KI bei Versicherern: Viele Anwendungen, zu wenig Kundennutzen

KI ist in der Versicherungsbranche angekommen – ihr Nutzen beim Kunden noch nicht überall. Eine Studie von techconsult und puntus zeigt: Während 47 Prozent der Befragten eine höhere Kundenzufriedenheit erwarteten, berichten bislang 28 Prozent von messbaren Verbesserungen. Versicherer mit produktiv eingesetzter Process Intelligence erzielen häufiger positive KI-Effekte. Für das Management rückt damit eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie wird aus punktueller Automatisierung ein durchgängig besserer Service? [1]

Management Summary

Verbreitung ist noch kein Geschäftserfolg. 97 Prozent der befragten Versicherer setzen KI im Kundenkontext ein. Eine messbar höhere Kundenzufriedenheit melden jedoch erst 28 Prozent. Entscheidend ist nicht die Zahl der Anwendungen, sondern ihr Beitrag zum Serviceergebnis. [1]

97 Prozent der befragten Versicherer setzen KI im Kundenkontext ein. Eine messbar höhere Kundenzufriedenheit melden jedoch erst 28 Prozent. Entscheidend ist nicht die Zahl der Anwendungen, sondern ihr Beitrag zum Serviceergebnis. [1] Die Prozesskette zählt. Nur 11 Prozent wickeln Kundenprozesse nahezu durchgängig digital ab. Moderne Frontends lösen die Brüche dahinter nicht automatisch. End-to-End-Verantwortung sollte deshalb vor zusätzlicher Technologie stehen. [1]

Nur 11 Prozent wickeln Kundenprozesse nahezu durchgängig digital ab. Moderne Frontends lösen die Brüche dahinter nicht automatisch. End-to-End-Verantwortung sollte deshalb vor zusätzlicher Technologie stehen. [1] Process Intelligence liefert Orientierung. Bei produktiven PI-Anwendern berichten 38 Prozent von geringeren Fehlerquoten, bei den übrigen 16 Prozent; bei kürzeren Bearbeitungszeiten sind es 59 gegenüber 40 Prozent. Das zeigt einen Zusammenhang, beweist aber keine Kausalität. [1]

Bei produktiven PI-Anwendern berichten 38 Prozent von geringeren Fehlerquoten, bei den übrigen 16 Prozent; bei kürzeren Bearbeitungszeiten sind es 59 gegenüber 40 Prozent. Das zeigt einen Zusammenhang, beweist aber keine Kausalität. [1] Agentic AI braucht eine Architektur statt weiterer Inseln. Nur 6 Prozent verankern Agentic AI strategisch in ihrer Service-Architektur. Redaktionelle Schlussfolgerung: Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Grenzen der Autonomie vor der Skalierung klären. [1]

Nur 6 Prozent verankern Agentic AI strategisch in ihrer Service-Architektur. Redaktionelle Schlussfolgerung: Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Grenzen der Autonomie vor der Skalierung klären. [1] Governance gehört in den Business Case. EIOPA nennt Daten-Governance, Dokumentation, Fairness, Cybersicherheit, Erklärbarkeit und menschliche Aufsicht als zentrale Elemente verantwortungsvoller KI. Nutzen und Risiken sollten gemeinsam gesteuert werden. [3]

Versicherer setzen fast flächendeckend auf KI – bei der Kundenzufriedenheit bleibt sie hinter den Erwartungen

Neue Marktstudie zeigt: KI arbeitet bei den meisten Versicherern im Backoffice, 29 Prozent binden sie direkt in die Kundeninteraktion ein. Agentic AI ist nur bei 6 Prozent strategisch verankert. Messbaren Nutzen erzielen vor allem Häuser, die ihre Prozesse vorher mit Process Intelligence durchleuchten.

Für die Studie »Versicherungen im Zeitalter von KI, Process Intelligence und Cloud« der techconsult GmbH in Zusammenarbeit mit puntus wurden über 120 Entscheiderinnen und Entscheider aus dem Versicherungswesen befragt. Intelligente Automatisierung gilt dort als wichtigster Hebel für bessere Serviceprozesse und nahezu alle Häuser setzen KI im Kundenkontext bereits ein. Die messbaren Ergebnisse bleiben bislang jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Viel Aktivität, wenig Orchestrierung

Bei 46 Prozent der Versicherer unterstützt KI überwiegend das Backoffice. Direkt in die Kundeninteraktion, etwa in Chat, Schadenmeldung oder Angebotserstellung, ist sie bei 29 Prozent eingebunden. Jeweils 11 Prozent kommen über isolierte Use Cases oder die Pilotphase nicht hinaus. Ähnlich bei autonomen KI-Agenten: 52 Prozent setzen Agentic AI zumindest in einzelnen Prozessen produktiv ein, als strategischen Bestandteil ihrer Service-Architektur nutzen sie lediglich 6 Prozent.

