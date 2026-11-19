KI verändert den gesamten Softwareentwicklungszyklus: Gartner nennt sechs Trends, die zwischen schnellen Produktivitätsgewinnen und langfristigen Investitionen in Betriebsmodelle, Kompetenzen und Governance vermitteln. Wer Plattformen, Sicherheit und Qualitätssicherung jetzt gemeinsam denkt, kann KI-Anwendungen schneller und in größerem Umfang bereitstellen.
Management Summary
- Plattformen früh steuern: Bis 2030 sollen 40 % der Anwendungsportfolios aus KI-nativ entwickelten Eigenlösungen bestehen (2025: 2 %). Legen Sie jetzt Plattformstandards und Governance fest, bevor Fachbereiche eigene Wege gehen.
- Harness vor Modell: Wenn sich die führenden KI-Modelle angleichen, entscheidet die Umgebung über die Qualität. Investieren Sie in Kontext, Standards und Leitplanken für Coding-Agenten – Gartner erwartet bis 2028 60 % weniger Fehler nach der Bereitstellung.
- Agenten in die Sandbox: Lassen Sie agentenbasierte Workflows nur in isolierten Vorproduktionsumgebungen laufen. Gartner rechnet bis 2030 mit 70 % der Unternehmen, derzeit sind es rund 10 %.
- Lokale KI prüfen: Klären Sie, wo Ihre KI-Workloads laufen. Für Datensouveränität zählt laut Gartner der Hauptsitz des Anbieters, nicht nur der Speicherort der Daten; 60 % der regulierten Unternehmen dürften bis 2028 verlagern.
- Evals zur Pflicht machen: Verankern Sie aufgabenspezifische Evaluierungen im Entwicklungsprozess und setzen Sie Forward-Deployed Engineers als Brücke zum Fachbereich ein. Bis 2028 wollen 70 % der Teams eval-gesteuert arbeiten (2026: unter 20 %).
Gartner identifiziert die wichtigsten strategischen Technologietrends für die Softwareentwicklung im Jahr 2026 und darüber hinaus
- Bis 2028 werden Unternehmen mit einer Infrastruktur für KI-gestütztes Programmieren 60 % weniger Fehler nach der Bereitstellung verzeichnen als Unternehmen ohne eine vergleichbare Infrastruktur.
- Gartner hat die wichtigsten strategischen Technologietrends für die Softwareentwicklung im Jahr 2026 und darüber hinaus ermittelt.
»Die rasante Entwicklung der KI verändert den Softwareentwicklungszyklus (SDLC) grundlegend. Führungskräfte in der Softwareentwicklung müssen deshalb unmittelbare Produktivitätsgewinne gegen längerfristige Investitionen in Betriebsmodelle, Kompetenzen und Governance abwägen«, sagte Manjunath Bhat, Distinguished VP Analyst bei Gartner. »Wer diese Trends und ihre Auswirkungen versteht, kann den Nutzen der KI über den gesamten SDLC hinweg maximieren. So können Teams KI-gestützte Anwendungen schneller und in größerem Umfang bereitstellen und zugleich nachhaltige Geschäftsergebnisse erzielen.«
Führungskräfte in der Softwareentwicklung sollten prüfen, wie sich diese sechs Trends im Jahr 2026 und darüber hinaus auf ihre KI-Strategien, Entwicklungspraktiken und Betriebsmodelle auswirken. Gartner ordnet die Trends zwei Themenbereichen zu: KI im SDLC und SDLC für KI. Für CIOs sind Kompetenzen im Bereich KI-SDLC ein wichtiger Hebel, um veraltete Softwareanwendungen neu zu gestalten, die IT-Modernisierung zu beschleunigen und die Kosten für die Anwendungswartung zu senken.
KI-native Entwicklungsplattformen
KI-native Entwicklungsplattformen bilden die Grundlage für KI-native Softwareentwicklung und helfen, Reibungsverluste im gesamten SDLC zu verringern. Das Spektrum reicht von Vibe-Coding-Tools, die Softwareentwicklung auch ohne tiefes technisches Fachwissen ermöglichen, bis hin zu KI-Coding-Agenten, die von professionellen Entwicklern orchestriert werden.
Gartner prognostiziert, dass bis 2030 40 % der Anwendungsportfolios in Unternehmen aus individuellen Anwendungen bestehen werden, die mit KI-nativen Entwicklungsplattformen erstellt wurden – gegenüber 2 % im Jahr 2025. Um sich auf diesen Wandel vorzubereiten, sollten Führungskräfte in der Softwareentwicklung einen KI-First-Ansatz verfolgen und die Plattformfunktionen und die Governance schaffen, die für eine sichere, skalierbare KI-native Entwicklung erforderlich sind.
