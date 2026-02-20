Wie entwickeln sich die Investitionen in humanoide Roboter?

Der Markt für humanoide Roboter wächst zuletzt deutlich, wie sich an den Investitionen in entsprechende Startups ablesen lässt. So wurden 2025 mit 2,65 Mrd. US-Dollar mehr in Startups für humanoide Robotik investiert als in den Jahren 2018 bis 2024 zusammengerechnet. Das zeigt die Infografik mit Daten der Markt‑ und Unternehmensdatenplattform Tracxn [1]. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren humanoide Robotik inzwischen als reifere und kommerziell attraktivere Technologie ansehen, sodass Kapital nicht mehr vorsichtig getestet, sondern in größerem Stil investiert wird.
China liegt mit 23 Startups im Bereich humanoide Robotik derzeit knapp vor den USA (22 Unternehmen) an der Spitze. Deutschland liegt auf Rang fünf, hinter Indien und dem Vereinigten Königreich. Humanoide Robotik wird aktuell also klar von den großen Tech‑Nationen und bevölkerungsreichen Märkten dominiert wird.
Humanoide Roboter orientieren sich in Form und Beweglichkeit am menschlichen Körper. Sie haben typischerweise Kopf, Rumpf, zwei Arme und zwei Beine und sollen möglichst viele verschiedene Tätigkeiten in menschengemachten Umgebungen übernehmen. Sie sind in ihren Bewegungen meist langsamer als der Mensch – dafür aber flexibler, können sich frei im Raum bewegen und perspektivisch verschiedenste Aufgaben lernen. Dabei können sie körperlich anstrengende, monotone oder gefährliche Arbeiten übernehmen.
Industrieroboter hingegen sind in der Regel spezialisierte Maschinen, die für eine klar definierte Aufgabe in einer industriellen Umgebung ausgelegt sind, wie zum Beispiel Schweißen, Lackieren oder Palettieren in einer Fabriklinie. Sie stehen meist fest montiert in Zellen, sind sehr schnell und kraftvoll, arbeiten oft hinter Schutzgittern und müssen für jede neue Aufgabe explizit umprogrammiert werden.
Serviceroboter sind Roboter, die Dienstleistungen für Menschen erbringen sollen – etwa Putzen, Transportieren, Servieren, Informieren oder Assistenz in Pflege und Medizin. Sie arbeiten meist in direkt vom Menschen genutzten Umgebungen (Haushalt, Hotel, Krankenhaus, Restaurant), interagieren mit Nutzerinnen und Nutzern und müssen deshalb vergleichsweise sicher und einfach bedienbar sein. Humanoide Roboter können zwar auch Serviceaufgaben ausführen, sie besitzen aber explizit menschenähnliche Form und Bewegungsfähigkeiten und können universell in menschlichen Umgebungen einsetzbar sein. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35776/jaehrliche-gesamtfinanzierung-von-startups-fuer-humanoide-robotik-weltweit/
[1] https://tracxn.com/d/trending-business-models/startups-in-humanoid-robot/__XaLjGJXRCO_tCHXYL7TDcFDV2Kbfu3MNQXSVaa4xkas?utm_source=chatgpt.com#funding-trends
Mehr Risikokapital für KI & Verteidigung, weniger für Energie
Laut Internationaler Energieagentur konkurrieren Energie‑Startups immer stärker mit KI‑Firmen um Risikokapital (Venture Capital, VC) [1]. Der KI‑Boom verschiebe Kapital und Aufmerksamkeit – auch von großen generalistischen Fonds – in Richtung KI. Die IEA weißt zugleich daraufhin, dass der Rückgang energiebezogener VC‑Finanzierung auch mit dem Auslaufen eines großen Finanzierungszyklus in der Elektromobilität (EVs und EV‑Batterien) zusammenhängt. Neue Energiebereiche wachsen zwar, können den Rückgang in EV‑getriebenen Segmenten aber nur teilweise ausgleichen.
