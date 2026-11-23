Datensouveränität, industrielle KI und die Modernisierung gewachsener IT-Landschaften entscheiden 2027 über die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Floyd Christofferson* erklärt, warum nicht der Speicherort oder die Rechenleistung zählt, sondern der kontrollierte Zugang zu den richtigen Daten – und warum flexible Dateninfrastrukturen zum Wettbewerbsvorteil werden.
Management Summary
- Souveränität neu gedacht: Entscheidend ist die Kontrolle über Zugriff, Verarbeitung und Nutzung der Daten – nicht allein der geografische Speicherort.
- Daten vor GPUs: Industrielle KI scheitert seltener an Rechenleistung als am Zugang zu verteilten, bestehenden Datenbeständen.
- Bestand bewahren: Unternehmen maximieren den Wert vorhandener Speicherlösungen und ergänzen gezielt neue Kapazitäten, statt alles zu ersetzen.
- Regulierung als Treiber: Der EU Data Act und die Rolle der Bundesnetzagentur machen Interoperabilität und Anbieterwechsel zum strategischen Faktor.
- Handlungsempfehlung: Eine anbieter- und standortübergreifende Datenverwaltung mit klaren Richtlinien schafft Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität.
Konkrete Handlungsschritte finden Sie in der Infografik unter »Tipps für die Praxis« sowie im Abschnitt »Tipps im Detail mit Praxisbeispielen«.
Das Jahr 2027 wird für deutsche Unternehmen zu einem entscheidenden Jahr, wenn es darum geht, die eigene Dateninfrastruktur fit für die nächste Phase der Digitalisierung und den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zu machen. Dabei rücken drei Themen besonders in den Mittelpunkt: digitale Datensouveränität, der Zugang zu Daten für industrielle KI-Anwendungen und die Modernisierung bestehender IT-Infrastrukturen.
Diese Entwicklungen werden maßgeblich davon geprägt sein, wie Unternehmen ihre Daten verwalten, bereitstellen und über unterschiedliche Infrastrukturen hinweg nutzen. Aus unserer Sicht zeichnen sich für den deutschen Markt drei zentrale Trends ab.
1. Datensouveränität wird künftig mehr umfassen als den physischen Speicherort
Im kommenden Jahr werden deutsche Unternehmen zunehmend erkennen, dass echte Datensouveränität weit über die Frage hinausgeht, an welchem geografischen Standort Daten gespeichert sind. Entscheidend ist vielmehr, die Kontrolle darüber zu behalten, wo und von wem auf Daten zugegriffen wird, wie sie verarbeitet und übertragen werden und wer sie letztlich nutzen darf.
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI steigen auch die Anforderungen an eine souveräne und zugleich flexible Dateninfrastruktur. Unternehmen benötigen Architekturen, die den Zugriff auf Daten über verschiedene Cloud-Umgebungen, Rechenzentren und Standorte hinweg ermöglichen und gleichzeitig klare Richtlinien dafür durchsetzen, wo Daten gespeichert werden dürfen und wer darauf zugreifen kann.
Die Entwicklung unterstreicht, dass Datensouveränität nicht allein durch den Speicherort definiert wird. Vielmehr geht es um die durchgängige Kontrolle von Daten entlang ihres gesamten Lebenszyklus. Dass dieses Thema an Bedeutung gewinnt, zeigt auch der KPMG Cloud Monitor 2026: Demnach prüften 45 Prozent der befragten deutschen Unternehmen den Einsatz souveräner Cloud-Lösungen [1][7].
2. Industrielle KI wird nicht allein durch Rechenleistung erfolgreich, sondern durch Zugang zu den richtigen Daten
Deutsche Industrieunternehmen und Ingenieurbetriebe werden zunehmend feststellen, dass zusätzliche GPUs allein nicht ausreichen, um KI erfolgreich in die Produktion zu integrieren. Eine der größten Herausforderungen besteht vielmehr darin, die richtigen Daten zur richtigen Zeit den passenden Rechenressourcen zur Verfügung zu stellen.
Wertvolle industrielle Daten sind heute häufig über verschiedene Standorte, Systeme sowie Speicherumgebungen verteilt. Damit KI-Anwendungen ihr volles Potenzial entfalten können, müssen diese Daten zugänglich gemacht werden, ohne bestehende Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu beeinträchtigen.
