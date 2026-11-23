Die Ausgaben für IT-Service steigen, die Effizienz stagniert. Intelligent Service Management setzt auf KI-Assistenten und autonome KI-Agenten, um Self-Service, Proaktivität und Automatisierung zu heben. Entscheidend ist dabei, dass Plattform und KI digital souverän und vertrauenswürdig betrieben werden.

Management Summary

Service-Paradox: Die Ausgaben pro User sind in vier Jahren um rund 11 % gestiegen, die Bearbeitungszeit um 3,5 % – bei unveränderten Kosten pro Kontakt. [1]

Die Ausgaben pro User sind in vier Jahren um rund 11 % gestiegen, die Bearbeitungszeit um 3,5 % – bei unveränderten Kosten pro Kontakt. Ungenutztes Potenzial: Nur etwa 15 % der Vorfälle werden im Self-Service gelöst, fast zwei Drittel der Anfragen sind gut automatisierbar. [1][2]

Nur etwa 15 % der Vorfälle werden im Self-Service gelöst, fast zwei Drittel der Anfragen sind gut automatisierbar. Neues Paradigma: Intelligent Service Management stellt Benutzerproduktivität in den Fokus – proaktiv statt reaktiv, mit KI als Motor.

Intelligent Service Management stellt Benutzerproduktivität in den Fokus – proaktiv statt reaktiv, mit KI als Motor. KI-Agenten: Sie übernehmen Tickets, Fehlerbehebung und Rechtevergabe und entlasten Servicekräfte für höherwertige Aufgaben.

Sie übernehmen Tickets, Fehlerbehebung und Rechtevergabe und entlasten Servicekräfte für höherwertige Aufgaben. Souveränität als Muss: Vertrauliche Daten, Administrationsrechte und der EU AI Act verlangen eine europäische, kontrollierbare Lösung – und ESM überträgt den Erfolg auf HR, Finance & Co.[5][6]

Das Service-Paradox und wie Sie es überwinden

Viele Unternehmen müssen immer mehr Geld für IT-Service aufwenden, ohne dass sie deutliche Verbesserungen erleben. Mit Intelligent Service Management kann dieses Paradox dank KI und Automatisierung überwunden werden – jedoch rückt dabei die digitale Souveränität im Service Management unweigerlich in den Fokus.

Manche Zahlen sind ernüchternd – und andere sind sehr ernüchternd. Die Marktforscher von Gartner Research erheben jährlich Kennzahlen zum Stand des IT-Service-Managements in Unternehmen. Demnach sind die Ausgaben für End-User-Service pro User in den vergangenen vier Jahren um rund 11 % gestiegen. Gleichzeitig blieben die Kosten pro einzelnem Servicekontakt unverändert und die durchschnittliche Bearbeitungszeit stieg sogar um 3,5 %[1]. Das heißt, dass die Anzahl der Servicekontakte offenbar gestiegen ist und deren Bearbeitung mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Auch wenn es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt, machen sie deutlich, dass es vielen Unternehmen nicht ausreichend gelingt, die Effizienz ihres ITSM zu steigern und die Servicequalität nachhaltig zu verbessern. So zeigt sich ein Paradox im Service Management: Obwohl die Unternehmen pro User mehr Geld für Service ausgeben, kommen sie nicht so recht voran. Da denkt man unwillkürlich an das Bild vom Holzfäller, der immer länger arbeiten muss, weil er sich keine Zeit zum Schärfen der Axt nimmt.

Potenziale bleiben oft ungenutzt

Es ist völlig unstrittig, dass IT-Services immer komplexer werden und die dafür benötigte Tiefe und Breite des Know-hows steigen. So sind Effizienzsteigerungen nicht einfach zu realisieren – um im Bild zu bleiben werden die Bäume immer mehr und immer dicker.

Schaut man jedoch tiefer in die Zahlen, zeigt sich ein Grund für die stagnierende Effizienz im ITSM: der Anteil der Servicevorfälle, die von den Usern im Self-Service gelöst werden, verharrt seit Jahren im Schnitt bei niedrigen 15 % [1]. Zudem betreffen fast zwei Drittel der Serviceanfragen nach wie vor Aufgaben mit einem hohen oder sehr hohen Automatisierungspotenzial wie das Einrichten von Zugangsberechtigungen, Passwort-Resets, die Suche nach Informationen oder das Follow-Up zu vorangegangenen Serviceanfragen[2].

