Wie die Deutschen ihre Urlaubsunterkunft buchen

Die Lawinengefahr in den Skigebieten Österreichs hat sich gelegt. Dies ist auch für Urlauber ein Grund zur Freude, denn sie können endlich wieder auf die Piste und ihren wohlverdienten – und teuer bezahlten – Skiurlaub genießen. Wie viel dieser in Österreich durchschnittlich kostet, zeigt eine Auswertung der Buchungsplattform HomeToGo. So kostet eine Unterkunft in Saalbach-Hinterglemm…

Weiterlesen →