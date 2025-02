Die nächste Generation im Workforce Management: Zentrales Agentensystem sorgt für Ordnung

Neue Funktionen auf Basis von Workday Illuminate™ ermöglichen ein zentralisiertes System für das Management aller KI-Agenten im Unternehmen – von Workday oder Drittanbietern.

Mit 20 Jahren Erfahrung an der Spitze des Human Capital Management bringt Workday Unternehmen in der Ära agentenbasierter KI auf Erfolgskurs und unterstützt sie beim Wandel des Personalwesens.

Workday kündigt neue rollenbasierte Illuminate-Agenten für Entgeltabrechnung, Vertragswesen, Finanzprüfung und Richtliniendurchsetzung an.

Unternehmen finden im Workday Marketplace geeignete KI-Agenten von Workday, seinen Kunden und Partnern.

Workday, die KI-Plattform für die Verwaltung von Mitarbeitenden und Finanzen, präsentiert das Agent System of Record – eine zentrale Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihren gesamten KI-Agenten-Pool effizient zu verwalten, unabhängig davon, ob die Agenten von Workday oder Drittanbietern stammen [1]. Diese Lösung bietet Unternehmen die nötigen Werkzeuge, um ihre digitalen Arbeitskräfte gezielt zu steuern und zu optimieren und so ihren Erfolg im Zeitalter der agentenbasierten KI zu sichern.

Die zunehmende Nutzung und Komplexität von KI-Agenten stellt Unternehmen aller Art vor Herausforderungen: Sie müssen die Bereitstellung der Agenten verwalten, deren Sicherheit und Konformität gewährleisten, ihren Impact optimieren und die Kosten im Griff behalten. Ohne eine zentralisierte Herangehensweise riskieren sie fragmentierte Abläufe, erhöhte Sicherheitsrisiken und Probleme bei der Messung des realen Werts ihrer KI-Investitionen.

Das Agent System of Record bietet ihnen eine effiziente und sichere Möglichkeit, neue KI-Agenten einzubinden, ihre Rollen und Zuständigkeiten zu definieren, den Impact der Agenten zu erfassen, ihre Kosten zu budgetieren und zu prognostizieren, die Compliance zu unterstützen und kontinuierliche Verbesserungen zu fördern. Durch die Bereitstellung eines zentralen Systems für das Management von KI-Agenten, die im gesamten Unternehmen zum Einsatz kommen, erhalten IT- und Business-Experten Transparenz und Kontrolle über die Auswirkungen dieser Agenten im Arbeitsalltag.

»Zur Belegschaft der Zukunft werden sowohl Menschen als auch KI-Agenten gehören. Unternehmen, die vom Management dieser unglaublich komplexen Realität überfordert sind, werden schnell das Nachsehen haben«, erklärte Aneel Bhusri, Mitgründer und Executive Chair von Workday. »Workday ist geradezu prädestiniert dafür, diese neue Ära des Personalmanagements auf vertrauenswürdige und ethische Weise einzuläuten. Unser tiefgehendes Verständnis menschlicher Fähigkeiten und Rollen ist die natürliche Grundlage für das Management digitaler Arbeitskräfte. Die Zukunft ist jetzt – und wie beim Übergang in die Cloud stehen wir erneut bereit, um unseren Kunden über die Schwelle dieser neuen Zeit zu helfen.«

»Wir glauben fest daran, dass Menschen und KI-Agenten konfliktfrei so koexistieren können, dass die menschliche Performance davon profitiert«, sagte Carl Eschenbach, CEO, Workday. »Workday dient mehr als 10.500 Unternehmen weltweit als Aufzeichnungssystem der Wahl. Es gibt daher keine bessere Lösung als Workday, um jeden Teil der Belegschaft – ob Festangestellte, Externe oder Agenten – auf einer vertrauenswürdigen Plattform zu managen.«

Erschließung des vollen Potenzials von KI-Agenten

Zwei Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit sensiblen Daten und dem Management komplexer Personalabläufe machen Workday zum anerkannten Experten für die verantwortungsvolle KI-Entwicklung. Mit dem Agent System of Record stehen Unternehmen die besten KI-Agenten für ihre individuellen Bedürfnisse zur Auswahl, unabhängig davon, ob sie von Workday, Workday-Kunden oder -Partnern angeboten werden. Zugleich profitieren die Unternehmen von einer zentralisierten Kontrolle, Governance und Visibilität.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Zentralisiertes Management: Das System ermöglicht die Verwaltung sämtlicher KI-Agenten in einer einzigen Plattform und bietet transparente Einblicke in deren Wirkung und Effizienz.

