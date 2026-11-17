ERP-native KI automatisiert, was innerhalb eines Systems passiert. Der Periodenabschluss spielt sich aber zwischen den Systemen ab. BlackLine und SAP verzahnen deshalb agentenbasierte KI entlang des gesamten Record-to-Report-Prozesses, passend zur Clean-Core-Strategie von SAP. Den Anfang machen drei Verity-Agenten für Kontenabstimmung, Transaktionsabgleich und Abgrenzungen. Das Prinzip: Die Routine läuft automatisch, der Mensch kümmert sich um die Ausnahmen.

Management Summary

Lücke zwischen den Systemen: ERP-native KI automatisiert nur, was innerhalb eines Systems passiert. Der Periodenabschluss braucht Datenintegrität über die gesamte Record-to-Report-Landschaft [1].

ERP-native KI automatisiert nur, was innerhalb eines Systems passiert. Der Periodenabschluss braucht Datenintegrität über die gesamte Record-to-Report-Landschaft [1]. Drei Agenten, drei Engpässe: Verity Prepare (Kontenabstimmung), Verity Match (Transaktionsabgleich) und Verity Accruals (Abgrenzungen) übernehmen die Routine. Das Team kümmert sich nur um Ausnahmen [1].

Verity Prepare (Kontenabstimmung), Verity Match (Transaktionsabgleich) und Verity Accruals (Abgrenzungen) übernehmen die Routine. Das Team kümmert sich nur um Ausnahmen [1]. Clean Core bleibt gewahrt: BlackLine ist SAP Solution Extensions Partner und ergänzt S/4HANA außerhalb des Kerns. Upgrades bleiben einfacher und risikoärmer [1][2].

BlackLine ist SAP Solution Extensions Partner und ergänzt S/4HANA außerhalb des Kerns. Upgrades bleiben einfacher und risikoärmer [1][2]. Kontrolle statt Blindflug: Jeder Schritt ist dokumentiert, Buchungen werden von Menschen freigegeben. Der Audit Trail ist fester Bestandteil.

Jeder Schritt ist dokumentiert, Buchungen werden von Menschen freigegeben. Der Audit Trail ist fester Bestandteil. Rolle der Buchhaltung ändert sich: vom Erstellen zum Prüfen und Steuern. Erfolgsfaktoren sind eine verlässliche Datenbasis, klare Verantwortlichkeiten und belastbare Kontrollen.

Fragen Sie den Head of Group Accounting, wo der Monatsabschluss Zeit frisst. Die Antwort lautet selten »im ERP«. Sie lautet: in Excel-Listen, in E-Mail-Schleifen und beim Abgleich von Daten aus Systemen, die nie füreinander gebaut wurden. Genau hier liegt die Lücke vieler KI-Initiativen im Finanzbereich. Die meisten KI-Funktionen sitzen heute innerhalb einer einzelnen Anwendung. Das ist nützlich, greift beim Periodenabschluss aber zu kurz. Die Daten kommen aus mehreren ERP-Systemen, aus Bankportalen, Vorsystemen und Tabellen. Wer hier automatisieren will, muss über Systemgrenzen hinweg denken.

Clean Core: Arbeitsteilung statt Eigenbau

BlackLine und SAP verbinden deshalb die Verity-Agenten von BlackLine mit SAP Joule und der SAP Business AI Platform. Dahinter steht eine klare Arbeitsteilung. Die SAP-KI unterstützt die Prozesse im ERP. Die BlackLine-Agenten übernehmen die nachgelagerten Abschlussaktivitäten, auch dort, wo Daten aus Nicht-SAP-Systemen kommen.

Für SAP-Kunden passt das genau zur Clean-Core-Strategie. SAP will das ERP frei von Eigenentwicklungen halten: Der Standard bleibt sauber, Erweiterungen laufen außerhalb des Kerns. BlackLine ergänzt S/4HANA als Solution Extension, ohne in den Kern einzugreifen. Unternehmen können beim Umstieg auf S/4HANA gewachsene Eigenprogrammierungen für den Abschluss ablösen. Upgrades bleiben dadurch einfacher und risikoärmer.

