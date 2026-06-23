Cybercrime Atlas Cosmos: Open-Source-Plattform kartiert das Ökosystem der Cyberkriminalität

Management Summary
- Eine neue offene Plattform macht Strukturen der Cyberkriminalität sichtbar, indem sie Akteure, Werkzeuge, Marktplätze und Geldflüsse in einem gemeinsamen Wissensgraphen verknüpft.
- Die Lösung adressiert ein wachsendes wirtschaftliches Risiko: Cyberangriffe verursachen hohe Schäden, betreffen einen Großteil der Unternehmen und werden zunehmend arbeitsteilig organisiert.
- Für Unternehmen und Behörden entsteht ein praktischer Nutzen durch einheitliche Begriffe, bessere Transparenz und eine Grundlage für koordinierte Abwehr- und Compliance-Maßnahmen.
Orange Cyberdefense und die Cybercrime-Atlas-Initiative des World Economic Forum (WEF) haben am 19. Mai 2026 die frei zugängliche Plattform »Cybercrime Atlas Cosmos« gestartet. Der ontologiebasierte Wissensgraph erfasst Akteure, Werkzeuge, Marktplätze und Geldflüsse im globalen Cybercrime-Ökosystem, stellt ihre Verbindungen in einer interaktiven Karte dar und durchleuchtet auf diese Weise die Strukturen der organisierten Cyberkriminalität. Die Erstversion umfasst neun Kernkategorien, 229 identifizierte Elemente und 849 dokumentierte Verbindungen. Orange Cyberdefense bringt sich pro bono ein und stellt die Technologie bereit. Cosmos ist kostenfrei über die Cybercrime-Atlas-Website des WEF erreichbar [1].
Laut Bitkom-Wirtschaftsschutzstudie 2025 beläuft sich der Schaden durch Cyberangriffe in der deutschen Wirtschaft auf 202,4 Milliarden Euro, was ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. 87 Prozent der befragten Unternehmen waren demnach betroffen. Global schätzt der WEF-Bericht »Global Cybersecurity Outlook 2026« die jährlichen Kosten für cybergestützten Betrug auf 1,1 Billionen US-Dollar. Hinter diesen Zahlen steht eine arbeitsteilige Schattenwirtschaft, in der spezialisierte Akteure kriminelle Marktplätze betreiben, Schadsoftware als Dienstleistung liefern und Erlöse über Kryptowährungsnetzwerke waschen. Cosmos soll genau diese Arbeitsteilung sichtbar machen.
Gemeinsame Sprache statt Datensilos
Bislang arbeiten Ermittlungsbehörden, Nachrichtendienste und IT-Sicherheitsunternehmen mit unterschiedlichen Begriffen und Formaten. Cosmos schafft eine gemeinsames und einheitliches Beschreibungssystem, das die Abhängigkeiten innerhalb des kriminellen Ökosystems standardisiert abbildet. Nutzer filtern über eine interaktive Karte nach Kriminalitätssphären, Plattformen, Branchen und Akteuren. Der Datensatz wächst mit neuen Erkenntnissen aus der Community.
»Cyberkriminalität ist zu einer Bedrohung im industriellen Maßstab geworden, die eine kollektive, quelloffene Antwort erfordert«, so Hugues Foulon, Chief Executive Officer von Orange Cyberdefense. »Unsere Zusammenarbeit mit dem WEF und der Start von Cosmos stehen für unser Engagement, durch Transparenz und geteilte Erkenntnisse Vertrauen aufzubauen.«
Federführend auf Seiten von Orange Cyberdefense war Charl van der Walt, Head of Security Research. Sein Team hatte 2024 das Analyse-Werkzeug »Cybercrime Now« veröffentlicht. Die WEF-Community lud das Unternehmen daraufhin ein, die Technologie für Cosmos weiterzuentwickeln. Neben Orange Cyberdefense trugen die Universitat de Girona, Scitum und TrendAI zur Forschung bei.
Relevanz für den deutschen Markt
59 Prozent der deutschen Unternehmen stufen Cyberattacken als existenzbedrohend ein, die IT-Sicherheitsausgaben steigen 2026 voraussichtlich auf 12,2 Milliarden Euro. Mit dem seit Dezember 2025 geltenden NIS-2-Umsetzungsgesetz wachsen zudem die regulatorischen Anforderungen an rund 30.000 Unternehmen. Ein gemeinsames Verständnis der Bedrohungslage, wie es Cosmos fördern will, kann die Erfüllung dieser Vorgaben erleichtern.
