Kleine KI-Modelle sehen robuster – wenn sie eine visuelle Kindheit durchleben

Forschungsprojekt der Universität Osnabrück ist Titelstory von Nature Machine Intelligence.
Künstliche Intelligenz wird immer größer, immer datenhungriger und immer rechenintensiver. Doch eine neue Studie der Universität Osnabrück zeigt: Für robustes Sehen ist größer nicht immer besser. Entscheidend kann vielmehr sein, wie ein KI-System lernt.
In einer neuen Publikation in Nature Machine Intelligence, die auch das Cover des renommierten Fachmagazins ziert, stellt ein Forschungsteam um Prof. Dr. Tim C. Kietzmann vom Institut für Kognitionswissenschaft einen biologisch inspirierten Trainingsansatz vor, der künstliche Sehsysteme deutlich robuster macht. Die Modelle sind dabei vergleichsweise klein, schlagen aber große aktuelle KI-Systeme in mehreren zentralen Bereichen visueller Robustheit.
Das Problem ist bekannt: KI kann Bilder oft erstaunlich gut erkennen, bleibt dabei aber fragil. Schon kleine Störungen, veränderte Texturen oder gezielte Manipulationen können dazu führen, dass ein System ein Objekt falsch einordnet. Während Menschen in vielen Situationen zuverlässig die Form eines Gegenstands erkennen, orientieren sich künstliche Sehsysteme häufig stärker an Oberflächenmustern.
Um dieses Problem zu lösen, setzt der neue Ansatz aus Osnabrück an einer überraschenden Stelle an: bei der Entwicklung des menschlichen Sehens. Menschen kommen nicht mit perfektem Sehvermögen zur Welt. Säuglinge sehen zunächst unscharf, kontrastarm und mit eingeschränkter Farbwahrnehmung. Erst nach und nach entwickelt sich das visuelle System. Genau diesen Entwicklungsweg haben die Forschenden in ein Trainingscurriculum für KI übersetzt, die sogenannte »Developmental Visual Diet«. Dabei durchlaufen künstliche Sehsysteme eine Art visuelle Kindheit, bevor sie mit Bildern in voller Qualität trainiert werden.
»Unsere Ergebnisse zeigen, dass robuste KI nicht nur eine Frage von mehr Daten, größeren Modellen und höherer Rechenleistung ist«, sagt Kietzmann. »Entscheidend ist auch, wie ein Modell lernt. Wenn künstliche Sehsysteme eine visuelle Entwicklung durchlaufen, die stärker an menschliches Lernen angelehnt ist, nähern sie sich auch dem menschlichen Sehen an.«
In Tests verließen sich die so trainierten Modelle stärker auf die Form von Objekten statt auf Texturen. Sie blieben stabiler bei Bildrauschen, Unschärfe oder schlechter Bildqualität und waren widerstandsfähiger gegenüber gezielten Angriffen auf KI-Systeme. In einigen Fällen erhöhte sich die Robustheit um bis zum Fünffachen. Als ein Beispiel verweist das Wissenschaftsteam auf das Bild eines Bären, das sich aus einzelnen Flaschen zusammensetzt: »Der hier gezeigte Stimulus ist ein Beispiel, in dem traditionelle KI anders als der Mensch entscheidet. KI erkennt Flaschen, Menschen sehen einen Bären«, erläutert Zejin Lu, Erstautor der Studie und Doktorand bei Professor Kietzmann.
Damit zeigt die Studie eine wichtige Alternative zum derzeit dominierenden Trend in der KI-Forschung: Fortschritt muss nicht allein über größere Modelle und mehr Daten entstehen. Auch kleine, effizient trainierte Systeme können leistungsfähig und robust sein, wenn ihre Lernumgebung besser gestaltet ist.
42 Artikel zu „SLM“
Ausgabe 3-4-2026 | News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
Integrierte multimodale SLMs in einer Suite von KI-Agenten – Kleine Sprachmodelle ganz groß
Kleine Sprachmodelle (SLMs) ermöglichen leistungsfähige KI direkt auf Endgeräten und bieten entscheidende Vorteile bei Latenz, Datenschutz, Datensouveränität und Offline-Fähigkeit. Als spezialisierte KI‑Agenten steigern sie die Produktivität operativer Teams, senken Kosten und ebnen den Weg für eine neue Generation multimodaler Edge‑KI.