Im Detail ist der VC-Anteil von Startups, die Energietechnologien bzw. -produkte entwickeln (»Energie-Innovatoren«), von 11,4 Prozent im Jahr 2023 auf 6,8 Prozent im Jahr 2025 gefallen. Der Anteil von Startups, die keine neuen Technologien entwickeln, sondern bestimmte etablierte Technologien einsetzen (»Energie-Umsetzer«), ist im selben Zeitraum von 5,9 auf 2,6 Prozent gefallen. Der VC-Anteil von KI-Startups ist hingegen massiv angestiegen: von 12,7 Prozent im Jahr 2023 auf rund 32 Prozent im Jahr 2025. Die Risikokapitalflüsse in Verteidigungs-Startups haben sich im selben Zeitraum von 1,2 Prozent auf 2,3 Prozent nahezu verdoppelt. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35854/anteil-ausgewaehlter-sektoren-an-den-gesamtinvestitionen-in-risikokapital/?lid=24llwzynaqvy
[1] https://www.iea.org/reports/the-state-of-energy-innovation-2026/executive-summary/
Humanoide Roboter und autonome Fabriken: Wie zwei Megatrends die industrielle Fertigung bis 2030 neu definieren
Humanoide Roboter betreten die Werkshallen, vollautonome Fabriken organisieren sich selbst. Was aktuell noch Zukunftsmusik ist, könnte die Industrie in den kommenden Jahren ziemlich durcheinanderwirbeln. Wie könnte die Fertigung im Jahr 2030 aussehen? Moderne Produktionssysteme, die eigenständig handeln und aus ihren Erfahrungen lernen, werden immer mehr zum Standard. Das geht sogar so weit, dass der…
Humanoide Roboter: »Vision und Realität«
Menschenähnliche Roboter gelten als die nächste große Innovation in der Robotik: Der weltweit größte Markt für Industrieroboter, China, hat bereits konkrete Pläne für die Massenproduktion von Humanoiden festgelegt. Gleichzeitig kündigten Technologieunternehmen in den USA und Europa große Investitionsvorhaben in diesem Bereich an. Die Vision ist, Allzweckroboter zu entwickeln, die auf menschlicher Mechanik basieren. Einblicke in…
»manage it« TechTalk: Von der Sendung mit der Maus und intelligenten Robotern
Wie kommt die Sendung mit der Maus auf die Hannover Messe 2025, und was hat das mit dem Thema Robotik zu tun? Darüber sprachen wir mit Jan Zuse vom Robotik-Spezialisten Delta Electronics. Und über die Idee hinter dem Cognibot-Roboter, der auf Sprache reagiert und Gegenstände mithilfe der eingebauten Kamera identifizieren kann.
Die besten Technologien für die Poolpflege: Vom manuellen Staubsauger bis zum automatischen Poolroboter
Die Pflege eines Pools kann eine Herausforderung sein, insbesondere während der Sommermonate, wenn er intensiv genutzt wird. Um den Pool in einwandfreiem Zustand zu halten, ist es wichtig, die richtigen Technologien und Geräte zu wählen, die sowohl Zeit sparen als auch die Reinigung effizienter gestalten. Viele dieser praktischen Lösungen finden Sie direkt auf der Website.…
77 % der Deutschen befürworten Roboter am Arbeitsplatz
Die große Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland ist der Meinung, dass Roboter in der Fabrik die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sichern. Drei Viertel sind überzeugt, dass Robotik dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Rund 80 Prozent wünschen sich, dass Roboter gefährliche, gesundheitsschädliche oder repetitive Tätigkeiten übernehmen. Zu diesen Ergebnissen kommt der automatica Trendindex 2025. Dafür wurden insgesamt 5.000 Beschäftigte…
»manage it« TechTalk: Autonome Roboter und generative künstliche Intelligenz
Der dritte Tag der Hannover Messe führte uns auf den großen Stand des Cloud-Anbieters Amazon Web Services (AWS). Dort sprachen wir mit Michael Hanisch über die Verbindungen zwischen AWS und der generativer KI im Allgemeinen und was es mit den autonomen mobilen Robotern auf sich hatte, die auf dem Stand ihre Kreise zogen.
»Ich bin kein Roboter«-CAPTCHAs können Malware verbreiten
HP Wolf Security-Report findet mehrere Kampagnen, bei denen Angreifer steigende »Klick-Toleranz« mit mehrstufigen Infektionsketten ausnutzen. Highlights HP stellt seinen neuesten HP Threat Insights Report vor, der reale Bedrohungen aufzeigt, die HP Wolf Security Bedrohungsforscher aufdeckten [1]. Der Bericht hebt die zunehmende Verwendung von gefälschten CAPTCHA-Verifizierungstests hervor, mit denen Anwender dazu gebracht werden sollen, sich mit…
Top 5 Roboter-Trends 2024
Der weltweite Bestand an Industrie-Robotern hat mit rund 3,9 Millionen Einheiten einen neuen Rekord erreicht. Die starke Nachfrage wird von einer Reihe spannender technologischer Innovationen getrieben. Die International Federation of Robotics berichtet über die wichtigsten Trends, die die Robotik und Automatisierung im Jahr 2024 prägen werden. 1 – Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning…
Fachkräftemangel: Deutschem Mittelstand fehlt Roboter-Know-how
Der Wirtschaft in Deutschland fehlen Arbeitskräfte. Davon ist der Mittelstand in besonderem Maße betroffen: Knapp drei Viertel der Betriebe bewerten den Fachkräftemangel derzeit als die größte Herausforderung. Während Konzerne bereits erfolgreich auf Robotik setzen, um produktiv zu bleiben, fehlt in vielen mittelständisch geprägten Branchen das Know-how. Dabei sind die Chancen für KMU durch Trends wie…
Menschen werden fauler, wenn sie im Team mit Robotern arbeiten
»Social Loafing« heißt das Phänomen, wenn Menschen in einem Arbeitsteam ihre Anstrengung reduzieren und sich auf den Beitrag anderer Teammitglieder verlassen. Dieser sozialpsychologische Effekt ist in menschlichen Teams bereits gut dokumentiert. Dass dies auch in einem gemischten Mensch-Roboter-Team passieren kann, legt nun eine Studie von Forscherinnen der TU Berlin mit 42 Teilnehmenden nahe. In der…
RaaS – Robotics as a Service –
Roboter zu vermieten
Die Automatisierung von Prozessen ist im Mittelstand immer noch ein blinder Fleck.
