Prognosen für die Zukunft der Buchhaltung bis 2030

Mehr als drei Viertel (80 %) der Unternehmen weltweit werden umfassende Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz (KI) einführen. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse einer neuen Studie, die Forrester Consulting im Auftrag von Sage unter 2.339 Führungskräften aus dem Finanzwesen von KMU durchgeführt hat [1]. Die Untersuchung zeigt, wie KI Echtzeiteinblicke, ein verbessertes Risikomanagement und strategische Entscheidungsfähigkeiten ermöglichen wird. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse hat Forrester fünf Vorhersagen getroffen, wie die Buchhaltung bei KMU bis 2030 aussehen könnte.

»Seit Jahrhunderten verlässt sich die Buchhaltung auf Prozesse, die eine Momentaufnahme des finanziellen Zustands liefern. KI läutet ein neues Zeitalter der kontinuierlichen Buchhaltung, der kontinuierlichen Sicherheit und der kontinuierlichen Erkenntnisse ein«, sagt Aaron Harris, Chief Technology Officer bei Sage. »Dieser Wandel wird Unternehmen eine beispiellose betriebliche Effizienz, verbesserte Compliance, robustes Risikomanagement und genauere Finanzprognosen ermöglichen.«

Vorhersagen für die KI-gestützte Buchhaltung im Jahr 2030:

Prognose 1 – Eine ethische KI-Governance wird zur Priorität: Nachdem 80 Prozent der KMU umfassende Ethikrichtlinien für KI eingeführt haben, wird ethische KI bis 2030 nicht mehr zur Debatte stehen. Unternehmen werden jedoch nicht nur Richtlinien für die ethische KI einführen, sondern sie werden auch maßgeblich zur Gewährleistung ethischer Standards beitragen.

»Auch wenn KI letztlich dazu eingesetzt wird, alle Geschäftsaktivitäten zu überwachen und Chancen sowie Risiken in Echtzeit zu erkennen, wird sie in der Branche weiterhin lediglich eine unterstützende Rolle spielen, während die Ergebnisse und Entscheidungen immer noch von Menschen getroffen werden«, so Harris weiter.

Zu den Studienergebnissen für Deutschland zählen:

Deutschland ist Vorreiter bei der Implementierung von KI: 72 Prozent der KMU integrieren KI in ihre Buchhaltungsprozesse. Diese weitreichende Nutzung führt zu erheblichen Verbesserungen der betrieblichen Effizienz, insbesondere bei der Erkennung von Anomalien, bei der 64 Prozent der KMU KI-Tools vollständig integriert haben.

Da 28 Prozent der KMU jedoch noch keine umfassenden Schulungsprogramme durchführen, stehen Unternehmen hierzulande vor der Herausforderung, die Mitarbeiter mit der KI vertraut zu machen. Eine Lösung dieses Problems ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter in der Lage sind, das Potenzial von KI optimal zu nutze.

Die ethische Nutzung von KI genießt in Deutschland Priorität: 67 Prozent der KMU führen regelmäßige Ethikschulungen durch und bereits 57 Prozent haben formale Ethikrichtlinien eingeführt. Dieses Engagement für eine ethische Unternehmensführung stellt sicher, dass der Fortschritt der KI in Deutschland mit den Industriestandards im Einklang steht und das Vertrauen der Öffentlichkeit genießt.

In Deutschland gehen 36 Prozent (weltweit 32 %) der Befragten davon aus, dass Echtzeitdaten bei wichtigen Finanzentscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Dies spiegelt einen klaren Trend hin zur schnellen Datenverarbeitung im Bereich der Finanzstrategien wider.

»Es herrscht ein anhaltender Optimismus hinsichtlich des Potenzials von KI zur Verbesserung komplexer Buchhaltungsaufgaben, und dieses Potenzial wird mit zunehmender praktischer Erfahrung immer deutlicher«, so Alistair Brisbourne, Head of Technology Research, Policy & Insights bei ACCA.

»Positiv zu vermerken ist auch, dass Unternehmen einen strategischen und kooperativen Ansatz zur Bewältigung ethischer Herausforderungen planen, was einige wichtige Grundwerte des Berufsstandes widerspiegelt. Es besteht eine echte Chance, ethische Standards, professionelles Urteilsvermögen und menschliche Einsichten im Buchhaltungs- und Finanzsektor weiterzuentwickeln, was wiederum diese Berufe als vertrauenswürdige Quellen für Daten und Einsichten noch weiter stärken wird. Durch den durchdachten und strategischen Einsatz von KI-Technologien kann der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer seine Fähigkeiten verbessern, seinen Kunden einen größeren Mehrwert bieten und eine noch wichtigere Rolle bei der Entscheidungsfindung in Unternehmen spielen«, führt Brisbourne weiter aus.

Die Vision von Sage für die Zukunft des Rechnungswesens unterstreicht die Bedeutung der ethischen Integration von KI und des Aufbaus von Vertrauen in KI-gestützte Lösungen wie Sage Copilot. Sage hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um sie in dieser Umbruchphase zu begleiten und das volle Potenzial von KI für ihren Erfolg zu nutzen.

[1] Für die Studie von Forrester Consulting im Auftrag von Sage wurden 2.339 Fachleute aus dem Finanz- und Rechnungswesen befragt, darunter 257 aus Deutschland. Die Teilnehmer kamen neben Deutschland aus sieben weiteren Ländern: Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Kanada, Spanien, Portugal und Südafrika. Die Studie richtete sich an kleine und mittlere Unternehmen mit 10 bis 499 Mitarbeitern und die Umfrage wurde im August 2024 durchgeführt.

Die vollständige Studie mit dem Titel »Rechnungswesen 2030: Prognosen zu den künftigen Grenzen der KI-gestützten Transformation« steht hier zum Download zur Verfügung: Studien & Trends