Die Erwartungen sind bislang nicht erfüllt

Zu Beginn ihrer KI-Initiativen hatten 47 Prozent der Befragten eine höhere Kundenzufriedenheit erwartet, messbar ist sie heute bei 28 Prozent. Bei der Entlastung der Mitarbeitenden stehen 57 Prozent Erwartung 40 Prozent Ergebnis gegenüber. Näher beieinander liegen Anspruch und Realität bei kürzeren Bearbeitungszeiten (61 zu 51 Prozent) und der Datenqualität (31 zu 22 Prozent).

Die Zahlen zeigen, wie häufig erwartete Verbesserungen bislang messbar erreicht wurden. Welche Ursachen hinter der Lücke stehen, bleibt dabei offen. Marcus Loskant, Mitglied des Vorstands bei der LVM Versicherung, plädiert dafür, beim KI-Einsatz zwischen bewusstem Verzicht und ausbleibendem wirtschaftlichem Nutzen zu unterscheiden: „Es gibt Prozesse, aus denen wir KI bewusst heraushalten, und es gibt Investitionen, die schlicht keinen Ertrag bringen. Das ist nicht dasselbe, sieht in einer Statistik aber gleich aus.“

Der Nutzen hängt am Prozess

Wo Versicherer Process Intelligence produktiv einsetzen, realisieren sie über alle abgefragten Effekte hinweg häufiger Verbesserungen aus KI. Am deutlichsten ist der Abstand dort, wo das Ergebnis direkt vom Prozessfluss abhängt: Eine geringere Fehlerquote messen 38 Prozent der PI-Anwender gegenüber 16 Prozent der übrigen, kürzere Bearbeitungszeiten 59 gegenüber 40 Prozent. Wird KI auf fragmentierte Abläufe gesetzt, verbessert sie einzelne Arbeitsschritte, ohne den gesamten Prozess zu verändern.

Daniel Thomas, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG Versicherungsgruppe: »Wer KI nur auf einzelne Prozessschritte anwendet, optimiert zwar an vielen Stellen, erreicht aber trotzdem nicht das beste Gesamtergebnis. Das sind zwar überall kleine Verbesserungen – aber keine davon ist wirklich die beste Lösung.«

Tipps: So wird aus KI-Einsatz messbarer Service-Nutzen

Redaktionelle Handlungsempfehlungen auf Basis der Studienergebnisse und der ergänzenden Recherche; keine zusätzlichen Studienbefunde.

