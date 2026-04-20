Kollege KI in der Praxis: Vier Beispiele, wie digitale Agenten den Alltag in der Fertigung erleichtern​

In vielen Industrieunternehmen verzögern sich Abläufe immer noch durch manuelle Routinetätigkeiten. Das Prüfen von Kundenaufträgen, das Überwachen von Lagerbeständen oder die Materialbeschaffung binden Mitarbeitende und ziehen Prozesse in die Länge. Dabei könnten all diese Aufgaben längst sicher und zuverlässig automatisiert erledigt werden. IFS zeigt in vier Praxisbeispielen, wie der „Kollege KI“ den Alltag erleichtert und für mehr Effizienz sorgt.
Digitale Mitarbeitende sind leistungsstarke, zielorientierte und branchenspezifische KI-Agenten, die Aufgaben vollkommen selbstständig erledigen und ihr Vorgehen flexibel an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen. Sie greifen an Schnittstellen zwischen Systemen, Abteilungen und Datenquellen ein, wo Entscheidungen sonst aufwendig manuell koordiniert werden müssten. Um anschaulich zu verdeutlichen, wie das in der Praxis funktioniert, stellt IFS vier digitale Mitarbeitende vor, die exemplarisch verschiedene Aufgaben in einem Industrieunternehmen übernehmen:
- Customer Order Manager
Geht ein Kundenauftrag ein, ist der Customer Order Manager zur Stelle. Er prüft die Bestellung, erkennt fehlende Informationen und holt bei Bedarf Rückfragen von Mitarbeitenden oder direkt vom Kunden ein. Anschließend legt er den Auftrag strukturiert im System an. So gelangen Aufträge schneller und fehlerfrei in den operativen Prozess, während menschliche Mitarbeitende sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren können.
- Inventory Replenisher
Weil der Lagerbestand immer hochdynamisch ist, überwacht der Inventory Replenisher kontinuierlich und automatisiert, welche Produkte oder Bauteile verfügbar sind, und löst bei Bedarf Nachbestellungen aus. Auf diese Weise lassen sich Engpässe vermeiden und die Planungssicherheit erhöhen. Das Unternehmen bleibt somit flexibel, ohne dass Mitarbeitende ständig manuell Bestände im Lager prüfen müssen.
- Material Replenisher
Wenn Materialien für Produktion oder Serviceeinsätze benötigt werden, sorgt der Material Replenisher dafür, dass alles rechtzeitig bereitsteht. Er analysiert Stücklisten, ermittelt den Bedarf und initiiert die Beschaffung. So werden vermeidbare Produktionsstopps verhindert und Abläufe stabil gehalten.
- Supplier Order Manager
Die Kommunikation mit einer Vielzahl an Lieferanten kann schnell aufwendig werden. Der Supplier Order Manager koordiniert Bestellungen, Auftragsbestätigungen, verfolgt Verzögerungen nach und erinnert an ausstehende Rückmeldungen. So bleibt die Beschaffung termingerecht und strukturiert, während Mitarbeitende nicht jeden Kontakt selbst nachverfolgen müssen.
„Automatisierung ist dann erfolgreich, wenn sie Mitarbeitende dort unterstützt, wo Routine am meisten Zeit frisst, und gleichzeitig den Überblick über komplexe Abläufe sichert“, sagt Sören Michl, Vice President AI Adoption bei IFS. „Digitale Mitarbeitende fungieren dabei wie ein Bindeglied zwischen Mensch, Daten und Systemen. Sie treffen fundierte Entscheidungen, entlasten Teams bei Routineaufgaben und sorgen dafür, dass Unternehmen auch in hektischen Situationen handlungsfähig bleiben.“
1918 Artikel zu „KI Fertigung“
News | Business | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden
Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo…
News | Trends 2026 | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 3-4-2025
Daten und KI für reibungslose Flugabfertigung – Aus Daten abgeleitetes Wissen ist Gold wert
Die Fraport AG nutzt die Databricks Data Intelligence Plattform um die Abläufe für die Passagiere zu optimieren und dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.
