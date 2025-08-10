GPT-5: Was es kann – und was (noch) nicht

GPT-5 ist das bislang leistungsstärkste Sprachmodell von OpenAI und bringt zahlreiche Verbesserungen gegenüber seinen Vorgängern. Dennoch gibt es auch Grenzen, die Nutzer kennen sollten.
✅ Was GPT-5 kann
Intelligente Antwortsteuerung
- Nutzt ein hybrides Modell: schnelle Antworten bei einfachen Fragen, tiefes Denken („Thinking Mode“) bei komplexen Aufgaben2.
- Erkennt automatisch, wann intensives Nachdenken nötig ist – etwa bei logischen, medizinischen oder rechtlichen Fragen.
Höchste Genauigkeit und weniger Halluzinationen
- 45 % weniger Fehler als GPT-4o, 80 % weniger als ältere Modelle1.
- Besonders zuverlässig bei offenen Fragen, medizinischen Informationen und wissenschaftlichem Reasoning3.
Programmierung & Softwareentwicklung
- Erstellt komplette Web-Apps, Spiele oder Tools aus einem einzigen Prompt3.
- Beherrscht komplexe Frontend-Designs, Debugging und Code-Optimierung6.
Kreatives Schreiben & Stilkontrolle
- Kann Texte in literarischen Formen wie iambischem Pentameter oder freier Lyrik verfassen.
- Unterstützt verschiedene Tonlagen: sachlich, unterstützend, technisch – je nach Nutzerwunsch.
Medizinische Kompetenz
- Höchste Punktzahl auf dem HealthBench-Test.
- Erkennt potenzielle Risiken, stellt Rückfragen und passt Antworten an Wissensstand und Region an.
Tool-Integration & API-Funktionen
- Unterstützt freie Tool-Calls: SQL, Python, CLI-Befehle etc..
- Kann mit Gmail, SharePoint und Kalendern interagieren (in ChatGPT-Agenten).
❌ Was GPT-5 (noch) nicht kann
Kontinuierliches Lernen
- Lernt nicht live aus neuen Informationen oder Gesprächen.
- Kein dynamisches Fine-Tuning während der Nutzung – Updates erfolgen zentral durch OpenAI.
Begrenzte Kreativität
- Einige Nutzer berichten von weniger emotionaler Tiefe und kürzeren Antworten im Vergleich zu GPT-4o.
- Charakterkonsistenz in längeren Texten kann schwanken.
Geschwindigkeit & Token-Ausgabe
- Teilweise langsamer als erwartet, besonders bei komplexen Aufgaben.
- Antwortlänge wird manchmal künstlich begrenzt – vermutlich zur Kostensenkung.
Modellumschaltung nicht transparent
- Nutzer können nicht mehr selbst zwischen Modellen wählen2.
- Router entscheidet automatisch, ob „Thinking Mode“ aktiviert wird – was nicht immer zuverlässig funktioniert.
Biologische & chemische Sicherheit
- GPT-5 wird als „High Capability“ in sensiblen Bereichen eingestuft.
- OpenAI hat Schutzmaßnahmen aktiviert, um Missbrauch zu verhindern – etwa bei Bioengineering-Fragen.
Genki Albert Absmeier
Vorteile und Nachteile von GPT-5
Vorteile
- Einheitliches, intelligentes Modell
GPT-5 vereint verschiedene Vorgängermodelle in einer Engine und wählt automatisch jene Architektur, die für eine Anfrage am geeignetsten ist.
- Nutzer müssen nicht mehr manuell zwischen GPT-4.1, GPT-4o oder anderen Versionen wechseln.
- Das Modell entscheidet je nach Komplexität und Thema, ob es den »Thinking-Mode« einsetzen soll.
- Dadurch erhalten Anwender stets die optimale Balance aus Geschwindigkeit und Tiefe.
- Verbesserte Denkprozesse (»Thinking-Mode«)
Das neue »Thinking-Mode« führt intern eine mehrstufige Überlegung durch, bevor eine Antwort ausgegeben wird.
- Steigert die Qualität und Präzision bei komplexen Anfragen.
- Proaktive Rückfragen ermöglichen einen interaktiven Dialog auf Expertenniveau.
- Auch in der Gratis-Version kann dieser Modus nun zumindest einmal pro Tag genutzt werden.
