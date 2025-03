Fujitsu ebnet den Weg zum agentenbasierten KI-Zeitalter mit Private GPT 1.3

Fujitsu kündigte an, seine Kunden auf das Zeitalter der agentenbasierten KI für Unternehmen vorzubereiten. Dafür bietet Fujitsu eine Private-GPT-Lösung, die die Datenhoheit garantiert, indem Daten lokal innerhalb privater On-Premises-Infrastrukturen verarbeitet werden. Fujitsu Private GPT ist eine voll funktionsfähige KI-Lösung, unterstützt durch eine »Test-before-you-invest«-Initiative, um Unternehmen beim Überwinden der spezialisierten und kostspieligen Infrastrukturhürden beim Aufbau eines Business Case für KI zu unterstützen.

Organisationen in Europa wollen GenAI aufgrund der messbaren Vorteile für Nutzer (z. B. Wissensmanagementsysteme) sowie der Qualitäts- und Effizienzgewinne für das Unternehmen nutzen, stehen aber vor Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz, Datenhoheit und Compliance. Die Vorteile von GenAI überwiegen die Risiken nur mit einer vertrauenswürdigen, EU-konformen On-Premises- oder Private-Cloud-Lösung. Diese sichert reale Geschäftsergebnisse. Fujitsu Private GPT ist ein sicheres On-Premises-Angebot, entwickelt für den europäischen Markt, das Unternehmen die volle Kontrolle und das Eigentum an ihren Daten und ihrer KI überlässt.

Das neu verfügbare Private GPT 1.3 ist der jüngste Meilenstein von Fujitsu. Es entspricht der sich weiterentwickelnden Technologie-Roadmap für KI und bietet Zugang zu niedrigeren Preisen durch die Einführung von Abonnement-Optionen neben einer unbefristeten Lizenz. Zusätzlich hat Fujitsu als einer der ersten Unternehmen einen MCP-Server (Model Context Protocol) entwickelt, der jetzt kostenfrei mit Private GPT genutzt werden kann. Damit können Kunden nicht nur auf einfache Art und Weise standardisiert eigene System an Private GPT anbinden, sondern legen damit auch den Grundstein für die Implementierung von KI-Agenten. Zudem werden kostenlos funktionierende KI-Agenten, z.B. für Chatbots, die Anbindung von Geräten und Maschinen (IoT) oder auch Filesystemen zur Verfügung gestellt. Fujitsu bietet somit mit Private GPT die weltweit erste On-Premises-Lösung an, die Hardware, Software, Services und die MCP-Serverfunktionalität umfasst – und damit eine Grundlage für das agentenbasierte Zeitalter der KI schafft. Dies ermöglicht universelle Konnektivität ohne Kompromisse bei der robusten Sicherheit und Datenhoheit von Private GPT durch kontrollierten Zugriff auf externe Systeme, einschließlich Datenbanken und Dateien.

Die Version 1.3 der Fujitsu Private GPT-Lösung bietet eine erweiterte Funktionalität mit API-Integration, Unterstützung für eine größere Vielfalt von Dateitypen und -quellen sowie ein neues, optimiertes Preismodell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Neben dem traditionellen Preismodell mit unbefristeter Lizenz und dem neuen KMU-Modell kann Private GPT auch über uSCALE (einschließlich Kapazitätsmanagement) erworben werden. So bietet Fujitsu allen Unternehmen flexible Optionen für die Einführung einer vertrauenswürdigen europäischen KI.

Unternehmenskunden nutzen bereits Fujitsu Private GPT, um effizient, präzise und sicher KI-Funktionen in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre wertvollsten Daten souverän und geschützt bleiben. Version 1.3 erweitert zudem Fujitsu Private GPT die bestehende RAG-Schnittstelle um eine weitere vLLM-Schnittstelle, welche die Flexibilität zur Anbindung von bereits bestehenden Implementierungen sicherstellt.

Fujitsu Private GPT-Version 1.3 ist ab sofort direkt von Fujitsu und seinem dynamischen Channel-Ökosystem erhältlich. Die Preise beginnen bei 91.000 Euro für 10 Benutzer und ein 3-Jahres-Abonnement (Preise können je nach Region variieren). Die neueste Version ist in folgenden Märkten verfügbar: Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Israel, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien und UK.

Exclusive white paper: Fujitsu Private GPT use cases for real-world impact

This must-read white paper showcases how Fujitsu Private GPT is driving innovation across industries. Explore four recent, real-world use cases that highlight enhanced data security and improved efficiency.

Case studies:

German SME transforms operations with Fujitsu Private GPT

Improving knowledge management and efficiency

Legal sector – managing complex data and contracts

Solving overwhelming tasks with Private GPT

Available as gated content.

Whitepaper: https://mkt-europe.global.fujitsu.com/fujitsu-private-gpt_reg

