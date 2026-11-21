KI, HPC und Cloud treiben die Leistungsdichten in Rechenzentren nach oben. Ob sich zusätzliche IT-Kapazität später tatsächlich nutzen lässt, entscheidet sich nicht an der verfügbaren Fläche, sondern an Stromversorgung, Kühlung, Verteilung und Steuerung. Warum muss Erweiterbarkeit von Anfang an Teil des technischen Konzepts sein – und worauf sollten Betreiber bei Ausbau und Umbau im laufenden Betrieb achten.
Management Summary
- Kapazität ist mehr als Fläche: Entscheidend ist die nutzbare IT-Leistung unter Einhaltung des Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts – nicht der freie Platz im Raum.
- Gesamtsystem statt Einzelgewerke: Stromversorgung und Kühlung müssen gemeinsam geplant werden, sonst begrenzt der schwächste Teil die Erweiterung.
- Modular statt maximal: Definierte, eigenständig funktionsfähige Ausbaustufen mit vorbereiteten Schnittstellen verbinden Investition und Kapazitätsbedarf.
- KI und HPC erhöhen den Druck: Höhere Rack-Leistungen verlangen angepasste Verteilung und Kühlkonzepte bis hin zu Flüssigkeitskühlung.
- Bestandsausbau braucht Vorbereitung: Belastbare Bestandsaufnahme, abgestimmte Schaltabläufe, klare Freigaben und Tests sichern die Verfügbarkeit im laufenden Betrieb.
Rechenzentren müssen heute nicht nur den aktuellen IT-Bedarf abdecken, sondern auch auf veränderte Leistungsanforderungen vorbereitet sein. Cloud-Anwendungen, steigende Datenmengen sowie KI- und HPC-Systeme verändern die Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung (TGA). Insbesondere höhere Leistungsdichten können bestehende Konzepte für Stromversorgung und Kühlung an ihre Grenzen bringen. Für Betreiber wird deshalb entscheidend, ob sich zusätzliche IT-Kapazität später tatsächlich integrieren lässt – und nicht nur, ob baulich Platz dafür vorhanden ist.
»Die Erweiterbarkeit eines Rechenzentrums entscheidet sich nicht erst, wenn die nächste Ausbaustufe ansteht. Sie muss bereits im technischen Konzept berücksichtigt werden«, sagt Paulos Marx, geschäftsführender Gesellschafter der RPM Technical Solutions GmbH. »Zusätzliche IT-Flächen allein schaffen noch keine nutzbare Kapazität. Dafür müssen Stromversorgung, Kühlung, Verteilung und Steuerung mit dem Ausbau Schritt halten können.«
Bei der Planung künftiger Ausbaustufen reicht es daher nicht aus, pauschale Leistungsreserven vorzusehen.
Engpass liegt häufig in der technischen Infrastruktur
Maßgeblich für einen Ausbau ist die tatsächlich nutzbare IT-Kapazität unter Einhaltung des vorgesehenen Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts. Dabei sind auch Wartungs- und Ausfallszenarien sowie der Eigenbedarf der technischen Infrastruktur zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk gilt es daher unter anderem auf Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und die nachgelagerte Energieverteilung zu legen.
Ebenso spielt die Kühlung eine wichtige Rolle. »Steigt die IT-Leistung, muss sich die Wärme zuverlässig abführen lassen. Entscheidend ist nicht nur die unter den vorgesehenen Betriebs- und Außenbedingungen verfügbare Kühlleistung einschließlich Wärmeverteilung und Wärmeabfuhr, sondern auch die Verteilung der Lasten, die Einbindung zusätzlicher Systeme und die Betriebsbedingungen«, erläutert Marx.