Für Unternehmen mit gewachsenen IT-Landschaften ist das der entscheidende Punkt. Ihre Finanzdaten verteilen sich auf verschiedene Systeme, Gesellschaften und Standorte. Durchgängige Automatisierung gelingt nur, wenn diese Daten systemübergreifend verfügbar sind und konsistent verarbeitet werden. Das Ziel ist ein Prozess aus einem Guss statt einer Sammlung von KI-Inseln.

Drei Agenten für drei Engpässe

Der erste Schritt umfasst drei Agenten aus dem Verity-Portfolio. Sie setzen dort an, wo im Abschluss die meiste Routinearbeit anfällt. Allen gemeinsam ist das Prinzip Management by Exception: Was den hinterlegten Regeln entspricht, läuft automatisch durch. Nur Abweichungen landen beim Team.

Verity Prepare: Kontenabstimmung ohne Belegsuche. Der Agent analysiert die Bewegungen in den Nebenbüchern und sammelt die Nachweise. Über den Bezug zu den Stammdaten bereitet er die Daten so auf, dass die Bilanzkonten in der Regel automatisch im Hintergrund abgestimmt werden. Nur Ausnahmen und Unklarheiten legt er dem Team zur Prüfung vor. Auf Wunsch lässt sich zusätzlich eine Sichtprüfung einstellen.

Der Agent analysiert die Bewegungen in den Nebenbüchern und sammelt die Nachweise. Über den Bezug zu den Stammdaten bereitet er die Daten so auf, dass die Bilanzkonten in der Regel automatisch im Hintergrund abgestimmt werden. Nur Ausnahmen und Unklarheiten legt er dem Team zur Prüfung vor. Auf Wunsch lässt sich zusätzlich eine Sichtprüfung einstellen. Verity Match: Abgleich großer Volumina. Der Agent orchestriert den Transaktionsabgleich, vor allem in Multi-ERP-Umgebungen. Passende Transaktionen gleicht er automatisch ab, Abweichungen meldet er zur Klärung. Wer nach Zukäufen mehrere ERP-Systeme parallel betreibt, kennt das Problem: unterschiedliche Datenstrukturen, unterschiedliche Referenzen, aber dieselbe Abschlussfrist.

Der Agent orchestriert den Transaktionsabgleich, vor allem in Multi-ERP-Umgebungen. Passende Transaktionen gleicht er automatisch ab, Abweichungen meldet er zur Klärung. Wer nach Zukäufen mehrere ERP-Systeme parallel betreibt, kennt das Problem: unterschiedliche Datenstrukturen, unterschiedliche Referenzen, aber dieselbe Abschlussfrist. Verity Accruals: Abgrenzungen als Vorschlag statt Handarbeit. Der Agent wertet Daten aus ERP- und Nicht-ERP-Systemen aus, berechnet die Abgrenzungen zum Periodenende und bereitet die Buchungssätze vollständig vor. Das Team prüft und genehmigt sie in BlackLine. Danach werden sie in die jeweiligen ERP-Systeme übertragen.

Ein typisches Szenario

Wie das zusammenspielt, zeigt ein fiktives Beispiel: Ein Industrieunternehmen mit rund 80 Gesellschaften betreibt in der Zentrale SAP S/4HANA. Zwei Tochtergesellschaften aus Zukäufen arbeiten noch auf ihren alten ERP-Systemen. Der Abschluss dauert neun Arbeitstage, ein Großteil davon geht für Abstimmung und Abgleich drauf.

Mit den Agenten dreht sich das Verhältnis um: Die Routine läuft automatisch, das Team kümmert sich um die Ausnahmen. Verity Match gleicht die Transaktionen aus allen drei Systemen ab und meldet nur die Abweichungen. Verity Prepare stimmt die Konten im Hintergrund ab und legt nur die Ausnahmen vor. Verity Accruals berechnet die Abgrenzungen, etwa für erhaltene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen, und bereitet die Buchungen vor. Das Team gibt sie frei, danach gehen sie in die jeweiligen ERP-Systeme.