- Größeres Kontextfenster und Multimodalität
GPT-5 unterstützt ein Kontextfenster von bis zu 5 Millionen Tokens und verarbeitet gleichzeitig Text, Bilder, Audio und Video.
- Erlaubt das Arbeiten mit ganzen Dokumenten, umfangreichen Codebasen und Multimedia-Inhalten.
- Multimodale Eingaben können in einer einzigen Anfrage kombiniert werden.
- Ideal für Anwendungen, die große Datenmengen oder verschiedene Medienformate analysieren müssen.
- Langfristiges Memory und Tool-Integration
Persistente Speicherfunktionen und direkte Einbindung von Tools erweitern den praktischen Nutzen erheblich.
- GPT-5 behält konfigurierbar Informationen aus früheren Unterhaltungen und reagiert darauf.
- Werkzeuge wie Code Interpreter, Browser und Custom Functions sind nativ verfügbar.
- Verbessert die Automatisierung und reduziert Wiederholungsfragen im laufenden Dialog.
- Leistungssteigerungen: Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit
OpenAI bezeichnet GPT-5 als ihr klügstes, schnellstes und nützlichstes Modell.
- Deutliche Reduktion von Halluzinationen im Vergleich zu älteren Versionen.
- Schnellere Antwortzeiten und geringere Latenz, insbesondere bei API-Anfragen.
- Höhere Präzision in Fachbereichen wie Programmierung (Frontend, Codeerstellung) und Gesundheitsfragen.
- Strategische Preispolitik und breiter Zugang
OpenAI bietet GPT-5 kostenlos an, um Marktanteile zu gewinnen, setzt aber Limits für Gratis-Nutzer.
- Entwickler und Unternehmen profitieren von aggressiver Preisgestaltung über die API.
- Kostenloser Zugang für Privatnutzer, jedoch mit gedrosselter Mini-Variante bei hohem Volumen.
- Plus- und Pro-Abonnements schalten uneingeschränkte Funktionalität und höhere Intelligenzstufen frei.
- Spezialvarianten für unterschiedliche Anwendungsfälle
Ein durchgesickertes Leak enthüllte vier GPT-5-Modelvarianten für maßgeschneiderte Einsatzzwecke.
- GPT-5 (Base) für komplexes Reasoning und mehrstufige Aufgaben.
- GPT-5-Mini für kostenbewusste, standardintelligente Anwendungen.
- GPT-5-Nano für extrem niedrige Latenz und Echtzeitsysteme.
- GPT-5-Chat für kontextbewusste, unternehmensnahe Dialogsysteme.
Nachteile
- Nutzungsbeschränkungen und Abonnementstufen
Die Gratis-Version ist in Funktionalität und Volumen limitiert.
- Thinking-Mode nur einmal täglich zugänglich, danach Abschaltung.
- Automatischer Wechsel zu GPT-5-Mini bei Überschreiten von Freikontingenten.
- Uneingeschränkte Nutzung erfordert Plus- (≈ 20 $/Monat) oder Pro-Abo (≈ 200 $/Monat). 4
- Halluzinationen und Zuverlässigkeit noch nicht vollständig gelöst
Trotz Verbesserungen sind sachliche Fehler weiterhin möglich.
- Offizielle Benchmarks zur Reduzierung von falschen Angaben stehen noch aus.
- Kritiker warnen, dass die breite Anwendung erst beweisen muss, wie robust die Faktenbasis ist.
- Komplexität und Lernkurve für Entwickler
Die Vielfalt an Varianten und Features erhöht die Einarbeitungszeit.
- Auswahl der optimalen Modelvariante erfordert technisches Verständnis.
- Integration von Memory- und Tool-Funktionen über API kann komplex sein.
- Für Enterprise-Kunden existiert Warteliste zur API-Freischaltung.
- Datenschutz und ethische Fragestellungen
Persistentes Memory und multimodale Verarbeitung werfen neue Fragen auf.
- Speicherung persönlicher Daten in Langzeitgedächtnis erfordert sorgfältige Governance.
- Multimodale Analysen bergen Risiken bei sensiblen Bildern oder Audio-Daten.
- Geringe Innovationssprünge laut Kritik
Einige Experten sehen GPT-5 eher als evolutionären Schritt denn als Revolution.