Am Kundenproblem starten, nicht am Modell. Wählen Sie einen klar abgegrenzten Serviceprozess mit spürbaren Wartezeiten oder wiederholten Rückfragen. Die Studie verortet den größten Handlungsdruck in der Schadenmeldung und -regulierung. Prüfen Sie dort einen geeigneten Einstieg, statt pauschal alle Schadenfälle zu automatisieren. [2] Den Ist-Prozess datenbasiert sichtbar machen. Erfassen Sie tatsächliche Abläufe, Systemübergaben, Wartezeiten und Nacharbeit. Benennen Sie eine verantwortliche Rolle für die gesamte Prozesskette. Nur 20 Prozent der befragten Unternehmen können ihre Kundenprozesse vollständig datenbasiert abbilden. [2] Erfolg vor Projektstart definieren. Legen Sie Ausgangswerte und Zielgrößen fest: Durchlaufzeit, Fehlerquote, Wiederkontaktquote, Kundenzufriedenheit und Gesamtkosten je abgeschlossenem Vorgang. Erfassen Sie auch Prüfaufwand, Integration und Betrieb. Vergleichen Sie nach Möglichkeit ähnliche Fallgruppen mit und ohne KI-Unterstützung. Den digitalen Einstieg bis zum Abschluss durchdenken. Verbinden Sie Portal, Bearbeitung und Kundenkommunikation. Ein Statushinweis sollte den tatsächlichen Bearbeitungsstand abbilden. Begrenzter Self-Service, manuelle Zwischenschritte und fehlende Status-Transparenz gehören laut Studie zu den größten Schwachstellen. [2] Autonomie begrenzen und Eskalation ermöglichen. Definieren Sie für KI-Agenten erlaubte Aktionen, Zugriffsrechte, Abbruchkriterien und die Übergabe an zuständige Mitarbeitende. Dokumentieren Sie Entscheidungen und Änderungen. Das operationalisiert die von EIOPA betonten Aspekte menschlicher Aufsicht, Dokumentation und Cybersicherheit. [3] Compliance anwendungsbezogen prüfen. Klären Sie Datenverwendung, Fairness und Erklärbarkeit gemeinsam mit Datenschutz, Compliance und Fachbereich. Prüfen Sie die Einordnung nach dem AI Act separat: KI für Risikobewertung und Preisbildung bei natürlichen Personen in Lebens- und Krankenversicherungen wird als hochriskant eingeordnet. Nicht jede Service-KI fällt automatisch darunter. [4] Nur nach belastbarer Bewertung skalieren. Nutzen Sie einen begrenzten Pilot mit festgelegten Freigabekriterien. Bewerten Sie neben Geschwindigkeit auch Qualität, Beschwerden und menschliche Nacharbeit. Stoppen oder überarbeiten Sie Anwendungen ohne tragfähigen Nutzen – und unterscheiden Sie das von einem bewusst ausgeschlossenen KI-Einsatz.

FAQ: KI, Process Intelligence und Kundenservice bei Versicherern

1. Wie belastbar ist die zugrunde liegende Studie?

techconsult befragte im Juni 2026 online 121 Entscheiderinnen und Entscheider aus Versicherungsunternehmen. Ergänzend wurden zwei Experteninterviews mit Vertretern von LVM Versicherung und HUK-COBURG geführt; die Veröffentlichung erfolgte im Oktober 2026. Die Ergebnisse sind als Befragungsbefunde zu lesen, nicht als unabhängige Messung einzelner Kundenprozesse. Ohne zusätzliche Angaben zur Stichprobenauswahl lässt sich daraus keine Repräsentativität für die gesamte Branche ableiten. [1]

2. Warum verbessert verbreiteter KI-Einsatz die Kundenzufriedenheit nicht automatisch?

Die Studie zeigt eine Lücke zwischen Erwartung und berichteter Wirkung: 47 Prozent erwarteten eine Verbesserung, 28 Prozent melden einen messbaren Erfolg. Gleichzeitig sind Kundenprozesse häufig fragmentiert. Redaktionelle Einordnung: Ein schnellerer Einzelschritt kann durch Wartezeiten oder Medienbrüche im weiteren Ablauf neutralisiert werden. Welche Ursachen den Unterschied im einzelnen Unternehmen erklären, ist mit diesen Zahlen nicht bewiesen. [1]

3. Was ist Process Intelligence?

Process Intelligence bezeichnet die datenbasierte Analyse tatsächlicher Prozessabläufe. Sie soll sichtbar machen, wie Vorgänge wirklich durch Systeme und Zuständigkeiten laufen. Der Nutzen für das Management liegt darin, Verbesserungen an beobachteten Abläufen statt allein an Soll-Prozessbeschreibungen auszurichten. Die Studie nennt vollständige Prozesstransparenz nur bei 20 Prozent der Befragten. [2]

4. Beweisen die Ergebnisse, dass Process Intelligence den KI-Erfolg verursacht?

Nein. Produktive PI-Anwender berichten häufiger von geringeren Fehlerquoten und kürzeren Bearbeitungszeiten. Das ist ein Zusammenhang zwischen Gruppen. Daraus folgt nicht, dass PI allein die Unterschiede verursacht; andere Faktoren könnten mitwirken. Für eine Investitionsentscheidung empfiehlt sich deshalb ein eigener Vergleich mit dokumentierten Ausgangswerten und vergleichbaren Fallgruppen. [1]

5. Welcher Prozess eignet sich als Einstieg?

Schadenmeldung und -regulierung verdienen besondere Aufmerksamkeit: Auf diesen Bereich entfallen 24 Prozent der in der Studie vergebenen Prioritätspunkte für den Handlungsdruck. Das bedeutet nicht, dass 24 Prozent aller Schadenprozesse mangelhaft sind. Redaktioneller Tipp: Beginnen Sie mit einem klar begrenzten Teilprozess und definierten Ausnahmefällen, nicht mit einer vollständigen Automatisierung der Regulierung. [2]