Im Jahr 2027 wird sich der Fokus deshalb stärker darauf verlagern, vorhandene Datenbestände effizient für KI-Anwendungen nutzbar zu machen. Entscheidend wird sein, Daten über bestehende Infrastrukturen hinweg bereitzustellen und dabei die gewachsenen Abläufe in Entwicklung und Produktion aufrechtzuerhalten.
Deutschland baut seine Investitionen in den Bereichen KI und digitale Infrastruktur bereits deutlich aus. So sieht die nationale Strategie vor, die Rechenzentrumskapazitäten bis 2030 zu verdoppeln. Auch auf europäischer Ebene sollen Initiativen wie der geplante Cloud and AI Development Act der Europäischen Kommission den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur beschleunigen und die technologische Souveränität Europas stärken [5][6]. Doch mehr Rechenkapazität allein wird nicht über den Erfolg industrieller KI entscheiden. Ausschlaggebend wird sein, wie schnell und flexibel Unternehmen ihre vorhandenen Daten für diese neuen Anwendungen erschließen können.
3. Deutsche Unternehmen werden ihre bestehende IT-Infrastruktur modernisieren
Steigende Infrastrukturkosten sowie die wachsenden Leistungsanforderungen durch KI stellen IT-Verantwortliche vor ganz neue Herausforderungen. Gleichzeitig werden deutsche Unternehmen zunehmend darauf bedacht sein, den Wert ihrer bestehenden Technologieinvestitionen zu maximieren, anstatt ihre Infrastruktur vollständig zu ersetzen.
Im Jahr 2027 wird es daher verstärkt darum gehen, vorhandene Speicherlösungen dort weiter zu nutzen, wo sie den geschäftlichen Anforderungen gerecht werden, und gezielt zusätzliche Kapazitäten und Leistungsfähigkeit aufzubauen, wo diese benötigt werden.
Unternehmen werden zunehmend Architekturen bevorzugen, die bestehende und neue Infrastruktur miteinander verbinden. Ziel ist es, Daten über vorhandene Systeme, neue KI-Infrastrukturen sowie Cloud-Dienste hinweg nutzbar zu machen, ohne neue Datensilos zu schaffen.
Auch regulatorische Entwicklungen unterstützen diesen Wandel. Der EU Data Act gilt seit September 2025 [2][3]. In Deutschland hat die Bundesnetzagentur 2026 entsprechende Aufgaben bei der Umsetzung und Durchsetzung übernommen [2]. Dazu gehören auch Regelungen, die den Wechsel zwischen Cloud-Anbietern erleichtern sollen [4]. Interoperabilität und Flexibilität werden damit nicht nur zu technologischen Anforderungen, sondern zunehmend auch zu strategischen und regulatorischen Faktoren.
Eine flexible Dateninfrastruktur wird zum Wettbewerbsvorteil
Die drei Prognosen machen deutlich, wohin sich der deutsche Markt 2027 entwickeln wird. Datensouveränität wird umfassender verstanden, industrielle KI wird stärker von der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit vorhandener Daten abhängen, und Unternehmen werden ihre Infrastruktur schrittweise modernisieren, statt bewährte Investitionen aufzugeben.
Der gemeinsame Nenner ist die Fähigkeit, Daten unabhängig von ihrem Speicherort und der zugrunde liegenden Infrastruktur effizient zu verwalten und bereitzustellen. Unternehmen, die ihre Daten über bestehende und neue Systeme hinweg zugänglich machen und gleichzeitig Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität gewährleisten, werden besser aufgestellt sein, um das Potenzial von KI auszuschöpfen und ihre digitale Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.
*Floyd Christofferson ist Vice President of Product Marketing bei Hammerspace. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet er an der Schnittstelle zwischen großskaligen Dateninfrastrukturen und den Branchen, die auf sie angewiesen sind. Dazu zählen High-Performance Computing, die Medien- und Unterhaltungsbranche, die Life Sciences, die Forschung sowie die Unternehmens-IT.
Tipps im Detail mit Praxisbeispielen
Hinweis: Die Praxisbeispiele sind illustrativ und beschreiben typische Situationen, keine konkreten Unternehmen.
