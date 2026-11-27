Künstliche Intelligenz ist in deutschen Unternehmen produktiv angekommen, doch Governance, Integration und Kostenkontrolle halten nicht Schritt. Der Simplifier Trend Survey 2026 zeigt, wo die Reife wächst, warum Management und IT die Lage unterschiedlich einschätzen und wie Unternehmen trotz wachsender KI-Nutzung die Kontrolle über Daten, Prozesse und Technologieentscheidungen behalten.
Management Summary
- KI ist produktiv, aber selten gesteuert: 64,6 Prozent der 176 Befragten nutzen mindestens eine KI-Anwendung produktiv, nur 16,9 Prozent erreichen die höchste Reifestufe mit Governance.
- Reife treibt Nutzen: Der KI-Reifegrad korreliert stark mit der Zahl produktiver Anwendungen (rₛ = 0,82); fortgeschrittene Unternehmen setzen KI deutlich häufiger für Geschäftsprozesse (+46,3 Prozentpunkte) und IT (+34,7 Prozentpunkte) ein.
- Hürden verschieben sich: Einsteiger kämpfen mit Kompetenzen, Datenqualität und Integration, Fortgeschrittene mit unplanbaren Betriebskosten und der Abhängigkeit von Cloud- und KI-Anbietern.
- Steuerungsbedarf wächst: Größere Unternehmen setzen mehr und unterschiedliche KI-Tools ein; Führungskräfte bewerten den Reifegrad positiver als die IT.
- Handlungsempfehlung: Integration in bestehende Systeme, klare Verantwortlichkeiten und technologische Wahlfreiheit sichern Kontrolle über Daten, Prozesse und Kosten.
KI wird zunehmend produktiv eingesetzt, doch organisatorische Reife, klare Verantwortlichkeiten und die Kontrolle über die eigene IT-Landschaft halten nicht Schritt. Aber welche Branchen sind bereits weiter als andere? Warum klaffen Management- und IT-Einschätzung auseinander? Und was brauchen Unternehmen, um bei wachsender KI-Nutzung nicht die Kontrolle über ihre digitale Zukunft zu verlieren? Nicht alleine technologische Freiheit ist der entscheidende Erfolgsfaktor.
Künstliche Intelligenz (KI) ist in deutschen Unternehmen angekommen. Angekommen ist aber noch weit entfernt von verankert, denn zwischen ersten produktiven Anwendungen und einer strategischen KI-Nutzung existiert weiterhin eine deutliche Lücke: Das zeigt der aktuelle Simplifier Trend Survey »Mit KI zurück in die Pole Position?« [1].
Von den 176 Befragten setzen bereits 64,6 Prozent mindestens eine KI-Anwendung produktiv ein. Nur 16,9 Prozent erreichen jedoch die höchste Reifestufe mit etablierten Prozessen, klaren Verantwortlichkeiten und Governance-Strukturen. Diese und weitere Ergebnisse machen deutlich: Mit zunehmender KI-Nutzung verändern sich auch die Anforderungen an Unternehmen, denn neben Integration und Kompetenzen rücken vor allem
- Kostenkontrolle,
- Datensouveränität und
- die Unabhängigkeit von Technologieanbietern in den Fokus.
»KI darf Unternehmen nicht in neue Abhängigkeiten führen. Wer seine digitale Zukunft gestalten will, muss die Kontrolle über Daten, Prozesse und technologische Entscheidungen behalten. Genau darum geht es: Kontrolle behalten, Freiheit gewinnen«, fasst Reza Etemadian, CEO von Simplifier zusammen.
Mehr KI-Reife, mehr Verantwortung
Der Survey zeigt außerdem einen engen Zusammenhang zwischen dem KI-Reifegrad und der Zahl produktiver Anwendungen (Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman rₛ = 0,82). Auch Governance, SAP-Integration und die Anzahl eingesetzter Tools stehen in deutlichem Zusammenhang mit der Reife eines Unternehmens. Dabei verändert sich die Rolle von KI: Während weniger reife Organisationen vor allem Automatisierung, Wissensarbeit und Analyse in den Vordergrund stellen, nutzen fortgeschrittene Unternehmen KI deutlich häufiger zur Optimierung von Geschäftsprozessen (+46,3 Prozentpunkte) und für Softwareentwicklung und IT (+34,7 Prozentpunkte).