6. Mit welchen Kennzahlen sollte das Management den KI-Nutzen steuern?

Redaktionell empfiehlt sich ein ausgewogenes Set aus Durchlaufzeit, Fehlerquote, Wiederkontaktquote, Kundenzufriedenheit und Gesamtkosten je abgeschlossenem Vorgang. Ergänzen Sie manuelle Nacharbeit und Eskalationen, damit eine schnelle KI-Antwort nicht mit einem erfolgreich erledigten Kundenanliegen verwechselt wird. Zielwerte sollten zum jeweiligen Prozess passen; die Branchenstudie ersetzt keine eigene Ausgangsmessung.

7. Was fehlt für einen strategischen Einsatz von Agentic AI?

Laut Studie haben erst 6 Prozent Agentic AI strategisch in ihrer Service-Architektur verankert. Redaktionelle Schlussfolgerung: Einzelne Anwendungen sollten über gemeinsame Prozessziele, klare Verantwortlichkeiten und kontrollierte Schnittstellen verbunden werden. Vor einer Ausweitung sind erlaubte Aktionen, Überwachung und menschliche Eingriffsmöglichkeiten zu definieren. Die Zahl beschreibt den berichteten Verankerungsgrad, nicht die Qualität einzelner Lösungen. [1]

8. Welche Governance-Aspekte sind besonders wichtig?

EIOPA nennt Daten-Governance, Dokumentation, Fairness, Cybersicherheit, Erklärbarkeit und menschliche Aufsicht. Die im August 2025 veröffentlichte Opinion richtet sich an nationale Aufsichtsbehörden und erläutert bestehende versicherungsrechtliche Anforderungen; sie schafft keine neuen Pflichten. Die Maßnahmen sollen risikobasiert und verhältnismäßig zum jeweiligen KI-Anwendungsfall ausgestaltet werden. [3]

9. Ist jede Versicherungs-KI ein Hochrisiko-System nach dem AI Act?

Nein. Die EIOPA-Opinion verweist ausdrücklich auf KI zur Risikobewertung und Preisbildung in Bezug auf natürliche Personen bei Lebens- und Krankenversicherungen als Hochrisiko-Anwendungsfall. Andere Anwendungen müssen nach ihrem konkreten Verwendungszweck eingeordnet werden; eine pauschale Einstufung aller Chatbots oder Backoffice-Anwendungen folgt daraus nicht. Die Opinion selbst nimmt Hochrisiko-Systeme und verbotene Praktiken von ihrem Anwendungsbereich aus, um regulatorische Überschneidungen zu vermeiden. [4]

10. Darf KI allein über Ansprüche oder Verträge entscheiden?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Artikel 22 DSGVO schützt vor ausschließlich automatisierten Entscheidungen mit rechtlicher oder ähnlich erheblicher Wirkung. Ausnahmen bestehen unter anderem bei Vertragserforderlichkeit, gesetzlicher Zulässigkeit oder ausdrücklicher Einwilligung. In den Fällen der Vertragserforderlichkeit und Einwilligung sind mindestens Rechte auf menschliches Eingreifen, Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung vorzusehen. Für besondere Datenkategorien gelten zusätzliche Grenzen. Die konkrete Anwendung einschließlich möglicher spezialgesetzlicher Regeln sollte rechtlich geprüft werden; diese Übersicht ersetzt keine Rechtsberatung. [5]

Quellen und Recherchehinweis

Recherche- und Abrufstand: 8. November 2026. Die Ergänzungen verwenden öffentlich zugängliche Ergebnisdarstellungen der Studienherausgeber sowie Quellen zur KI-Governance und zum Datenschutz. Der vollständige Studienbericht wurde nicht zusätzlich ausgewertet. Redaktionelle Empfehlungen sind von Befragungsbefunden zu unterscheiden.