Zusammengefasst zeigen diese Daten, dass in vielen Organisationen weder das Potenzial von Self-Service noch das von einer weitergehenden Automatisierung erschlossen werden.

Ein neues Paradigma überwindet das Service-Paradox

Bei Gesprächen mit Unternehmen, die die Effizienz und Qualität ihres Services erfolgreich verbessert haben, zeigt sich ein neuer Leitgedanke: Das Erfolgsmodell basiert auf dem Wandel vom traditionellen, reaktiven ITSM hin zu einem modernen, proaktiven Ansatz – dem Intelligent Service Management.

Statt technische Probleme in den Mittelpunkt zu stellen, rückt dieses neue Paradigma die Maximierung der Benutzerproduktivität in den Fokus. Proaktiv statt reaktiv und Effizienz durch Automatisierung sind dabei die Ziele und KI ist der Motor dieses Wandels.

Die neue Proaktivität ist schon heute in zwei Beispielen greifbar:

User erhalten bereits bei der ersten Frage im Chat mit einem KI-Assistenten passende Antworten und Lösungsideen. Dank generativer KI versteht der KI-Assistent natürliche Sprache jenseits starrer Skripte oder Keywords und kann mithilfe von Retrieval-Augmented Generation (RAG) Informationen aus internen Quellen wie SharePoint oder Confluence sowie externen Webseiten nutzen und dem User bereitstellen. So lösen User viele Probleme im Self-Service, bevor ihr Arbeitsprozess überhaupt unterbrochen wird und Tickets entstehen.

Ein weiteres Beispiel ist das proaktive Management von Major Incidents, bei dem ein KI-Agent bereits frühe Signale erkennt und entsprechende Maßnahmen ergreift. Ziel ist nicht nur eine schnellere Reaktion, sondern echte Prävention, um die Verfügbarkeit zu erhöhen, die Sicherheit zu verbessern und die Nutzererfahrung zu optimieren. Die genannten Ansätze für Self-Service und Predictive Maintenance verringern letztlich die Zahl der eingehenden Tickets und entlasten das Service-Team.

Intelligentes Service Management geht zudem über den begleitenden Einsatz von KI – beispielsweise zur Unterstützung von Servicekräften bei einfachen, repetitiven Aufgaben und in vordefinierten Prozessen – hinaus. Hochautonome KI-Agenten können Aufgaben wie die Erstellung von Tickets, die Fehlerbehebung an Geräten oder die Bereitstellung von Zugangsrechten übernehmen.[3][7] Sie ergänzen menschliche Servicekräfte und ermöglichen ihnen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Zum Beispiel kann die manuelle Erstellung eines Tickets bis zu 15 Minuten pro Fall dauern. Mit KI-Agenten lässt sich diese Zeit nahezu vollständig einsparen. Bei Hunderten oder Tausenden von Tickets pro Monat führt das zu entsprechenden Produktivitätssteigerungen.

Intelligent Service Management ermöglicht eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Servicekräften und KI-Agenten. Dadurch entwickelt sich ITSM von einer reaktiven Verwaltung hin zu einem proaktiven Serviceansatz, der neue Effizienzpotenziale erschließt.

Digitale Souveränität und volle Kontrolle sind Muss-Kriterien

Zur Umsetzung von Intelligent Service Management braucht es allerdings zwingend zwei Komponenten: eine leistungsstarke, integrative Plattform mit einer tiefen Datenbasis sowie eine verlässliche und vor allem vertrauliche KI.

Beide Komponenten sind im höchsten Maße geschäftskritisch. Wenn eine KI im ITSM echten Mehrwert liefern soll, muss sie in Breite und Tiefe auf vertrauliche interne Informationen zugreifen können. Für die Übernahme operativer Aufgaben müssen KI-Agenten über entsprechende Administrationsrechte verfügen. Mangelnde digitale Souveränität und Kontrolle können hier zu erheblichen Ausfällen und zum fatalen Abfluss vertraulicher Informationen führen. Zudem erfordern regulatorische Vorschriften und Gesetze wie der EU AI Act Klarheit darüber, wo Daten gespeichert werden, wie sie verwendet werden und welche Modelle sie verarbeiten.[5]

Das spricht für die Verwendung einer europäischen Lösung – entwickelt und betrieben auf einer digital souveränen Infrastruktur in Europa.[6] Im besten Fall kann der Kunde dabei zwischen On-Premises, Private Cloud oder Public Cloud frei wählen.

