Software für Unternehmensplanung ermöglicht umfangreiche Auswertungen

Fehleranfällige Prozesse ablösen, Transparenz und Planungssicherheit ermöglichen: Als mehrere GmbHs auf die Mutter verschmolzen wurden, hat ein führender Baustoffspezialist nach einer kurzen Übergangszeit mit Excel-Tabellen erkannt, dass Auswertungen und Planung ohne leistungsstarke Software nur schwer zufriedenstellend bewältigbar sind. Mit einer Planungs- und Controllingsoftware wurde die passende Lösung gefunden, um die komplexen Strukturen reibungslos zu managen und die Unternehmensentwicklung zu optimieren.

Die Kostenstellen auszuwerten läuft nun kinderleicht: Am Anfang stand bei der Kraft Baustoffe GmbH in München die Zusammenlegung der bis dahin geführten mehreren GmbHs zu nur noch einer einzigen. »Durch die Verschmelzung hat sich einiges verbessert, aber die Auswertungen wurden schwerer. Wir haben schnell gemerkt, dass dazu ein professionelles Programm gebraucht wird«, sagt Peter Huber, stellvertretender kaufmännischer Leiter bei Kraft. In der Übergangszeit hat der Fachhändler für Baustoffe in München und Umgebung auch Excel für die betriebswirtschaftlichen Auswertungen genutzt: »Das hat zwar funktioniert, aber nur gerade so.«

Suche nach Lösung mit höchster Kompetenz

Für das Auswahlverfahren waren mehrere Anbieter bei der Kraft-Gruppe vor Ort, die seit über 130 Jahren auf insgesamt 55.000 Quadratmetern für alle Gewerke das passende Sortiment bietet. »Wir haben ja unser komplettes System umgestellt. Die Finanzbuchhaltung hat für die Vielzahl der Buchungen dringend eine zeitgemäße Software gebraucht, um alle Anforderungen angemessen umzusetzen. Excel war nur eine vorübergehende Krücke«, erklärt Huber. Das größte Baustoffhandelsunternehmen im Raum München gewährleistet durch das breite Niederlassungsnetzwerk getreu seinem Slogan immerhin »höchste Kompetenz in allen Bereichen« und Größenordnungen. So werden alle Unternehmensteile ausschließlich von Herstellern namhafter Markenprodukte mit nachweislicher Spitzenqualität und absoluter Zuverlässigkeit beliefert. An fünf Standorten in und um München und einem in Mönchengladbach bietet der Baustoffspezialist Logistik für alle Anwendungsbereiche und organisiert auch regelmäßig Fachseminare und Produktschulungen.

Alle Funktionen und Planungen voll integriert

Kraft hat mittlerweile die passende Software für die betriebswirtschaftlichen Auswertungen aller Kostenstellen gefunden und im Einsatz, kann so darüber hinaus valide Planungen erstellen. Das Beispiel des Baustoffspezialisten zeigt, wie eine visuelle Darstellung sämtlicher Daten den Aufwand überflüssig macht, komplizierte Listen auszuwerten und Berechnungen anzustellen, bevor die aktuelle Lage erfasst werden kann. Die Kernfunktionalität und damit die Basis der gewählten Lösung ist das Erfolgs- und Finanzsystem BPS-ONE von DENZHORN aus Ulm. Alle Funktionen und Planungen sind voll integriert, jede Anpassung und Veränderung ist durchgängig bis in die Liquidität.

