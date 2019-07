Führung in der Arbeitswelt 4.0: Klare Kommunikation und zukunftsfähige IT als die Basis

Tipps für Führungskräfte, wie sie ihre Teams optimal auf innovative Arbeitsmodelle einstellen.

Von KI und IoT über Mixed-Reality-Geräte bis hin zu Cloud Computing – die Digitalisierung und disruptive Technologien geben den Takt vor, in dem sich ganze Branchen verändern. Auch für Unternehmensentscheider führt der Wandel in der Arbeitswelt zu neuen Herausforderungen, wenn es darum geht, Prozesse zu automatisieren, Aufgaben zu reduzieren, Daten zu analysieren und Kosten zu senken. LogMeIn gibt Tipps dafür, wie Manager mit Personalverantwortung ihre Teams gezielt auf die Erfolgsspur bringen.

Unternehmen müssen ihr Arbeitsumfeld aktiv verändern, damit sie in der sich rasant wandelnden Geschäftswelt erfolgreich sein können. Einen Schlüssel dazu bildet eine Kultur des Empowerments, in der jeder das Gefühl hat, dass seine Bedürfnisse erfüllt werden und seine Arbeit durch moderne Technologie bestmöglich unterstützt wird. Die folgenden drei Punkte geben eine Orientierung, was hierbei zu beachten ist.

Eine einheitliche Mission und Erwartungen an Mitarbeiter im Home Office festlegen

Mitarbeiter zu beschäftigen, die ortsungebunden beispielsweise im Home Office arbeiten, bietet allen Beteiligten eine Reihe von Vorteilen: Flexibilität und ein positiver Einfluss auf die Lebensführung außerhalb der Arbeit stehen hier ganz weit oben. Führungskräften stehen in der Pflicht sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter auf eine gemeinsame Mission hinarbeiten, egal wo sie ihre Arbeitsleistung erbringen. Für sie kommt es darauf an, dass ihnen Wertschätzung vonseiten des Unternehmens entgegengebracht wird. Hier macht sich ein klares Unternehmensleitbild bezahlt, das klar regelt, was das Unternehmen macht, wie und für wen es das tut und welchen Wert es dadurch schafft.

Zudem sollten Mitarbeiter die Chance erhalten, regelmäßig Feedback nach oben zu geben. Eine Studie von Harvard Business Review mit mehr als 50.000 Führungskräften hat gezeigt, dass Leader, die Feedback fördern, effektiver und mit hoher Wahrscheinlichkeit profitabler arbeiten, als diejenigen, die darauf verzichten. Effektive Werkzeuge dafür: Leicht zugängliche cloudbasiertes Systeme erleichtern es den Mitarbeitern, anonym Feedback zu geben. Ebenso empfehlen sich regelmäßige Erhebungen des employee Net Promoter Scores (eNPS), mit dem sich Verbesserungspotenzial aus Sicht der Mitarbeiter identifizieren lässt. Eine transparente Debattenkultur innerhalb der Belegschaft kann langfristig dazu beitragen, die Loyalität der Mitarbeiter zu verbessern.

Klare Richtlinien für Integration und Zusammenarbeit etablieren

Ortsungebundenes Arbeiten außerhalb des Büros ist manchmal mit Tücken verbunden: Mitarbeiter können sich durch das Fehlen persönlicher Kommunikation ausgegrenzt und abgekoppelt vom Team fühlen. Daher ist es wichtig, dass Führungskräfte die Bindung der Mitarbeiter untereinander und die Zusammenarbeit fördern. Hier kann der Trend zu Chat- und Kurznachrichten auch in der internen Kommunikation einen wertvollen Beitrag leisten. Weitere moderne Kommunikationswege, die Kollaboration und Zusammengehörigkeit stärken, sind Videokonferenzen und Online-Meetings. Die Übermittlung von Gesten und Gesichtsausdrücken ist ein wertvoller Bestandteil der Kommunikation und fördert die Integration von Mitarbeitern im Außeneinsatz. Dies kann durch viertel- oder halbjährliche persönliche Meetings aller Teammitglieder zusätzlich verstärkt werden.

Die IT in die Lage versetzen, den Tech-Stack zukunftssicher zu machen

Der Nutzen moderner Kommunikationstechnologien in Unternehmen hängt stark davon ab, dass die personelle und technologische Ausstattung der IT-Abteilung zukunftsfähig ist. IT-Entscheider, die KI, Maschinelles Lernen und offene APIs in ihre Strategie einbeziehen, auf Automatisierung zur Entlastung der Mitarbeiter sowie innovative Unternehmenspartnerschaften setzen, sind auf dem richtigen Weg. »Wenn Führungskräfte gemeinsam mit kompetenten IT-Lösungsanbietern an einem Ansatz arbeiten, der auf die Bedürfnisse der Anwender ausgerichtet ist, kann dies die Arbeitsweise von Unternehmen deutlich verbessern und zu mehr Effizienz führen«, erklärt Sharin Gattung, Regional Marketing Manager, DACH bei LogMeIn. »Für eine global und an unterschiedlichen Orten agierende Belegschaft müssen sämtliche Informationen und Kontakte cloudbasiert und von überall zugänglich sein. Wir setzen uns auch zukünftig dafür ein, Unternehmen und mit passenden Lösungen zu unterstützen, die leicht skalierbar sind und den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht werden.«