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
SLMs, LLMs und die Debatte, die am Thema vorbeigeht: Komplexität bewältigen – Klarheit finden
Es wird viel über die Vorteile von SLMs (Small Language Models) diskutiert. Und doch geht die Diskussion oft an der Sache vorbei. Denn es geht nicht um Größe oder Komplexität. Es geht vielmehr darum, wie SLMs konzipiert sind, um Entscheidungen zu treffen und die richtige Balance zu finden zwischen ihrer Spezialisierung und ihrer Fähigkeit zu breiterem, allgemeinem Wissen. Der wahre Wert eines SLM liegt in seiner Fähigkeit, spezialisiertes Wissen und Argumente zu liefern, die dem Generalisten, dem LLM (Large Language Model), helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, zu bestimmen, wann der Experte hinzugezogen werden muss, und das Richtige zu tun.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services
No Touch Procurement: Automatisierung beginnt nicht im Frontend
Standardisierte Einkaufsinhalte als Voraussetzung für No Touch Procurement. Standardisierte Einkaufsinhalte sind die Voraussetzung für Automatisierung Lieferantenkataloge, Rahmenverträge, Marktplätze und definierte Serviceprozesse ermöglichen erst regelbasierte, automatisierte Bestellabläufe. Gute Oberflächen reichen nicht aus Intuitive Frontends verbessern die User Experience, lösen aber keine Prozesskomplexität, wenn Regeln, Kanäle und Genehmigungslogiken im Backend fehlen. Freitext ist der größte Effizienz-Killer…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Gravierende Sichtbarkeitslücke bei Zertifikaten in Unternehmen
Nur 34 Prozent der Organisationen haben einen vollständigen Überblick über ihre Zertifikate – wachsende Ausfallrisiken treiben die PKI-Modernisierung voran. DigiCert, ein Anbieter für intelligentes Vertrauen, hat die Ergebnisse einer neuen globalen Studie veröffentlicht, die vom unabhängigen Forschungsunternehmen Omdia durchgeführt wurde. Das zentrale Ergebnis: Nur 34 Prozent der Organisationen verfügen über einen vollständigen und aktuellen Überblick…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Moderne Customer Experience als Kreislauf: KI bringt Kundenzufriedenheit ins Rollen
Im Interview weist Mike Odekerken, Director Enterprise Sales D/A/CH bei Talkdesk darauf hin, dass sich Kundenerwartungen stark verändert haben: Kunden verlangen heute personalisierte, jederzeit verfügbare und reibungslose Serviceerlebnisse, weshalb KI im Customer Service immer wichtiger wird. KI ermöglicht dabei nicht nur schnellere und natürlichere Interaktionen, sondern auch ein besseres Verständnis von Kontext, Emotionen und künftigen…
News | Business | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Strategien
Dem KI-Wildwuchs ein Ende setzen: Architektur entscheidet 2026
Von isolierten Pilotprojekten zur skalierbaren Agent-to-Agent-Infrastruktur: Wie die intelligente Kombination von Low-Code-Frontends und tief integrierten Backend-Systemen Sicherheit, Kosteneffizienz und Data-Governance vereint. Der Hype um künstliche Intelligenz weicht einer pragmatischen Ernüchterung. Wer heute noch auf isolierte Leuchtturm-Projekte setzt, verliert den Anschluss. Die Zukunft gehört durchdachten, hybriden Systemen, die technologische Tiefe mit kaufmännischer Vernunft und Skalierbarkeit…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
KI-Boom: Die Ausgaben der Tech-Riesen für KI explodieren
Die Investitionsausgaben der großen Techkonzerne haben sich in den letzten drei Jahren vervielfacht. So investierte Microsoft 2022 rund 28 Milliarden US-Dollar, im laufenden Jahr werden es laut eigener Prognose etwas mehr als 190 Milliarden US-Dollar sein – das entspricht einem Plus von 569 Prozent. In einem ähnlichen Umfang legten die Ausgaben bei Alphabet zu (+503…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Digitale CEO-Doppelgänger: Wie Co-Brains die Produktivität und interne Zusammenarbeit steigern
Zuckerberg (CEO Meta) tut es. Siemiatkowski (CEO Klarna) tut es. Und auch Khosrowshahi (CEO Uber) tut es. Sie alle lassen mithilfe von künstlicher Intelligenz digitale Doppelgänger von sich erstellen. Mitarbeitende oder auch Kund/innen sollen künftig mit den Doppelgängern von Mark, Sebastian und Dara chatten können. Diese CEOs stellen damit einen neuen, interaktiven Kommunikationskanal zur Verfügung.…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Warum die Kosten der KI‑Nutzung steigen – und welche Rolle Tokens dabei spielen
Die wirtschaftliche Nutzung von KI erlebt 2026 eine Phase massiver Kostensteigerungen. Unternehmen, die KI ursprünglich als Effizienztreiber eingeführt haben, sehen sich nun mit Ausgaben konfrontiert, die in vielen Fällen die Personalkosten übersteigen. Ein zentraler Mechanismus hinter dieser Entwicklung ist das tokenbasierte Abrechnungsmodell moderner Sprachmodelle. Die Analyse zeigt: Die Kombination aus wachsendem Verbrauch, komplexeren Workflows und…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie das Gehirn Relevanz erkennt – und KI davon lernt
