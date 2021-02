ERAMON strukturiert Vertrieb neu und sucht nach passenden Channel-Partnern

ERAMON, Spezialist im Bereich Netzwerkmanagement für WAN-, LAN- und IT-Infrastrukturen, möchte sein Wachstum auf dem deutschen Markt vorantreiben. Das in Gersthofen bei Augsburg ansässige Unternehmen blickt auf eine langjährige Entwicklung zurück und bietet seinen Kunden heute eine zuverlässige und leistungsstarke Plattform, mit deren Hilfe sich sehr komfortabel und flexibel WAN-, LAN- und IT-Infrastrukturen überwachen und managen lassen. So hilft ERAMON dabei, durch Konsolidierung der eingesetzten Werkzeuge die Qualität im Netzwerkmanagement zu erhöhen und den Aufwand erheblich zu reduzieren.

Um die Erfolgsgeschichte auf dem deutschsprachigen Markt weiter voranzutreiben, sucht ERAMON Vertriebspartner, die im Bereich Kommunikationsnetzwerke erfolgreich agieren. Idealer Weise haben sie direkte und langfristige Kundenbeziehungen, umfangreiche Erfahrung im Aufbau und Betreuung von größeren WAN-, LAN- und IT-Infrastrukturen sowie kurze Entscheidungswege. Mit diesen neuen Kooperationen sollen deren bestehende Kunden bestmöglich unterstützt und neue für ERAMON begeistert werden.

»Die Bedeutung stabiler und sicherer WAN-/LAN- und IT-Infrastrukturen ist für den Unternehmenserfolg unbestritten und in den vergangenen Jahren stetig weiter gestiegen. Es betrifft nahezu alle Wirtschaftsbereiche und Branchen. Viele Unternehmen gehen heute dazu über, die eingesetzten Werkzeuge im WAN-/LAN- und IT-Infrastruktur Bereich zu konsolidieren, die Prozesse zu vereinfachen, um somit dem Kostendruck entgegenzuwirken, gleichzeitig aber die Effizienz zu erhöhen. Genau dieser Grundgedanke der Konsolidierung war und ist die Basis für die Entwicklung von ERAMON«, betont Gerd Hassler, Mitgründer von ERAMON.

»Die Anforderungen an IT-Infrastrukturen in Bezug auf Geschwindigkeit, Komplexität und Technologievielfalt sind enorm und werden weiter steigen – ebenso wie die Herausforderungen an das Management solcher Netzwerkumgebungen. Diesem Umstand werden wir mit ERAMON Rechnung tragen und unser Produkt weiter verfeinern und mit neuen Features ausstatten«, erklärt Florian Schönknecht, Head of Operations. »Unsere Channel Partner sind für uns wichtige Begleiter auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg. Daher ist es unser Ziel, starke Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit an Bord zu holen, um unsere Position in diesen Märkten weiter zu festigen und auszubauen.«

https://www.eramon.de/de/

