Mit welchen Entwicklungen sollte man bei KI bis 2030 rechnen?

Bis 2030 ist mit einer beschleunigten Verbreitung von generativer KI und agentischen Systemen, starker Marktfragmentierung, tiefgreifenden Veränderungen im Arbeitsmarkt und verschärfter Regulierung zu rechnen.
Technologische Entwicklungen
- Generative KI und KI‑Agenten werden Mainstream‑Produktivitätstools herausfordern und beträchtliche Marktverschiebungen auslösen; Anbieter werden Funktionen neu packen und Preismodelle anpassen.
- Multiagenten‑Systeme werden Routine‑CRM‑ und Serviceprozesse weitgehend automatisieren, Menschen bleiben für komplexe, emotionale oder regulierte Fälle zuständig.
- Programmierbares Geld und maschinenfähige Transaktionen werden KI‑Agenten wirtschaftliche Handlungsfähigkeit verleihen und neue autonome Geschäftsmodelle ermöglichen; bis 2030 werden programmierbare Transaktionen massenhaft an Bedeutung gewinnen.
Markt und Wirtschaft
- Regionale Fragmentierung: Ein signifikanter Anteil der Länder wird auf regionsspezifische KI‑Plattformen setzen, was globale Einheitlichkeit erschwert und Multi‑Cloud/Mehranbieter‑Strategien erforderlich macht.
- Verkaufs‑ und Beschaffungsökosysteme wandeln sich: KI‑Agenten werden B2B‑Transaktionen und Kundenakquise massenhaft vermitteln, was Verkaufszyklen verkürzt und neue Daten‑Wertmodelle schafft.
Arbeit, Talente und Organisation
- KI‑Kompetenz wird zur Einstellungswährung; standardisierte Tests und Zertifizierungen für GenAI‑Fähigkeiten werden in Recruitingprozessen üblich sein.
- Parallel entstehen KI‑freie Kompetenzbewertungen, um kritisches Denken zu sichern; Organisationen werden aktiv Rollen und Lernpfade neu gestalten, um kognitive Kernfähigkeiten zu erhalten.
Governance, Risiko und Recht
- Regulierung und Haftungsfälle werden stark zunehmen; rechtliche Risiken durch KI‑Fehler führen zu mehr Kontrolle, Compliance‑Kosten und branchenspezifischen Vorsichtsmaßnahmen.
- Unternehmen müssen dedizierte KI‑Governance‑Programme, laufende Rechtslandkarten und technische Schutzmaßnahmen implementieren, um Compliance und Transparenz sicherzustellen.
Konkrete Prioritäten bis 2028–2030
- Architektur: Aufbau von Multi‑Region, API‑first und datensouveränen Plattformstrategien.
- Governance: Einführung eines kontinuierlichen »Laws & Regs«‑Registers, Rollen für OVO (Operate, Verify, Override) und Audit‑Trails.
- Talent: Kombination aus GenAI‑Kompetenztests und KI‑freien Assessments; Upskilling‑Programme priorisieren.
- Business: Pilotierung agentischer Automatisierung in kundenorientierten Prozessen und Design programmierbarer Zahlungsflüsse dort, wo ökonomischer Nutzen klar ist.
Priorisierte Maßnahmen für die nächsten 12 Monate
- Identifiziere 2–3 Kernprozesse für agentische Automatisierung und starte kontrollierte Piloten.
- Erstelle ein KI‑Risiko‑Heatmap und ein Compliance‑Tracker für regionale Anforderungen.
- Entwickle ein Kompetenzrahmenwerk mit GenAI‑Tests und KI‑freien Assessment‑Stations.
Albert Absmeier & KI
Quellen: Markt‑ und Prognosedaten sowie Trendanalysen zu GenAI, Agenten, Regulierung und Talenttrends.
https://ap-verlag.de/prognosen-fuer-2026-2030-der-umgang-mit-kuenstlicher-intelligenz-in-einer-welt-des-wandels/99951/
Prognosen für 2026 – 2030: Der Umgang mit künstlicher Intelligenz in einer Welt des Wandels
- GenAI und KI-Agenten werden bis 2027 die Mainstream-Produktivitätstools herausfordern und einen Marktumbruch in Höhe von 58 Milliarden Dollar auslösen.
- 75 % der Einstellungsprozesse werden bis 2027 Zertifizierungen und Tests zur KI-Kompetenz umfassen, um die KI-Fähigkeiten der Kandidaten zu bewerten.
- 35 % der Länder werden bis 2027 an regionsspezifische KI-Plattformen gebunden sein, die proprietäre kontextuelle Daten verwenden.
- Organisationen, die Multiagenten-KI für 80 % der kundenorientierten Geschäftsprozesse nutzen, werden bis 2028 dominieren.