Über den Cybercrime Atlas Cosmos
Cybercrime Atlas Cosmos ist ein vom World Economic Forum gehosteter Wissensgraph, das heißt eine strukturierte und interaktive Datenbank, die das globale Cybercrime-Ökosystem abbildet. Statt Informationen in Tabellen zu speichern, verbindet ein Wissensgraph Einträge durch benannte Beziehungen miteinander: »Gruppe X nutzt Werkzeug Y«, »Werkzeug Y wird gehandelt auf Marktplatz Z«, »Marktplatz Z wäscht Geld über Kanal W«. Die Plattform basiert auf einer formalen Ontologie mit einheitlichen Definitionen und Kategorien: neun Kernkategorien, 229 Elemente, 849 Verbindungen. Entwickelt wurde Cosmos unter Federführung von Orange Cyberdefense, mit Beiträgen der Universitat de Girona, des mexikanischen Cybersecurity-Dienstleisters Scitum S.A. de C.V., und TrendAI, die auf Unternehmenskunden ausgerichtete AI-Cybersecurity-Marke von Trend Micro (siehe: initiatives.weforum.org/cybercrime-atlas/home).
https://cosmos.cybercrime-atlas.org/
1033 Artikel zu „Cybercrime „
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Der Mittelstand im Visier: Fünf essenzielle Strategien im Kampf gegen Cybercrime
Cyberangriffe nehmen weiterhin zu und rücken zunehmend auch mittelständische Unternehmen ins Visier von Hackern. Und doch sind viele Betriebe immer noch unzureichend geschützt – oft, weil sie die digitale Bedrohungslage unterschätzen. Anouck Teiller, Chief Strategy Officer bei HarfangLab, stellt fünf Maßnahmen vor, mit denen Mittelständler ihre Cybersicherheit verbessern können. Die Digitalisierung bietet viele Chancen, erhöht…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Politische Cyberakteure und Cybercrime-Gruppierungen arbeiten immer häufiger zusammen
Gleichzeitige Angriffe auf ein Ziel nehmen zu und verursachen mehr Schaden. Politische Cyberakteure nutzen Großereignisse aus und folgen häufig einer wöchentlichen Routine. Angreifer machen sich schwache Sicherheitsinfrastrukturen sowie nicht vorhandene Gegenmaßnahmen zunutze. OpenText stellt seinen Threat-Hunter-Perspective-Report 2024 vor [1]. Daraus geht deutlich hervor, dass sich vor allem ein prominenter Trend immer größerer Beliebtheit unter…
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Erschreckend hoher Organisationsgrad: Neun Effizienztaktiken in der Cybercrime-Wirtschaft
Professionalität und Gewinnstreben bestimmen seit langem die Aktionen der Hacker. Blickt man auf das aktuelle Geschehen, sieht man eine immer geschäftsmäßiger agierende Cyberkriminalität. Die Experten von Bitdefender beobachten aktuell neun Taktiken eines sich weiter optimierenden digitalen Verbrechens. Die cyberkriminelle Szene strebt nach Profit. Nach Ansicht von Experten belaufen sich deren Einnahmen auf rund 1,5…
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Cybercrime-as-a-Service weiterhin größte Gefahr
In der ersten Jahreshälfte 2024 dominieren Malware- und Ransomware-as-a-Service. Von 17,8 Millionen Phishing-Mails konnten 62 % die DMARC-Prüfungen umgehen. Neue Ransomware und verstärkte Ausnutzung von Schwachstellen in der Edge-Infrastruktur. Darktrace stellt in seinem neuen »First 6: Half-Year Threat Report 2024« die größten IT-Gefahren für Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2024 vor. Demnach dominiert Cybercrime-as-a-Service…
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Cybercrime: Bankbetrug und Finanzdelikte in Europa
Trend-Report zu Bankbetrug und Finanzdelikten in Europa veröffentlicht. Untersuchung zeigt Zunahme bei Social-Engineering-Attacken und Gerätediebstählen; Kriminelle verfeinern ihre Methoden und ihre Opferauswahl mithilfe künstlicher Intelligenz. BioCatch, ein Experte für digitale Betrugserkennung und Schutz vor Finanzkriminalität durch Lösungen auf der Basis von Verhaltensbiometrie, hat eine neue Studie veröffentlicht, die aufzeigt, wie Kriminelle ihre Betrugsmethoden immer…
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Cybercrime-Trends 2024: Das Jahr von Hacktivismus und Disinformation-as-a-Service
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News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2022 | Security Spezial 11-12-2022
Was XDR-Lösungen leisten müssen – Partner against Cybercrime
XDR ist ein strategischer Cybersicherheitsansatz, der bislang voneinander getrennte Produkte, Daten und Prozesse zusammenführt, damit Sicherheitsteams raffinierte Bedrohungen besser erkennen und schneller darauf reagieren können.
