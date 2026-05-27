ELLIS: Spitzenforschung im Bereich maschinelles Lernen und KI

Das Forschungszentrum Jülich (FZJ) ist Teil der neu gegründeten Einheit NRW von ELLIS, dem European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. ELLIS gilt als eines der führenden europäischen Netzwerke für Forschung im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Die neue Unit bringt führende KI-Forscherinnen und Forscher und groß angelegte Recheninfrastrukturen in ganz Nordrhein-Westfalen zusammen. Ziel ist es, Open-Source-Grundlagemodelle und Datensätze zu entwickeln sowie vertrauenswürdige KI-Anwendungen zur wissenschaftlichen und industriellen Nutzung voranzutreiben.

Ein zentraler Schwerpunkt der Einheit ist die Entwicklung und Erforschung von Open-Source-Grundlagemodellen als zentrale Bausteine des maschinellen Lernens. Dabei wird untersucht, wie solche Modelle mithilfe von Supercomputern und offenen Datensätzen auf Spitzenniveau trainiert, zuverlässiger gemacht und für verschiedene Einsatzbereiche sicher angepasst werden können. Zudem rückt die Einheit die Forschung zu vertrauenswürdiger KI in den Fokus, insbesondere für den Einsatz in unsicheren Situationen, bei seltenen Ereignissen oder in sensiblen Anwendungskontexten.

Ein zweiter Forschungsschwerpunkt der ELLIS-NRW-Initiative ist die Übertragung von Methoden des maschinellen Lernens auf Bereiche wie das Gesundheitswesen, nachhaltige Landwirtschaft und verkörperte KI-Systeme wie autonome Roboter. Die Forschenden der Einheit decken Felder wie Robotik, Computer Vision, Natural Language Processing, KI im Gesundheitswesen und neuro-symbolische Systeme ab.

Innerhalb des FZJ tragen das Jülich Supercomputing Centre (JSC), das Institut für Advanced Simulation (IAS) und das Peter-Grünberg-Institut (PGI) zu dieser Initiative bei. Das FZJ leistet neben Bonn und Aachen einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des wissenschaftlichen Profils der Unit NRW, insbesondere im Bereich offener Grundlagenmodelle und der dafür benötigten Datensätze.

Neben dem groß angelegten Training von Foundation-Modellen unterstützen die Jülicher Infrastrukturen, darunter JAIF (JUPITER AI Factory), die Entwicklung, den Einsatz und das Management groß angelegter Datensätze für zukünftige offene KI-Systeme. Diese Arbeit basiert auf einer leistungsstarken Hochleistungsinfrastruktur, einschließlich des Supercomputers JUPITER am FZJ, sowie auf spezialisiertem Fachwissen im Betrieb großskaliger KI-Workloads.

»Das Forschungszentrum Jülich bietet eine einzigartige Kombination aus KI-Expertise, Hochleistungsrechnen und wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Durch die ELLIS Unit NRW werden wir dazu beitragen, die Forschung an offenen Grundlagenmodellen in Europa voranzutreiben und KI-Forschung in praktische Anwendungen zu überführen«, sagt Prof. Dr. Kobus Kuipers, Mitglied des Vorstands des Forschungszentrums Jülich.

Die Initiative wird von der engen Zusammenarbeit mit LAION profitieren, einer internationalen Forschungsorganisation, spezialisiert auf offene Grundlagenmodelle, groß angelegte KI-Trainingsworkflows und offene Datensätze. LAION hat bereits mit Ressourcen des Jülich Supercomputing Center (JSC) zu offenen Grundmodellen geforscht und damit die strategische Bedeutung der Jülicher Hochleistungsinfrastruktur für die offene KI-Forschung in Europa belegt.

»Durch die neue ELLIS-Einheit NRW wird LAION die Zusammenarbeit mit ELLIS-Forschenden im Bereich offener Grundlagenmodellen weiter stärken. Dabei baut LAION auf gemeinsamer Arbeit auf, etwa in laufenden großen europäischen Projekten wie OpenEuroLLM, ELLIOT, Minerva und LLMs4EU«, erklärt Dr. Jenia Jitsev, einer der Co-Direktoren der Einheit sowie wissenschaftlicher Leiter und Mitbegründer von LAION.

Die Unit NRW wird von der Universität Bonn unter der Leitung des ELLIS-Fellows Prof. Dr. Jürgen Gall koordiniert, zusammen mit einem Gremium aus Co-Direktoren der beteiligten Institutionen, darunter Dr. Jenia Jitsev (JSC/FZJ & LAION). Weitere Mitglieder des Forschungszentrums Jülich sind Prof. Dr. Emre Neftci (PGI), Prof. Dr. Kristel Michielsen (JSC), Prof. Dr. Martin Schultz (JSC) und Prof. Dr. Moritz Helias (IAS).

Die Unit umfasst rund 40 leitende Forschende sowie mehr als 300 Doktorandinnen und Doktoranden und Postdocs in ganz Nordrhein-Westfalen. Sie fördern gemeinsame Forschung, die Doktorandenausbildung, ELLIS-Sommerschulen sowie die Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie und öffentlichem Sektor.

Die Gründung der ELLIS-Einheit NRW stärkt die Rolle des Forschungszentrums Jülich und des Jülich Supercomputing Centre als wichtige Akteure im offenen, leistungsfähigen und vertrauenswürdigen KI-Ökosystem Europas.

https://ellis.eu/https://ellis.eu/research/sites/unit-nrw

https://ellis.eu/

4333 Artikel zu „KI Forschung“

News | IT-Security | Künstliche Intelligenz Wie generative KI die Sicherheitsforschung verändert Die Cybersicherheitsexperten des Tenable Research-Teams beobachten kontinuierlich die Bedrohungslandschaft und untersuchen die Veränderungen der von Angreifern eingesetzten Technologien und Techniken. Bei dieser Arbeit werden enorme Datenmengen analysiert, um den Unternehmen, die Tenable-Produkte einsetzen, kontextrelevante Hinweise zu geben. In den letzten Monaten haben die Sicherheitsbehörden weltweit ihre Besorgnis über den Einsatz von KI-Technologien wie ChatGPT… Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz USU entwickelt im Forschungsprojekt AutoQML KI-Modelle für hochkomplexe Anwendungsfälle Quantencomputing ermöglicht maschinelles Lernen der nächsten Generation. Erlaubt Quantencomputing auch im Bereich KI einen Quantensprung? Das zumindest ist eines der Ziele des Forschungsprojektes AutoQML. Das Verbundprojekt mit acht Partnern aus Forschung und Industrie wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und soll Lösungsansätze entwickeln, die Quantencomputing und maschinelles Lernen (ML) verknüpfen. USU wird… Weiterlesen →