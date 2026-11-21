KI, HPC und Cloud treiben die Leistungsdichten in Rechenzentren nach oben. Ob sich zusätzliche IT-Kapazität später tatsächlich nutzen lässt, entscheidet sich nicht an der verfügbaren Fläche, sondern an Stromversorgung, Kühlung, Verteilung und Steuerung. Warum muss Erweiterbarkeit von Anfang an Teil des technischen Konzepts sein – und worauf sollten Betreiber bei Ausbau und Umbau im laufenden Betrieb achten.

Management Summary

Kapazität ist mehr als Fläche: Entscheidend ist die nutzbare IT-Leistung unter Einhaltung des Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts – nicht der freie Platz im Raum.

Entscheidend ist die nutzbare IT-Leistung unter Einhaltung des Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts – nicht der freie Platz im Raum. Gesamtsystem statt Einzelgewerke: Stromversorgung und Kühlung müssen gemeinsam geplant werden, sonst begrenzt der schwächste Teil die Erweiterung.

Stromversorgung und Kühlung müssen gemeinsam geplant werden, sonst begrenzt der schwächste Teil die Erweiterung. Modular statt maximal: Definierte, eigenständig funktionsfähige Ausbaustufen mit vorbereiteten Schnittstellen verbinden Investition und Kapazitätsbedarf.

Definierte, eigenständig funktionsfähige Ausbaustufen mit vorbereiteten Schnittstellen verbinden Investition und Kapazitätsbedarf. KI und HPC erhöhen den Druck: Höhere Rack-Leistungen verlangen angepasste Verteilung und Kühlkonzepte bis hin zu Flüssigkeitskühlung.

Höhere Rack-Leistungen verlangen angepasste Verteilung und Kühlkonzepte bis hin zu Flüssigkeitskühlung. Bestandsausbau braucht Vorbereitung: Belastbare Bestandsaufnahme, abgestimmte Schaltabläufe, klare Freigaben und Tests sichern die Verfügbarkeit im laufenden Betrieb.

Rechenzentren müssen heute nicht nur den aktuellen IT-Bedarf abdecken, sondern auch auf veränderte Leistungsanforderungen vorbereitet sein. Cloud-Anwendungen, steigende Datenmengen sowie KI- und HPC-Systeme verändern die Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung (TGA). Insbesondere höhere Leistungsdichten können bestehende Konzepte für Stromversorgung und Kühlung an ihre Grenzen bringen. Für Betreiber wird deshalb entscheidend, ob sich zusätzliche IT-Kapazität später tatsächlich integrieren lässt – und nicht nur, ob baulich Platz dafür vorhanden ist.

»Die Erweiterbarkeit eines Rechenzentrums entscheidet sich nicht erst, wenn die nächste Ausbaustufe ansteht. Sie muss bereits im technischen Konzept berücksichtigt werden«, sagt Paulos Marx, geschäftsführender Gesellschafter der RPM Technical Solutions GmbH. »Zusätzliche IT-Flächen allein schaffen noch keine nutzbare Kapazität. Dafür müssen Stromversorgung, Kühlung, Verteilung und Steuerung mit dem Ausbau Schritt halten können.«

Bei der Planung künftiger Ausbaustufen reicht es daher nicht aus, pauschale Leistungsreserven vorzusehen.

Engpass liegt häufig in der technischen Infrastruktur

Maßgeblich für einen Ausbau ist die tatsächlich nutzbare IT-Kapazität unter Einhaltung des vorgesehenen Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts. Dabei sind auch Wartungs- und Ausfallszenarien sowie der Eigenbedarf der technischen Infrastruktur zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk gilt es daher unter anderem auf Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und die nachgelagerte Energieverteilung zu legen.

Ebenso spielt die Kühlung eine wichtige Rolle. »Steigt die IT-Leistung, muss sich die Wärme zuverlässig abführen lassen. Entscheidend ist nicht nur die unter den vorgesehenen Betriebs- und Außenbedingungen verfügbare Kühlleistung einschließlich Wärmeverteilung und Wärmeabfuhr, sondern auch die Verteilung der Lasten, die Einbindung zusätzlicher Systeme und die Betriebsbedingungen«, erläutert Marx.