Effizientes Onboarding von Agenten: Neue Agenten können mit definierten Rollen, spezifischen Fähigkeiten und sicherem Zugang zu relevanten Daten schnell integriert werden, was die Time-to-Value deutlich verkürzt.

Kostenmanagement und Optimierung: Durch präzises Budgetieren, Prognostizieren und Optimieren des ROI wird die Erreichung der gewünschten Geschäftsergebnisse effizient unterstützt.

Sichere und regelkonforme Implementierung: Mit automatisierten Konfigurationen, Zugriffskontrollen und Richtliniendurchsetzung wird eine zuverlässige und risikoarme Implementierung der KI-Agenten gewährleistet.

Echtzeiteinblicke in operative Abläufe: Die Aktivität der Agenten kann in Echtzeit überwacht werden, während Richtlinien durchgesetzt und Kosten kontinuierlich erfasst werden. Dies ermöglicht eine Optimierung der Leistung und des ROI. Funktionen wie Echtzeit-Identitätsprüfung, Orchestrierung und Kostenüberwachung sichern jederzeit die Kontrolle über den gesamten Agentenpool und gewährleisten eine optimale Performance.

Transformation ganzer Geschäftsprozesse durch neue rollenbasierte Agenten

Workday kündigte darüber hinaus neue rollenbasierte KI-Agenten an, die über das Agent System of Record schnell und problemlos bereitgestellt und gemanagt werden können. Die meisten derzeit erhältlichen Agenten sind aufgabenbasiert und folgen konkreten Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Die rollenbasierten KI-Agenten von Workday enthalten dagegen einen konfigurierbaren Satz von »Fähigkeiten«, der ihnen mehr Autonomie verleiht und sie in die Lage versetzt, menschliche Mitarbeitende bei ihren Aufgaben besser zu unterstützen. Dabei kann jeder Agent hunderte von Aufgaben übernehmen. Zu den bereits vorgestellten rollenbasierten KI-Agenten von Workday gehörten Recruiting, Talent Mobility, Succession, and Optimize Agents.

Dieses Spektrum wird nun durch folgende Agenten ergänzt:

Contracts Agent: Analysiert fortlaufende Verträge im gesamten Unternehmen, offenbart in unstrukturierten Daten verborgene Verpflichtungen und Chancen und treibt Geschäftsaktivitäten zur Wertschöpfung und Risikominderung voran.

Payroll Agent: Identifiziert und aktualisiert Daten zu Entgeltabrechnungen. Automatisiert Audit-Abläufe, liefert Erkenntnisse und empfiehlt Abhilfemaßnahmen. Überwacht die Einhaltung von Vorschriften und stellt System-Updates bereit.

Financial Auditing Agent: Erhöht die Effizienz und mindert Audit-Risiken, indem komplexe Geschäftsdokumente miteinander verknüpft werden, um Transaktionen zu überwachen, Salden abzustimmen und interne Kontrollen auf den Prüfstand zu stellen. Ermöglicht Wirtschaftsprüfern die Entwicklung von Apps, die direkt mit ihren Workday-Kunden verknüpft sind.

Policy Agent: Der Policy Agent liest kontinuierlich die neuesten Unternehmensrichtlinien aus und stellt diese proaktiv und nahtlos Mitarbeitenden und Führungskräften genau dort zur Verfügung, wo sie Fragen stellen oder arbeiten. Dadurch wird eine vereinfachte Self-Service-Benutzererfahrung ermöglicht, die zu konformeren Transaktionen führt und gleichzeitig das Volumen einfacher Standardanfragen reduziert. Die HR-Hotline kann sich somit stärker auf komplexe und strategische Fälle konzentrieren und ihre Ressourcen gezielter einsetzen.

Auswahl und Bereitstellung führender KI-Agenten über den Workday Marketplace

KI-Agenten von Workday und Workday-Partnern werden im Workday Marketplace bereitgestellt, wo Unternehmen geeignete Agenten einfach auswählen und bereitstellen können. In Zukunft können Kunden und Partner außerdem KI-Agenten, die sich nahtlos in Workday integrieren lassen, über die Entwicklerplattform Workday Extend erweitern, anpassen und ergänzen.

