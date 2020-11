Kommentar von Dominic Price, Work Futurist bei Atlassian:

»Um Future of Work zu leben, müssen wir unsere bisherigen Standards ablösen – denken wir einige Jahrzehnte zurück, war die 6-Tage-Woche noch Gang und Gebe. Unsere heutige 5-Tage-Woche hat sich erst nach einem langwierigen Prozess bei Unternehmen und Politik durchgesetzt. Was dieses Beispiel aber verdeutlicht ist: Um tatsächlich das Arbeiten der Zukunft zu leben und im Unternehmen zu implementieren, reicht die Anschaffung von geeigneter Software nicht aus. Es braucht eine Veränderung der Unternehmens-DNA. Nur, wenn wir eine Veränderung in unserer Unternehmenskultur zulassen, können sich auch neue Arbeitsmodelle entwickeln. Doch neue Arbeitsmodelle im Sinne der Future of Work bedeuten nicht zwangsläufig, dass Mitarbeiter ausschließlich aus dem Home Office arbeiten sollen und müssen.

Jeder Mensch reagiert sehr individuell auf die oftmals ungewohnte, neue Arbeitssituation. Die einen blühen auf, fühlen sich produktiver, freuen sich über mehr Freizeit durch ausbleibende Pendelwege und arbeiten autonomer als zuvor. Andere hingegen empfinden es als Belastung, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten und schaffen es kaum, eine Trennlinie zwischen Berufs- und Privatleben zu ziehen. Das bedeutet aber auch, dass wir das Thema differenzierter angehen müssen: Statt künftig ganz auf Büroräume verzichten zu wollen, sollten sie lieber eine neue Funktion als Kollaborationsplatz zugeschrieben bekommen. Denn so gerne wir alle weiterhin unsere virtuellen Meetings in Hemd und Jogginghose abhalten – nichts geht über einen gemeinsamen kreativen Workshop, wenn sich das ganze Team physisch im selben Raum aufhält. Gerade, wenn neue Teammitglieder anfangen, ist eben eine rein virtuelle, zwischenmenschliche Zusammenarbeit nicht mit dem gemeinsamen Feierabendbier nach dem erfolgreichen Brainstorming zu vergleichen. 100 Prozent Home Office zerstört auf Dauer die Unternehmenskultur.

In unserer jüngsten Studie hat sich auch herauskristallisiert, dass sich vor allem deutsche Beschäftigte auch im Home Office nach mehr Führung zu sehnen scheinen: 32 Prozent gaben an, dass sie sich nicht bereit fühlen, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten [1]. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich mehr Klarheit und Anleitung bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben wünschen, wenn sie remote arbeiten. Wir erkennen daraus etwas, das wir bei Atlassian schon seit Langem leben: Unternehmen müssen für größtmögliche Transparenz ihrer internen Prozesse sorgen und ihren Mitarbeitern eine bessere Art der Zusammenarbeit bieten.

Neue Arbeitsweisen erfordern eine neue Arbeitskultur. Die Fernarbeit während der Corona-Krise kann hier als Blaupause dienen, wie sich Teams selbst über große Distanzen organisieren können. Die Situation hat selbst in eher konservativen Unternehmen ein Umdenken bewirkt und gezeigt, dass anderes und oftmals weniger hierarchisches Arbeiten möglich ist.«

[1] https://3kllhk1ibq34qk6sp3bhtox1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/10/reworking-work_atlassian-and-papergiant.pdf

666 Artikel zu „Home Office Führung“

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMENTAR 82 % der Führungskräfte möchten Remote Work ermöglichen Gartner hat eine Umfrage unter 127 Führungskräften aus den Bereichen Personal, Recht und Compliance sowie Finanzen und Immobilien durchgeführt. Laut den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen planen 82 % der Befragten, ihren Mitarbeitern Remote Work für einige Zeit zu ermöglichen. Unternehmen müssen demzufolge eine zunehmend komplexere, hybride Personalstruktur verwalten. Simon Pamplin, technischer Direktor bei Silver Peak, äußert… Weiterlesen →

NEWS | KOMMENTAR Datenkrake WhatsApp für Home Schooling und Home Office? Jens Weller fordert Integration von Messenger-Diensten in das Telekommunikationsgesetz. WhatsApp oder der Facebook Messenger sind die am weitesten verbreiteten Nachrichten-Tools für private Kommunikation. Die Dienste sind jedoch nicht für die Nutzung im Home Schooling oder Home Office geeignet, warnt Jens Weller, Geschäftsführer des Telekommunikations-Anbieters Toplink: »Facebook plant weiterhin, den Messaging-Dienst WhatsApp und Facebook Messenger sowie… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALE TRANSFORMATION Wie Führungskräfte der digitalen Transformation Flügel verleihen Eine erfolgreiche digitale Transformation setzt die Kombination aus neuen Technologien, überarbeiteten Geschäftsprozessen und vor allem der richtigen Kultur voraus. Den Führungskräften kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie müssen ihren gewohnten Top-down-Ansatz »lockern« und neue, offene Wege bei der Führung ihrer Mitarbeiter verfolgen. Man nehme eine Portion Big Data, dazu künstliche Intelligenz und noch… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG OfficeMaster Suite 7 erreicht SAP-zertifizierte Integration mit SAP S/4HANA Ferrari electronic AG gab bekannt, dass die OfficeMaster Suite 7 die SAP-Zertifizierung für die Integration mit SAP S/4HANA erhalten hat. Die Integration unterstützt Unternehmen bei der einfachen Aufrechterhaltung von Arbeitsabläufen durch den rechtssicheren Versand von Dokumenten per Fax. Unternehmen können den neuen Standard auch in IP-Umgebungen einsetzen: Next Generation Document Exchange (NGDX). Mit der OfficeMaster… Weiterlesen →