[1] techconsult: Versicherungen im Zeitalter von KI, Process Intelligence und Cloud – Ergebnisse und Methodik. https://www.techconsult.de/versicherungen-im-ki-zeitalter

[2] techconsult: Nur 11 Prozent digitalisieren durchgängig – Schadenregulierung erzeugt größten Handlungsdruck, 5. Oktober 2026. https://www.techconsult.de/pressemitteilung/versicherungen-im-zeitalter-von-ki-process-intelligence-und-cloud

[3] EIOPA: EIOPA publishes Opinion on AI governance and risk management, 6. August 2025. https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-publishes-opinion-ai-governance-and-risk-management-2025-08-06_en

[4] EIOPA: Opinion on Artificial Intelligence governance and risk management, EIOPA-BoS-25-360, insbesondere Abschnitte 2.4 bis 2.8. https://www.eiopa.europa.eu/document/download/88342342-a17f-4f88-842f-bf62c93012d6_en?filename=Opinion%20on%20Artificial%20Intelligence%20governance%20and%20risk%20management.pdf

[5] DSGVO-Gesetz.de: Artikel 22 DSGVO – Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling, Gesetzeswiedergabe. https://dsgvo-gesetz.de/art-22-dsgvo/

[6] FlowGent: Customer Service KPIs: 10 Metrics, Formulas and Benchmarks – Definitionen von Lösungszeit, Wiederkontakten und Übergaben; keine Benchmarks übernommen. Abruf: 8. November 2026. https://flowgent.ai/blog/customer-service-kpis

[7] Qualtrics: What is CSAT and how do you measure it? – Definition, Berechnung und Erhebungshinweise. Abruf: 8. November 2026. https://www.qualtrics.com/articles/customer-experience/what-is-csat/

Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt

KPI-Steckbrief: Service-Nutzen von KI messbar machen

Die folgenden Definitionen bilden einen redaktionellen Vorschlag für eine einheitliche Messkonvention. Prozessgrenzen, Fallgruppen und Beobachtungsfenster sind vor Messbeginn verbindlich festzulegen. Es werden keine Zielwerte oder Branchenbenchmarks vorgegeben.

Durchlaufzeit – vom Eingang bis zum fachlichen Abschluss

Definition und Berechnung: Zeit zwischen Eingang des Kundenanliegens und dokumentiertem fachlichem Abschluss; je Vorgang: Abschlusszeitpunkt minus Eingangszeitpunkt. Für abgeschlossene Vorgänge können Mittelwert, Median und das 90. Perzentil ausgewiesen werden. Die durchschnittliche Lösungszeit beschreibt die Zeit bis zur Erledigung, nicht lediglich bis zur ersten Antwort. [6]

Messhinweise: Zeitstempel aus Vorgangs- und Prozesssystemen nutzen. Kalenderzeit oder Geschäftszeit eindeutig benennen; Wartephasen und Systemübergaben im End-to-End-Wert nicht stillschweigend ausblenden. Offene Vorgänge mit Alter und Bestand zusätzlich berichten, damit lange unerledigte Fälle nicht unsichtbar bleiben. Wiedereröffnungen nach einer festen Regel berücksichtigen.

Fehlerquote – fachliche Qualität statt nur Geschwindigkeit

Definition und Berechnung: Anteil geprüfter Vorgänge mit mindestens einem bestätigten fachlichen oder prozessualen Fehler. Fehlerquote = fehlerhafte geprüfte Vorgänge / alle geprüften Vorgänge × 100. Ein mehrfach fehlerhafter Vorgang zählt im Zähler einmal; die Anzahl einzelner Fehler kann ergänzend erfasst werden.

Messhinweise: Fehlerkatalog, Schweregrade und Prüfumfang dokumentieren. Qualitätsprüfungen und nachvollziehbar bestätigte Beschwerden als Datengrundlage verwenden. Eine Stichprobenquote als solche kennzeichnen und Umfang sowie Auswahlverfahren angeben. Notwendige menschliche Kontrolle ist für sich genommen kein Fehler.

Wiederkontaktquote – bleibt das Anliegen wirklich erledigt?

Definition und Berechnung: Hier fallbezogen definiert: Anteil der Vorgänge mit mindestens einem erneuten Kundenkontakt zum selben Anliegen innerhalb des vorab festgelegten Beobachtungsfensters. Wiederkontaktquote = Vorgänge mit Wiederkontakt / alle auswertbaren Vorgänge der betrachteten Eingangskohorte × 100. Die Zuordnung zum selben Anliegen ist für die Aussagekraft entscheidend. [6]

Messhinweise: Kontakte kanalübergreifend über eine Vorgangskennung verknüpfen. Nur Fälle mit vollständig abgelaufenem Beobachtungsfenster auswerten; neue Anliegen separat zählen. Geplante Rückmeldungen und notwendige Unterlagenanforderungen kennzeichnen, statt sie ungeprüft als gescheiterte Lösung zu werten.

