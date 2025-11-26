Weshalb modernes PAM eindeutig die sicherere Wahl im Vergleich zu klassischem ZTNA ist

Zero-Trust Network Access (ZTNA) soll helfen, perimeterbasierte Risiken zu managen. Ältere Generationen von ZTNA jedoch führen selbst neue Schwachstellen ein – ein Fakt, der während der letzten DEF CON Hacker-Konferenz im August hervorgehoben wurde. Sicherheitsforscher deckten mehrere kritische Schwachstellen in beliebten ZTNA-Produkten auf und zeigten, wie Angreifer nahezu unbemerkt Berechtigungen auf Endpunkten ausweiten oder auf sensible Ressourcen zugreifen konnten.
Ein Schutzwall gegen diese Risikokette liegt im modernen Privileged Access Management (PAM). PAM-Lösungen können diese Lücken durch die Anwendung von Zero-Trust und Zero-Knowledge-Verschlüsselung, tresorbasiertem Zugriff und rein ausgehender Konnektivität schließen.
Umgehung der Authentifizierung
Viele ältere ZTNA-Plattformen verlassen sich noch auf veraltete oder schlecht durchgesetzte Authentifizierungsmechanismen. Beispielsweise ermöglichen schwache SAML-Implementierungen Angreifern, Tokens erneut zu verwenden und somit die Authentifizierung komplett zu umgehen. Zusätzlich werden Geräteanmeldungen manchmal unzureichend umgesetzt, sodass nicht authentifizierte Endpunkte sich mit kritischen Systemen verbinden können – eine offene Tür für jede Art bösartiger Absicht.
Offenlegung von Zugangsdaten
Eine weitere potenzielle Schwachstelle älterer ZTNA-Umgebungen ist der Umgang mit Zugangsdaten. API-Schlüssel, SSH-Schlüssel oder Tokens werden oft auf Endpunkten oder im Speicher abgelegt, wo sie durch Malware oder lokale Kompromittierung abgefangen werden können. Sobald diese Geheimnisse offengelegt sind, können sie beliebig für laterale Bewegungen oder zur Eskalation von Berechtigungen im gesamten Netzwerk wiederverwendet werden.
Architektonische Schwächen
ZTNA soll Vertrauen minimieren. Dennoch erreichen ältere Implementierungen oft das Gegenteil. Beispiele umfassen die Installation benutzerdefinierter Root-Zertifikate, das Aussetzen von Gateways ins Internet oder das Weiterleiten von Datenverkehr durch Infrastrukturen von Cloud-Anbietern. All dies vergrößert die Angriffsfläche erheblich und widerspricht letztlich den Zero-Trust-Prinzipien.
Manipulation des Sicherheitsstatus (Posture Spoofing)
Einige ZTNA-Produkte verlassen sich zudem auf clientseitige Statusprüfungen, etwa Betriebssystemversionen oder Gerätezertifikate. Diese Prüfungen können jedoch leicht manipuliert werden. Wenn zwischengespeicherte Tokens dann akzeptiert werden, ohne das Gerät erneut zu validieren, können Angreifer scheinbare Compliance leicht simulieren. Das Ergebnis: Unautorisierte Geräte erhalten Zugang, indem sie einfach vorgetäuschte Compliance präsentieren.
Wie modernes PAM diese Lücken schließt
Moderne PAM-Lösungen – wie KeeperPAM – basieren auf Zero-Knowledge-Verschlüsselung, Just-in-Time-Zugriff (JIT) und einer strikt ausgehenden Architektur. Dies erzwingt echten Zero-Trust, ohne Zugangsdaten offenzulegen oder die Angriffsfläche zu vergrößern.
Anstelle von langfristigen Geheimnissen oder breiten Vertrauensannahmen setzt eine solche Lösung auf tresorbasierten Zugriff, Zero-Knowledge-Sicherheit und granulare Zugriffskontrolle. Zugangsdaten werden nicht auf Endpunkten gespeichert, Angriffspfade werden geschlossen und Berechtigungen werden nur dann gewährt, wenn sie tatsächlich benötigt werden.
Kurz gesagt: Eine moderne PAM-Lösung eliminiert die Offenlegung von Zugangsdaten, reduziert die Angriffsfläche und implementiert Zero-Trust nicht nur als Marketingversprechen, sondern als durchgängiges Sicherheitsprinzip.
Darren Guccione, CEO und Co-Founder von Keeper Security