Erfolg multiplizieren

Was sich im ITSM bewährt, lässt sich auch in anderen Unternehmensbereichen anwenden. Viele Unternehmen gehen bereits den nächsten Schritt hin zu einer moderneren Organisationsentwicklung, indem sie ITSM zu einem umfassenden Enterprise Service Management (ESM) ausbauen. ESM überträgt die Erfahrungen aus dem ITSM auf alle wertschöpfenden Bereiche wie HR, Finance, Facility Management oder Procurement. Anstatt in ineffizienten E-Mail-Ketten und Datensilos zu verharren, bündelt ESM alle internen Dienstleistungen auf einer zentralen Plattform mit einem einheitlichen Servicekatalog. Für Unternehmen bringt diese Weiterentwicklung zahlreiche Vorteile: Sie überwindet Abteilungsgrenzen, senkt die Implementierungskosten durch wiederverwendbare Workflows und steigert die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Mit ESM wird Intelligent Service Management zum treibenden Betriebssystem des gesamten Unternehmens.

Harald Wolz, Area VP Sales Germany, Matrix42

www.matrix42.com

6 Tipps für den Einstieg in Intelligent Service Management

Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen

Die Praxisbeispiele sind illustrative Szenarien und keine belegten Kundenfälle.

Mit Self-Service starten

Fast zwei Drittel der Anfragen betreffen Aufgaben mit hohem Automatisierungspotenzial, während nur rund 15 % im Self-Service gelöst werden [1][2]. Wählen Sie deshalb zunächst die zehn häufigsten Anfragetypen aus der Ticketstatistik und machen Sie diese per Chat-Assistent oder Portal ohne Ticket lösbar.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Mittelständler mit 2.000 Mitarbeitenden analysiert sein Ticketaufkommen und stellt fest, dass Passwort-Resets und Rechteanfragen den größten Anteil ausmachen. Er bietet beide als geführten Self-Service im Chat an. Die Servicekräfte bearbeiten danach nur noch die Fälle, die der Assistent nicht löst.

Wissensbasis pflegen

Ein KI-Assistent mit Retrieval-Augmented Generation greift auf interne Quellen wie SharePoint oder Confluence zurück. Veraltete oder widersprüchliche Artikel führen daher zu falschen Antworten. Legen Sie Verantwortliche, Review-Zyklen und ein Ablaufdatum für Artikel fest.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein IT-Team benennt je Themenfeld (VPN, Drucker, Microsoft 365) eine Wissensverantwortliche und prüft die Artikel vierteljährlich. Artikel, die der Assistent häufig zitiert und Nutzer negativ bewerten, werden vorrangig überarbeitet.

Klein anfangen, messen, skalieren

Starten Sie mit einem begrenzten Pilot und halten Sie die Ausgangswerte fest: Self-Service-Quote, durchschnittliche Bearbeitungszeit und Kosten pro Kontakt. Erst wenn die Kennzahlen belegen, dass sich Aufwand und Qualität verbessern, weiten Sie den Einsatz aus. So vermeiden Sie Projekte mit geringem Geschäftswert, an denen laut Gartner viele agentische KI-Vorhaben scheitern [4].

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Unternehmen testet den Assistenten acht Wochen lang mit einer Pilotabteilung. Es vergleicht Quote und Bearbeitungszeit mit dem Vorquartal und entscheidet auf dieser Basis, welche Standorte als Nächstes folgen.

Leitplanken und Verantwortung festlegen

KI-Agenten handeln innerhalb definierter Grenzen. Legen Sie fest, welche Aktionen sie selbst ausführen dürfen, wann ein Mensch freigibt und wie alle Schritte protokolliert werden. Benennen Sie außerdem eine verantwortliche Person, falls ein Agent einen Fehler macht [4].

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Agent darf Standardrechte wie Zugriff auf eine Teamablage selbstständig vergeben. Bei administrativen Rechten holt er automatisch die Freigabe der Vorgesetzten und der IT-Sicherheit ein. Jede Aktion landet im Auditprotokoll.