Kundenzufriedenheit (CSAT) – die Kundensicht auf den Service

Definition und Berechnung: Anteil zufriedener Antworten auf eine Befragung zur konkreten Serviceerfahrung. Bei einer fünfstufigen Skala zählen üblicherweise die Bewertungen 4 und 5 als zufrieden: CSAT = zufriedene gültige Antworten / alle gültigen Antworten × 100. Das beschreibt die antwortenden Kunden, nicht automatisch sämtliche Kunden. [7]

Messhinweise: Frage, Skala und Befragungszeitpunkt über Vergleichsperioden konstant halten. Zahl gültiger Antworten und Rücklaufquote mitberichten; fehlende Antworten nicht als Unzufriedenheit zählen. Ergebnisse nach Anliegen und Kanal auswerten. Mögliche Verzerrungen durch freiwillige Teilnahme berücksichtigen. [7]

Gesamtkosten je abgeschlossenem Vorgang – Wirtschaftlichkeit der Prozesskette

Definition und Berechnung: Dem betrachteten Serviceprozess zugeordnete Gesamtkosten der Berichtsperiode / Anzahl seiner fachlich abgeschlossenen Vorgänge in derselben Periode; Einheit: Euro je Vorgang. Dies ist bewusst eine Prozesskennzahl, nicht nur ein Preis je KI-Antwort.

Messhinweise: Kostenumfang mit dem Controlling festlegen: Personal, Qualitätssicherung, Nacharbeit, Modellnutzung, Lizenzen, Integration und Betrieb. Einmalige Projektkosten separat ausweisen oder nach dokumentierter Regel zuordnen; Doppelzählungen vermeiden. Bestandsauf- und -abbau sowie den Fallmix erklären, da Periodenkosten auch Arbeit an noch offenen Vorgängen enthalten können.

Manuelle Nacharbeit – Aufwand für notwendige Korrekturen

Definition und Berechnung: Anteil geprüfter KI-unterstützter Vorgänge mit notwendiger manueller Korrektur eines KI-Ergebnisses: nachbearbeitete Vorgänge / alle geprüften KI-unterstützten Vorgänge × 100. Ergänzend: dokumentierte Korrekturminuten / alle geprüften KI-unterstützten Vorgänge; Einheit: Minuten je Vorgang.

Messhinweise: Korrekturen in Vorgangssystemen oder strukturierten Prüfprotokollen erfassen. Routinefreigaben, reine Prüfzeit und fachliche Korrekturarbeit getrennt kennzeichnen. Korrekturgründe und Schwere dokumentieren; Stichprobenumfang nennen. Eine zusätzliche manuelle Tätigkeit ist nicht automatisch eine fehlerbedingte Nacharbeit.

Eskalationsquote – Grenzen der Automatisierung sichtbar machen

Definition und Berechnung: Hier fallbezogen definiert: KI-bearbeitete Vorgänge mit mindestens einer Übergabe an eine zuständige menschliche Bearbeitung / alle auswertbaren KI-bearbeiteten Vorgänge × 100. Mehrere Übergaben desselben Vorgangs zählen im Zähler einmal. Die Kennzahl ist nicht identisch mit einer kontaktbezogenen Handoff-Rate. [6]

Messhinweise: Übergaben anhand von Prozessprotokollen erfassen und nach Grund unterscheiden: vorgeschriebene Prüfung, Kundenwunsch, fehlende Berechtigung, fachliche Unsicherheit oder technischer Fehler. Eine geringere Quote ist nicht grundsätzlich besser; notwendige Schutz- und Kontrollschritte dürfen nicht zugunsten der Kennzahl entfallen.

Gemeinsame Auswertungsregeln: Für jede Kennzahl Datenquelle, verantwortliche Rolle, Berichtsperiode, Ein- und Ausschlüsse sowie Fallzahl festhalten. KI-unterstützte und nicht KI-unterstützte Vorgänge nur bei vergleichbarem Fallmix gegenüberstellen. Bei einem Nenner von null „nicht berechenbar“ ausweisen, nicht null Prozent. Zielwerte erst auf Basis eigener Ausgangsmessungen, Qualitätsanforderungen und Risikobewertung vereinbaren.

Albert Absmeier & KI

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