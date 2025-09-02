Effizient kommunizieren statt Tools jonglieren

Warum moderne UCC-Lösungen der Schlüssel zu einer effizienten Zusammenarbeit sind.

In der modernen Arbeitswelt ist Kommunikation vielfältiger denn je. Ob Microsoft Teams, Zoom, Slack, Telefonie, E-Mail oder Messenger-Dienste – die Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten, scheinen unbegrenzt. Was auf den ersten Blick nach Flexibilität aussieht, entwickelt sich in der Praxis jedoch häufig zu einem unübersichtlichen Tool-Wirrwarr, das Zeit, Nerven und Produktivität kostet.

Viele Tools – wenig Übersicht

Der Trend zur hybriden Arbeit hat die Nutzung digitaler Kommunikationsmittel weiter beschleunigt. Mitarbeitende wechseln regelmäßig zwischen unterschiedlichen Plattformen: Die Videokonferenz findet über Teams statt, der Projektstatus wird über Slack geteilt, das Kundengespräch läuft telefonisch, und dringende Nachrichten erreichen das Team über einen Messenger-Dienst. Dabei bleiben wichtige Informationen schnell auf der Strecke – sei es, weil sie auf dem falschen Kanal landen, übersehen oder gar nicht erst wahrgenommen werden. Hinzu kommen technische Herausforderungen: Jedes Tool bringt eigene Interfaces, Bedienlogiken und Updatezyklen mit. Die Integration in bestehende IT-Infrastrukturen ist oft lückenhaft. IT-Abteilungen kämpfen mit erhöhtem Support-Aufwand, während Anwenderinnen und Anwender sich durch eine fragmentierte Kommunikationslandschaft navigieren müssen.

Die Antwort: UCC – Unified Communications & Collaboration

Moderne Unified Communications & Collaboration (UCC)-Lösungen setzen genau hier an. Sie bündeln sämtliche Kommunikationskanäle zentral auf einer Plattform. Egal ob Chat, Telefonie, Voicemail, Video oder Anrufmanagement – alles ist integriert, leicht zugänglich und unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche zusammengefasst. UCC-Lösungen verbinden klassische Telefonie mit digitalen Kommunikations-Tools und fügen sich nahtlos in bestehende Arbeitsumgebungen ein.

Folgenden Funktionsmerkmale kennzeichnen moderne UCC-Lösungen:

Tool-übergreifendes Präsenzmanagement

Zentrale Plattformen bieten nicht nur die Möglichkeit, alle Kommunikationskanäle zu vereinen, sondern machen auch die Erreichbarkeit transparent. Ein integriertes Präsenzmanagement zeigt in Echtzeit, wer verfügbar ist, sich im Termin befindet oder unterwegs ist. Wenn verschiedene Kommunikations-Tools wie Microsoft Teams, Slack oder Webex im Einsatz sind, sollte ein Präsenzmanagement in der Lage sein, diese zu integrieren. So sorgt beispielsweise ein bidirektionaler Präsenzabgleich dafür, dass im Kommunikations-Client sowohl das Teams-Meeting als auch eine Webex-Konferenz korrekt angezeigt werden, damit kein Anruf das Video-Meeting stört. Gleichzeitig sorgt ein Unified Journal dafür, dass alle Anrufe, Chats und Voicemails an einem Ort gebündelt übersichtlich dokumentiert werden. Natürlich unter Berücksichtigung der DSGVO.

Service und Erreichbarkeit sicherstellen

Insbesondere in hybriden Arbeitsumgebungen, in den Mitarbeitende regelmäßig im Homeoffice oder ggf. sogar im Ausland arbeiten (Stichwort »Workation«), kämpfen Unternehmen damit, die Erreichbarkeit sicherzustellen. UC-Lösungen unterstützen hier nicht nur mit einem sogenannten One-Number-Konzept, dank dessen Mitarbeitende unabhängig vom Arbeitsplatz oder Endgerät unter ihrer Büronummer erreichbar sind. Sondern auch mit Anrufgruppen und Hotlines, in denen Mitarbeitende ebenfalls flexibel und unabhängig von ihrem Arbeitsort mitarbeiten können.

Mobilität ohne Brüche

Aber wie funktioniert One-Number in der Praxis? Zum Beispiel dank Softphone und Smartphone-Apps, über die Mitarbeitende auch außerhalb des Büros unter ihrer gewohnten Geschäftsnummer und ohne zusätzliche Hardware erreichbar sind. Dies ermöglicht eine durchgängige Erreichbarkeit bei gleichzeitig professioneller Außenwirkung. Die entsprechende UC-Lösung vorausgesetzt, können Mitarbeitende bei Bedarf sogar ihr privates Smartphone nutzen und dennoch unter ihrer Büronummer telefonieren. So lassen sich kosteneffiziente Konzepte wie »Bring your own device« datenschutzkonform realisieren.

Kompatibilität schafft Effizienz

Die Integrations-Fähigkeit moderner UCC-Lösungen geht über reine Kommunikations-Tools hinaus – und kann so eine Herausforderung lösen, vor der gerade vertriebs- und serviceorientierte Unternehmen stehen. Denn oft gibt es zwar eine große Menge an Daten zu Bestands- oder Akquise-Kunden. Nur stehen diese Daten selten bereit, wenn es zum spontanen Kundenkontakt kommt. Eine UCC-Lösung kann hier Abhilfe schaffen, indem sie Kommunikation und datenlastige Geschäftsanwendungen wie das CRM- oder ERP-System verzahnt und relevante Kundendaten bereitstellt, sobald dieser sich telefonisch meldet.

Entlastung für IT und Administration

In nahezu jedem Unternehmen wachsen die IT-Kosten kontinuierlich. Software will gewartet, Schnittstellen gepflegt und System konfiguriert werden. Der Betrieb einer zentralen Kommunikationslösung reduziert den administrativen Aufwand erheblich. Updates und Nutzerverwaltung werden vereinheitlicht, was nicht nur Zeit spart, sondern auch die Fehleranfälligkeit senkt.

Zukunftssicher durch Skalierbarkeit

Unternehmen wachsen, Strukturen verändern sich. Vor allem muss die Infrastruktur regelmäßig an neue Herausforderungen angepasst werden, um IT-Sicherheit und Effizienz sicherzustellen. War früher die Telefonanlage der Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation setzen viele Unternehmen heute so genannte Session Border Controller ein, um die Anbindung an das öffentliche Telefonnetz zu ermöglichen. Eine UC-Lösung kann hier die Rolle einer Middleware einnehmen, die alten und neue Technologien integriert und für den Anwender ein einheitliches, konsistentes Interface bereitstellt. Denn am Ende sind es die Mitarbeitenden, deren Zufriedenheit und Effizienz am stärksten unter einem »Tool-Schlamassel« leiden.

Der Wildwuchs an Kommunikations-Tools ist kein Zeichen moderner Arbeitskultur, sondern Symptom einer Übergangszeit, in der die technischen Möglichkeiten schneller gewachsen sind als ihre sinnvolle Integration. UCC-Lösungen schaffen hier einen dringend benötigten Ordnungsrahmen. Sie helfen Unternehmen, das Kommunikations-Chaos zu beherrschen. So entsteht eine Kommunikationslandschaft, die nicht behindert, sondern verbindet.

Beitrag vom UCC-Hersteller C4B, Germering

