchlaufen sie unterschiedliche Schichten der Aufbereitung, zum Beispiel, um die Datenintegrität und -qualität zu prüfen oder sie inhaltlich so aufzubereiten, dass sie mit den Daten anderer Quellsysteme verknüpft werden können. Das Ergebnis sind Rohdaten, die interpretiert und zusammengeführt werden müssten. Eine Aufgabe, die in der Regel nur sogenannten Informationsspezialisten, typischerweise also Ein- und Verkäufern, Abteilungsleitern und Managern, vorbehalten ist.

Dabei wäre der Zugang zu diesen Informationen gerade auch für Nicht-IT-Fachleute beispielsweise direkt im Lager oder an ihrem unmittelbaren Arbeitsplatz besonders hilfreich. Denn sie sind es, die auf Live-Informationen direkt reagieren können und müssen. Zahlen vom Vortag sind für das reaktive Steuern und Optimieren von Prozessen dagegen völlig nutzlos.

Doch in der Regel und nach aktuellem Stand der Technik wird der Bereitstellungszyklus von Rohdaten nur einmal pro Tag durchlaufen – auf den Screens der Informationsspezialisten. Dies geschieht im einfachsten Fall mit Visualisierungstools wie Excel oder Software von Herstellern wie Tableau, QlikView oder ähnlichen Anbietern. Die Antworten auf die dringenden Fragen nach dem aktuellen Ist- und Soll-Zustand können also oft erst am Ende eines längeren Auswertungszyklus von wenigen Einzelpersonen beantwortet werden.

Diese Defizite verdeutlichen, dass Lösungen gefragt sind, die die digitale Verarbeitung von Rohdaten und deren Visualisierung auf einen neuen Stand bringen. Gelingt dies, steigen nicht nur Effizienz und Prozesssicherheit insgesamt. Ganz konkret werden zum Beispiel Schichtleiter entlastet und ihre Mitarbeiter durch eine neue Eigenverantwortung gefördert und motiviert.

Anforderungen an ein leistungsfähiges Tool. Wer sich dafür entscheidet, Echtzeitvisualisierung von Prozessdaten im eigenen Betrieb voran zu treiben, muss einige grundsätzliche Kriterien hinsichtlich Darstellung, Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit einer Lösung bedenken, die ein zukunftsfähiges Tool erfüllen sollte:

1. Datenanbindung

Es ist unentbehrlich, dass eine Datenanbindung an möglichst alle Vorsysteme und Datenquellen möglich ist – von Lieferanten über Maschinen bis hin zu Kundendaten. Gleichzeitig muss die Anwendung fehlertolerant sein, sodass die Visualisierungsleistung auch dann gegeben ist, wenn ein einzelner Systemabschnitt ausfällt. Es ist deshalb sinnvoll, dass der Datenaustausch dezentral, also direkt zwischen dem System stattfindet, das die Daten erzeugt (zum Beispiel SAP) und dem Tool, das diese Daten visualisiert. Das bedeutet eine Abkehr von klassischen BI-Strukturen hin zu einer eigenständigen Informationsbeschaffung durch jede einzelne Visualisierungsschnittstelle.

2. Schnelligkeit

Datenverarbeitung und Visualisierung müssen in Echtzeit stattfinden. Auch hierfür spielt dezentraler Datenaustausch eine wichtige Rolle. Denn während klassische BI-Strukturen in der Regel einen großen Zeitversatz erzeugen, ist mit einem dezentralen Ansatz tatsächlich eine Echtzeitvisualisierung möglich.

3. Aufbereitung der Daten

Um Mitarbeiter konkret zu besseren und effizienteren Arbeitsschritten zu befähigen, muss die Darstellung der Daten einer Informationslogik folgen, die keiner Interpretation bedarf. Einem Lagerarbeiter sollte nicht zugemutet werden, Rohdaten zu beurteilen, die den Gesamtprozess abbilden.

4. Prozessanweisungen

Bei komplexen Prozessinformationen reicht es häufig nicht aus, lediglich Daten zu liefern. Es muss gegebenenfalls definiert werden, wie mit welchen Daten umgegangen wird – jeder Information sollte also auch eine Prozessanweisung folgen können.

5. Flexibilität

Für jeden einzelnen Arbeitsplatz sind individuelle Prozessinformationen und -anweisungen relevant. Ein Visualisierungstool muss also eine Selektionsleistung erbringen, die flexibel und individuell gestaltbar ist.

6. Agilität

Ein Informationssystem muss für jede Veränderung und Erweiterung im Betrieb anpassbar sein. Ein starr programmiertes Board wird im schlimmsten Fall die Tür für weitere Verbesserungen schließen. Entsprechend muss frühzeitig die Option mitgedacht werden, das bestehende Informationssystem sukzessive auf- und auszubauen. Digitalisierung kann so in kleinen Schritten in Eigenregie umgesetzt werden, ohne dass dafür hohe Kosten für Beratungen, Systemumstrukturierungen oder ständig neu zu konsultierende IT-Expertise nötig wären.

Fazit. Durch die einfache und effiziente Visualisierung von komplexen Daten und Prozessen in Echtzeit – auf Displays in Produktion, Logistik, Verwaltung und am Point of Sale – wird jeder Industriearbeitsplatz mit einer eigenen Intelligenz und Logik ausgestattet. Datenquellen werden vernetzt und visualisiert, Prozesse können ad-hoc gesteuert werden. Die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ist eng auf die jeweiligen Aufgaben abgestimmt und schafft Effizienz und Übersichtlichkeit, standardisiert Prozesse und verringert die Fehlerquote.

Patrick Theobald ist CTO und

Gründer von Peakboard.

Bilder: © Peakboard