Harness Engineering
Harness Engineering ermöglicht es Unternehmen, KI-Coding-Agenten mit dem Kontext, den Standards und den Leitplanken auszustatten, die für die zuverlässige Ausführung von Softwareentwicklungsaufgaben erforderlich sind. Indem sie KI-Agenten mithilfe von Agent Harnesses an organisationales Wissen, Governance und Workflows anbinden, können Unternehmen die Qualität, Konsistenz und Skalierbarkeit KI-generierter Ergebnisse verbessern.
Gartner prognostiziert, dass Unternehmen mit einer Infrastruktur für KI-gestütztes Programmieren bis 2028 60 % weniger Fehler nach der Bereitstellung verzeichnen werden als Unternehmen ohne eine solche Infrastruktur. Da sich die Leistungsunterschiede zwischen führenden KI-Modellen verringern, wird Harness Engineering zu einem wichtigeren Faktor für die Qualität der Ergebnisse als die Wahl des Modells selbst.
Agent Sandboxing
Agent Sandboxing nutzt vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen für Agenten mit starken Isolationskontrollen, um geschäftliche und sicherheitsbezogene Risiken durch KI-Coding-Agenten zu verringern. Gartner prognostiziert, dass bis 2030 70 % der Unternehmen agentenbasierte Entwicklungs-Workflows in Vorproduktionsumgebungen in Sandboxes ausführen werden – gegenüber 10 % im Jahr 2026.
»Unternehmen wollen KI-Agenten zunehmend über die Experimentierphase hinaus in den Produktivbetrieb skalieren«, sagte Bhat. »Agent Sandboxing bietet dafür eine sichere Grundlage. Teams können experimentieren und gleichzeitig ihre Systeme vor unbeabsichtigten, agentengesteuerten Aktionen, der Ausführung nicht vertrauenswürdigen Codes und Rechteausweitung schützen.«
Lokale KI
Lokale KI ist eine Bereitstellungsstrategie, mit der Unternehmen KI-Modelle und -Agenten in ihrer eigenen Infrastruktur betreiben können, statt sich primär auf von Anbietern gehostete Programmierschnittstellen (APIs) zu verlassen. Mit dem Übergang der KI vom Experiment in die Produktion setzen Unternehmen auf lokale KI, um Bedenken hinsichtlich der Datensouveränität zu begegnen, steigende Inferenzkosten zu steuern und latenzkritische Workloads zu unterstützen.
Gartner prognostiziert, dass bis 2028 60 % der regulierten Unternehmen KI-Workloads in lokale Infrastrukturen verlagern werden, nachdem sie festgestellt haben, dass nicht der Speicherort der Daten, sondern der Hauptsitz des Anbieters über den staatlichen Zugriff entscheidet.
Eval-gesteuerte Entwicklung
Die eval-gesteuerte Entwicklung nutzt aufgabenspezifische Evaluierungen, um GenAI- und agentenbasierte KI-Anwendungen anhand vordefinierter Qualitätskriterien zu bewerten. So können Unternehmen Genauigkeit, Sicherheit, Vertrauen und Erklärbarkeit quantifizieren, messen und verbessern. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 70 % der Softwareentwicklungsteams einen eval-gesteuerten Entwicklungsansatz einführen werden, um verantwortungsvolle und vertrauenswürdige KI zu entwickeln – gegenüber weniger als 20 % im Jahr 2026.
Forward-Deployed Engineers
Forward-Deployed Engineers (FDEs) arbeiten direkt mit Business- und Technologieteams zusammen, um die Bereitstellung von KI-Lösungen in realen Kundenumgebungen zu beschleunigen. Durch die Kombination von Softwareentwicklungs-Know-how mit Fach- und Geschäftswissen helfen FDEs Unternehmen, schneller von KI-Konzepten zu Produktionsergebnissen zu gelangen.
Gartner prognostiziert, dass bis 2028 mehr als 70 % der Anbieter von KI-Technologien und -Services FDEs einsetzen werden, um die Einführung von KI-Lösungen zu beschleunigen – gegenüber 10 % heute.
Weitere Einblicke verfügbar
Gartner-Kunden finden weitere Informationen in »Top Strategic Technology Trends in Software Engineering for 2026, 2H Update«.