Kein Agent ohne Audit Trail

Mehr Automatisierung im Rechnungswesen funktioniert nur mit mehr Transparenz. Jeder Verarbeitungsschritt und jede Entscheidung eines Agenten muss dokumentiert und prüfbar sein. Der schnellste Abschluss nützt nichts, wenn ihn der Wirtschaftsprüfer nicht nachvollziehen kann.

Deshalb sind Kontrollen, Genehmigungsprozesse und Prüfpfade (Audit Trail) fester Bestandteil der Verity-Agenten. Human in the Loop heißt hier: Der Mensch wird nicht überflüssig, sondern gezielt eingesetzt: bei Ausnahmen, bei Unklarheiten und bei der Freigabe von Buchungen. Die KI bereitet vor, der Mensch entscheidet.

Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Partnerschaft auf. BlackLine ist SAP Solution Extensions Partner, SAP vertreibt die BlackLine-Lösungen also selbst. Sie durchlaufen ein eigenes Qualifizierungsverfahren und sind durch SAP-Supportleistungen abgedeckt. Zudem hat SAP BlackLine in seinen Goldstandard für den Record-to-Report-Prozess aufgenommen. Für Kunden heißt das: integrierte Lösung, abgestimmter Support.

Vom automatisierten zum autonomen Abschluss

Die Richtung ist klar. KI im Finanzwesen entwickelt sich weg von der Unterstützung einzelner Arbeitsschritte hin zur Steuerung zusammenhängender Prozesse. Die Agenten erledigen die Routine und melden die Ausnahmen. Die Rolle der Buchhaltung verschiebt sich vom Erstellen zum Prüfen und Steuern.

Autonom heißt dabei nicht unkontrolliert. Drei Voraussetzungen entscheiden über den Erfolg: eine verlässliche Datenbasis, klar definierte Verantwortlichkeiten und belastbare Kontrollmechanismen. Wer diese Grundlagen schafft, verschiebt die Zeit seines Teams von der Abstimmung zur Analyse.

Michael Jakob, Regional VP Central Europe bei BlackLine

https://www.blackline.com/

Tipps für die Praxis

Prozess vor Technik: Legen Sie einen Ablaufplan fest, wer im Abschluss was bis wann erledigt. Erst dann lohnt sich die Automatisierung [5].

Legen Sie einen Ablaufplan fest, wer im Abschluss was bis wann erledigt. Erst dann lohnt sich die Automatisierung [5]. Ausnahmeregeln definieren: Management by Exception funktioniert nur mit klaren Regeln, etwa Toleranzen und Schwellenwerten für den automatischen Abgleich.

Management by Exception funktioniert nur mit klaren Regeln, etwa Toleranzen und Schwellenwerten für den automatischen Abgleich. Eigenentwicklungen prüfen: Bewerten Sie jede Eigenentwicklung nach Business-Wert und Upgrade-Risiko. Standard zuerst, Erweiterungen möglichst außerhalb des Kerns [6].

Bewerten Sie jede Eigenentwicklung nach Business-Wert und Upgrade-Risiko. Standard zuerst, Erweiterungen möglichst außerhalb des Kerns [6]. Abgrenzungen standardisieren: Definieren Sie einheitlich, wie Rückstellungen und Abgrenzungen berechnet werden [5].

Definieren Sie einheitlich, wie Rückstellungen und Abgrenzungen berechnet werden [5]. Freigaben klar regeln: Setzen Sie das Vier-Augen-Prinzip um und benennen Sie Stellvertreter, damit Freigaben nicht den Abschluss bremsen [5].

Setzen Sie das Vier-Augen-Prinzip um und benennen Sie Stellvertreter, damit Freigaben nicht den Abschluss bremsen [5]. Prüfer früh einbinden: Stimmen Sie Maßnahmen zur Beschleunigung frühzeitig mit dem Abschlussprüfer ab [4].

