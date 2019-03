Die digitale Transformation mit Hilfe von Prozessautomatisierung vorantreiben

Eine Umfrage unter IT-Entscheidern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verdeutlicht, dass Cloud-basierende Prozessautomatisierung ein wichtiger Unterstützer für digitale Transformationsprojekte sein kann.

Nintex, Anbieter für Lösungen zur Geschäftsprozessautomatisierung, hat ein Whitepaper veröffentlicht, das die Highlights aus einer neuen Studie über die digitale Transformation herausstellt. Die Studie, die von der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und dem Fachportal SharePoint360.de durchgeführt wurde, befragte 280 IT-Entscheider in Deutschland, Österreich und der Schweiz und identifiziert dabei ein starkes Interesse an Cloud-basierten Automatisierungslösungen, darunter solche, die sich zur Automatisierung von Geschäftsprozessen eignen. Die Studie, bei der zwei Drittel der teilnehmenden Unternehmen mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen, untersuchte Nutzungsszenarien, Strategien und die Zufriedenheit mit Microsoft Office 365 und SharePoint. Das Thema digitale Transformation steht bei den Entscheidern ganz oben auf der Prioritätenliste, 76 Prozent erhoffen sich davon eine höhere Produktivität, an zweiter und dritter Stelle liegen mit 53 Prozent erwartete Kostensenkungen sowie Verbesserungen bei der Mitarbeitererfahrung.

Wenn es um die Frage nach den bevorzugten IT-Lösungen für die Umsetzung der digitalen Transformation geht, nennen 59 Prozent Collaboration-Lösungen, 53 Prozent setzten auf Prozessautomatisierung und Workflows, und 39 Prozent der IT-Abteilungen halten Cloud-Infrastrukturen für entscheidend. Rund drei Viertel (74 Prozent) der Befragten nutzen bereits die Cloud oder betrachten sie als Teil ihrer IT-Strategie.

Office-365-Nutzung steigt auf 48 Prozent, Zusatzlösungen weiter hoch im Kurs

Darüber hinaus stellte die Studie einen starken Anstieg bei der Nutzung von Office 365 und SharePoint Online fest. Im Jahr 2018 lag die Einsatzquote der Microsoft-Cloud bereits bei 48 Prozent, gegenüber mageren 15 Prozent im Jahr 2016. Als eines der Top-Einsatzgebiete der Microsoft-Cloud-Plattform wurde die Automatisierung von Prozessen genannt. 55 Prozent setzten SharePoint aktuell dafür ein, 30 Prozent planen dies in Zukunft. Die Studie zeigt auch, dass nur 11 Prozent der Anwenderunternehmen mit den von Microsoft gelieferten Standard-Tools SharePoint Workflows und SharePoint Designer zufrieden sind.

»Obwohl Microsoft sein Office-365-App-Ökosystem ständig erweitert, bleiben die geschäftlichen Anwender weiterhin den langjährigen Office-Klassikern wie Outlook und OneDrive treu«, sagt SharePoint360.de-Gründer Wolfgang Miedl. »Trotz des wachsenden Funktionsspektrums spielen auch weiterhin Lösungsangebote von Drittanbietern eine wichtige Rolle, um die funktionellen Anforderungen zu erfüllen. Bei Lösungen, die die Transformation der Unternehmen unterstützten, werden zunehmend jene Anbieter vorne liegen, die auch die anspruchsvollen Datenschutzerfordernisse erfüllen können.«

Auch wenn die Zahl der Cloud-Skeptiker in der neuen Studie auf 22 Prozent gesunken ist, bleibt die Sensibilität in Sachen Sicherheit und Datenschutz hoch. Deutlich wird das bei der Frage nach den bevorzugten Cloud-Anbieterstandorten, die für die Mehrheit der befragten Entscheider (60 Prozent) in Europa liegen müssen, und für 20 Prozent sogar zwingend in Deutschland.

Die IT führt bei der Prozessautomatisierung, gefolgt von HR, Finanzen und Serviceabteilungen Die IT-Abteilungen setzten schon lange Tools zur Prozessautomatisierung ein, und führen hier im internen Vergleich mit 74 Prozent Nutzungsquote, wobei andere Geschäftsbereiche stark aufholen. Der Einsatz von Automatisierung steigt vor allem im Personalbereich (HR) mit aktuell 41 Prozent, gefolgt von Finanzen (39 Prozent) sowie kundenorientierten Bereichen wie Service (33 Prozent), Marketing (29 Prozent) und Vertrieb (28 Prozent). In der Gesamtbetrachtung nutzt rund ein Drittel der Unternehmen bereits Prozessautomatisierung.

»Entscheidend für IT-Führungskräfte ist es, dass sie auf die Tools vertrauen, die ihren Betrieb optimieren sollen, also vor allem auf jene für Collaboration, Prozessmanagement und Automatisierung«, sagte Felix Gremlich, VP Sales EMEA von Nintex. »Lösungen wie die Nintex Process Cloud, die Leistungsfähigkeit mit Benutzerfreundlichkeit vereinen, eignen sich sehr gut zur Unterstützung digitaler Transformationsprojekte. Vorteilhaft ist hier vor allem die intuitive visuelle Konfiguration anstelle komplexer Programmierung von Prozesslösungen.«

Die Ergebnisse der neuen Studie der HdM und SharePoint360.de decken sich auch mit den Resultaten der Nintex-Studie 2018 »The State of Intelligent Process Automation«, bei der US-Entscheidungsträger und Geschäftsleute befragt wurden. Die Nintex-Studie fand heraus, dass 64 Prozent der Unternehmen einen formalen digitalen Transformationsplan über drei Jahre oder weniger verfolgt haben, ein Drittel nur für ein Jahr oder weniger. Trotz wachsender Akzeptanz dieser Initiativen ist nur die Hälfte der Mitarbeiter in den Fachabteilungen ausreichend über die digitale Transformation informiert. Dieser Mangel an Bewusstsein verdeutlicht die Notwendigkeit, die Kommunikation wie auch die Zusammenarbeit innerhalb der Organisationen voranzutreiben. Um den kostenlosen Report nach Registrierung zu beziehen und/oder das Whitepaper herunterzuladen, besuchen Sie bitte nachfolgenden Link: https://bit.ly/2DLQFHE