Optimale betriebswirtschaftliche Planung

Auf Veränderungen umgehend reagieren, den Überblick behalten und das Wachstum steigern: Um allen Herausforderungen Herr zu werden und besser in die Zukunft planen zu können, bot sich eine integrierte Planungs- und Controllingsoftware an, die mit umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten alle Anforderungen abdeckte: Einfach in der Anwendung, bietet das Tool umfassende Funktionen zur Planung, Steuerung und ist darüber hinaus modular erweiterbar. Mit der Einführung des Systems, das generell den Aufbau einer betriebswirtschaftlichen Planung durchgängig vom Ergebnis und Cashflow bis zur Bilanz und Liquidität ermöglicht, wurde der Planungsprozess bei Kraft stringenter und fachlich überzeugender. Im Auswahlprozess hatte sich schnell ein Tool als das zielführendste herauskristallisiert. »Bei der Vorstellung stellt jeder Anbieter seine Lösung als die beste dar. Aber ob sie leistet, was versprochen wurde, zeigt sich erst später«, sagt Peter Huber: »Aber der Aufbau der Planungs- und Controllingsoftware BPS-ONE hat uns sofort gefallen, genauso die Vorgehensweise der Ulmer Firma DENZHORN. Auch die Top-Betreuung hat uns überzeugt.« Rückblickend erwies sich die Entscheidung für die neue Software als genau richtig. »Wir sind sehr zufrieden, auch mit der Bedienbarkeit. Wenn es Schwierigkeiten geben sollte – wie einmal mit der Laufzeit beim Monatsabschluss – dann werden diese schnell und kompetent behoben«, so Huber: »Die Hotline mit Fachpersonal unterstützt problemlos bei allen Fragen. Sind die Leitungen besetzt, gibt es schnell einen Rückruf.«

Erfolg nutzt der Gesellschaft

Planung, Controlling, Liquidität, Simulation, Risikosteuerung und Konsolidierung in einer integrierten Lösung, mit der Ziele exakt festgelegt werden können und die zudem verlässliche Fakten als zuverlässige Entscheidungsgrundlage liefert. Mit Unterstützung der Software gelingt es beispielsweise leicht, eine Vielzahl unterschiedlicher Daten für den Soll-Ist-Vergleich zusammenstellen; basierend auf dem Vergleich von Soll- und Ist-Werten erkennen Unternehmen Abweichungen von der Planung frühzeitig und können Korrekturen einleiten. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen der Kraft-Gruppe, denn durch den wirtschaftlichen Erfolg wird zahlreichen Rentnern ein würdiger Lebensabend ermöglicht, da Kraft mit der Josef und Luise Kraft-Stiftung auch soziale Verantwortung beweist. 1986 wurde mit dem Tod von Josef Kraft die Stiftung ins Leben gerufen, die nun alleinige Inhaberin aller Unternehmen der Kraft-Gruppe ist. Seiter kommen die Erträge hilfsbedürftigen älteren Menschen zugute.

Implementierung: Unterstützung selbstverständlich

Der Lösungsanbieter hat für Kraft schon bevor die Lösung auf die Server aufgespielt wurde alle Vorarbeiten fachkundig übernommen. Die Unterstützung durch den Anbieter sollte, gerade in der Anfangszeit, wie auch die intuitive Handhabung ein Entscheidungskriterium bei der Auswahl der Software sein. Bei DENZHORN etwa steht Anwendern auch nach den Schulungen ein fester Ansprechpartner zur Seite, der zum Beispiel die ersten Mandanten anlegt und neue Module und Erweiterungen inhouse erklärt. »Der Berater hat sich vor Ort die Strukturen angeschaut und erarbeitet, wie diese in BPS-ONE aufzubauen sind. Es war insgesamt ein gutes Zusammenspiel, wir wurden auch hervorragend geschult, so dass wir das Beste aus der Lösung in der täglichen Arbeit herausholen können«, erläutert Peter Huber: »Auch für den Umgang mit Änderungen und Neuerungen im System wurden wir bestens begleitet. Wir sind mit der Software und mit dem kompetenten Support hochzufrieden.« Der Händler profitiert von einem Planungstool, das alle betriebswirtschaftlichen Parameter systematisch auswertet und Prognosen für zukünftige Entwicklungen ebenso ermöglicht wie »Was-wäre-wenn«-Analysen.

Daniel J. Knep für Wordfinder PR

www.denzhorn.de

www.kraft-baustoffe.de