6 Tipps: So stellt sich die IT-Abteilung auf die Entwicklung ein
- Plattformstrategie definieren: Legen Sie fest, welche KI-nativen Entwicklungsplattformen zugelassen sind, und verfolgen Sie einen KI-First-Ansatz mit klarer Governance, bevor Fachbereiche eigene Werkzeuge einführen [1].
- Harness aufbauen: Stellen Sie Coding-Agenten Kontext, Coding-Standards und Leitplanken bereit, etwa über zentrale Regeln und Wissensquellen. Das wirkt laut Gartner stärker als die Wahl des Modells [1].
- Agenten isolieren: Betreiben Sie Coding-Agenten in Sandboxes mit gesperrtem Netzwerkzugriff auf unbekannte Ziele, ohne Schreibrechte außerhalb des Arbeitsbereichs und ohne Zugriff auf Konfigurationsdateien [2].
- Hosting und Datenhoheit prüfen: Bewerten Sie für regulierte Workloads, ob lokale KI nötig ist. Entscheidend ist laut Gartner der Hauptsitz des Anbieters, nicht allein der Speicherort der Daten [1].
- Evals früh einführen: Beginnen Sie mit rund 100 sorgfältig ausgewählten Testfällen und 3 bis 5 Metriken. Lassen Sie die Evals in der CI-Pipeline laufen und machen Sie Fehler aus dem Betrieb zu neuen Testfällen [4][5].
- Kompetenzen und Rollen entwickeln: Bringen Sie Forward-Deployed Engineers direkt mit den Fachbereichen zusammen und qualifizieren Sie Ihre Teams für KI-gestützte Entwicklung, Governance und Betriebsmodelle [1].
Die größten Risiken bei der Umsetzung: Erstens droht Sicherheitsschuld durch KI-generierten Code. Laut Veracode enthalten 45 % der getesteten Codebeispiele OWASP-Top-10-Schwachstellen, und KI-gestützte Entwickler erzeugen nach einer Untersuchung bei Fortune-50-Unternehmen zehnmal so viele Sicherheitsbefunde [8]. Zweitens kann das Vertrauen in Agenten zu schnell wachsen: Häufige manuelle Freigaben führen zu Gewöhnung, sodass riskante Aktionen ungeprüft bestätigt werden [2]. Drittens gefährden halluzinierte Paketnamen die Lieferkette, da Angreifer sie als schädliche Pakete registrieren können (»Slopsquatting«) [8]. Viertens kosten Evals Zeit und Geld [5], und kleinere Organisationen mit Kosten- und Personalengpässen geraten gegenüber größeren schneller ins Hintertreffen [9]. Bleibt klassische Sicherheitsprüfung wie Code-Review und automatisierte Tests weiterhin Pflicht, lassen sich diese Risiken deutlich begrenzen [9].
FAQ
- Welche sechs Trends nennt Gartner für die Softwareentwicklung?
KI-native Entwicklungsplattformen, Harness Engineering, Agent Sandboxing, lokale KI, eval-gesteuerte Entwicklung und Forward-Deployed Engineers. Gartner ordnet sie zwei Themenbereichen zu: KI im SDLC und SDLC für KI [1].
- Was sind KI-native Entwicklungsplattformen und was bedeutet Vibe-Coding?
Es sind Plattformen, die generative KI nutzen, um Software schneller und einfacher zu erstellen. Das Spektrum reicht von Vibe-Coding-Tools, die Softwareerstellung ohne tiefes technisches Fachwissen ermöglichen, bis zu KI-Coding-Agenten, die von professionellen Entwicklern orchestriert werden [1]. Schon im Trendbericht für 2026 nannte Gartner kleine Teams, die mit KI mehr Anwendungen als bisher erstellen können [6].
- Was versteht Gartner unter Harness Engineering?
Dabei werden KI-Coding-Agenten mit Kontext, Standards und Leitplanken konfiguriert, damit sie Aufgaben zuverlässig ausführen. Agent Harnesses verankern die Agenten in Wissen, Governance und Workflows der Organisation. Laut Gartner entscheidet das zunehmend stärker über die Ergebnisqualität als die Modellwahl [1].
- Warum brauchen KI-Coding-Agenten eine Sandbox?
Coding-Agenten führen Werkzeuge mit den Rechten des Nutzers aus. Die NVIDIA AI Red Team sieht indirekte Prompt Injection als Hauptbedrohung, etwa über manipulierte Repositories oder Pull Requests [2]. Sandboxing begrenzt die Folgen unbeabsichtigter oder manipulierter Agentenaktionen [1].
- Reichen normale Container zur Isolation von Agenten aus?
