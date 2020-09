Mehrheit findet E-Mail und Brief gleich wichtig

Der »Welttag des Briefeschreibens« oder »World Letter Writing Day« hat sich dem handschriftlichen Brief verschrieben. Wer diesen Feiertag begehen will, muss am 1. September Papier und Stift zur Hand nehmen und jemandem Schreiben der oder die die Mühe wert ist. Dazu passend haben WEB.DE und GMX eine Umfrage veröffentlicht. Der zufolge findet die Mehrheit – wenn auch mit 39 Prozent nur eine relative – der Deutschen E-Mail und Brief gleich wichtig. Unterm Strich werden aber sicher deutlich mehr E-Mails geschrieben. Aber immerhin, 44 Prozent der Befragten geben an mindestens einen Brief pro Jahr zu verschicken. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/22767/umfrage-zur-bedeutung-von-e-mails-und-briefen

NEWS | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | KOMMUNIKATION Die fünf Mehrwerte der E-Mail-Archivierung Warum Unternehmen mit einer professionellen E-Mail-Archivierung viel mehr erreichen können, als nur rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Dass E-Mail-Archivierung für Unternehmen rechtlich erforderlich ist, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Die entsprechenden Anforderungen ergeben sich aus Regelwerken und Richtlinien wie GoBD, Abgabenordnung und Handelsgesetzbuch. Und die meisten Anbieter von Archivierungslösungen werden nicht müde, auf die negativen Konsequenzen und… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Leitfaden zur E-Mail-Verschlüsselung E-Mail-Verschlüsselung ist längst nicht mehr so komplex wie häufig angenommen. Jedes zweite Unternehmen in Deutschland und Österreich hatte bereits einen konkreten Spionageangriff auf ihre EDV-Systeme oder zumindest Verdachtsfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich vor allem um Hackerangriffe sowie um abgefangene elektronische Kommunikation: In Deutschland stellten 41,1 %, in Österreich 40,0 % derartige… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMUNIKATION Sensible Patientendaten sicher per E-Mail verschicken Selbst nach 35 Jahren ist die E-Mail noch immer das berufliche Kommunikationsmittel schlechthin, das in diversen Branchen eingesetzt wird. Auch im Gesundheitswesen findet die elektronische Post längst Anwendung. Aufgrund der verschärften Sicherheitsanforderungen zum Schutz von Gesundheitsdaten nutzen aber nicht alle Arztpraxen den E-Mail-Versand; doch was ist der Grund dafür, wenn es professionelle Lösungen gibt, mit… Weiterlesen →