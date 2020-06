Digitalisierung und Cybersicherheit trotz Corona und Rezession weiter vorantreiben

Nur die Hälfe steuert Informationssicherheit professionell über ein ISMS.

Den weitreichenden Auswirkungen der Corona-Krise zum Trotz wollen Wirtschaft und Öffentliche Hand in Deutschland Digitalisierung und Cybersecurity weiter ausbauen. Dies ist eine der zentralen Erkenntnisse, die die Infodas GmbH, ein Software- und Beratungsunternehmen für Informationssicherheit in Deutschland, in einer aktuellen Umfrage ermittelt hat.

»Gemessen an der Investitionsbereitschaft scheint Covid-19 die digitale Entwicklung des Standorts Deutschland nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig weiter zu beflügeln, ein gutes Zeichen für die digitale Souveränität Deutschlands«, so Severin Quell, Director IT-Security Consulting bei Infodas. 88 Prozent der Befragten erhoffen sich laut Umfrage von der Digitalisierung eine Senkung der Kosten.

Quell begrüßte, dass nicht nur die Digitalisierung stärker im Fokus steht, sondern Entscheider auch mit steigenden Investitionen in die Informationssicherheit kalkulieren. »Unternehmen haben offenbar erkannt, dass die Absicherung der Digitalisierung mindestens genauso wichtig ist wie die Digitalisierung selbst, um in Zukunft im Business erfolgreich sein zu können« so Quell. Allerdings bedeuteten steigende IT-Sicherheitsbudgets leider nicht, dass auch das IT-Sicherheitsniveau in der Organisation automatisch steige. Viele Sicherheitsvorfälle könnten durch menschliche Verhaltensänderungen vermieden werden, so Quell.

Um herauszufinden, wie sich der Standort Deutschland nach Covid-19 perspektivisch in Digitalisierung und IT-Sicherheit entwickelt und ob Risiken und Chancen neu bewertet werden, hatte die Infodas im Rahmen einer professionellen Marktforschung 300 Fach- und Führungskräfte in Konzernen, Behörden und Mittelstand befragt. Dabei handelte es sich um Allein- und Mitentscheider über digitale Sicherheit aus den Branchen Industrie, Finanzwirtschaft, Bau, Handel, IT & Telekommunikation.

Nur die Hälfte der Befragten mit ISMS

Der Report wirft auch ein bezeichnendes Schlaglicht auf den aktuellen Handlungsbedarf der Cyberabsicherung von Wirtschaft und Öffentlicher Hand. Denn obwohl Cyberangriffe in Deutschland laut Bitkom nicht nur häufiger, sondern auch wirtschaftlich schädlicher sind als noch vor zwei Jahren, hat nur die Hälfte der befragten Unternehmen und Organisationen vorgesorgt: mit einem strukturierten IT-Sicherheitsmanagement (ISMS). »Ein ISMS ist aber eine Grundvoraussetzung für die systematische Absicherung der Organisation insgesamt, aber auch zum Geheimschutz oder sonstige sensible Daten«, so Severin Quell, Experte für IT-Sicherheit, Datenschutz und Awareness. Immerhin gab die Mehrheit der Befragten in der Umfrage an, ihre IT-Sicherheitsstrategie und IT-Sicherheitsmaßnahmen weiter optimieren zu wollen.

Das scheint auch zwingend nötig, denn auf die souveräne Bewältigung von Krisen oder Störungen wie Naturkatastrophen, Pandemie oder Cyberangriffe war unter den Befragten bislang nur jede dritte Organisation vorbereitet: mit einem systematischen Business Continuity Management (BCM). »Wie riskant es für Unternehmen sein kann, das Thema BCM zu vernachlässigen, zeigt sich an Ausnahmesituationen, wie wir sie jetzt mit Covid-19 erlebt haben«, so Severin Quell. »Da nicht auszuschließen ist, dass sich solche Herausforderungen wiederholen, bleibt zu hoffen, dass auch hier ein Umdenken einsetzt, um die eigene Organisation rechtzeitig vor Verlusten oder Schäden zu schützen. Hier braucht die IT-Security-Abteilung Rückenwind aus dem Top-Management. BCM muss zu Chefsache werden«, so Severin Quell.

Professionelle Absicherung des Home Office wird wichtiger

Zurzeit arbeitet jeder fünfte Berufstätige im Home Office, die Arbeitskultur verändert sich mit Corona gerade stark. Dies beeinflusst auch die Prioritäten der IT-Security-Entscheider. Einer Mehrheit im Report ist die professionelle Absicherung vom Home Office durch VPN und Verschlüsselung künftig »wichtig« bis »sehr wichtig«, gefolgt von der Möglichkeit, zu Hause an einem vollwertigen Arbeitsplatz arbeiten zu können oder, auf Platz 3, Cloud-Dienste und Cloud-Speicher in Anspruch nehmen zu können.

Wer die eigene IT- und Cybersecurity-Strategie optimieren soll, auch davon hatten die meisten der Befragten schon eine feste Vorstellung. Die Priorität, interne Fachkräfte und eine eigene Infrastruktur aufzubauen, scheint der Umfrage zufolge zu wachsen. »Ein Novum im Vergleich zum IT-Outsourcing der vergangenen 20 Jahre«, kommentierte Marc Akkermann, Director National Sales bei der Infodas. Ganz ohne externe Unterstützung und Perspektive werden Organisationen nach Einschätzung von Akkermann aber künftig nicht auskommen. »Entscheider sind einer ständig ändernden Gefahrenlage und unübersichtlichen Anzahl an Schutzlösungen ausgesetzt. Die gilt es auf Augenhöhe und immer wieder neu nach dem aktuellen Stand der Technik, IT-Sicherheitsforschung und Angriffsvektoren zu begleiten.«

Die Corona-Krise hat der Umfrage zufolge auch aufgedeckt, ob man sich in schwierigen Zeiten auf seine Partner verlassen kann. Damit war es offenbar in Deutschland nicht so weit her. Zwei Drittel der Befragten gaben in der Umfrage an, dass sie die Service Level-Vereinbarungen mit den externen Partnern für IT oder Informationssicherheit überarbeiten lassen wollen.

Die gesamten Ergebnisse der infodas-Covid-19-Umfrage auf einen Blick: https://www.infodas.de/wp-content/uploads/2020/05/infodas_COVID-19-Umfrage_2020_Gesamt.pdf

Alle Antworten auf die infodas-Covid-19-Umfrage der Öffentlichen Hand auf einen Blick: https://www.infodas.de/wp-content/uploads/2020/05/infodas-COVID-19-Umfrage_2020_Public_Sector.pdf

Alle Antworten auf die infodas-Covid-19-Umfrage aus dem Mittelstand auf einen Blick: https://www.infodas.de/wp-content/uploads/2020/05/infodas-COVID-19-Umfrage_2020_Mittelstand.pdf

