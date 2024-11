Individuell bedruckte Kugelschreiber und Feuerzeuge kommen als Geschenk gut an

Auf der Suche nach einer guten Idee für überzeugende Werbe-Artikel zum Beispiel für Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter kommt man an individuell bedruckten Produkten nicht vorbei. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen diesbezüglich Kugelschreiber und Feuerzeuge. Um sich dabei von der Masse abzuheben, gibt es das Mittel der Personalisierung. Feuerzeuge und Kugelschreiber bedrucken zu lassen, ist eine einfache und zugleich sehr effektive Möglichkeit, Werbe-Artikel mit einem Alleinstellungsmerkmal deutlich aufzuwerten.

Warum gerade Kugelschreiber und Feuerzeuge?

Zunächst einmal sind diese beiden Produkte die Klassiker unter den Werbegeschenken, denn sie sind langlebig und im Alltag sehr nützlich. Wenn Sie so ein Feuerzeug bedrucken lassen, rücken Sie damit Ihre Marke oder Ihr Unternehmen regelmäßig gleich bei mehreren Menschen ins Blickfeld.

Die Personalisierung derartiger Werbe-Artikel geht über das bloße Platzieren eines Logos hinaus, weil hierdurch auch die Werte und Botschaften Ihres Unternehmens auf kreative Weise vermittelt werden können. Dabei sind die Gestaltungsmöglichkeiten vielfältig, indem Sie unter anderem Ihre Firmenfarben, ein besonderes Symbol oder einen aussagekräftigen Slogan verwenden.

Auf das Design kommt es an

Ihre Entscheidung darüber, welche grafischen Elemente auf dem Kugelschreiber oder Feuerzeug platziert werden sollen, ist nicht unwichtig. Neben Ihrem Logo könnte zum Beispiel der Name des Empfängers stehen, gerade so, als sei er ein wichtiger Vertreter Ihres Unternehmens, was in der Regel als besondere Wertschätzung empfunden wird. Eine andere bewährte Möglichkeit sind kleine Symbole, die zu Ihrem Unternehmen passen oder eine spezielle Botschaft vermitteln.

Veredelung durch das richtige Material

Gerade bei Kugelschreibern können Sie sich die hohe Qualität bestimmter Materialien zunutze machen. Ein robuster Metallkugelschreiber mit eingraviertem Namen und/oder Logo zum Beispiel wirkt stets sehr elegant und wird von allen als hochwertig empfunden. Neben Edelstahl oder Aluminium hat sich aber auch Hartholz als sehr ansprechend erwiesen. Bei Feuerzeugen ist es eher die Form, mit der Sie »spielen« können. Zudem stehen Ihnen verschiedene Drucktechniken zur Auswahl. Weitere erwähnenswerte optische Veredelungen sind Gravuren, Prägungen oder Glanzdruck beziehungsweise ein glänzendes Finish.

https://pixabay.com/photos/kugelschreiber-schwarz-blackedition-4385509/

Slogans und Sprüche

Wer sich dafür entscheidet, sollte unbedingt eine humorvolle Botschaft, ein inspirierendes Zitat oder einen prägnanten Unternehmensleitsatz in Erwägung ziehen, denn es hat sich statistisch gezeigt, dass Werbe-Artikel mit humorvollen oder inspirierenden Sprüchen vermehrt genutzt und auch anderen Menschen bewusst gezeigt werden, was die Sichtbarkeit Ihrer Marke erhöht und für positive Assoziationen sorgt.

Den Anlass und die Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren

Personalisierte Kugelschreiber und Feuerzeuge eignen sich für Anlässe wie Messen und Firmenevents sowie als Geschenk beispielsweise zu Jubiläen. Die Gestaltung sollte stets auf den speziellen Anlass und die Zielgruppe zugeschnitten sein. Doch eines sollten Sie heute auf jeden Fall beachten: Nachhaltigkeit ist ein inzwischen fest etablierter Trend, der auch an der Gestaltung von Werbe-Artikeln nicht vorbeigegangen ist. Wenn schon Plastik, dann doch bitte ein Kugelschreiber oder nachfüllbares Feuerzeug aus recyceltem Kunststoff. So wird das Image des Unternehmens sogleich positiv aufpoliert.

Fazit

Individuell bedruckte Kugelschreiber und Feuerzeuge sind nützliche Alltagsgegenstände, die jeder gern verwendet und zeigt. Dabei kommt es sehr auf die richtige Kombination aus Material und Design an, um die Botschaft des Aufdrucks möglichst weit zu verbreiten. So bleiben Sie bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern noch lange in Erinnerung und gewinnen möglicherweise neue hinzu.

513 Artikel zu „Marketing 2024“

News | Marketing Digitale Marketinglösungen im Einzelhandel: Trends und Entwicklungen 2024 Der Einzelhandel erlebt gerade eine digitale Revolution. Überall tauchen innovative Marketinglösungen auf, die versprechen, das Einkaufserlebnis komplett umzukrempeln. Aber was steckt wirklich dahinter? Schauen wir uns mal an, was sich da gerade tut. Der Boom des digitalen In-Store-Marketings Es ist nicht zu übersehen: Digitales Marketing direkt im Laden ist der neue heiße Scheiß. Und die… Weiterlesen →

Trends 2024 | News | E-Commerce | Marketing Online-Marketing-Trends 2024 Zwischen Automatisierung und künstlicher Intelligenz: So stellen sich Werbetreibende in 2024 optimal auf. Ausblick, wie im Jahr 2024 die künstliche Intelligenz ihre Dividende freisetzt und wie Werbetreibende von diesem Effizienz-Booster profitieren. Individualisierte Beratung und kosteneffizientes automatisiertes Marketing sorgen für verbesserte Conversion – und Videowerbung im 9×16-Format sowie KI-generierte Lifestyle-Bilder schaffen Kaufanreize. Doch all das… Weiterlesen →