Werden elektrische und mechanische Infrastruktur getrennt voneinander betrachtet, entstehen leicht Kapazitätslücken: Ein Bereich ist bereits erweitert, während ein anderer die zusätzliche Leistung noch nicht bereitstellen kann. »Die entscheidende Frage lautet nicht nur, wie viel Leistung heute installiert ist, sondern wie sich das Gesamtsystem unter zukünftigen Lastbedingungen verhält«, erklärt Marx. »Stromversorgung und Kühlung gilt es gemeinsam zu betrachten. Sonst wird eine geplante Erweiterung möglicherweise durch einen Engpass an anderer Stelle begrenzt.«
Modulare Erweiterung statt starrer Dimensionierung
Ein modularer, auf definierte Ausbaustufen abgestimmter Aufbau trägt dazu bei, Investitionen und Kapazitätsausbau besser aufeinander abzustimmen. Jede Ausbaustufe muss eigenständig funktionsfähig sein und das für diese Stufe vorgesehene Redundanz- und Verfügbarkeitskonzept erfüllen. Voraussetzung ist, dass Erweiterungsstufen bereits in der Planung definiert und die dafür notwendigen Schnittstellen berücksichtigt werden. Dazu zählen verfügbare Flächen, Leitungswege, Anschlussmöglichkeiten, Leistungsreserven sowie die Integration zusätzlicher Komponenten in bestehende Systeme.
Modularität bedeutet dabei nicht, sämtliche Anlagen von Anfang an maximal zu dimensionieren. »Vielmehr geht es darum, spätere Ergänzungen technisch vorzubereiten und unnötige Eingriffe in den Bestand zu vermeiden. Auch Redundanz, Wartbarkeit und die Einbindung in Gebäudeleittechnik und Steuerungssysteme müssen berücksichtigt werden. Neue Komponenten dürfen die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur nicht unbeabsichtigt beeinträchtigen«, erklärt der Experte.
Besonders deutlich wird diese Anforderung bei KI- und HPC-Anwendungen. Höhere Rack-Leistungen können Anpassungen an der elektrischen Verteilung und an den Kühlkonzepten erforderlich machen. Je nach Anwendung kommen neben optimierter Luftkühlung auch Flüssigkeitskühlung oder hybride Konzepte infrage. Hierfür müssen insbesondere Temperaturniveaus, Volumenströme, Wasserqualität und die Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT-Systemen aufeinander abgestimmt werden. Betreiber sollten deshalb vermeiden, ihre Infrastruktur ausschließlich auf die derzeitige IT-Generation auszulegen.
Umbauten im laufenden Betrieb erfordern belastbare Planung
Bei bestehenden Rechenzentren kommt hinzu, dass Erweiterungen häufig bei laufendem IT-Betrieb umgesetzt werden müssen. Eingriffe in Stromversorgung, Kühlung oder Steuerung können Auswirkungen auf redundante Systeme und damit auf die Verfügbarkeit haben.
Vor Beginn der Arbeiten ist deshalb zu prüfen, wie die Anlage tatsächlich aufgebaut ist, welche Reserven vorhanden sind und welche Abhängigkeiten zwischen den technischen Gewerken bestehen. Dazu gehören eine belastbare Bestandsaufnahme, abgestimmte Arbeits- und Schaltabläufe sowie eine Bewertung möglicher Auswirkungen auf den Betrieb. Ebenso bedarf es der Regelung von Zuständigkeiten, Freigaben und Prüfungen nach der Umsetzung.
Vor der betrieblichen Freigabe sind die betroffenen Systeme durch abgestimmte Funktions- und Integrationstests zu prüfen. »Soweit im Testkonzept vorgesehen, zählen auch Last-, Umschalt- und Ausfallszenarien«, so Marx. Die Bestandsdokumentation ist entsprechend fortzuschreiben. Gerade bei Bestandsanlagen steht im Fokus, die vorhandene Dokumentation mit der tatsächlichen Situation vor Ort abzugleichen.
»Wir sprechen erst dann von einer erfolgreichen Erweiterung, wenn die zusätzliche Kapazität nicht nur installiert, sondern sicher in den bestehenden Betrieb integriert ist«, sagt der Experte abschließend. »Dafür müssen Risiken und Schnittstellen frühzeitig geklärt werden. Kurz vor der Umsetzung bleibt oft wenig Spielraum, um grundlegende Probleme noch wirtschaftlich zu lösen.«
Weitere Informationen über die RPM Technical Solutions GmbH unter www.rpmtechnical.com
Tipps für die Praxis
- Ausbaustufen früh definieren: Legen Sie Zielleistung, Stufen und Schnittstellen (Flächen, Leitungswege, Anschlüsse, Reserven) bereits in der Planung fest.
- Nutzbare Leistung rechnen: Bewerten Sie Kapazität unter Redundanz-, Wartungs- und Ausfallszenarien sowie unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs der Infrastruktur.
