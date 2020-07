London wird stärker überwacht als Peking

Nur zwei Städte weltweit verfügen laut Comparitech über eine flächendeckendere Videoüberwachung als London, Taiyuan und Wuxi, beide in China gelegen. Und der Vollständigkeit halber muss hier gesagt werden, dass die Volksrepublik 18 Mal in den Top 20 der am stärksten überwachten Großstädte der Welt auftaucht. Indes schafft es die britische Hauptstadt mit 68,4 Kameras je 1.000 Einwohner auf den dritten Platz und schlägt damit unter anderem auch die chinesische Hauptstadt Peking. Erst an 50. Stelle findet sich Berlin. In der Bundeshauptstadt überwachen demnach rund 17.500 Kameras den öffentlichen Raum – das sind 4,9 je 1.000 Einwohner. Damit ist die CCTV-Abdeckung dort deutlich niedriger als in Moskau, aber höher als in New York. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/22350/ueberwachunsgkameras-in-ausgewaehlten-grossstaedten

