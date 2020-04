Datenschutz: Deutsche vertrauen Hausbank am meisten

Der Digitalexperte betont, dass sich jedes Unternehmen vorher genau überlegen muss, was die eigenen Kunden von einer Datenfreigabe haben und warum sie das machen sollten. Die Zeiten, in denen Kundendaten auf Vorrat gespeichert werden konnten, seien jedenfalls vorbei. »Damit sie an die wichtigen Informationen herankommen, müssen sich die Unternehmen heute mehr anstrengen«, so Wolfangel. »Ohne einen konkreten Mehrwert sehen die Kunden keinen Grund dazu, mehr über sich zu erzählen als unbedingt nötig.«