- 90 % der B2B-Käufe werden bis 2028 durch KI-Agenten vermittelt, was über 15 Billionen Dollar an B2B-Ausgaben durch KI-Agenten-Austausche betragen wird.
Gartner, ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, hat seine zentralen strategischen Prognosen für 2026 und darüber hinaus vorgestellt. Diese Prognosen konzentrieren sich auf drei Kernbereiche: Talente im Zeitalter der KI, Souveränität und latente KI-Risiken.
»Die Risiken und Chancen des rasanten technologischen Wandels beeinflussen zunehmend das menschliche Verhalten und die Art, wie Entscheidungen getroffen werden«, erklärte Daryl Plummer, VP, Distinguished Analyst, Gartner Fellow und Chief of AI Research im Bereich Gartner High Tech Leaders and Providers. »Um sich erfolgreich auf die Zukunft vorzubereiten, sollten CIOs und Führungskräfte Verhaltensänderungen ebenso ernst nehmen wie technologische Entwicklungen – und ihnen höchste Priorität einräumen.«
Bis 2027 wird die Nutzung von GenAI und KI-Agenten die erste echte Herausforderung für Mainstream-Produktivitätstools in 30 Jahren darstellen und einen Marktumbruch in Höhe von 58 Milliarden Dollar auslösen.
GenAI-Änderungen werden es Organisationen ermöglichen, Anforderungen an GenAI-Innovationen zu priorisieren, die die Arbeitsausführung beschleunigen. Legacy-Formate und Kompatibilität werden an Bedeutung verlieren, wodurch Eintrittsbarrieren gesenkt und neue Wettbewerber aus einer Vielzahl von Anbietern entstehen werden.
Die Kosten und das Packaging von alltäglicher generativer KI (GenAI) werden sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich ändern, wobei Anbieter kostenpflichtige Funktionen in eine kostenfreie Stufe verschieben, was kostenfreie Produkte für mehr Benutzer geeignet macht.
Bis 2027 werden 75 % der Einstellungsprozesse Zertifizierungen und Tests zur KI-Kompetenz am Arbeitsplatz während der Rekrutierung umfassen.
In den nächsten zwei Jahren ist zu erwarten, dass viele Organisationen praktische KI-Kompetenzbewertungen in ihre Einstellungsprozesse integrieren. Diese standardisierten Rahmenwerke und gezielten Umfragen ermöglichen es Unternehmen, die Kompetenz der Kandidaten zu verstehen und Lücken in den KI-Fähigkeiten ihrer Belegschaft zu schließen. Dieser Trend wird besonders ausgeprägt sein für Berufe, bei denen Informationsaufnahme, -speicherung und -synthese wichtige Bestandteile sind.
Da GenAI-Fähigkeiten zunehmend mit Gehältern korreliert sind, werden motivierte Kandidaten einen deutlich höheren Wert auf den Erwerb von KI-Fähigkeiten legen und diese Fähigkeiten nachweisen müssen, um Probleme zu lösen, die Produktivität zu steigern und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Bis 2026 wird der Verlust kritischer Denkfähigkeiten durch den Einsatz von GenAI 50 % der globalen Organisationen dazu veranlassen, »KI-freie« Kompetenzbewertungen zu verlangen.
Da Unternehmen ihre Nutzung von GenAI ausweiten, werden sich die Einstellungspraktiken zunehmend zwischen Kandidaten unterscheiden, die unabhängig denken können, und solchen, die sich zu stark auf maschinell erzeugte Ergebnisse stützen. Die Rekrutierung wird zunehmend die Fähigkeit betonen, Problemlösungen, Beweisbewertungen und Urteilsvermögen ohne KI-Unterstützung nachzuweisen.
Dieser Wandel wird die Einstellungsprozesse verlängern und den Wettbewerb um Talente mit nachgewiesenen kognitiven Fähigkeiten verschärfen. In hochsensiblen Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Recht wird die Knappheit solcher Talente die Akquisitionskosten erhöhen und Unternehmen zwingen, neue Beschaffungs- und Bewertungsstrategien zu entwickeln. Spezialisierte Testmethoden und Plattformen, die darauf ausgelegt sind, die menschliche Denkfähigkeit zu isolieren, werden wahrscheinlich entstehen und einen Sekundärmarkt für KI-freie Bewertungstools und -dienste schaffen. Unternehmen, die KI-freie Bewertungen erfolgreich in ihre umfassenderen Talentstrategien integrieren, werden den »menschlichen Vorteil« in der Entscheidungsqualität und Anpassungsfähigkeit schützen und einen Vorteil bieten, der sich verstärken wird, wenn GenAI die Wettbewerbslandschaft neu gestaltet.