Stimmen Sie Maßnahmen zur Beschleunigung frühzeitig mit dem Abschlussprüfer ab [4]. Klein starten: Beginnen Sie mit einem Pilot, etwa einer Kontengruppe oder wenigen Gesellschaften, und prüfen Sie zuerst die Datenqualität.

FAQ: Zehn Fragen zum automatisierten Abschluss

Was bedeutet Clean Core?

Der Kern des ERP-Systems bleibt möglichst unverändert, individuelle Anpassungen werden außerhalb des Kerns umgesetzt, etwa über die SAP Business Technology Platform. Ziel sind schnellere Upgrades und weniger technische Altlasten [2].

Was leisten Verity Prepare, Match und Accruals?

Prepare analysiert Bewegungen in den Nebenbüchern, sammelt Nachweise und entwirft Kontenabstimmungen. Match orchestriert den Transaktionsabgleich in Multi-ERP-Landschaften. Accruals berechnet Abgrenzungen und erzeugt Buchungssätze zur Freigabe in BlackLine [1].

Warum reicht ERP-native KI für den Abschluss nicht aus?

Sie automatisiert Transaktionen innerhalb des jeweiligen ERP-Systems. Der Abschluss braucht aber Datenintegrität über die gesamte Landschaft inklusive Nicht-ERP-Quellen [1].

Ersetzt Verity Accruals den SAP Accruals Agent?

Nein, es ergänzt ihn. Es soll Kunden mit komplexen Buchungen unterstützen, etwa bei mehreren SAP- und Drittsystemen oder Buchungen in mehreren ERP-Systemen [1].

Was heißt SAP Solution Extensions Partner?

Die Lösungen von BlackLine wurden gezielt als Ergänzung zur SAP-Software ausgewählt, durchlaufen ein eigenes Qualifizierungsverfahren und sind mit verfügbaren SAP-Supportleistungen hinterlegt [1].

Ist die Lösung bereits verfügbar?

Die Zusammenarbeit wurde am 9. November 2026 als Roadmap angekündigt. Die Ausführung auf der SAP Business AI Platform ist als geplant beschrieben. Termine und Umfang sollten Sie direkt bei BlackLine und SAP erfragen [1].

Wie bleibt der Abschluss prüfbar?

Jeder Verarbeitungsschritt und jede Entscheidung der Agenten wird dokumentiert. Kontrollen, Genehmigungsprozesse und Audit Trail sind Teil der Lösung, Buchungen gibt ein Mensch frei [1].

Welche Erweiterungsarten sind Clean-Core-konform?

Zulässig sind In-App-Erweiterungen über definierte, upgradefähige Erweiterungspunkte (zum Beispiel Key-User-Erweiterbarkeit) und Side-by-Side-Erweiterungen außerhalb des Kerns, etwa auf SAP BTP [3].

Wie schnell kann ein Monatsabschluss sein?

In der Praxis gilt ein Abschluss nach etwa vier Arbeitstagen als erreichbar, wenn Prozesse, Freigaben und Abgrenzungen konsequent automatisiert und standardisiert sind [5]. Zusätzlich lassen sich Tätigkeiten zeitlich vorverlagern [4].

Was bleibt für die Mitarbeitenden in der Buchhaltung?

Ausnahmen, Klärung von Unklarheiten und die Freigabe von Buchungen. Die Rolle verschiebt sich vom Erstellen zum Prüfen und Steuern.

Quellen

[1] https://www.blackline.com/about/press-releases/2026/blackline-announces-ai-roadmap-in-alignment-with-sap-partnership-to-deliver-ai-powered-gold-standard-for-record-to-report/

[2] https://www.sap.com/germany/resources/what-is-a-clean-core

[3] https://www.convista.com/impulse/thema/sap/clean-core-upgradefaehig-cloudready-zukunftssicher/

[4] https://www.roedl.com/insights/fast-close-optimierung-abschlusserstellung/

[5] https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Jahresabschluss/5-nuetzliche-tipps-wie-sie-ihren-monatsabschluss-zum-fast-close-verkuerzen-koennen.html

[6] https://erlebe-software.de/sap-hana-entwicklung/clean-core-strategie/

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