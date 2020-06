Immer mehr deutsche Firmen setzen auf digitale Strukturen

Die deutsche Wirtschaft setzt immer mehr auf die digitale Welt, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Verkäufe zu erzielen. Das ist auch dringend notwendig, handelt es sich bei der Bundesrepublik Deutschland schließlich um ein Land mit enormem Wachstumspotenzial im digitalen Raum. Gerade die Krise rund um Covid-19 zeigt, dass besonders digitale Unternehmen und Firmen, die zwar aus traditionellen Branchen kommen, aber auch digital sehr gut aufgestellt sind, sehr gut problematische Phasen abfedern können. Nach einer Krise ist offensichtlich, dass Unternehmen mit einem starken Fokus auf Digitalisierung auch schneller wieder zu vorherigen Bestleistungen zurückkehren können.

In Deutschland ist die Digitalisierung zum Teil weit weniger fortgeschritten, als man erwarten könnte. Gerade mittelständische Betriebe sind oftmals auf digitaler Ebene sehr defizitär und können schwer mit dem Zahn der Zeit mithalten. Das hat gesamtheitlich die Folge, dass Deutschland im Digitalisierungsranking nur auf Platz 12 im EU-weiten Vergleich landet. Durch die Krise bedingt durch Covid-19 arbeiten viele Firmen an ihren internen Strukturen und bauen entsprechend um: Mehr Home-Office, mehr Online-Verwaltung und effizientere Organisation, oftmals auf digitaler Ebene findet jetzt statt. Dafür müssen zum Teil auch Investitionen getätigt werden, von denen sich deutsche Unternehmen aber eine rasche Amortisierung erhoffen.

E-Commerce und iGaming sind die ersten Beispiele für eine erfolgreiche digitale Ökonomie

Die digitale Welt entsteht nicht nur gerade, sie verändert auch die traditionelle Wirtschaft, wie wir sie kennen. Wirklich verstanden hat man die Digitalisierung erst, wenn man sich auch darüber im Klaren ist, dass sie die bestehende Wirtschaft völlig umkrempeln wird. Das hat man im Bereich Glücksspiel gesehen, das wohl als Musterbeispiel für erfolgreiche Online-Unternehmen betrachtet werden kann.

Das Glücksspiel hat seinen Siegeszug im Internet angetreten – und das völlig zurecht. Denn schließlich kann man über den Computer und das Handy weit einfacher Glücksspiele nutzen, als zu einer Spielbank oder einem physischen Casino, zu dem man erst einmal hin muss. Viele Menschen schätzen es, Glücksspiele in Deutschland online zu spielen. So muss man das Haus nicht verlassen, bleibt anonym und kann außerdem auch viel Zeit sparen. Das Online-Casino als Idee wird weiter bestehen, die Branche wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Ein weiteres Beispiel für Pioniere der digitalen Ökonomie sind zweifellos die Online-Versandhändler. Hier sticht natürlich Amazon besonders hervor. Der Anbieter sorgt für einen Rückgang des stationären Handels und schafft Milliarden Euro an Umsätzen. Besonders beeindruckend ist dabei das Wachstum der letzten Jahre, das aber maßgeblich auf der Arbeit und dem Pioniergeist in den Anfangsjahren von Amazon beruht. Für die meisten Menschen ist Amazon mittlerweile eine vertraute Marke. Die Firma hat sich gerade in den letzten Jahren besonders durch eine ausgeklügelte Strategie aus Offline- und Online-Vermarktung hervorgetan. Das macht Amazon zu einer großen Bedrohung für weite Teile der traditionellen Wirtschaft, insbesondere des stationären Handels.

Deutschland ist nur auf Platz 12 des EU-weiten Ranking für Digitalisierung

Die Bundesrepublik Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Trotzdem ist sie gerade innerhalb der EU nur auf Platz 12, wenn es um die Digitalisierung geht. Das stimmt manche Menschen missmutig, weil es bei der Digitalisierung um einen enorm essenziellen Prozess geht. Teilweise kritisieren Experten wie der Bitkom-Präsident Achim Berg aber auch die mangelhafte Infrastruktur auf digitaler Ebene.

So sollen Funklöcher und fehlendes Breitband sorgt in manchen Regionen dafür, dass nur sehr schwaches Internet verfügbar ist. Die Verwaltung scheint außerdem ebenfalls ein Problem zu sein, was auch Achim Berg kritisiert. Wenig Digitalisierung, lange Wartezeiten und Ähnliches ist für den digitalen Standort Deutschland nicht förderlich. Experten plädieren deshalb dafür, dass im Zuge der Covid-19-Konjunkturpakete mehr auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur und einer modernen, digitalen Verwaltung gesetzt werden muss, sodass Deutschland auch im Bereich Digitalisierung an der Spitze steht.

3211 Artikel zu „Digitalisierung Deutschland“