Das Workday Agent System of Record und die neuen rollenbasierten KI-Agenten befinden sich in der Entwicklung und sollen im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Stimmen zum Workday Agent System of Record

»Immer mehr Führungskräfte setzen Agenten in ihren Unternehmen ein und fragen sich, wie digitale Arbeit ihnen bei der Skalierung helfen kann«, sagt Adam Evans, EVP und GM, Salesforce AI. »Workday macht es einfach, KI-Agenten direkt neben menschlichen Arbeitskräften zu integrieren und zu verwalten, um die Belegschaft mit ständig verfügbaren digitalen Arbeitskräften zu ergänzen. Im vergangenen Jahr haben Salesforce und Workday gemeinsam Agenten für Anwendungsfälle im Personalwesen entwickelt, und schon bald werden die Agentforce Agenten auf dem Workday Marketplace für noch mehr HR- und Finanzexperten verfügbar sein, die Workday zur Verwaltung ihrer menschlichen – und jetzt auch agentenbasierten – Belegschaft nutzen. Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam Innovationen voranzutreiben und mehr Unternehmen bei der digitalen Arbeit zu unterstützen.«

»AWS treibt die Entwicklung von KI-Agenten durch das umfassende Basismodell-Ökosystem von Amazon Bedrock und ein Entwicklungsframework der Unternehmensklasse voran«, sagte Swami Sivasubramanian, Vice President Data & AI, AWS. »Mit dem Agent System of Record von Workday werden Unternehmen viel besser in der Lage sein, die Vielzahl ihrer Agenten ethisch einwandfrei zu verwalten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Workday die Zukunft der Arbeit durch agentenbasierte KI zu revolutionieren. Zusammen werden wir Unternehmen dazu befähigen, exponentiellen Mehrwert freizusetzen, und gleichzeitig unserem gemeinsamen Engagement für Sicherheit und eine verantwortungsvolle KI gerecht werden.«

»Mit dem Aufkommen von KI-Agenten in Unternehmen braucht es dringend ein zentralisiertes Aufzeichnungssystem, um diese immer komplexere Landschaft zu managen und zu steuern«, sagte R »Ray« Wang, CEO & Principal Analyst of Constellation Research. »Die meisten Führungskräfte, mit denen wir gesprochen haben, suchen nach Lösungen, mit denen sie das Potenzial von KI ausschöpfen und zugleich Sicherheit, Compliance und Kontrolle gewährleisten können. Funktionen für das Digital Workforce Management werden für die Branche ein entscheidender Schritt nach vorne sein.«

»Das Workday Agent System of Record ist ein echter Gamechanger für den Einsatz von KI in Unternehmen«, konstatierte Winston Weinberg, CEO und Mitgründer von Harvey. »Indem Workday KI-Agenten zentral managt und sicherstellt, dass sie dieselben strikten Zugriffskontrollen und Compliance-Standards einhalten wie menschliche Beschäftigte, legt es das Fundament für eine wirklich vertrauenswürdige und sichere KI-gestützte Belegschaft. Nur so lässt sich eine breite Akzeptanz im Unternehmen erzielen.«

»Bei Team Car Care konnten wir selbst feststellen, wie leistungsfähig die KI-Funktionen von Workday sind – ein Blick auf unser Geschäftsergebnis genügt!«, sagte Matt Castonguay, CFO, Team Car Care. »Wir sind daher extrem gespannt auf das neue Agent System of Record. Für unsere weitere Erforschung des KI-Potenzials ist eine so breit aufgestellte Plattform enorm wichtig.

»Digitale Kollegen oder KI-Agenten werden die menschliche Belegschaft immer häufiger ergänzen. Das von Workday entwickelte Agent System of Record eignet sich hervorragend, um Unternehmen bei der Bewältigung dieses fundamentalen Wandels zu unterstützen«, erklärte Steve Chase, Vice Chair AI & Digital Innovation, KPMG LLP. »Hand in Hand mit Workday werden wir unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, ihre neuen digitalen Arbeitskräfte genauso zuverlässig zu managen, wie sie das bei ihren Vollzeitkräften und Vertragsmitarbeitern tun.«

[1] Informieren Sie sich über Workday Illuminate™ – die nächste Generation von Workday AI.

