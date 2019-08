Ganzheitliche Digitalisierung mittels Telematik bringt Mehrwert für Entsorger – Einheitlich, automatisiert und transparent

Von der elektronischen Arbeitszeiterfassung über die digitale Containerverwaltung bis zur Tourenoptimierung: Mit dem Telematik-Manager couplinkyourfleet Entsorger optimiert PreZero seine Unternehmensprozesse.

Als fünftgrößter Entsorger Deutschlands, der mit einer über 1.100 Fahrzeuge starken Flotte in ganz Europa unterwegs ist, ergibt sich für PreZero und seine rund 3.000 Mitarbeiter gerade im Bereich der Prozessautomatisierung ein enormes Optimierungspotenzial. Der Umweltdienstleister erkannte schon früh, dass sich die Digitalisierung im Unternehmensalltag auszahlt: Neben der Navigation und Ortung der Fahrzeuge ging der Entsorger aus Ostwestfalen auch mit einer Eigenentwicklung für einzelne Fahrzeugtypen bereits erste digitale Schritte, über die Auftragsdaten bearbeitet sowie Statusmeldungen gesetzt werden konnten.

Alles aus einer Hand. Doch als mit der Zeit die passende Hardware Mangelware und der technische Support schwieriger wurde, war für die Geschäftsführung klar: Es muss eine neue Software her, mit der alles digitaler und automatisierter abläuft! Maik Gronau, Projektleiter und Geschäftsführer bei PreZero Logistik, wünschte sich statt einzelner Insellösungen ein hardwareunabhängiges System, über das sämtliche bisher manuellen Prozesse in digitaler Form erfolgen. Von der Behälterverwaltung über die Routenplanung bis zur Auftragsübermittlung sollte es eine einheitliche Lösung für alle Unternehmensbereiche geben. Nach drei Jahren intensiver Suche fand PreZero 2015 schließlich eine Branchensoftware, die alle Anforderungen erfüllt: »couplinkyourfleet Entsorger« des Telematik-Anbieters Couplink.

»Auch wenn wir anfangs skeptisch waren, wie das Couplink-Team aus 20 Service-Mitarbeitern ein derart komplexes und aufwendiges Projekt stemmen kann, haben uns das Produkt, die schnelle und reibungslose Implementierung sowie die Möglichkeiten des Customizing absolut überzeugt«, zeigt sich Gronau zufrieden. »Bei Couplink bekommen wir alles aus einer Hand und die Funktionen der Software können auch im Livebetrieb flexibel und passgenau auf unsere Arbeitsweise zugeschnitten werden.« Für Gronau, der bereits in zwei anderen Unternehmen Telematik-Systeme eingeführt hat, war dieses Maß an Flexibilität neu. Darüber hinaus wurden in einer ersten Testphase bereits sämtliche Schnittstellen zum zentral genutzten SAP-System und zu den Waagen binnen kurzer Zeit realisiert. Knapp ein Jahr später wurden schließlich rund 500 PreZero-Fahrzeuge mit mobilen Lizenzen für den Telematik-Manager ausgestattet.

»Bei der Etablierung neuer technischer Prozesse ist es wichtig, Mitarbeiter frühzeitig in die Veränderungen einzubinden«, erklärt Gronau. Gerade Fahrer, Disponenten und der Betriebsrat hatten anfangs ihre Zweifel, ob das neue System die gewünschte Verbesserung bringt. Nach ersten Probephasen erkannten sie aber den Mehrwert und den Nutzen für das Tagesgeschäft.

Ein System für jede Entsorgung. PreZero arbeitet mit dualen Systemträgern, entwickelt Entsorgungsleistungen für Gewerbe- und Industrieunternehmen und übernimmt mit seinen Fahrzeugflotten vor allem die öffentlich-rechtliche sowie die gewerbliche Entsorgung. Hierzu wurde couplinkyourfleet Entsorger an das in den Betriebsstätten von PreZero genutzte SAP-System angebunden. Die Fahrzeuge verfügen über eine zusätzliche Hardwarebox, über die sämtliche Fahrzeugdaten wie etwa Drehzahlen, Kilometer- oder Tankstand ausgelesen werden.

Die einzelnen Fahrer nutzen die Telematik-Software von Couplink auch über spezielle Tablets. Nach Eingabe der persönlichen Daten werden ihnen hier die Touren für den aktuellen Tag angezeigt. Auch die anschließende Fahrzeugprüfung erfolgt komplett digitalisiert. Im nächsten Schritt sind alle Angaben in Echtzeit für die Zentrale über ein webbasiertes Cockpit verfügbar, um die Aufträge mit den Be- und Entladestellen auf die Fahrzeuge zu disponieren.

Über eine hinterlegte Lösung zur Tourenplanung und -optimierung findet der Fahrer jederzeit den besten Weg zum nächsten Auftragsort und kann dank angezeigter TMC-Daten Staus oder Unfälle umfahren. Während der Auftragsbearbeitung kann er Fraktionen ändern, Fehlbefüllungen mit Fotos live dokumentieren und Kunden digital unterschreiben lassen. Darüber hinaus ist couplinkyourfleet Entsorger an die in den Fahrzeugen genutzten Wiegesysteme von MOBA angebunden. Somit werden auch bei der Verwiegung sämtliche Daten in Echtzeit über eine implementierte Rückschnittstelle ans führende System übertragen. Die Arbeitszeiterfassung und Erstellung von Lieferscheinen mit sämtlichen Daten erfolgen ebenfalls elektronisch. »Diese Automatisierung führt bei uns zu einer enormen Verkürzung von Abläufen und einer deutlichen Effizienzsteigerung im gesamten Unternehmen«, freut sich Gronau.

Alles einfach verbinden. In einigen Bereichen kooperiert PreZero mit Subunternehmen. Auch deren Fahrer können an den Telematik-Manager angebunden werden. Über ihre eigene Hardware greifen sie auf ein spezielles Subunternehmerportal zu. In diesem stehen ihnen die zu erledigenden Aufträge inklusive der zugehörigen Daten zur Verfügung und sie können ihre Fahrzeuge selbstständig disponieren. Bei der kommunalen Entsorgung wird zudem eine große Kartenansicht mit den Straßenzügen angezeigt. Für die Abrechnung wird die Information, dass der Auftrag erledigt ist, über couplinkyourfleet Entsorger automatisch ans SAP-System weitergeleitet.

Mit dem Telematik-System wird außerdem jeder Container digital erfasst und jede seiner Bewegungen als Standort- und Kundenhistorie automatisch dokumentiert. Dazu prüfen Mitarbeiter die ID per Foto und nehmen auch noch unbekannte Behälter direkt in der Containerverwaltung auf. In die Couplink-Lösungen kann zudem smarte Sensorik für Tonnen, Container und Fahrzeuge integriert werden. Dadurch melden etwa Container zukünftig selbstständig, dass sie voll sind und abgeholt werden können.

Fazit. Von der Tourenoptimierung über die digitale Containerverwaltung bis zur elektronischen Arbeitszeiterfassung sind die Unternehmensprozesse bei PreZero nun einheitlich, automatisiert und transparent. »Mit Couplink haben wir einen Partner mit einem tiefen Verständnis für unsere Branche an unserer Seite«, ist Gronau überzeugt. »Außerdem pushen wir uns gegenseitig dabei, die Innovationsbrille auch dann noch zu tragen, wenn bereits alles gut läuft, denn der Optimierungsbedarf hört nie auf.«

Jens Uwe Tonne,

Vorstand der Couplink

Group AG

Bilder: © Fotografie Wattendorff