News | IT-Security | Strategien
Partner against Cybercrime: Was XDR-Lösungen leisten müssen und die Macht starker Partnerschaften
Nicht nur die IT-Infrastruktur von Unternehmen wird aufgrund von Homeoffice und Work from Anywhere immer komplexer und bietet unter anderem dadurch eine vergrößerte Angriffsfläche, auch die Cyberangriffe selbst entwickeln sich in ihrer Komplexität immer weiter. Schneller, raffinierter und effizienter scheint die Devise zu lauten. Dagegen helfen nur Cloud-native und KI-gestützte Sicherheitslösungen. Unzählige hochmotivierte Angreifer…
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Cybercrime: Die Malware gibt es im Online-Shop
Kritische Infrastrukturen standen 2021 erneut stark im Visier von Cyberkriminellen. Das ist ein Ergebnis des Bundeslagebildes »Cybercrime« 2021 des Bundeskriminalamtes (BKA), das jetzt vorgestellt wurde. Weitere Erkenntnis: Ransomware-Angriffe werden immer gefährlicher. Dr. Falk Herrmann, CEO von Rohde & Schwarz Cybersecurity, fasst zusammen, woran das liegt und was Unternehmen und Behörden tun können, um sich zu…
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Cybercrime: Corona dient als Turbo
Schon seit Jahren ist zu beobachten, dass die Bedrohung durch Cyberkriminelle kontinuierlich zunimmt. Allein im Vorjahr wurden nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) fast 110.000 Cyberattacken in Deutschland registriert. Das sind mehr als doppelt so viele virtuelle Straftaten wie noch im Jahr 2015. Das BKA hat nun jüngst im Bundeslagebild »Cybercrime 2020« die größten Gefahren bei…
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Cybercrime: Healthcare in 2020 gefährdetste Zielgruppe
Ransomware bleibt ein Hauptphänomen für IT-Sicherheitsverletzungen im Gesundheitswesen. Das IT-Sicherheitsunternehmen Tenable veröffentlichte in einem ausführlichen Report eine fundierte Analyse der signifikantesten Datensicherheitsverletzungen aus dem vergangenen Jahr. Für diesen Bericht hat Tenable die veröffentlichten Meldungen über Sicherheitsverletzungen von Januar bis Oktober 2020 analysiert, um Trends zu erkennen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 gab…
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Sicherheitswarnung: Aktuelle Cybercrime-Kampagne nimmt Schweizer FinTech-Branche ins Visier
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Cybercrime: Cyberkriminalität kostet Unternehmen im Schnitt 13 Millionen US-Dollar pro Jahr
Die Bedrohungslage durch Cyberangriffe verschärft sich weltweit und Unternehmen geben mehr Geld denn je aus, um sich mit den Kosten und Folgen immer komplexerer Angriffe auseinanderzusetzen. Das zeigt die 9. »Cost of Cybercrime«-Studie, die die Unternehmensberatung Accenture gemeinsam mit dem Ponemon Institute in elf Ländern und 16 Branchen durchgeführt hat. In Deutschland wurden im Rahmen…
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Cybercrime: Angriff der Unbekannten
39 Prozent der für die KPMG-Studie »e-Crime in der deutschen Wirtschaft« befragten Unternehmen waren in den letzten zwei Jahren von Cyberattacken betroffen. »Unternehmen werden verstärkt über verschiedenste Angriffsvektoren attackiert und müssen sich künftig besser auf alle Angriffsszenarien vorbereiten«, so KPMG-Partner Michael Sauermann. Dabei können die Schäden in die Millionen gehen, auch wenn das eher selten…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Trends 2019 | Security Spezial 3-4-2019
Cybercrime: Angreifer hinterlassen in jedem vierten Fall keinerlei Spuren
Jedes zweite deutsche Unternehmen verzeichnete Schäden durch Cyberangriffe in den vergangenen zwei Jahren. Ob Mittelstand oder Großkonzern – deutsche Unternehmen leiden unter geschäftsschädigenden Folgen von Cyberattacken. Eine aktuelle Studie von Kaspersky Lab [1], bei der europaweit IT-Entscheidungsträger in kleinen, mittleren und großen Unternehmen befragt wurden, zeigt: Im Laufe der vergangenen 24 Monate wurde fast…
