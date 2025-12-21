Geteilte Stimmung zum Jahreswechsel

Umfrage zeigt: Belegschaften stehen zum Jahreswechsel in einem Spannungsfeld zwischen Aufbruch und Anspannung.

Kurz vor dem Jahreswechsel zeigt sich in deutschen Unternehmen eine gemischte Gefühlslage. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage, für die die HR-Plattform voiio fast 500 Beschäftigte befragte [1]. Demnach geben 41 % der befragten Arbeitnehmer an, mit Energie und Zuversicht in den bevorstehenden Jahreswechsel zu gehen. Auf der anderen Seite starten aber fast ebenso viele Beschäftigte (40 %) eigenen Angaben zufolge emotional angespannt in das neue Berufsjahr. Weitere 16 % blicken sogar mit einer deutlichen inneren Unruhe auf 2026. Die Gründe für die unterschiedlichen Perspektiven sind vielfältig. Während der optimistische Teil der Belegschaften seine Hoffnungsquellen im Privaten oder in den eigenen Fähigkeiten findet, blicken die eher pessimistischen Beschäftigten mit wachsender Sorge auf externe Einflussfaktoren.

An der Spitze der emotionalen Belastungsfaktoren steht die wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland. 24 % der Befragten nennen sie als ihre größte Sorge für 2026. Zu diesem hohen Prozentwert kommen noch 14 % der Befragten, die eine mit der wirtschaftlichen Entwicklung verbundene Inflation als mentale Belastung empfinden. Fast ein Fünftel der Teilnehmenden (20 %) äußern zudem Angst vor gesundheitlichen Herausforderungen. Für 17 % bleibt der Spagat zwischen Beruf, Familie und Privatleben ein wesentlicher Stressfaktor.

Positiv gestimmte Beschäftigte schöpfen dagegen ihre Zuversicht vor allem aus persönlichen Ressourcen. Hintergrund: Für 21 % sind Zeit und Erlebnisse mit Familie und Freunden die wichtigste Quelle der Hoffnung. Weitere 20 % vertrauen auf ihre Fähigkeiten und Lernbereitschaft, während 19 % sich durch den bewussten Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden gestärkt fühlen. Auch Stabilität und Rückhalt im privaten Umfeld spielen für 15 % eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen.

Wertschätzende Führungsarbeit als emotionale Stütze

Um einen guten Jahreswechsel zu gewährleisten, hegen viele Beschäftigte klare Erwartungen an ihre Arbeitgeber und Führungsteams. An erster Stelle steht der Wunsch nach einer offenen und wertschätzenden Führungskultur, die für 29 % der Befragten das wichtigste Signal für Stabilität und Orientierung im neuen Jahr darstellt. Fast ebenso wichtig: die Stärkung der psychischen Gesundheit und Resilienz, die 28 % als zentralen Arbeitgeberauftrag sehen. Auch mehr Flexibilität im Arbeitsalltag bleibt mit 16 % ein wichtiger Faktor, ebenso wie das Bedürfnis nach Jobsicherheit, das 13 % als entscheidende Vertrauensgrundlage für das Jahr 2026 nennen.

»Die Menschen blicken mit gemischten Gefühlen auf das kommende Berufsjahr und sie erwarten von ihren Arbeitgebern klare Signale. Arbeitgeber, die 2026 erfolgreich gestalten möchten, sollten daher nicht nur Prozesse und Ziele steuern, sondern vor allem emotionale Orientierung bieten,« so Björn Wind, CEO und Mitgründer von voii.