News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Services | Strategien | Whitepaper
Intelligente Fertigung: Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf KI
Der Report »State of Smart Manufacturing« von Rockwell Automation liefert wertvolle Einblicke in Trends, Herausforderungen und Pläne für Hersteller. Hierfür wurden mehr als 1.500 Unternehmen der Fertigungsindustrie aus 17 Ländern befragt, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich (UK), Frankreich, Italien und Spanien. Knapp über 100 der teilnehmenden Firmen kommen aus Deutschland (101). Unter den vielen…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Trends 2026 | Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Lagebericht zum Digitalisierungsgrad: DACH-Region steckt im KI-Hype-Gap fest
Neue Studie: Industrieunternehmen setzen international immer mehr Industrie-4.0-Technologien ein, China und die USA bauen ihren Vorsprung aus. DACH-Region mit geringer Investitionsbereitschaft und Schlusslicht bei KI. Software-Defined Manufacturing (SDM) wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Im Vorfeld der Hannover Messe zeigt eine aktuelle Studie der Management- und IT-Beratung MHP in Kooperation mit Prof. Dr. Johann Kranz von…
News | Business | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Agentic Commerce: So verändert KI Online-Shopping
KI gilt für die Mehrheit der Online-Händler als Wettbewerbsfaktor. Whitepaper ordnet KI-Trends im Online-Handel ein und gibt Einblicke in die Praxis. Ob KI-Agenten, die Verfügbarkeiten von Artikeln prüfen, KI-Chatbots, die Fragen zur Lieferung beantworten oder virtuelle Anproben mithilfe von Augmented Reality: KI wird im Online-Handel zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. 61 Prozent der Händler gaben…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | IT-Security
Cyber ist weltweit das Top-Risiko, während KI-Risiken auf Platz 2 springen
Cyber, insbesondere Ransomware-Angriffe, zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der Unternehmensrisiken (42 Prozent der Antworten weltweit). 32 Prozent der Befragten bewerten künstliche Intelligenz (KI) als branchenübergreifendes, hohes Risiko und sorgen für einen Sprung von Platz 10 auf 2. In Deutschland liegen Cyberattacken und Betriebsunterbrechungen weiterhin auf den Plätzen 1 und 2 – angesichts…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
Frauen von KI-Transformation im Beruf nicht deutlich stärker betroffen als Männer
Studie untersucht Zusammenhang zwischen Berufen mit hohem KI-Transformationspotenzial und Frauenanteil der Beschäftigten – Geschlechtsspezifisches Muster lässt sich nicht erkennen – Für Frauen wie Männer besteht Bedarf an einschlägiger und kontinuierlicher Weiterbildung. Der technologische Fortschritt durch generative Künstliche Intelligenz (KI) wird den Arbeitsmarkt grundlegend verändern. Frauen sind von diesen Veränderungen beruflich aber nicht deutlich stärker…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Die unsichtbare Verschiebung unserer Meinungen durch KI
KI-Systeme wie ChatGPT können Perspektiven verzerren – ein Risiko, das bislang nur teilweise erfasst wird. Große Sprachmodelle beeinflussen zunehmend, wie Menschen Informationen wahrnehmen und bewerten. Die Studie »Communication Bias in Large Language Models: A Regulatory Perspective«, erschienen im Journal »Communications of the ACM«, zeigt nun, dass diese Systeme gesellschaftliche und politische Perspektiven verzerren können…
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KI-Rausch und Qualitäts-Kater
Unternehmen investieren Milliarden in generative KI für die Code-Entwicklung. Doch wer investiert in das intelligente Gegengewicht, das für die nötige Stabilität sorgt? Ein Expertenkommentar von Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, der die vergessene zweite Hälfte einer erfolgreichen KI-Strategie beleuchtet – und zeigt, warum der alleinige Fokus auf Entwicklerproduktivität gefährlich kurzsichtig ist. »Ein historischer…
News | Trends 2026 | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Tipps
Cloud bremst KI: Warum 86 Prozent der Unternehmen ihr Potenzial verschenken
KI erhöht die Abhängigkeit von der Cloud, doch notwendige Investitionen fehlen. Legacy-Anwendungen und Daten bremsen Innovation, Modernisierung wird zur wichtigsten Cloud-Priorität. Komplexe Technologie-Ökosysteme rücken Security-Investitionen und den Fokus auf Grundlagen in den Mittelpunkt. NTT DATA, ein Anbieter von KI-, digitalen Business- und Technologie-Services, hat die neue Studie Cloud-led innovation in the era of AI:…
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Massive Dynamik hin zum KI‑gestützten Prozessmanagement
Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Prozessmanagement vom Analyse‑Werkzeug zum aktiven Gestalter und läutet das Zeitalter des »Agentic BPM« ein. Immer mehr Unternehmen setzen bereits auf generative KI und KI‑Agenten, doch strategische Nutzung, Governance und Datenqualität bremsen oft die Skalierung. Wer jetzt gezielt in Entscheidungsintelligenz, Kompetenzen und saubere Prozessarchitekturen investiert, verschafft sich nachhaltige Effizienz‑ und Innovationsvorteile.…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services
Smarte Industrie durch KI, IoT und Automatisierung
Mit dem zunehmenden Digitalisierungsgrad und dem Einsatz künstlicher Intelligenz können viele Aufgaben im Industriebereich effizienter, präziser und zuverlässiger ausgeführt werden. Damit entwickelt sich KI auch in der Produktion zu einem Eckpfeiler für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und bessere Entscheidungsfindung durch schnellere, tiefgreifende Datenanalysen. Im deutschen verarbeitenden Gewerbe sind KI-Lösungen bereits angekommen, aktuell jedoch noch in…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Regulierung als KI-Skalierungsbooster
Regeln haben immer auch etwas Positives: Wie würden Geldgeschäfte ablaufen, wenn es dafür keine Gesetze gäbe? Erst Regeln führen zu einem zufriedenen, vertrauensvollen Miteinander. Bei KI ist es ähnlich: Wer komplexe Vorgänge an eine Maschine abgibt, sollte darauf vertrauen und prüfen können, dass sie verlässlich funktioniert. Dann lässt sie sich produktiv in vielen Situationen im…
News | Trends 2026 | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps | Whitepaper
Die Technologie-Branche steht vor tiefgreifender Transformation und neuen Skill-Bedarfen
Die Technologie-Branche befindet sich in einer Phase erheblicher Umbrüche. KI-gestützte Systeme, Automatisierung und Cloud-Infrastrukturen optimieren Prozesse und verändern Kompetenzprofile in einem rasanten Tempo. Das belegt auch der Skills Economy Report 2026 von Cornerstone, der auf mehr als 28 Terabyte Echtzeit-Arbeitsmarktdaten aus über 200 Ländern basiert [1]. Der Report zeigt deutlich, dass KI, Code-Automation sowie smarte…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
KI‑Agenten statt Offshoring: Softwareentwicklung steht vor einem Paradigmenwechsel
93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung. Reply veröffentlicht die Studie »From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle«, eine von Forrester Consulting durchgeführte Untersuchung [1]. Dafür wurden 536 IT-Führungskräfte in Europa und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen den schrittweisen Übergang von einfachen KI-Coding-Assistenten zu autonomen…
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KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Trends 2026 | Favoriten der Redaktion | Tipps
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.