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Das Bargeld wird nicht abgeschafft — es schafft sich selbst weg
Es gibt Themen, bei denen Deutschland erstaunlich berechenbar ist. Bargeld gehört dazu. Wir verteidigen es wie ein Kulturgut, als wäre der 50‑Euro‑Schein ein Stück Heimat. Doch während wir nostalgisch an unseren Portemonnaies festhalten, zeigt die Realität längst ein anderes Bild: Das Bargeld verschwindet — nicht durch politische Entscheidungen, sondern durch pure Marktlogik. Die Statista‑Zahlen…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Zahlungsmittel: Wie wichtig ist Bargeld noch?
Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland ihre Einkäufe erstmals häufiger bargeldlos als mit Münzen und Scheinen bezahlt. Das geht aus der aktuellen Deutsche Bank-Studie »Zahlungsverhalten in Deutschland 2025« hervor. »Der Trend hin zu bargeldlosen Zahlungen setzt sich fort. Bargeld war dennoch weiterhin das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel, erklärte Burkhard Balz, Vorstandsmitglied der Bundesbank.«…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Services | Whitepaper
FIFA schrammt knapp an schwerem IT-Sicherheitsvorfall vorbei
…wäre da nicht die Hartnäckigkeit eines ethischen Hackers in Japan gewesen. Die FIFA hat sich mit einer schwerwiegenden Sicherheitslücke, über die Bobdahacker gestern berichtete, beinahe ein Eigentor geschossen. Der japanische Hacker fand heraus, dass sich jedermann einfach mit einem Ausweis auf der offiziellen FIFA-Agentenplattform registrieren konnte. Durch eine fehlerhafte clientseitige Rollenprüfung im Backend konnte…
Trends 2026 | News | Trends Security | Geschäftsprozesse | IT-Security | Tipps
Urlaubs-Phishing: Wenn Cyberkriminelle Ihre Reisedaten kennen
Gezieltes Urlaubs-Phishing mit neuer Qualität Zutreffende persönliche Reisedaten erhöhen die Glaubwürdigkeit von WhatsApp-Phishing-Kampagnen. Hacker schalten sich in Booking.com-interne Kommunikation ein, um Daten zu erbeuten. Reisedaten von Anwendern sind lohnende Informationen für Cyberkriminelle. Bereits mit jeder Vorurlaubssaison starten Phishing-Kriminelle ihre Angriffe auf erholungssuchende und urlaubsplanende Verbraucher. Die Bitdefender Labs erkennen in ihrer aktuellen Analyse…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Whitepaper
Cloud, Kontrolle, Compliance: Wie Data Repatriation mit logischen Architekturen die Datensouveränität stärkt
Management Summary Data Repatriation entwickelt sich vom Sonderfall zum strategischen Hebel: Unternehmen holen ausgewählte Daten und Workloads gezielt aus der Public Cloud zurück, um Kosten, Compliance und Performance besser zu steuern. Der Trend ist Ausdruck einer reiferen Cloud-Strategie, nicht eines Rückschritts. Entscheidend ist, für jede Datenklasse die wirtschaftlich und regulatorisch passende Betriebsumgebung zu wählen. Ohne…
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Der Marktwert der Nationalmannschaften bei der FIFA-WM 2026
Bei einer Fußballweltmeisterschaft treten die besten Teams der Welt gegeneinander an und die allerbeste Mannschaft wird Weltmeister. So war es zumindest bei der überwiegenden Mehrheit der Turniere seit 1930. Bei der 1994 in den USA ausgetragenen WM waren beispielsweise 24 Mannschaften dabei. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft der Herren 2026 in Mexiko, Kanada und den USA sind…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Tipps
Fast alle deutschen Profisport-Organisationen waren von Cybervorfällen betroffen