Gleichzeitig verschieben sich die Herausforderungen. Während Einsteiger vor allem mit Kompetenzen, Datenqualität und Integration kämpfen, beschäftigen fortgeschrittene Unternehmen zunehmend nicht planbare Betriebskosten und die Abhängigkeit von Cloud- und KI-Anbietern. »Die entscheidende Herausforderung ist nicht, möglichst viele KI-Tools einzuführen. Es geht darum, sie sinnvoll in bestehende Systeme und Prozesse einzubinden. Und dafür brauchen Unternehmen eine Architektur, die Integration ermöglicht, Komplexität beherrschbar macht und technologische Wahlfreiheit langfristig aufrecht erhält«, erklärt Christian Kleinschroth, CTO von Simplifier.
Kontrolle statt neuer Abhängigkeiten
Auch im Themenumfeld SAP und Business Technology Platform (BTP) zeigt sich, wie stark die technologische Ausgangslage die Präferenzen beeinflusst: In der BTP-offenen Gruppe sind bereits 88,9 Prozent operativ mit SAP verbunden, in der BTP-kritischen sind es 34,4 Prozent, und bei denjenigen, für die BTP kein Thema ist, lediglich 6,7 Prozent.
Ein weiteres Ergebnis: Größere Unternehmen sind zwar häufiger KI-produktiv und fortgeschritten, setzen aber auch deutlich mehr und unterschiedliche KI-Tools ein. Die Folge: Der Bedarf an übergreifender Steuerung steigt. Gleichzeitig bewerten Führungskräfte den KI-Reifegrad ihrer Organisation deutlich positiver als die IT.
Die nächste Stufe der Digitalisierung selbstbestimmt gestalten
Der Simplifier Trend Survey zeigt eindeutig: Die Frage ist längst nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen. Entscheidend ist, wie sie den Nutzen skalieren, Risiken kontrollieren und ihre technologische Zukunft selbst gestalten. Dabei gilt: Keine neue technologische Abhängigkeit. Kontrolle behalten. Nur Freiheit. Dieser Anspruch wird mit zunehmender Digitalisierung und KI-Nutzung zum entscheidenden Faktor für die Handlungsfähigkeit von Unternehmen.
[1] Den vollständigen Trend Survey nach Registrierung herunterladen. https://simplifier.io/ki-trend-report-2026/
Tipps für die Praxis
- Reifegrad ehrlich bestimmen: Lassen Sie Management und IT den KI-Reifegrad getrennt bewerten und gleichen Sie Unterschiede in einem gemeinsamen Workshop ab.
- Verantwortlichkeiten festlegen: Benennen Sie je KI-Anwendung einen verantwortlichen Owner und definieren Sie Freigabe-, Monitoring- und Eskalationsprozesse.
- Tool-Landschaft überblicken: Führen Sie ein zentrales Inventar aller eingesetzten KI-Tools und prüfen Sie Überschneidungen sowie Datenflüsse.
- Kosten planbar machen: Ermitteln Sie laufende KI-Kosten pro Anwendung und vereinbaren Sie Nutzungsgrenzen, bevor Sie skalieren.
- Abhängigkeiten begrenzen: Setzen Sie auf offene Schnittstellen und eine Architektur, die den Wechsel von Anbietern und Modellen erlaubt.
- Kompetenzen aufbauen: Schulen Sie Mitarbeitende gezielt; die KI-Kompetenzpflicht nach EU AI Act gilt seit Februar 2025 [3].
Ausführliche Tipps mit Praxisbeispielen
Die Praxisbeispiele sind fiktiv und dienen nur der Veranschaulichung.
1. Reifegrad ehrlich bestimmen
Warum wichtig: Der Trend Survey zeigt, dass Führungskräfte den KI-Reifegrad positiver bewerten als die IT. Eine gemeinsame Bestandsaufnahme verhindert falsche Erwartungen.
So gehen Sie vor: Bewerten Sie vier Kriterien getrennt von Management und IT: produktive Anwendungen, Prozesse, Verantwortlichkeiten, Governance. Diskutieren Sie Abweichungen von mehr als einer Stufe und halten Sie Maßnahmen fest.