Werden elektrische und mechanische Infrastruktur getrennt voneinander betrachtet, entstehen leicht Kapazitätslücken: Ein Bereich ist bereits erweitert, während ein anderer die zusätzliche Leistung noch nicht bereitstellen kann. »Die entscheidende Frage lautet nicht nur, wie viel Leistung heute installiert ist, sondern wie sich das Gesamtsystem unter zukünftigen Lastbedingungen verhält«, erklärt Marx. »Stromversorgung und Kühlung gilt es gemeinsam zu betrachten. Sonst wird eine geplante Erweiterung möglicherweise durch einen Engpass an anderer Stelle begrenzt.«

Modulare Erweiterung statt starrer Dimensionierung

Ein modularer, auf definierte Ausbaustufen abgestimmter Aufbau trägt dazu bei, Investitionen und Kapazitätsausbau besser aufeinander abzustimmen. Jede Ausbaustufe muss eigenständig funktionsfähig sein und das für diese Stufe vorgesehene Redundanz- und Verfügbarkeitskonzept erfüllen. Voraussetzung ist, dass Erweiterungsstufen bereits in der Planung definiert und die dafür notwendigen Schnittstellen berücksichtigt werden. Dazu zählen verfügbare Flächen, Leitungswege, Anschlussmöglichkeiten, Leistungsreserven sowie die Integration zusätzlicher Komponenten in bestehende Systeme.

Modularität bedeutet dabei nicht, sämtliche Anlagen von Anfang an maximal zu dimensionieren. »Vielmehr geht es darum, spätere Ergänzungen technisch vorzubereiten und unnötige Eingriffe in den Bestand zu vermeiden. Auch Redundanz, Wartbarkeit und die Einbindung in Gebäudeleittechnik und Steuerungssysteme müssen berücksichtigt werden. Neue Komponenten dürfen die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur nicht unbeabsichtigt beeinträchtigen«, erklärt der Experte.

Besonders deutlich wird diese Anforderung bei KI- und HPC-Anwendungen. Höhere Rack-Leistungen können Anpassungen an der elektrischen Verteilung und an den Kühlkonzepten erforderlich machen. Je nach Anwendung kommen neben optimierter Luftkühlung auch Flüssigkeitskühlung oder hybride Konzepte infrage. Hierfür müssen insbesondere Temperaturniveaus, Volumenströme, Wasserqualität und die Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT-Systemen aufeinander abgestimmt werden. Betreiber sollten deshalb vermeiden, ihre Infrastruktur ausschließlich auf die derzeitige IT-Generation auszulegen.

Umbauten im laufenden Betrieb erfordern belastbare Planung

Bei bestehenden Rechenzentren kommt hinzu, dass Erweiterungen häufig bei laufendem IT-Betrieb umgesetzt werden müssen. Eingriffe in Stromversorgung, Kühlung oder Steuerung können Auswirkungen auf redundante Systeme und damit auf die Verfügbarkeit haben.

Vor Beginn der Arbeiten ist deshalb zu prüfen, wie die Anlage tatsächlich aufgebaut ist, welche Reserven vorhanden sind und welche Abhängigkeiten zwischen den technischen Gewerken bestehen. Dazu gehören eine belastbare Bestandsaufnahme, abgestimmte Arbeits- und Schaltabläufe sowie eine Bewertung möglicher Auswirkungen auf den Betrieb. Ebenso bedarf es der Regelung von Zuständigkeiten, Freigaben und Prüfungen nach der Umsetzung.

Vor der betrieblichen Freigabe sind die betroffenen Systeme durch abgestimmte Funktions- und Integrationstests zu prüfen. »Soweit im Testkonzept vorgesehen, zählen auch Last-, Umschalt- und Ausfallszenarien«, so Marx. Die Bestandsdokumentation ist entsprechend fortzuschreiben. Gerade bei Bestandsanlagen steht im Fokus, die vorhandene Dokumentation mit der tatsächlichen Situation vor Ort abzugleichen.

