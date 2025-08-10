GPT-5: Was es kann – und was (noch) nicht

GPT-5 ist das bislang leistungsstärkste Sprachmodell von OpenAI und bringt zahlreiche Verbesserungen gegenüber seinen Vorgängern. Dennoch gibt es auch Grenzen, die Nutzer kennen sollten.

✅ Was GPT-5 kann

Intelligente Antwortsteuerung

Nutzt ein hybrides Modell : schnelle Antworten bei einfachen Fragen, tiefes Denken („Thinking Mode“) bei komplexen Aufgaben2.

: schnelle Antworten bei einfachen Fragen, tiefes Denken („Thinking Mode“) bei komplexen Aufgaben2. Erkennt automatisch, wann intensives Nachdenken nötig ist – etwa bei logischen, medizinischen oder rechtlichen Fragen.

Höchste Genauigkeit und weniger Halluzinationen

45 % weniger Fehler als GPT-4o, 80 % weniger als ältere Modelle1.

als GPT-4o, als ältere Modelle1. Besonders zuverlässig bei offenen Fragen, medizinischen Informationen und wissenschaftlichem Reasoning3.

Programmierung & Softwareentwicklung

Erstellt komplette Web-Apps, Spiele oder Tools aus einem einzigen Prompt3.

Beherrscht komplexe Frontend-Designs, Debugging und Code-Optimierung6.

Kreatives Schreiben & Stilkontrolle

Kann Texte in literarischen Formen wie iambischem Pentameter oder freier Lyrik verfassen.

oder freier Lyrik verfassen. Unterstützt verschiedene Tonlagen: sachlich, unterstützend, technisch – je nach Nutzerwunsch.

Medizinische Kompetenz

Höchste Punktzahl auf dem HealthBench -Test.

-Test. Erkennt potenzielle Risiken, stellt Rückfragen und passt Antworten an Wissensstand und Region an.

Tool-Integration & API-Funktionen

Unterstützt freie Tool-Calls : SQL, Python, CLI-Befehle etc..

: SQL, Python, CLI-Befehle etc.. Kann mit Gmail, SharePoint und Kalendern interagieren (in ChatGPT-Agenten).

❌ Was GPT-5 (noch) nicht kann

Kontinuierliches Lernen

Lernt nicht live aus neuen Informationen oder Gesprächen.

aus neuen Informationen oder Gesprächen. Kein dynamisches Fine-Tuning während der Nutzung – Updates erfolgen zentral durch OpenAI.

Begrenzte Kreativität

Einige Nutzer berichten von weniger emotionaler Tiefe und kürzeren Antworten im Vergleich zu GPT-4o.

und im Vergleich zu GPT-4o. Charakterkonsistenz in längeren Texten kann schwanken.

Geschwindigkeit & Token-Ausgabe

Teilweise langsamer als erwartet , besonders bei komplexen Aufgaben.

, besonders bei komplexen Aufgaben. Antwortlänge wird manchmal künstlich begrenzt – vermutlich zur Kostensenkung.

Modellumschaltung nicht transparent

Nutzer können nicht mehr selbst zwischen Modellen wählen2.

Router entscheidet automatisch, ob „Thinking Mode“ aktiviert wird – was nicht immer zuverlässig funktioniert.

Biologische & chemische Sicherheit

GPT-5 wird als „High Capability“ in sensiblen Bereichen eingestuft.

OpenAI hat Schutzmaßnahmen aktiviert, um Missbrauch zu verhindern – etwa bei Bioengineering-Fragen.

Genki Albert Absmeier

Vorteile und Nachteile von GPT-5

Vorteile

Einheitliches, intelligentes Modell

GPT-5 vereint verschiedene Vorgängermodelle in einer Engine und wählt automatisch jene Architektur, die für eine Anfrage am geeignetsten ist.

Nutzer müssen nicht mehr manuell zwischen GPT-4.1, GPT-4o oder anderen Versionen wechseln.

Das Modell entscheidet je nach Komplexität und Thema, ob es den »Thinking-Mode« einsetzen soll.

Dadurch erhalten Anwender stets die optimale Balance aus Geschwindigkeit und Tiefe.

Verbesserte Denkprozesse (»Thinking-Mode«)

Das neue »Thinking-Mode« führt intern eine mehrstufige Überlegung durch, bevor eine Antwort ausgegeben wird.