Souveränität prüfen

Da KI-Agenten auf vertrauliche Daten zugreifen und Administrationsrechte benötigen, sollten Sie Datenstandort, Modellwahl und Betriebsmodell vorab klären. Der EU AI Act verlangt unter anderem Transparenz gegenüber Nutzern, die mit KI interagieren [5]. Prüfen Sie, ob der Anbieter On-Premises, Private Cloud oder Public Cloud in Europa anbietet.

Praxisbeispiel (illustrativ): Ein Unternehmen aus dem regulierten Umfeld erstellt eine Checkliste mit Fragen zu Datenstandort, Modellen, Unterauftragnehmern und Kennzeichnung des Chat-Assistenten als KI. Nur Anbieter, die alle Punkte belegen, kommen in die engere Wahl.

Servicekräfte einbinden

KI-Agenten ergänzen menschliche Servicekräfte und übernehmen repetitive Aufgaben. Beziehen Sie das Team früh ein, erklären Sie neue Rollenbilder und qualifizieren Sie es für höherwertige Aufgaben wie Problem-Management, Prozessverbesserung und Pflege der Wissensbasis.

Praxisbeispiel (illustrativ): Spart ein Agent pro Ticket bis zu 15 Minuten Erstellungsaufwand, bei 1.000 Tickets pro Monat also rechnerisch bis zu 250 Arbeitsstunden, nutzt das Team diese Zeit für Ursachenanalysen häufiger Störungen und Schulungen für Anwender.

FAQ

Was ist Intelligent Service Management?

Es ist ein proaktiver Ansatz im Service Management, der KI und Automatisierung nutzt, um Benutzerproduktivität zu maximieren, statt nur Störungen reaktiv zu bearbeiten.

Was unterscheidet agentische KI von einem Chatbot?

Ein Chatbot beantwortet Fragen. Ein KI-Agent verfolgt ein Ziel, plant Schritte, nutzt andere Software und handelt innerhalb definierter Leitplanken [4][7].

Welche Aufgaben können KI-Agenten im ITSM übernehmen?

Typisch sind Ticketerstellung, Klassifizierung, Fehlerbehebung an Geräten und die Bereitstellung von Zugangsrechten [3][7].

Wie hilft Retrieval-Augmented Generation (RAG)?

RAG ermöglicht dem KI-Assistenten, Antworten aus internen und externen Quellen zu erzeugen, sodass viele Probleme im Self-Service gelöst werden, bevor Tickets entstehen.

Wie verbreitet werden KI-Agenten künftig sein?

Gartner erwartet laut Ivanti, dass bis Ende 2026 rund 40 % der Enterprise-Anwendungen aufgabenspezifische KI-Agenten enthalten, gegenüber weniger als 5 % im Jahr 2025 [3].

Welche Risiken gibt es bei Agentic-AI-Projekten?

Gartner schätzt, dass über 40 % der agentischen KI-Projekte bis Ende 2027 wegen Kosten, geringem Geschäftswert und schwacher Risikokontrollen eingestellt werden [4].

Warum ist digitale Souveränität im ITSM so wichtig?

KI-Agenten greifen auf vertrauliche Daten zu und benötigen Administrationsrechte. Fehlende Kontrolle kann zu Ausfällen und Datenabfluss führen. Die EU ist zudem zu über 80 % von außereuropäischen Anbietern digitaler Produkte abhängig [6].

Was verlangt der EU AI Act von Unternehmen?

Seit 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten nach Art. 50, etwa die Kennzeichnung von KI-Interaktionen. Die Anforderungen an eigenständige Hochrisiko-Systeme (Anhang III) gelten nach dem Digital Omnibus ab 2. Dezember 2027 [5].

Was bedeutet Enterprise Service Management (ESM)?

ESM überträgt ITSM-Prinzipien auf Bereiche wie HR, Finance, Facility Management oder Procurement und bündelt Services auf einer Plattform mit einheitlichem Servicekatalog.

Welche Vorteile bringt agentische KI im ITSM?

Genannt werden schnellere Vorfallbearbeitung, geringere Betriebskosten, bessere Skalierbarkeit und höhere Sicherheit durch kontinuierliche Überwachung [7].

Quellen:

[1] Gartner Research: IT Key Metrics Data 2026 – End-User Services Measures – IT Service Desk Analysis

[2] Gartner Research: Agent-handled request distribution by type (12/2025)

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