Praxisbeispiel: Ein mittelständischer Maschinenbauer (fiktives Beispiel) stellt fest, dass die Geschäftsführung von »fortgeschritten« ausgeht, die IT aber nur drei Pilotprojekte ohne Betriebsprozess sieht. Ergebnis: ein Zwölf-Monats-Plan mit klaren Meilensteinen.
2. Verantwortung festlegen
Warum wichtig: Nur 16,9 Prozent der Befragten haben klare Verantwortlichkeiten und Governance etabliert. Ohne Owner bleiben Fehler, Kosten und Datenschutzfragen liegen.
So gehen Sie vor: Legen Sie je Anwendung einen fachlichen Owner und einen technischen Verantwortlichen fest. Definieren Sie, wer freigibt, wer Qualität überwacht und wann eskaliert wird.
Praxisbeispiel: Ein Handelsunternehmen (fiktives Beispiel) benennt für den KI-Assistenten im Kundenservice die Serviceleiterin als Owner. Bei auffälligen Antworten stoppt sie den Einsatz über einen definierten Eskalationsweg innerhalb eines Arbeitstages.
3. Tool-Landschaft überblicken
Warum wichtig: Größere Unternehmen setzen mehr und unterschiedliche KI-Tools ein; damit steigt der Bedarf an übergreifender Steuerung.
So gehen Sie vor: Erfassen Sie in einem Inventar Tool, Zweck, Datenarten, Anbieter, Kosten und Owner. Prüfen Sie quartalsweise Überschneidungen und schalten Sie ungenutzte Lizenzen ab.
Praxisbeispiel: Ein Logistikdienstleister (fiktives Beispiel) entdeckt vier Textassistenten in unterschiedlichen Abteilungen. Er bündelt sie auf zwei freigegebene Lösungen und senkt so Lizenzkosten und Datenschutzrisiken.
4. Kosten planbar machen
Warum wichtig: Mit wachsender Reife nennen mehr Unternehmen unplanbare laufende KI-Kosten als Hürde. Bei Fortgeschrittenen sind es 28,6 Prozent [5].
So gehen Sie vor: Messen Sie Kosten pro Anwendung und Nutzer, definieren Sie Budgetgrenzen und Alarmschwellen und rechnen Sie den Nutzen vor der Skalierung gegen.
Praxisbeispiel: Eine Energieversorgerin (fiktives Beispiel) setzt für die Dokumentenanalyse ein monatliches Token-Budget mit Warnung bei 80 Prozent. Vor dem Roll-out in weitere Fachbereiche wird der Pilot auf Kosten pro bearbeitetem Dokument geprüft.
5. Abhängigkeiten begrenzen
Warum wichtig: Die Abhängigkeit von Cloud- und KI-Anbietern wächst mit der Reife von 5,4 auf 28,6 Prozent [5]. Wer früh auf Wahlfreiheit achtet, behält Verhandlungsspielraum.
So gehen Sie vor: Nutzen Sie offene Schnittstellen, trennen Sie Anwendungslogik vom KI-Modell und halten Sie Daten portabel. Prüfen Sie Ausstiegsszenarien vor Vertragsabschluss.
Praxisbeispiel: Ein Finanzdienstleister (fiktives Beispiel) bindet KI-Modelle über eine zentrale Integrationsschicht an sein SAP-Umfeld an. Beim Anbieterwechsel muss er nur die Anbindung anpassen, nicht die Fachprozesse.
6. Kompetenzen aufbauen
Warum wichtig: Fehlende Kompetenzen nennen 36,9 Prozent der Befragten als Hürde [1]. Zudem verlangt der EU AI Act, KI-Kompetenz zu fördern [3].
So gehen Sie vor: Bieten Sie rollenbezogene Schulungen an: Grundlagen für alle, Governance für Führungskräfte, Praxis für Fachbereiche. Ergänzen Sie sie durch interne Ansprechpartner und Leitlinien.
Praxisbeispiel: Ein Dienstleister (fiktives Beispiel) startet mit einem zweistündigen Grundlagenkurs für alle Mitarbeitenden und benennt je Abteilung eine KI-Botschafterin, die Fragen sammelt und Best Practices teilt.