1. Dateninventur starten
Warum es wichtig ist: Ohne Überblick über Datenbestände lässt sich weder Souveränität noch KI-Zugang steuern. Die Inventur zeigt, welche Daten wo liegen, wem sie gehören und welche Regeln dafür gelten.
So gehen Sie vor:
- Systeme, Standorte und Cloud-Dienste auflisten, auf denen Daten liegen.
- Daten nach Schutzbedarf und Geschäftswert klassifizieren (z. B. Konstruktionsdaten, Personaldaten, Messdaten).
- Zugriffsrechte und Verantwortliche je Datenbestand dokumentieren.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Maschinenbauer entdeckt bei der Inventur, dass CAD-Daten eines Produkts an drei Standorten und in zwei Cloud-Speichern liegen – teils als veraltete Kopien. Nach der Bereinigung ist klar, welche Version führend ist und wer darauf zugreifen darf.
2. Richtlinien technisch durchsetzen
Warum es wichtig ist: Datensouveränität bedeutet Kontrolle über Speicherort und Zugriff entlang des gesamten Lebenszyklus. Regeln, die nur im Handbuch stehen, werden im Alltag schnell umgangen.
So gehen Sie vor:
- Richtlinien zu Speicherort, Zugriff und Aufbewahrung fachlich festlegen.
- Diese Regeln zentral hinterlegen, sodass sie für alle Speichersysteme und Standorte gelten.
- Verstöße und Ausnahmen protokollieren und regelmäßig prüfen.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Automobilzulieferer legt fest, dass Entwicklungsdaten einer Fahrzeugplattform ausschließlich in EU-Rechenzentren liegen und nur Projektmitarbeitende darauf zugreifen dürfen. Die Regel gilt automatisch für alle Standorte, auch wenn Daten zwischen Systemen verschoben werden.
3. Bestand nutzen
Warum es wichtig ist: Steigende Infrastrukturkosten sprechen dafür, vorhandene Investitionen weiter zu nutzen und nur gezielt zu erweitern. Das vermeidet neue Datensilos und teure Komplettmigrationen.
So gehen Sie vor:
- Auslastung, Leistung und Restlaufzeit der bestehenden Speichersysteme bewerten.
- Systeme weiterbetreiben, die Anforderungen erfüllen; Engpässe gezielt mit neuer Kapazität schließen.
- Bestehende und neue Systeme so verbinden, dass Anwender eine gemeinsame Datensicht erhalten.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Chemieunternehmen betreibt seine Archivsysteme weiter und ergänzt nur für die rechenintensive Simulation einen schnellen Flash-Speicher. Die Investition fällt deutlich kleiner aus als bei einem Austausch der gesamten Landschaft.
4. KI-Datenzugang vorbereiten
Warum es wichtig ist: Zusätzliche GPUs helfen wenig, wenn die richtigen Daten nicht zur richtigen Zeit bei den Rechenressourcen ankommen. Laut KPMG bremsen Datenqualität, Datenzugang und Compliance die Skalierung von KI [1].
So gehen Sie vor:
- Priorisieren, welche Datenbestände für den ersten KI-Anwendungsfall nötig sind.
- Daten standortübergreifend bereitstellen, ohne Entwicklungs- und Fertigungsabläufe zu verändern.
- Datenqualität und Compliance-Vorgaben vor dem Training prüfen.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Ingenieurbüro will Sensordaten aus mehreren Werken für eine Anomalieerkennung nutzen. Statt alle Daten zu kopieren, macht es sie an einem Ort zugänglich; die Fertigungssysteme laufen unverändert weiter, und das Modell greift auf die benötigten Daten zu.
5. Exit-Fähigkeit prüfen
Warum es wichtig ist: Der EU Data Act verpflichtet Cloud-Anbieter, den Wechsel zu erleichtern: Verträge müssen eine Kündigungsfrist von höchstens zwei Monaten und eine Übergangsphase von höchstens 30 Tagen vorsehen, Wechselgebühren entfallen ab 12. Januar 2027 [4].
So gehen Sie vor:
- Alle Cloud-Verträge auf Wechselfristen, Datenexport und Gebühren prüfen.
- Exportformate testen und dokumentieren, wie Daten im Ernstfall übertragen werden.