Dabei gibt es bereits eine Lösung, die hohen Einstiegshürden und Befürchtungen vor steigenden Kosten
den Schrecken nehmen: Robotics as a Service.
Happy Birthday: Mähroboter auf der Erde singen dem Curiosity Rover zum 10-jährigen Geburtstagsständchen
Aus Leidenschaft zur Technologie: Am 5. August werden Tausende Husqvarna Automower Mährobotern dem einsamsten Roboter des Universums – der Curiosity auf dem Mars – »Happy Birthday« singen. Aus Liebe zur Technik: In diesem Jahr feiert Husqvarna, Hersteller von Mährobotern, mit dem Mars Curiosity Rover den Geburtstag, den er verdient. Der schwedische Mähroboter-Pionier hat für…
Mobile Roboter revolutionieren die Industrie weltweit
Mobil arbeitende Roboter boomen weltweit: Der Absatz von Autonomen Mobilen Robotern (AMR) wird beispielsweise zwischen 2020 und 2023 in der Logistikbranche jährlich um 31 % steigen. Gleichzeitig nimmt der Einsatz von AMRs im öffentlichen Raum rasant zu – die IFR prognostiziert ein Wachstum der jährlichen Verkaufszahlen um 40 % weltweit. Wie sich Mobilität auf die…
Was sind und wozu braucht man Softwareroboter? – Intelligente Heinzelmännchen
Durch das Zusammenspiel von RPA und BPM in ERP-Systemen lassen sich schon bei der Modellierung von Soll- und Ist-Geschäftsprozessen Konzepte entwickeln, die den Prozess optimieren.
Roboter-Trends 2021
Die Zahl der weltweit installierten Industrie-Roboter hat sich innerhalb von zehn Jahren (2010-2019) mehr als verdreifacht und erreichte zuletzt eine Stückzahl von 381.000 Einheiten per annum. Die International Federation of Robotics berichtet von den Top-5-Trends, die die industrielle Fertigung rund um den Globus derzeit prägen. »Die Industrie-Roboter befinden sich in einer Pole-Position, wenn es darum…
Assistenzroboter und anziehbare Roboter: Im Alter selbstständig bleiben
Im Alter möglichst lange selbstständig und in der gewohnten Umgebung bleiben – das wünschen sich die meisten Menschen. Dies sollen humanoide Assistenzroboter möglich machen, die bei der Bewältigung des Alltags entlasten, sowie anziehbare Roboter, die Bewegungen des Trägers unterstützen. Damit solche futuristischen Robotik-Lösungen alltagstauglich werden, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).…
Roboter: Deutschland in Europa auf Platz eins
Deutschland ist in der Europäischen Union mit rund 221.500 Industrie-Robotern die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft – der Bestand stieg um 3 % (2019). Damit sind in den Fabriken der deutschen Wirtschaft rund dreimal so viele Industrie-Roboter im Einsatz wie in Italien (74.400 Einheiten), rund fünf Mal so viele wie in Frankreich (42,000 Einheiten) und rund zehn…
Umfrage: Wie Roboter der deutschen Industrie helfen
10 Millionen Arbeitskräfte fehlen bis 2040. 77 Prozent der Industrieunternehmen sind auf Roboter angewiesen. Bis 2040 werden dem Arbeitsmarkt in Deutschland aufgrund des demografischen Wandels im Vergleich zu heute zehn Millionen Menschen fehlen. Um die Folgen auszugleichen, setzen 77 Prozent der Industrieentscheider bereits auf »Kollege« Roboter. Von dieser Entwicklung sind neben Konzernen zunehmend auch kleinere…
Kollaborativer Roboter
Vor allem in der heutigen Zeit erfreuen sich kollaborative Roboter sehr großer Beliebtheit. Jedes Jahr entscheiden sich mehr Menschen für einen kollaborativen Roboter aus verschiedensten Gründen. Sind Sie in der Industrie beschäftigt und verfügen über keinen kollaborativen Roboter, dann ist es jetzt an der Zeit, denn die Geräte werden im Internet zu besonders günstigen Preisen…
Optimismus ist angebracht: Softwareroboter erledigen Aufgaben, aber ersetzen keine Arbeitsplätze
Wenn wir heute über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen sprechen, denken wir reflexartig an Mitarbeiterentlassungen. Das verwundert nicht, da es in den Schlagzeilen der Medien hauptsächlich um den Verlust von Arbeitsplätzen geht. Der weitverbreitete Generalpessimismus passt so gar nicht zur aktuellen Arbeitsmarktsituation und ist auch historisch nicht belegbar. Vielmehr haben Auswirkungen des…