Steigert die Qualität und Präzision bei komplexen Anfragen.

Proaktive Rückfragen ermöglichen einen interaktiven Dialog auf Expertenniveau.

Auch in der Gratis-Version kann dieser Modus nun zumindest einmal pro Tag genutzt werden.

Größeres Kontextfenster und Multimodalität

GPT-5 unterstützt ein Kontextfenster von bis zu 5 Millionen Tokens und verarbeitet gleichzeitig Text, Bilder, Audio und Video.

Erlaubt das Arbeiten mit ganzen Dokumenten, umfangreichen Codebasen und Multimedia-Inhalten.

Multimodale Eingaben können in einer einzigen Anfrage kombiniert werden.

Ideal für Anwendungen, die große Datenmengen oder verschiedene Medienformate analysieren müssen.

Langfristiges Memory und Tool-Integration

Persistente Speicherfunktionen und direkte Einbindung von Tools erweitern den praktischen Nutzen erheblich.

GPT-5 behält konfigurierbar Informationen aus früheren Unterhaltungen und reagiert darauf.

Werkzeuge wie Code Interpreter, Browser und Custom Functions sind nativ verfügbar.

Verbessert die Automatisierung und reduziert Wiederholungsfragen im laufenden Dialog.

Leistungssteigerungen: Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit

OpenAI bezeichnet GPT-5 als ihr klügstes, schnellstes und nützlichstes Modell.

Deutliche Reduktion von Halluzinationen im Vergleich zu älteren Versionen.

Schnellere Antwortzeiten und geringere Latenz, insbesondere bei API-Anfragen.

Höhere Präzision in Fachbereichen wie Programmierung (Frontend, Codeerstellung) und Gesundheitsfragen.

Strategische Preispolitik und breiter Zugang

OpenAI bietet GPT-5 kostenlos an, um Marktanteile zu gewinnen, setzt aber Limits für Gratis-Nutzer.

Entwickler und Unternehmen profitieren von aggressiver Preisgestaltung über die API.

Kostenloser Zugang für Privatnutzer, jedoch mit gedrosselter Mini-Variante bei hohem Volumen.

Plus- und Pro-Abonnements schalten uneingeschränkte Funktionalität und höhere Intelligenzstufen frei.

Spezialvarianten für unterschiedliche Anwendungsfälle

Ein durchgesickertes Leak enthüllte vier GPT-5-Modelvarianten für maßgeschneiderte Einsatzzwecke.

GPT-5 (Base) für komplexes Reasoning und mehrstufige Aufgaben.

GPT-5-Mini für kostenbewusste, standardintelligente Anwendungen.

GPT-5-Nano für extrem niedrige Latenz und Echtzeitsysteme.

GPT-5-Chat für kontextbewusste, unternehmensnahe Dialogsysteme.

Nachteile

Nutzungsbeschränkungen und Abonnementstufen

Die Gratis-Version ist in Funktionalität und Volumen limitiert.

Thinking-Mode nur einmal täglich zugänglich, danach Abschaltung.

Automatischer Wechsel zu GPT-5-Mini bei Überschreiten von Freikontingenten.

Uneingeschränkte Nutzung erfordert Plus- (≈ 20 $/Monat) oder Pro-Abo (≈ 200 $/Monat). 4

Halluzinationen und Zuverlässigkeit noch nicht vollständig gelöst

Trotz Verbesserungen sind sachliche Fehler weiterhin möglich.

Offizielle Benchmarks zur Reduzierung von falschen Angaben stehen noch aus.

Kritiker warnen, dass die breite Anwendung erst beweisen muss, wie robust die Faktenbasis ist.

Komplexität und Lernkurve für Entwickler

Die Vielfalt an Varianten und Features erhöht die Einarbeitungszeit.

Auswahl der optimalen Modelvariante erfordert technisches Verständnis.

Integration von Memory- und Tool-Funktionen über API kann komplex sein.

Für Enterprise-Kunden existiert Warteliste zur API-Freischaltung.

Datenschutz und ethische Fragestellungen

Persistentes Memory und multimodale Verarbeitung werfen neue Fragen auf.

Speicherung persönlicher Daten in Langzeitgedächtnis erfordert sorgfältige Governance.

Multimodale Analysen bergen Risiken bei sensiblen Bildern oder Audio-Daten.