FAQ
- Wie viele Unternehmen in Deutschland nutzen bereits KI?
Laut ifo Konjunkturumfrage nutzten im Mai 2026 54,5 Prozent der Unternehmen KI in ihren Geschäftsprozessen, nach 40,9 Prozent im Vorjahr [2]. Im Simplifier Trend Survey setzen 64,6 Prozent der 176 Befragten mindestens eine KI-Anwendung produktiv ein [1].
- Was bedeutet »KI-Reifegrad«?
Der Reifegrad beschreibt, wie weit KI im Unternehmen verankert ist. Die höchste Stufe erreichen nur 16,9 Prozent der Befragten: etablierte Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und Governance-Strukturen [1].
- Was bremst den KI-Einsatz am häufigsten?
Als größte Hürden nennt der Trend Report die Datenbasis (44,6 Prozent) und fehlende Kompetenzen (36,9 Prozent) [1].
- Wie verändern sich die Herausforderungen mit wachsender Reife?
Bei fortgeschrittenen Unternehmen verlieren Datenbasis, Kompetenzen und Schnittstellen an Gewicht. Dafür wächst die Abhängigkeit von Cloud- und KI-Anbietern von 5,4 auf 28,6 Prozent, und der Nutzen verlagert sich zur Optimierung ganzer Geschäftsprozesse (von 10,8 auf 57,1 Prozent) [5].
- Warum ist KI-Governance so wichtig?
Ohne klare Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen wächst das Risiko unkontrollierter Kosten, Abhängigkeiten und Compliance-Verstöße. Für 47,7 Prozent der Befragten ist Sicherheit wichtiger als Geschwindigkeit [1].
- Welche Rolle spielen SAP und die Business Technology Platform (BTP)?
Die SAP-Haltung hängt mit der KI-Reife zusammen: In der BTP-offenen Gruppe sind 88,9 Prozent operativ mit SAP verbunden, in der BTP-kritischen 34,4 Prozent. Insgesamt sind 49,2 Prozent der Befragten BTP-kritisch [1].
- Betrifft der EU AI Act mein Unternehmen?
Sehr wahrscheinlich, sobald Sie KI-Systeme beruflich einsetzen. Die Pflichten hängen von Ihrer Rolle (Anbieter, Betreiber, Einführer, Händler) und vom Risiko des jeweiligen Systems ab; die Rolle ist je System einzeln zu prüfen [3].
- Welche Fristen des EU AI Act sind wichtig?
Verbote und KI-Kompetenzpflicht gelten seit 2. Februar 2025, Transparenzpflichten seit 2. August 2026. Die Kennzeichnung von Bestandssystemen ist bis 2. Dezember 2026 nötig; Hochrisiko-Pflichten wurden auf Dezember 2027 (Anhang III) und August 2028 (Anhang I) verschoben [3].
- Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen den EU AI Act?
Bei Verstößen gegen Hochrisiko-Pflichten drohen Bußgelder bis 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, bei verbotenen Praktiken bis 35 Millionen Euro oder sieben Prozent [4].
- Setzen größere Unternehmen KI häufiger ein?
Ja. Laut ifo nutzen 67,2 Prozent der Großunternehmen KI, bei kleinen sind es 51,2 und bei mittleren 47,2 Prozent. Nur 18,7 Prozent entwickeln eigene KI-Systeme [2]. Der Trend Survey zeigt zudem, dass größere Unternehmen mehr unterschiedliche Tools einsetzen und damit mehr übergreifende Steuerung brauchen [1].
Quellen
[1] https://simplifier.io/ki-trend-report-2026/
[2] https://www.ifo.de/fakten/2026-06-05/mehr-als-die-haelfte-der-unternehmen-nutzt-kuenstliche-intelligenz
[3] https://www.dataguard.de/eu-ai-act/anforderungen/
[4] https://kpmg.com/de/de/themen/digital-transformation/was-der-eu-ai-act-fuer-unternehmen-bedeutet.html
[5] https://de.linkedin.com/posts/simplifier-ag_simplifier-trendreport-2026-activity-7528832271378755584-qdj1
Management Summary, Tipps, FAQ und Bilder wurden mit Hilfe von KI erstellt
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