- Versorgungskette komplett prüfen: Betrachten Sie Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannung, USV und Verteilung zusammen mit Kühlung und Wärmeabfuhr; gemeinsame Leitungswege können Redundanz aushebeln [5].
- Lastszenarien für KI und HPC einplanen: Prüfen Sie Rack-Leistung, Temperaturniveaus, Volumenströme und Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT frühzeitig.
- Bestand realistisch erfassen: Gleichen Sie die vorhandene Dokumentation mit der Situation vor Ort ab, bevor Sie in laufende Systeme eingreifen.
- Schalt- und Arbeitsabläufe abstimmen: Regeln Sie Zuständigkeiten, Freigaben und Rückfallpläne vor Beginn der Arbeiten.
- Vor der Freigabe testen: Führen Sie Funktions- und Integrationstests durch, soweit vorgesehen auch Last-, Umschalt- und Ausfalltests, und schreiben Sie die Dokumentation fort.
- Nicht nur für die heutige IT-Generation auslegen: Halten Sie die Infrastruktur offen für Luft-, Flüssigkeits- oder hybride Kühlkonzepte.
FAQ – Häufige Fragen zur Erweiterbarkeit von Rechenzentren
- Was bedeutet Erweiterbarkeit eines Rechenzentrums?
Gemeint ist die Fähigkeit, zusätzliche IT-Kapazität später tatsächlich in Betrieb zu nehmen – mit ausreichender Stromversorgung, Kühlung, Verteilung und Steuerung sowie unter Einhaltung des Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts.
- Warum genügt zusätzliche Fläche nicht?
Fläche schafft noch keine nutzbare Kapazität. Wenn Stromversorgung oder Kühlung nicht mitwachsen können, begrenzt der schwächste Teil der Infrastruktur die Erweiterung.
- Welche Komponenten werden häufig zum Engpass?
Typisch sind Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen, USV, Energieverteilung sowie Kühlung und Wärmeabfuhr. Auch gemeinsam genutzte Leitungswege oder unzureichende Kühlung können die Wirkung einer redundanten USV zunichtemachen [5].
- Was bedeuten N, N+1 und 2N?
Es sind Redundanzstufen für Energie- und Kälteversorgung. „N“ bezeichnet den Bedarf ohne Reserve, „N+1“ ergänzt eine zusätzliche Komponente, „2N“ sieht zwei voneinander unabhängige Versorgungspfade vor [3].
- Welche Verfügbarkeitsklassen gibt es?
Die EN 50600 unterscheidet vier Verfügbarkeitsklassen (VK 1 bis 4) [1]. Das Uptime Institute verwendet die Tier-Klassen I bis IV; beide Systeme sind nicht deckungsgleich, die Zuordnung dient nur der Orientierung. Die Prozentwerte (z. B. rund 99,995 % bei Tier IV) stammen aus der Tier-Klassifizierung [3].
- Ist die EN 50600 verbindlich?
Die DIN EN 50600 gilt als Regel der Technik und ist nicht allgemein verbindlich. Sie wird jedoch zunehmend in Verträgen benannt und dann zum Vertragsgegenstand [1]. Sie gibt Planern, Errichtern und Betreibern einen Leitfaden insbesondere für Stromversorgung, Klimatisierung und Sicherheitsinfrastruktur [2].
- Was zeichnet ein modulares Rechenzentrum aus?
Es besteht aus standardisierten Einheiten, die je nach Bedarf kombiniert und erweitert werden. Jedes Modul bringt die nötige Infrastruktur wie Kühlung, Stromversorgung und Verkabelung mit [6]. Wichtig bleibt, dass jede Ausbaustufe eigenständig funktioniert und das vorgesehene Redundanzkonzept erfüllt.
- Wie verändern KI und HPC die Anforderungen?
Sie erhöhen Leistungsaufnahme und Abwärme pro Rack deutlich. Ein Serverschrank lässt sich nicht einfach durch den Austausch der Server zum KI-Rack machen; elektrische Leistung, Verteilung, Abwärme, Platz und Tragfähigkeit müssen gemeinsam geprüft werden [4]. Die IEA beziffert den weltweiten Stromverbrauch von Rechenzentren für 2024 auf rund 415 TWh und erwartet im Basisszenario für 2030 etwa 945 TWh [4].
- Luft- oder Flüssigkeitskühlung – was ist sinnvoll?