81 Prozent der betroffenen Organisationen in Deutschland geben an, Hinweise auf KI-Nutzung durch Angreifer festgestellt zu haben. 73 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte erwarten, dass KI das Cyberrisiko im Profisport in den kommenden zwölf Monaten weiter erhöht Stadionbetrieb und Ticketing gehören zu den sensibelsten Angriffspunkten bei Live-Events. Darktrace, ein Anbieter von KI-gestützter Cybersicherheit,…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Tipps
Wer hat die Kontrolle? Angreifer verwandeln legitime Remote-Zugriff-Tools in Einfallstore
Angreifer nutzen Steuer-Phishing, vorgetäuschte Tools zur Wiederherstellung von Krypto-Wallets und gefälschte Audiodateien, um Kontrolle über PCs zu erlangen. Highlights: Angreifer missbrauchen legitime Remote-Zugriff-Tools, die über Phishing-E-Mails zum Steuerjahresende und gefälschte Downloads von Dating-Websites verbreitet werden, um dauerhafte Kontrolle über Geräte zu erlangen. Gefälschte Tools zur Wiederherstellung von Krypto-Wallets, werden zum Diebstahl von Anmeldedaten und…
Trends 2026 | News | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Gesundheitsdaten gehören zu den wertvollsten Gütern der Cyberkriminalität
Nach Analyse des Handels mit Gesundheitsdaten im Cyberuntergrund: Deutschland zählt zu den Ländern mit den meisten öffentlich erreichbaren Medizinsystemen. TrendAI, der Enterprise-Cybersecurity-Geschäftsbereich von Trend Micro, veröffentlicht neue Forschungsergebnisse, die zeigen: Gestohlene Gesundheitsdaten werden heute in einer ausgereiften Underground-Economy gehandelt, an der Ransomware-Gruppen, Access Broker, Fraud-Marktplätze und Credential-Händler gleichermaßen beteiligt sind. Über einen Zeitraum von…
News | IT-Security | Tipps
Fußball-WM 2026: Wie Cyberkriminelle beim größten Sportereignis mitspielen
Nach dem Anpfiff ist vor dem Angriff Millionen Menschen weltweit fiebern mit ihren Nationalmannschaften bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Doch während Fans Tore bejubeln, Spielstatistiken verfolgen und Livestreams einschalten, beobachten Cyberkriminelle das Geschehen mit ganz anderen Absichten. Sören Schulte*, E-Mail-Security-Experte bei Retarus, erklärt, warum globale Sportereignisse regelmäßig zur Hochsaison für E-Mail-basierte Angriffe werden…
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Trends Services | Services
Versicherungen: Wunsch nach digitalen Services ist eine Altersfrage
52 Prozent wollen Schadensfälle am liebsten komplett digital abwickeln. Hälfte will Versicherungsunterlagen noch auf Papier erhalten. Auch unter den Jüngeren wollen viele noch vor Ort beraten werden. Videocall statt Bürotermin, App statt Papierformular – das Interesse an digitalen Versicherungsleistungen wächst, ist aber bislang weniger ausgeprägt als im Banking. So bleiben analoge Versicherungsangebote gerade, aber…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Die WM ist die Cashcow der FIFA
Die alle vier Jahre stattfindende FIFA-Fußballweltmeisterschaft ist nicht nur eine der größten Sportveranstaltungen der Welt, sondern auch die wichtigste Einnahmequelle der FIFA. Allein der Verkauf diverser Rechtepakete (Übertragungsrechte, Lizenzgebühren, Hospitality, etc.) für die WM 2022 in Katar brachte der FIFA zwischen 2019 und 2022 Einnahmen in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar ein, was 83 Prozent…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
FIFA Fußball-WM 2026: Das verdient die USA an der WM
Trotz der geopolitischen Lage und der angespannten innenpolitischen Situation in den USA, die die Stimmung im Vorfeld der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 trüben, bleibt das fünfwöchige Turnier, das am 11. Juni in Mexiko-Stadt angepfiffen wird, eines der größten Sportereignisse des Jahres. Erstmals in der langen Geschichte des Wettbewerbs werden 48 Nationen in 16 Städten antreten, die…