Vom Gehirn inspirierte künstliche Intelligenz (KI) löst zentrale Aufgaben visueller Aufmerksamkeit. Die Leistung des menschlichen Gehirns, aus der Fülle von Informationen, die es ununterbrochen aufnimmt, die relevanten zu filtern, wird als Aufmerksamkeit bezeichnet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums BIFOLD an der Technischen Universität Berlin haben nun in enger Zusammenarbeit mit Forschern des »Kording Lab«…
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
KI gestaltet die Führungsebene neu
Management Summary Führung auf Tempo trimmen: Entscheidungswege verkürzen, Autoritäten neu schneiden und C‑Suite auf KI‑First ausrichten – für Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Klarheit. Produktivität als Investitionsmotor nutzen: KI schnell in End‑to‑End‑Workflows einbetten, Effizienzgewinne messen und konsequent in die nächste Skalierungswelle reinvestieren (Governance inklusive). Die richtige KI‑Mischung definieren: Multi‑Modell‑Strategie (Foundation + spezialisierte Modelle) mit proprietären Daten/IP kombinieren…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
CEOs gestalten C‑Suite‑Rollen für KI‑Zeitalter neu
Deutsche und Schweizer CEOs stimmen in vielen Punkten mit ihren internationalen Kollegen überein – in einigen Details zeigen sich jedoch interessante regionale Unterschiede. 76 % der weltweit befragten Organisationen verfügen inzwischen über einen Chief AI Officer, gegenüber 26 % vor einem Jahr. Deutsche Unternehmen liegen im Trend, während Schweizer Organisationen noch zurückliegen. 59 % der…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wer KI-Agenten einstellt, muss sie auch führen
Bei der Einführung von KI-Agenten sollte man nicht wie bei einem Chatbot-Projekt denken, sondern eher wie beim Onboarding eines neuen, hochprivilegierten Mitarbeiters. Sonst können aus digitalen Helfern unkontrollierbare Akteure werden. Digitale Mitarbeiter mit großen Chancen – und großen Rechten Unternehmen holen sich gerade digitale Mitarbeiter ins Haus – und das ist eine enorme Chance.…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Regulierung von künstlicher Intelligenz – Notwendigkeit, Risiken und strategische Balance
Regulierung ist notwendig, weil KI neue systemische Risiken schafft – von autonomen Cyberangriffen bis zu algorithmischer Diskriminierung. Überregulierung gefährdet Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber den USA, die auf Deregulierung und Investitionen setzen. Regulierung kann Innovation fördern, indem sie Vertrauen, Haftungssicherheit und technische Standards schafft, die Skalierung erst ermöglichen. Fragmentierte Regeln (»Kleinstaaterei«) bremsen Branchen wie Automotive und…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Trends Services | New Work | Services
2003 und 2024: Beliebte Ausbildungsberufe – gestern und heute
Die beliebtesten Ausbildungsberufe in Deutschland haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verschoben. Während 2003 noch klassische kaufmännische Berufe wie Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel mit 28.773 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen dominierten, liegt 2024 der Beruf Kraftfahrzeugmechatroniker:in mit 24.255 an der Spitze. Das verdeutlicht die Infografik auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts. Auffällig ist vor allem…
News | Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Proaktive Vermeidung von IT‑Ausfällen durch agentenbasierte künstliche Intelligenz
Moderne IT‑Landschaften sind durch hohe Komplexität, hybride Architekturen und eine wachsende Anzahl an Abhängigkeiten gekennzeichnet. In solchen Umgebungen führen Störungen häufig zu erheblichen geschäftlichen Auswirkungen. Ein zunehmend relevanter Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist der Einsatz von agentenbasierter künstlicher Intelligenz zur vorausschauenden Erkennung und Prävention von IT‑Problemen. Von reaktiver Störungsbehebung zu präventivem IT‑Betrieb Traditionell…
Ausgabe 3-4-2026 | News | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Multi-Agenten-Systeme erhöhen den Grad der Automatisierung – Ein zentraler Orchestrator und viele Spezialisten
Multi-Agenten-Systeme markieren im Bereich der KI die nächste Evolutionsstufe. Dabei handelt es sich um Anwendungen, in denen mehrere KI-Agenten mit speziellen Fähigkeiten autonom zusammenarbeiten. Ziel ist es, hochkomplexe Aufgaben weitgehend ohne menschliches Zutun zu bearbeiten und so das Personal zu entlasten.
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
»Wirksamer, strategischer Hebel im daily business«
Florian Bauer (Bauer Immobilien Unternehmensgruppe) über KI-Integration und Immobilien. KI als strategischer Hebel: Künstliche Intelligenz wird bei der von Florian Bauer geführten Unternehmensgruppe nicht experimentell, sondern gezielt als wirksamer, strategischer Hebel im Tagesgeschäft eingesetzt. Fokus auf operativen Mehrwert: KI‑Anwendungen konzentrieren sich klar auf operative Kernprozesse wie Vertrieb, Dokumentenprüfung, Vertragsgestaltung, Workflow‑Beschleunigung und Kundenkommunikation. Pragmatische Implementierung:…