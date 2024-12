Der Wolf im Schafspelz – Cyberkriminelle setzten vermehrt auf vertrauenswürdige Anwendungen für ihre Angriffe

Die kriminelle Verwendung von Anwendungen und Tools auf Windows-Systemen, gemeinhin als »Living Off the Land«-Binärdateien bezeichnet, steigt um 51 %. Lockbit ist trotz staatlicher Intervention die Ransomware Nummer 1.

Sophos hat seinen neuesten Active Adversary Report unter dem Titel »The Bite from Inside« veröffentlicht, der einen detaillierten Blick auf die veränderten Verhaltensweisen und Techniken der Angreifer im ersten Halbjahr 2024 wirft. Die Analysedaten stammen aus fast 200 Incident-Response-Fällen, die das Sophos X-Ops IR-Team und Sophos X-Ops Managed Detection and Response Team in den ersten sechs Monaten 2024 bearbeitet haben.

Die wichtigste Erkenntnis der aktuellen Untersuchungen: Für ihre Aktivitäten nutzen Angreifer zunehmend vertrauenswürdige Anwendungen und Tools auf Windows-Systemen – auch als »Living Off the Land«-Binärdateien (LOLbins) bezeichnet. Dadurch wollen Cyberkriminelle einer schnellen Erkennung entgehen und sich möglichst lange auf Schleichfahrt in einer kompromittierten IT-Infrastruktur umsehen. Im Vergleich zu 2023 verzeichnete Sophos hier einen Anstieg um 51 Prozent, und sogar um 83 Prozent seit 2021.

Unter den 187 verschiedenen Microsoft LOLbins, die im ersten Halbjahr 2024 illegal zweckentfremdet wurden, war das Remote Desktop Protocol (RDP) die am häufigsten missbrauchte, vertrauenswürdige Anwendung. Von den fast 200 analysierten Incident-Response-Fällen nutzten Angreifer in 89 Prozent RDP aus. Diese Dominanz setzt einen Trend fort, der erstmals im Active-Adversary-Bericht 2023 beobachtet wurde. Hier lag der Anteil des RDP-Missbrauchs bei 90 Prozent aller untersuchten IR-Fälle.

»LOLbins bieten nicht nur die Möglichkeit, die Aktivitäten eines Angreifers zu verbergen, sondern bringen leider oftmals auch eine stillschweigende Billigung seiner Aktivitäten mit sich«, sagt John Shier, Field CTO bei Sophos. »Während der Missbrauch anderer legitimer Tools bei Verteidigern mittlerweile häufig die Alarmglocken läuten lässt, hat der Missbrauch einer Microsoft-Binärdatei oft den gegenteiligen Effekt, da sie ein integraler Bestandteil von Windows ist und legitime Verwendungszwecke hat. Für die schnelle Identifizierung eines Missbrauchs ist es extrem wichtig, dass Systemadministratoren genau wissen, wie diese Dateien in ihren Umgebungen verwendet werden. Denn ohne ein differenziertes und kontextbezogenes Bewusstsein für die IT-Umgebung, einschließlich kontinuierlicher Wachsamkeit gegenüber neuen und sich entwickelnden Ereignissen im Netzwerk, laufen die oftmals überlasteten IT-Teams Gefahr, wichtige Bedrohungsaktivitäten zu übersehen. Für Abhilfe kann hier zum Beispiel ein moderner Managed Detection and Response Service sorgen, der externe Experten an Bord holt und IT-Teams entlastet.«

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem aktuellen Active Adversary Report:

Lockbit ist immer noch die Nummer 1.

LockBit war trotz staatlicher Interventionen gegen die wichtigste Leak-Website sowie dessen Infrastruktur im Februar die am häufigsten anzutreffende Ransomware-Gruppe und machte etwa 21 Prozent der Infektionen im ersten Halbjahr 2024 aus.

Haupteinfallstor sind weiterhin kompromittierte Zugangsdaten.

Damit setzt sich ein Trend fort, der erstmals im »Active Adversary Report for Tech Leaders« festgestellt wurde. Kompromittierte Zugangsdaten sind in 39 Prozent der Fälle immer noch die Hauptursache für Angriffe. Dies ist jedoch ein Rückgang gegenüber den 56 Prozent im Jahr 2023.

Ältere Active-Directory-Server werden schwerpunktmäßig kompromittiert.

Angreifer haben zu 87 Prozent die Serverversionen von Active Directory aus den Jahren 2019, 2016 und 2012 kompromittiert. Für alle drei dieser Versionen gibt es keinen Mainstream-Support mehr von Microsoft – sie sind also einen Schritt vor End-of-Life (EOL) bei dem ohne kostenpflichtigen Support von Microsoft kein Patch mehr möglich ist.

Alle Details zu den Untersuchungen gibt es im umfangreichen, englischen Blogartikel »The Bite from Inside: The Sophos Active Adversary Report«