- Kritische Anwendungen identifizieren, für die ein Wechselplan vorliegen sollte.
Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Mittelständler stellt bei der Vertragsprüfung fest, dass der Datenexport nur in einem proprietären Format möglich ist. Er verhandelt ein offenes Format nach und führt einen jährlichen Testexport ein.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Datensouveränität über den Speicherort hinaus?
Gemeint ist die Kontrolle darüber, wer wo auf Daten zugreift, wie sie verarbeitet und übertragen werden. Der Entwurf des EU-Cloud-and-AI-Development-Acts bildet das ab: Stufe 1 verlangt nur Verarbeitung in der EU, höhere Stufen fordern Unabhängigkeit von Drittstaaten und Transparenz der Software-Lieferkette [5].
- Wie verbreitet sind souveräne Cloud-Lösungen in Deutschland?
Laut KPMG Cloud-Monitor 2026 (503 befragte Unternehmen) prüfen 45 Prozent souveräne Cloud-Angebote, 38 Prozent bewerten sie bereits positiv [1][7].
- Seit wann gilt der EU Data Act?
Die Regeln des Data Act sind seit dem 12. September 2025 anwendbar; für Pflichten zur Gestaltung vernetzter Produkte gilt eine Übergangsfrist bis 12. September 2026 [2][3].
- Wer setzt den Data Act in Deutschland durch?
Die Bundesnetzagentur ist auf Grundlage des Datenverordnung-Anwendungs-und-Durchsetzungs-Gesetzes (DADG) die zuständige Behörde [2].
- Was regelt der Data Act zum Cloud-Wechsel?
Anbieter dürfen Wechselhindernisse nicht aufbauen. Verträge müssen eine Kündigungsfrist von höchstens zwei Monaten und eine Übergangsphase von höchstens 30 Tagen vorsehen; Wechselgebühren entfallen vollständig ab 12. Januar 2027 [4].
- Was ist der Cloud and AI Development Act (CADA)?
Die EU-Kommission hat am 3. Juni 2026 einen Vorschlag vorgelegt, der die Rechenzentrumskapazität der EU innerhalb von fünf bis sieben Jahren mindestens verdreifachen und einen EU-weiten Souveränitätsrahmen schaffen soll. Er befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren [5][6].
- Warum reichen zusätzliche GPUs für industrielle KI nicht aus?
Laut KPMG bremsen vor allem Datenqualität, Datenzugang und Compliance die Skalierung von KI-Anwendungen. Wer KI produktiv nutzen will, muss zuerst die Datengrundlage stärken [1].
- Müssen Unternehmen ihre bestehende IT-Infrastruktur ersetzen?
Nein. Hybride und Multi-Cloud-Modelle sind Standard: 41 Prozent verfolgen ein ausgewogenes Hybrid-Modell, 81 Prozent nutzen mehrere Cloud-Umgebungen. Als größte Integrationshürde nennen 42 Prozent die Anpassung der bestehenden IT-Infrastruktur [7].
- Wie bereit sind Unternehmen für NIS2?
Nur 20 Prozent der befragten Unternehmen sehen sich vollständig vorbereitet; 52 Prozent haben konkrete Sicherheitslücken identifiziert und arbeiten an deren Schließung [7].
- Was darf mehr Kontrolle kosten?
Je nach Branche akzeptieren Unternehmen moderate Aufpreise: In der Finanzbranche würden 46 Prozent bis zu 20 Prozent Mehrkosten für souveräne Angebote tragen [8].
[1] https://kpmg.com/de/en/insights/digital-transformation/cloud-transformation/cloud-monitor-2026.html
[2] https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitales/DataAct/start.html
[3] https://bmds.bund.de/themen/digitale-wirtschaft/data-act
[4] https://www.digital-chiefs.de/eu-data-act-switching-pflichten-fuer-cloud-portfolios/
[5] https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/cloud-and-ai-development-act
[6] https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-cloud-and-ai-development-act
[7] https://firstcolo.net/kpmg-cloud-monitor-2026-souveraenitaet-und-sicherheit-im-fokus/
[8] https://www.cloudcomputing-insider.de/kpmg-cloud-monitor-2026-souveraene-cloud-finanzbranche-a-a5ede030f69499b31aefda83f9898618/
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