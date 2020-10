Der Einfluss von Vergleichsportalen in der heutigen modernen Welt

Wenn wir vor der glorreichen Erfindung des Internets etwas über die Qualität oder den Ruf eines Unternehmens oder Produkts wissen wollten, mussten wir uns persönlich erkundigen. In der Hoffnung, jemanden zu finden, den wir kennen und dem wir vertrauen und der über Kenntnisse oder Erfahrungen mit dem Unternehmen oder Produkt verfügt. Diese Art der Marktuntersuchung konnte Tage, Wochen oder mitunter auch Monate dauern und erwies sich oft als völlig planlos. In vielen Fällen mussten wir einfach halbblind Vertrauen haben und hoffen, dass unser Kauf sich als genau das herausstellen würde, was wir ursprünglich wollten. Das trifft auf eine Vielzahl an Dienstleistungen zu, ganz besonders aber für die online Unterhaltung im Netz. Ein Blick zurück auf die größten Seiten der jüngeren Vergangenheit, um einen Blick auf die Zukunft zu werfen.

Facebook

Im Jahr 2007 begannen viele Unternehmen, Profile auf der schnell wachsenden Plattform zu erstellen, was den Social Media Giganten dazu veranlasste, die Funktion von „Pages for Businesses“ hinzuzufügen. Bis Ende des Jahres waren weit mehr 80.000 Unternehmen beigetreten und planten, Facebook für Werbezwecke zu nutzen. Nach einer Reihe von Kontroversen über Unternehmen, die falsche Nachrichten verbreiten, und den Versuchen von Facebook, sie davon abzubringen, änderte die Plattform schließlich ihren Algorithmus. Mit dieser Änderung im Januar 2018 würde der Newsfeed eines Benutzers mehr persönliche Beiträge von Freunden und Familie und so gut wie nichts von Unternehmen anzeigen. Dies wurde in vielerlei Hinsicht als positiver Schritt angesehen, wirkte sich jedoch nachteilig auf die Reichweite und Werbung von Unternehmen aus und erforderte den Kauf von Anzeigen.

TripAdvisor

TripAdvisor bietet Bewertungen von Restaurants, Hotels, Sehenswürdigkeiten, Reisezielen und Sehenswürdigkeiten, was es zu einem nützlichen Tool für Reisende macht. Es ist die größte Website ihrer Art in der Welt und der Inhalt wird von Nutzern generiert und am Leben gehalten. Ursprünglich wurde es als offizielle Informationsseite mit Inhalten aus Zeitungen, Reiseführern oder Reisemagazinen erstellt. Es gab jedoch eine Schaltfläche, mit der Benutzer ihre eigenen Bewertungen abgeben konnten, und wie auf den anderen Webseiten wurde diese Idee umgesetzt.

CasinoSpielen

Vielleicht eher als Nischenprodukt bekannt, hat CasinoSpielen in der Welt der guten virtuellen Unterhaltung ebenfalls in den Jahren seit 2003 einen Namen für sich gemacht. Auf CasinoSpielen.de kann man sich auf einfache Art und Weise mit einer Vielzahl an virtuellen Glücksspielhäusern auf der ganzen Welt vertraut machen und sich dabei auf die vertrauensvollen Kommentare von Experten und Fans zugleich verlassen. Ähnlich wie die beiden obengenannte Plattformen hat man auch hier durch ein hervorragendes Netzwerk immer wieder Veränderungen in der Branche bewirken können. Daher ist es fast schon zweitrangig, an welche Art Spiele man denkt, hier findet man stets jede Menge.

Fazit

Vergleichsportale im Internet erfreuen sich also seit mehr als 20 Jahren größter Beliebtheit. Es bleibt abzusehen, ob sich dieser Trend auch in der Zukunft fortführen wird. Dies ist allerdings sehr wahrscheinlich, denn immer mehr Menschen Vertrauen auf die Worte Gleichgesinnter. Und die Vielfalt macht hier den Unterschied aus, sodass es für jeden Bereich und für jede Lebenslage immer das passende Angebot gibt.

Fotoquelle: https://live.staticflickr.com/8246/8468788107_255777d512_b.jpg