Geringe Innovationssprünge laut Kritik

Einige Experten sehen GPT-5 eher als evolutionären Schritt denn als Revolution.

Präsentation enthielt einen peinlichen Chart-Fauxpas, der Fragen zur Sorgfalt aufwarf.

Nutzer berichten, dass sich das Nutzererlebnis gegenüber GPT-4 nur marginal anders anfühlt.

Genki Absmeier

Die Entwicklung von GPT-3 bis GPT-5

GPT-3 (2020)

GPT-3 erschien im Juni 2020 und stellte einen massiven Skalierungssprung gegenüber GPT-2 dar. Es verfügte über rund 100 Mal mehr Parameter als sein Vorgänger und ermöglichte erstmals kohärente Textgenerierung in menschenähnlicher Länge und Qualität.

Einführung von Few-Shot- und Zero-Shot-Learning: Nutzer konnten das Modell mit wenigen Beispielen anweisen und für neue Aufgaben einsetzen.

Erste breit angelegte API-Integration: Entwickler gewannen einfachen Zugriff auf leistungsstarke Sprachmodelle.

Anwendungsschwerpunkte: Chatbots, automatisierte Textproduktion, Prototyping von Content-Workflows.

GPT-3.5 und ChatGPT (2022)

Im November 2022 setzte OpenAI mit ChatGPT einen neuen Standard für nutzerfreundliche KI-Interaktion. Das zugrunde liegende Modell (GPT-3.5) bot:

Optimierte Antwortkohärenz und Kontextbezug innerhalb eines Dialogs.

Niedrigere Latenz und verbesserte Stabilität im kostenfreien Chat-Interface.

Breite Öffentlichkeit: Durch einfache Web-UI jagte ChatGPT alte Hürden für KI-Nutzer in der Breite.

GPT-4 (2023)

März 2023 markierte den Launch von GPT-4, das in mehreren Dimensionen fortschrittlicher war als alle bisherigen Versionen:

Multimodalität: Neben Textverarbeitung erstmals Unterstützung von Bild-Inputs.

Größeres Kontextfenster: Deutlich längere Unterhaltungen und Dokumentanalysen konnten auf einmal verarbeitet werden.

Verbesserte Reasoning-Fähigkeiten: Stärkere Leistung bei komplexen logischen und abstrakten Aufgaben.

Robustere Guardrails: Weniger Halluzinationen und gezielteres Fehlermanagement.

Zwischenstufe: GPT-4.5 (Februar 2025)

Am 12. Februar 2025 veröffentlichte Sam Altman eine Roadmap, die GPT-4.5 ankündigte und es in eine einheitliche Produktfamilie mit GPT-5 einordnete. Unter dem Schlagwort »magic unified intelligence« sollen alle Modelle künftig nahtlos miteinander verschmelzen, um für jede Anfrage automatisch die passende Kapazität und Funktionalität zu wählen.

Geschärfte Spezialmodule für kodierungsnahe Aufgaben und wissenschaftliches Reasoning.

Optimierungen in Latenz und Kostenstruktur bei API-Aufrufen.

Vorbereitung der Infrastruktur für den nahtlosen Übergang zu GPT-5.

GPT-5 (August 2025)

Mit GPT-5 erreicht OpenAI laut eigener Aussage einen neuen Quantensprung in Architektur und Anwendungsbreite. GPT-5 führt multimodales Verstehen und Kontrolllogiken in einem einheitlichen System zusammen und agiert zunehmend als kognitives Assistenzsystem.

Vollintegrierte Multimodalität: Verarbeitung von Text, Bildern, Audio und Video in einer einzigen Anfrage.

Tiefere Kontextverständnismodelle: Nutzung umfangreicher Datensätze und erweiterter Kontrolllogiken für präzisere Antworten.

Kognitive Assistenz: Ausführung komplexer Workflows und adaptive Entscheidungsfindung, die über reine Textgenerierung hinausgehen.

Gesellschaftliche, ethische und wirtschaftliche Implikationen: Einsatz in Bildung, Medizin und Industrie wirft neue Governance- und Datenschutzfragen auf.

GPT-5 symbolisiert damit den aktuellen Höhepunkt der »intelligenten Automatisierung«, in der Maschinen nicht nur textbasiert kommunizieren, sondern als interaktive Partner in vielfältigen Domänen fungieren.