Das hängt von der Anwendung ab. Neben optimierter Luftkühlung kommen Flüssigkeitskühlung oder hybride Konzepte infrage. Abgestimmt werden müssen unter anderem Temperaturniveaus, Volumenströme, Wasserqualität und die Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT. Je nach Konzept sind Kühlung über Luft, Wasser oder Flüssigkeit möglich [6].
- Wie gelingt ein Ausbau im laufenden Betrieb?
Mit belastbarer Bestandsaufnahme, abgestimmten Arbeits- und Schaltabläufen, geklärten Zuständigkeiten und Freigaben sowie Tests vor der betrieblichen Freigabe. Risiken und Schnittstellen sollten früh geklärt werden. Auch Reserven und spätere Betriebsorganisation gehören von Beginn an in die Planung [5].
Quellen
[1] TÜV SÜD: DIN EN 50600 erklärt – https://www.tuvsud.com/de-de/indust-re/gebaeudeausruestung-info/din-en-50600
[2] TÜV NORD: EN 50600 – Europäische Norm für Rechenzentren – https://www.tuev-nord.de/de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/en-50600/
[3] ENSMANN: Grundlagen und Anforderungen – Verfügbarkeitsklassen, Risikoanalyse, Redundanz und Stromversorgung (Fachartikel Rechenzentren, Teil 1) – https://www.ensmann.com/content/uploads/2026/07/Fachartikel-Rechenzentren-Teil_1.pdf
[4] IT-Planet: KI im Rechenzentrum – Wie Eaton die IT-Infrastruktur auf neue Herausforderungen vorbereitet (20.11.2026) – https://blog.it-planet.com/ki-im-rechenzentrum-wie-eaton-die-it-infrastruktur-auf-neue-herausforderungen-vorbereitet/
[5] High Knowledge: Rechenzentrumsplanung – Neubau & Bestand – https://www.hknow.de/planung/rechenzentrumsplanung/
[6] CADOLTO DATACENTER: Modulares Rechenzentrum – Aufbau, Bauweisen und Vorteile – https://www.cadolto-datacenter.com/modulares-rechenzentrum/
Abruf aller Quellen: 21.11.2026
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
1174 Artikel zu „Rechenzentrum Ausbau“
Cloud Computing | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
KI-Infrastruktur im Rechenzentrum: Wenn Rechenleistung zur Energie- und Wärmefrage wird
KI-Cluster bündeln Strom und Wärme auf wenigen Racks und machen aus dem Serverraum einen Energie- und Datenknoten. Wer sie betreibt, muss Kühlung, USV, Netzanschluss und mögliche Wärmesenke von Beginn an gemeinsam planen – und klären, wer im Projekt welche Aufgabe übernimmt. Management Summary Leistungsdichte steigt: KI-Workloads konzentrieren Last und Wärme in einzelnen Clustern; einige Racks…
News | Rechenzentrum | Veranstaltungen
Vertiv präsentiert auf der »Data Center Nation Zurich« KI-fähige Rechenzentrumsinfrastruktur
Vertiv präsentiert auf der »Data Center Nation Zurich« KI-fähige Rechenzentrumsinfrastruktur und Fachkompetenz mit interaktivem 3D-Modell und strategischer Podiumsdiskussion Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, wird am 25. November 2026 auf der »Data Center Nation Zurich« Technologien und Fachwissen präsentieren, um Rechenzentrumsbetreibern dabei zu helfen, die wachsenden Anforderungen an Stromversorgung, Kühlung und Betrieb…
Digitale Transformation | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum
KI-Goldrausch: Zwischen Rechenzentrumsboom und Renditefrage
Der KI-Boom ist auch ein Infrastrukturboom: Rechenzentren, spezialisierte Prozessoren und Stromversorgung stehen im Zentrum des Ausbaus. Die Internationale Energieagentur dokumentiert steigende Investitionen; Europa plant zusätzliche KI-Gigafactories. [1][3] Für Unternehmen ergibt sich daraus eine nüchterne Leitfrage: Welcher konkrete Nutzen rechtfertigt welche laufenden Kosten? Diese redaktionelle Einordnung leitet sich aus den recherchierten Infrastruktur- und Risikomanagementquellen ab; sie…
Industrie 4.0 | Infrastruktur | News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur
Wer treibt den Ausbau von Industrierobotern voran?