- Präsentation enthielt einen peinlichen Chart-Fauxpas, der Fragen zur Sorgfalt aufwarf.
- Nutzer berichten, dass sich das Nutzererlebnis gegenüber GPT-4 nur marginal anders anfühlt.
Genki Absmeier
Die Entwicklung von GPT-3 bis GPT-5
GPT-3 (2020)
GPT-3 erschien im Juni 2020 und stellte einen massiven Skalierungssprung gegenüber GPT-2 dar. Es verfügte über rund 100 Mal mehr Parameter als sein Vorgänger und ermöglichte erstmals kohärente Textgenerierung in menschenähnlicher Länge und Qualität.
- Einführung von Few-Shot- und Zero-Shot-Learning: Nutzer konnten das Modell mit wenigen Beispielen anweisen und für neue Aufgaben einsetzen.
- Erste breit angelegte API-Integration: Entwickler gewannen einfachen Zugriff auf leistungsstarke Sprachmodelle.
- Anwendungsschwerpunkte: Chatbots, automatisierte Textproduktion, Prototyping von Content-Workflows.
GPT-3.5 und ChatGPT (2022)
Im November 2022 setzte OpenAI mit ChatGPT einen neuen Standard für nutzerfreundliche KI-Interaktion. Das zugrunde liegende Modell (GPT-3.5) bot:
- Optimierte Antwortkohärenz und Kontextbezug innerhalb eines Dialogs.
- Niedrigere Latenz und verbesserte Stabilität im kostenfreien Chat-Interface.
- Breite Öffentlichkeit: Durch einfache Web-UI jagte ChatGPT alte Hürden für KI-Nutzer in der Breite.
GPT-4 (2023)
März 2023 markierte den Launch von GPT-4, das in mehreren Dimensionen fortschrittlicher war als alle bisherigen Versionen:
- Multimodalität: Neben Textverarbeitung erstmals Unterstützung von Bild-Inputs.
- Größeres Kontextfenster: Deutlich längere Unterhaltungen und Dokumentanalysen konnten auf einmal verarbeitet werden.
- Verbesserte Reasoning-Fähigkeiten: Stärkere Leistung bei komplexen logischen und abstrakten Aufgaben.
- Robustere Guardrails: Weniger Halluzinationen und gezielteres Fehlermanagement.
Zwischenstufe: GPT-4.5 (Februar 2025)
Am 12. Februar 2025 veröffentlichte Sam Altman eine Roadmap, die GPT-4.5 ankündigte und es in eine einheitliche Produktfamilie mit GPT-5 einordnete. Unter dem Schlagwort »magic unified intelligence« sollen alle Modelle künftig nahtlos miteinander verschmelzen, um für jede Anfrage automatisch die passende Kapazität und Funktionalität zu wählen.
- Geschärfte Spezialmodule für kodierungsnahe Aufgaben und wissenschaftliches Reasoning.
- Optimierungen in Latenz und Kostenstruktur bei API-Aufrufen.
- Vorbereitung der Infrastruktur für den nahtlosen Übergang zu GPT-5.
GPT-5 (August 2025)
Mit GPT-5 erreicht OpenAI laut eigener Aussage einen neuen Quantensprung in Architektur und Anwendungsbreite. GPT-5 führt multimodales Verstehen und Kontrolllogiken in einem einheitlichen System zusammen und agiert zunehmend als kognitives Assistenzsystem.
- Vollintegrierte Multimodalität: Verarbeitung von Text, Bildern, Audio und Video in einer einzigen Anfrage.
- Tiefere Kontextverständnismodelle: Nutzung umfangreicher Datensätze und erweiterter Kontrolllogiken für präzisere Antworten.
- Kognitive Assistenz: Ausführung komplexer Workflows und adaptive Entscheidungsfindung, die über reine Textgenerierung hinausgehen.
- Gesellschaftliche, ethische und wirtschaftliche Implikationen: Einsatz in Bildung, Medizin und Industrie wirft neue Governance- und Datenschutzfragen auf.
GPT-5 symbolisiert damit den aktuellen Höhepunkt der »intelligenten Automatisierung«, in der Maschinen nicht nur textbasiert kommunizieren, sondern als interaktive Partner in vielfältigen Domänen fungieren.