Nicht unbedingt. Ein Standard-Container teilt sich den Kernel mit dem Host. Für KI-generierten Code gelten deshalb stärkere Optionen wie gVisor oder MicroVMs als sicherer, wobei jede Variante Kompromisse bei Aufwand und Leistung mit sich bringt [7]. Microsoft empfiehlt kurzlebige, segmentierte Umgebungen mit eingeschränkten Dateisystemen und Freigabeschritten für riskante Aktionen [3].
- Welche Mindestkontrollen empfiehlt NVIDIA für Agenten-Sandboxes?
Als verpflichtend gelten das Blockieren von Netzwerkzugriffen auf unbekannte Ziele, das Verbot von Schreibzugriffen außerhalb des Arbeitsbereichs und das Sperren von Schreibzugriffen auf Konfigurationsdateien. Empfohlen werden zudem Virtualisierung, Geheimnis-Injektion statt Umgebungsvariablen und ein Lebenszyklusmanagement der Sandbox [2].
- Was bedeutet lokale KI und wann lohnt sie sich?
Lokale KI betreibt Modelle und Agenten in der eigenen Infrastruktur statt primär über Programmierschnittstellen von Anbietern. Unternehmen nutzen sie laut Gartner, um Datensouveränität zu sichern, steigende Inferenzkosten zu steuern und latenzkritische Workloads zu unterstützen [1].
- Was ist eval-gesteuerte Entwicklung und wie unterscheidet sie sich von testgetriebener Entwicklung?
Sie nutzt Evaluierungen, um KI-Anwendungen an vordefinierten Qualitätskriterien zu messen, und orientiert sich an testgetriebener Entwicklung [1][4]. Anders als klassische Tests sind Ausgaben nicht deterministisch und oft mehrfach richtig. Evals bewerten daher Läufe über viele Beispiele, auch mit einem LLM als Bewerter [4]. Sie sind teurer und langsamer als normale Unit-Tests [5].
- Wie startet man praktisch mit Evals?
Definieren Sie zuerst kurz, wie gutes Verhalten aussieht, einschließlich dessen, was der Agent nicht tun soll [4]. DeepEval empfiehlt, mit rund 100 sorgfältig kuratierten Beispielen und 3 bis 5 Metriken zu beginnen und nicht mehr als etwa 500 Beispiele aufzubauen [5]. Reale Agentenläufe sind eine gute Quelle für Testfälle, und Fehler sollten als neue Beispiele einfließen [4].
- Was leisten Forward-Deployed Engineers?
Sie arbeiten direkt mit Business- und Technologieteams, um KI-Lösungen in realen Kundenumgebungen schneller bereitzustellen, und verbinden Softwarewissen mit Fach- und Geschäftskontext [1]. Gartner sieht sie als Entwickler im Fachbereich, die gemeinsam mit Domänenexperten Anwendungen auf KI-nativen Plattformen bauen [6].
Quellen
[1] Gartner: Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends in Software Engineering for 2026 and Beyond, 18.11.2026. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-11-18-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-in-software-engineering-for-2026-and-beyond
[2] NVIDIA: Practical Security Guidance for Sandboxing Agentic Workflows and Managing Execution Risk, 30.01.2026. https://developer.nvidia.com/blog/practical-security-guidance-for-sandboxing-agentic-workflows-and-managing-execution-risk/
[3] Microsoft Learn: Runtime Isolation and Sandboxing. https://learn.microsoft.com/en-us/security/zero-trust/catalog-ai-defense-capabilities/runtime-isolation-sandboxing
[4] LangChain: What Is Eval-Driven Development?, 09.11.2026. https://www.langchain.com/blog/what-is-eval-driven-development
[5] DeepEval: Eval Driven Development. https://deepeval.com/blog/eval-driven-development
[6] Gartner: Gartner Identifies the Top Strategic Technology Trends for 2026, 20.10.2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-10-20-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-for-2026
[7] Zylos Research: AI Agent Sandboxing and Security Isolation, 04.04.2026. https://zylos.ai/en/research/2026-04-04-ai-agent-sandboxing-security-isolation/
[8] Cloud Security Alliance AI Safety Initiative: Vibe Coding’s Security Debt: The AI-Generated CVE Surge, 04.04.2026. https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/csa-research-note-ai-generated-code-vulnerability-surge-2026/
[9] Center for Security and Emerging Technology: Cybersecurity Risks of AI-Generated Code, November 2024. https://cset.georgetown.edu/publication/cybersecurity-risks-of-ai-generated-code/
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