China dominiert nicht nur bei humanoiden Robotern, es ist auch führend bei der Neuinstallation von Industrierobotern. Dem World Robotics 2026 Report der International Federation of Robotics (IFR) zufolge hat das Land alleine 2025 mehr als 350.000 neue Industrieroboter angeschlossen. Die USA folgen mit weitem Abstand. Deutschland liegt mit 24.800 installierten Industrierobotern auf dem fünften Platz.…
Effizienz | Infrastruktur | News | Rechenzentrum
TGA im Rechenzentrum: Planung für maximale Verfügbarkeit
Management Summary Verfügbarkeit ist das Leitprinzip: Im Datacenter entscheidet die TGA unmittelbar über die Betriebssicherheit geschäftskritischer IT-Systeme; Redundanz, Umschaltfähigkeit und Wartbarkeit müssen deshalb von Beginn an konsequent geplant werden. Energieversorgung und Kühlung sind erfolgskritische Kernsysteme: Steigende Leistungsdichten erfordern präzise abgestimmte Stromversorgungs- und Kühlinfrastrukturen, die Lastwechsel zuverlässig beherrschen und gleichzeitig effizient arbeiten. Integrale Planung reduziert Risiken:…
Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum | Trends 2026 | Trends Infrastruktur
Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Rechenzentrenausbau in Deutschland
60 Prozent halten den weiteren Ausbau von Rechenzentren in Deutschland für wichtig oder sehr wichtig, um digitale Leistungsfähigkeit und digitale Souveränität am Standort zu stärken. 50 Prozent befürworten den Ausbau von Rechenzentren in der eigenen Region, nur 11 Prozent lehnen einen weiteren Ausbau ab. Größte Bedenken betreffen Energie- und Wasserverbrauch Die voranschreitende Digitalisierung in…
Effizienz | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
IT Container Eco Fix: Nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur in Holzbauweise
Executive Summary Der IT Container Eco Fix ist ein vollwertiges Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise mit VK2-Zertifizierung. X‑LAM-Brettsperrholz ermöglicht hohe Tragfähigkeit, sehr gute Dämmwerte und signifikante CO₂‑Einsparungen. Indirekte Freikühlung, natürliches Kältemittel R290 und erneuerbare Energien sorgen für energieeffizienten Betrieb. Das Modul ist vorinstalliert, anschlussfertig und in wenigen Wochen betriebsbereit. Sicherheit: F90-Brandschutz, RC2-Einbruchschutz, Monitoring, Löschanlage und Zutrittskontrolle. …
Infrastruktur | News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv kündigt den Ausbau der Produktionskapazitäten für Infrastrukturlösungen, Stromversorgungs- und Rack-Systeme an
Neue und erweiterte Produktionsstätten in Nord- und Südamerika sollen Anwendungen mit hoher Dichte durch Lösungen unterstützen, die eine schnelle Bereitstellung und skalierbare Infrastruktur ermöglichen. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat vier Produktionsstätten in Nord- und Südamerika neu in Betrieb genommen beziehungsweise erweitert, und so die Produktionskapazität des Unternehmens für Infrastrukturlösungen,…
Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | News | Rechenzentrum | Trends 2026 | Trends 2030 | Trends Infrastruktur
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | News | Produktmeldung | Rechenzentrum
IT Container Eco Fix: Das CO₂-optimierte Rechenzentrum aus Holz
Vollausgestattetes Green Data Center aus X-LAM erfüllt alle Anforderungen der EN 50600. Mit dem IT Container Eco Fix bringt Prior1 ein vollständig ausgestattetes Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise auf den Markt – technisch hochmodern, ressourcenschonend und sofort betriebsbereit. Entwickelt in enger Kooperation mit dem Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix vereint die modulare Lösung alle Anforderungen moderner IT-Infrastruktur mit konsequenter…
Business | Kommentar | News | Rechenzentrum
Rechenzentrums-Branche: Ein Papier als Türöffner?
Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer der firstcolo GmbH, ordnet die Bedeutung der Inhalte des neuen Koalitionsvertrags für die Rechenzentrums-Branche ein: »Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung zeichnen sich weitreichende Veränderungen für die Rechenzentrumsbranche und die Digitalwirtschaft in Deutschland ab. Die geplanten Maßnahmen dienen zur Stärkung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, während sich zugleich der realistische Blick auf…
Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
Abwärme aus Bestandsrechenzentrum ermöglicht klimaschonendes Wärmekonzept in neuem Berliner Quartier
Spandauer Rechenzentren versorgen mehr als 10.000 Menschen zuverlässig mit CO2-freier Wärme. Am Rechenzentrumsstandort Berlin 1 von Global Data Centers, einem Geschäftsbereich von NTT DATA, fiel der Startschuss für ein zukunftsweisendes Wärmekonzept im Neubaugebiet »Das Neue Gartenfeld«: Aus den beiden Rechenzentren in Spandau werden bis zu 8 MW Heizleistung für das Projekt mit der Quartierswerk Gartenfeld…
Cloud Computing | Marketing | News | Trends 2025 | Trends Cloud Computing | Trends Services
Deutsche Channelpartner müssen Skills ausbauen, um in der Cloud zu wachsen
Umfrage mit fast 900 Partnern in Deutschland und sieben anderen Ländern belegt hohe Bereitschaft des Channels, angesichts steigender Kundenanforderungen mehr Cloud-Kompetenz zu entwickeln. Die deutschen Channelpartner wollen ihr Cloud-Business ausbauen, aber beinahe die Hälfte ist der Meinung, noch nicht über die erforderlichen technischen Fähigkeiten zu verfügen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von…
Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Cybersecurity, Fachkräftemangel, Breitbandausbau und mehr – Schlüsselthemen für 2025
Wer nach vorne schaut, ist besser vorbereitet, auf das was kommt – das gilt auch für die Akteure im ICT-Markt. 2024 war das Jahr, in dem vielen deutschen Unternehmen klar wurde, dass die schwierige wirtschaftliche Situation hierzulande nicht nur eine kurze Schwächephase ist. Auch für die kommenden Monate zeichnet sich bislang keine nennenswerte konjunkturelle Erholung…
Infrastruktur | News | Services
Kuriositäten beim Glasfaserausbau
Das Interview mit Herrn Thomas Pförtner, Interim Manager, behandelt verschiedene Aspekte des Glasfaserausbaus in Deutschland. Er betont, dass trotz ausreichendem Budget die typischen Bremsfaktoren wie Genehmigungsverfahren und Bauressourcen den Ausbau verzögern. Pförtner argumentiert, dass staatliche Regulierung, nicht Bewirtschaftung, der richtige Ansatz sei, um natürliche Monopole zu kontrollieren und den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Er kritisiert die…
Ausgabe 11-12-2024 | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
Neue Wege und Maßnahmen für mehr Energieeffizienz – Nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb ist eine Daueraufgabe
Im Zuge der drastischen klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt, ist das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, so legen auch Kunden großen Wert auf umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb des Anbieters. Die Politik leistet mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) einen wichtigen Beitrag mit klaren Vorgaben für die Branche. Eine konkrete Umsetzung der geforderten Auflagen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit obliegt den Rechenzentrumsbetreibern. Beispiele zeigt dieser Beitrag auf – und es ist Kreativität und Mut gefragt, um Veränderung voranzutreiben.
Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum | Trends 2025
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
Ausgabe 1-2-2024 | Effizienz | Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
Rechenzentrumsbranche in der Pflicht – Gegen Energievampire hilft kein Knoblauch
Rechenzentren sind als Stromfresser verschrien. Im Vereinigte Königreich werden sie gar schon als »Energievampire« gescholten, die das Stromnetz leersaugen, sodass für andere häufig nichts übrig bleibt [1]. Die Diskussionen um den hohen Energieverbrauch von Rechenzentren konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Bereich der Neubauten, obwohl etwa 60 Prozent des Bestands an Rechenzentren in Europa älter als achtzehn Jahre sind.
Nachhaltigkeit | News | Rechenzentrum
Vorreiterrolle in den Schlüsseltrends der Rechenzentrumsbranche
Erfolgreiche Bilanz 2023 und strategische Ausrichtung für das kommende Jahr. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2023 richtet Prior1 seinen Blick auf die Zukunft. Die Geschäftsführer Stefan Maier und Tobias von der Heydt legen ihre Visionen für 2024 dar und zeigen auf, wie Prior1 seine Rolle als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche weiter ausbauen wird.…