Welche deutschen Unternehmen haben die meisten Beschäftigten?

Die Volkswagen AG ist derzeit das deutsche Unternehmen mit den meisten Beschäftigten. Das zeigt die Statista-Infografik auf Basis von Unternehmensangaben. Volkswagen hat derzeit über 115 Produktionsstätten in 17 europäischen Ländern und in zehn weiteren Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Die Deutsche Post DHL Group und die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die Deutsche Post DHL Group hat Standorte und Niederlassungen in über 220 Ländern und Regionen weltweit. Die Schwarz Gruppe hat derzeit weltweit insgesamt rund 14.200 Filialen. Diese teilen sich auf in 12.600 Lidl-Filialen (davon rund 3.250 in Deutschland) und 1.600 Kaufland-Filialen (davon 780 in Deutschland). Mit Edeka, der Rewe Group und Aldi Nord und Süd sind drei weitere Handelsunternehmen in der Liste der Top-10 vertreten.

International steht Walmart an der Spitze des Rankings der größten Unternehmen der Welt nach Anzahl der Beschäftigten. Nach einer Auflistung des Magazins Fortune beschäftigte der US-Einzelhändler im letzten Geschäftsjahr rund 2,1 Millionen Menschen weltweit. Allein auf dem Heimatmarkt der USA betreibt Walmart über 5.200 Filialen in unterschiedlichen Vertriebslinien. Auf Rang zwei des Personalrankings folgte Amazon, das auf etwa 1,53 Millionen beschäftigte Personen kommt.

Das größte deutsche Unternehmen gemessen am Umsatz war im Geschäftsjahr 2023/2024 ebenfalls der Autobauer Volkswagen, das Unternehmen mit Hauptsitz in Wolfsburg erwirtschaftete ca. 348 Milliarden US-Dollar. Danach folgen mit der BMW Group und der Mercedes-Benz Group zwei weitere Automobilkonzerne. Auf den Plätzen dahinter stehen die Deutsche Telekom, der seit Dezember 2022 fast zu 100 Prozent der Bundesrepublik Deutschland gehörende Energieunternehmen Uniper und mit der Allianz ein Versicherungsunternehmen. Matthias Janson

