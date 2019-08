Europa: Wenn Urlaub nicht selbstverständlich ist

Viele Europäer können sich keinen Urlaub leisten.

Griechenland, Kroatien und Italien sind bei den Deutschen beliebte Ziele für einen Sommerurlaub. Ein großer Teil der dortigen Bevölkerung kann sich allerdings keine einwöchige Urlaubsreise pro Jahr leisten, wie aktuelle Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat für 2018 zeigen. In Kroatien können 51,3 Prozent der Bevölkerung keinen Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände bezahlen. In Griechenland sind es mit 51 Prozent fast genauso viele. Unter den Italienern sind es 42,7 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt. Am höchsten ist der Anteil allerdings mit 58,9 Prozent der Bevölkerung. EU-weit liegt der Anteil bei 28,3 Prozent. Deutschland liegt mit 14,5 Prozent im unteren Viertel. Am wenigsten sind es mit 9,7 Prozent in Schweden. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/18883/viele-europaeer-koennen-sich-keinen-urlaub-leisten/