»Wir sprechen erst dann von einer erfolgreichen Erweiterung, wenn die zusätzliche Kapazität nicht nur installiert, sondern sicher in den bestehenden Betrieb integriert ist«, sagt der Experte abschließend. »Dafür müssen Risiken und Schnittstellen frühzeitig geklärt werden. Kurz vor der Umsetzung bleibt oft wenig Spielraum, um grundlegende Probleme noch wirtschaftlich zu lösen.«

Weitere Informationen über die RPM Technical Solutions GmbH unter www.rpmtechnical.com

Tipps für die Praxis

Ausbaustufen früh definieren: Legen Sie Zielleistung, Stufen und Schnittstellen (Flächen, Leitungswege, Anschlüsse, Reserven) bereits in der Planung fest.

Legen Sie Zielleistung, Stufen und Schnittstellen (Flächen, Leitungswege, Anschlüsse, Reserven) bereits in der Planung fest. Nutzbare Leistung rechnen: Bewerten Sie Kapazität unter Redundanz-, Wartungs- und Ausfallszenarien sowie unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs der Infrastruktur.

Bewerten Sie Kapazität unter Redundanz-, Wartungs- und Ausfallszenarien sowie unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs der Infrastruktur. Versorgungskette komplett prüfen: Betrachten Sie Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannung, USV und Verteilung zusammen mit Kühlung und Wärmeabfuhr; gemeinsame Leitungswege können Redundanz aushebeln [5].

Betrachten Sie Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannung, USV und Verteilung zusammen mit Kühlung und Wärmeabfuhr; gemeinsame Leitungswege können Redundanz aushebeln [5]. Lastszenarien für KI und HPC einplanen: Prüfen Sie Rack-Leistung, Temperaturniveaus, Volumenströme und Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT frühzeitig.

Prüfen Sie Rack-Leistung, Temperaturniveaus, Volumenströme und Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT frühzeitig. Bestand realistisch erfassen: Gleichen Sie die vorhandene Dokumentation mit der Situation vor Ort ab, bevor Sie in laufende Systeme eingreifen.

Gleichen Sie die vorhandene Dokumentation mit der Situation vor Ort ab, bevor Sie in laufende Systeme eingreifen. Schalt- und Arbeitsabläufe abstimmen: Regeln Sie Zuständigkeiten, Freigaben und Rückfallpläne vor Beginn der Arbeiten.

Regeln Sie Zuständigkeiten, Freigaben und Rückfallpläne vor Beginn der Arbeiten. Vor der Freigabe testen: Führen Sie Funktions- und Integrationstests durch, soweit vorgesehen auch Last-, Umschalt- und Ausfalltests, und schreiben Sie die Dokumentation fort.

Führen Sie Funktions- und Integrationstests durch, soweit vorgesehen auch Last-, Umschalt- und Ausfalltests, und schreiben Sie die Dokumentation fort. Nicht nur für die heutige IT-Generation auslegen: Halten Sie die Infrastruktur offen für Luft-, Flüssigkeits- oder hybride Kühlkonzepte.

FAQ – Häufige Fragen zur Erweiterbarkeit von Rechenzentren

Was bedeutet Erweiterbarkeit eines Rechenzentrums?

Gemeint ist die Fähigkeit, zusätzliche IT-Kapazität später tatsächlich in Betrieb zu nehmen – mit ausreichender Stromversorgung, Kühlung, Verteilung und Steuerung sowie unter Einhaltung des Redundanz- und Verfügbarkeitskonzepts.

Warum genügt zusätzliche Fläche nicht?

Fläche schafft noch keine nutzbare Kapazität. Wenn Stromversorgung oder Kühlung nicht mitwachsen können, begrenzt der schwächste Teil der Infrastruktur die Erweiterung.

Welche Komponenten werden häufig zum Engpass?

Typisch sind Netzanschluss, Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen, USV, Energieverteilung sowie Kühlung und Wärmeabfuhr. Auch gemeinsam genutzte Leitungswege oder unzureichende Kühlung können die Wirkung einer redundanten USV zunichtemachen [5].

Was bedeuten N, N+1 und 2N?

Es sind Redundanzstufen für Energie- und Kälteversorgung. „N“ bezeichnet den Bedarf ohne Reserve, „N+1“ ergänzt eine zusätzliche Komponente, „2N“ sieht zwei voneinander unabhängige Versorgungspfade vor [3].

Welche Verfügbarkeitsklassen gibt es?

Die EN 50600 unterscheidet vier Verfügbarkeitsklassen (VK 1 bis 4) [1]. Das Uptime Institute verwendet die Tier-Klassen I bis IV; beide Systeme sind nicht deckungsgleich, die Zuordnung dient nur der Orientierung. Die Prozentwerte (z. B. rund 99,995 % bei Tier IV) stammen aus der Tier-Klassifizierung [3].

Ist die EN 50600 verbindlich?

Die DIN EN 50600 gilt als Regel der Technik und ist nicht allgemein verbindlich. Sie wird jedoch zunehmend in Verträgen benannt und dann zum Vertragsgegenstand [1]. Sie gibt Planern, Errichtern und Betreibern einen Leitfaden insbesondere für Stromversorgung, Klimatisierung und Sicherheitsinfrastruktur [2].

Was zeichnet ein modulares Rechenzentrum aus?

Es besteht aus standardisierten Einheiten, die je nach Bedarf kombiniert und erweitert werden. Jedes Modul bringt die nötige Infrastruktur wie Kühlung, Stromversorgung und Verkabelung mit [6]. Wichtig bleibt, dass jede Ausbaustufe eigenständig funktioniert und das vorgesehene Redundanzkonzept erfüllt.

Wie verändern KI und HPC die Anforderungen?

Sie erhöhen Leistungsaufnahme und Abwärme pro Rack deutlich. Ein Serverschrank lässt sich nicht einfach durch den Austausch der Server zum KI-Rack machen; elektrische Leistung, Verteilung, Abwärme, Platz und Tragfähigkeit müssen gemeinsam geprüft werden [4]. Die IEA beziffert den weltweiten Stromverbrauch von Rechenzentren für 2024 auf rund 415 TWh und erwartet im Basisszenario für 2030 etwa 945 TWh [4].

Luft- oder Flüssigkeitskühlung – was ist sinnvoll?

Das hängt von der Anwendung ab. Neben optimierter Luftkühlung kommen Flüssigkeitskühlung oder hybride Konzepte infrage. Abgestimmt werden müssen unter anderem Temperaturniveaus, Volumenströme, Wasserqualität und die Schnittstellen zwischen Gebäudekühlung und IT. Je nach Konzept sind Kühlung über Luft, Wasser oder Flüssigkeit möglich [6].

Wie gelingt ein Ausbau im laufenden Betrieb?

Mit belastbarer Bestandsaufnahme, abgestimmten Arbeits- und Schaltabläufen, geklärten Zuständigkeiten und Freigaben sowie Tests vor der betrieblichen Freigabe. Risiken und Schnittstellen sollten früh geklärt werden. Auch Reserven und spätere Betriebsorganisation gehören von Beginn an in die Planung [5].

Quellen

[1] TÜV SÜD: DIN EN 50600 erklärt – https://www.tuvsud.com/de-de/indust-re/gebaeudeausruestung-info/din-en-50600

[2] TÜV NORD: EN 50600 – Europäische Norm für Rechenzentren – https://www.tuev-nord.de/de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/en-50600/

[3] ENSMANN: Grundlagen und Anforderungen – Verfügbarkeitsklassen, Risikoanalyse, Redundanz und Stromversorgung (Fachartikel Rechenzentren, Teil 1) – https://www.ensmann.com/content/uploads/2026/07/Fachartikel-Rechenzentren-Teil_1.pdf

[4] IT-Planet: KI im Rechenzentrum – Wie Eaton die IT-Infrastruktur auf neue Herausforderungen vorbereitet (20.11.2026) – https://blog.it-planet.com/ki-im-rechenzentrum-wie-eaton-die-it-infrastruktur-auf-neue-herausforderungen-vorbereitet/

[5] High Knowledge: Rechenzentrumsplanung – Neubau & Bestand – https://www.hknow.de/planung/rechenzentrumsplanung/

[6] CADOLTO DATACENTER: Modulares Rechenzentrum – Aufbau, Bauweisen und Vorteile – https://www.cadolto-datacenter.com/modulares-rechenzentrum/

Abruf aller Quellen: 21.11.2026

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

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