Bis 2027 werden 35 % der Länder an regionsspezifische KI-Plattformen gebunden sein, die proprietäre kontextuelle Daten verwenden.
Die KI-Landschaft wird sich fragmentieren, da technische und geopolitische Faktoren Organisationen zwingen, Lösungen zu lokalisieren, um auf strenge Vorschriften, sprachliche Vielfalt und kulturelle Ausrichtung zu reagieren. Universelle KI-Lösungen werden verblassen, da regionale Unterschiede zunehmen.
Multinationale Unternehmen werden komplexe Herausforderungen bei der Bereitstellung einheitlicher KI über globale Märkte hinweg bewältigen müssen und mehrere Plattformpartnerschaften verwalten, von denen jede einzigartige Compliance- und Datenverwaltungsanforderungen hat. Käufer werden regionale Plattformen bevorzugen, die starke Leistung und lokale Compliance bieten, während Anbieter Allianzen mit souveränen Cloud-Anbietern und Open-Source-Modellen eingehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Globale Modellanbieter müssen ihren kontextuellen Wert nachweisen oder riskieren, Marktanteile zu verlieren, insbesondere in regulierten oder kulturell sensiblen Sektoren.
Bis 2028 werden Organisationen, die Multiagenten-KI für 80 % der kundenorientierten Geschäftsprozesse nutzen, dominieren.
Ein hybrides KI-Modell, bei dem KI im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) routinemäßige Aufgaben übernimmt und Menschen sich auf komplexe, emotional aufgeladene Interaktionen konzentrieren, wird zum Branchenstandard. Darüber hinaus werden Kunden weiterhin zwischen vollständigem Selbstbedienungsservice, unterstützt durch KI-Interaktionen wie das Durchführen einer Transaktion oder das Erlernen eines Produkts, und einem Menschen, unterstützt durch KI, wählen können, um ihnen bei komplexen Situationen oder Abrechnungsstreitigkeiten zu helfen.
Organisationen, die keine Multiagenten-KI für ihre CRM-Organisationsprozesse übernehmen, riskieren, ihren Wettbewerbsvorteil zu verlieren, da die Kundenerwartungen an einen geringen Aufwand und schnellen Service zur Norm werden. Darüber hinaus bleiben Kunden, die geringe Aufwands-Erfahrungen machen, oft beim Anbieter/Marke, weil sie die bessere Erfahrung gemacht haben.
Bis 2028 werden 90 % der B2B-Käufe durch KI-Agenten vermittelt, was über 15 Billionen Dollar an B2B-Ausgaben durch KI-Agenten-Austausche treiben wird.
In diesem neuen Ökosystem wird verifizierbare Betriebsdaten zu einer Währung, die eine Datenfeed-Wirtschaft antreibt, in der digitale Vertrauensrahmen und Verifizierbarkeit Voraussetzungen für die Teilnahme sind. Produkte, die mit zusammensetzbaren Mikroservices, API-First, Cloud-nativen, kopflosen Architekturen entwickelt wurden, werden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil schaffen. Neue kommerzielle Modelle werden entstehen, die hochfrequente, reibungslose Verkäufe bieten, die den Verkaufszyklus für eine große Bandbreite an Geschäfts- und Technologieeinkäufen radikal verkürzen können.
Bis Ende 2026 werden »Tod durch KI«-Rechtsansprüche aufgrund unzureichender KI-Risikoschutzmaßnahmen 1.000 übersteigen.
Steigende Fälle von unrechtmäßigen Todesfällen durch KI-bezogene Sicherheitsfehler oder »Tod durch KI« werden zu erhöhter behördlicher Kontrolle und Regulierung, Rückrufen, Einbeziehung von Strafverfolgungsbehörden und höheren Prozesskosten führen.
Mit zunehmender behördlicher Kontrolle werden Organisationen unter Druck geraten, nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen, sondern auch Sicherheit und Transparenz in ihren Geschäftssystemen durch den Einsatz von KI-Schutzmaßnahmen zu priorisieren. Paradoxerweise werden Unternehmen wahrscheinlich entweder ihre KI-Nutzung oder deren Fehlen hervorheben, um sich von Wettbewerbern abzuheben und das Risiko potenzieller Rechtsstreitigkeiten zu mindern.
Die Auswirkungen von KI- und Entscheidungsfehlern werden je nach geografischer Lage unterschiedlich sein, da die rechtlichen und regulatorischen Systeme unterschiedlich sind, was Organisationen unterschiedlichen Risiken und Haftungen aussetzt.
Bis 2030 werden 22 % der monetären Transaktionen programmierbar sein, um Nutzungsbedingungen einzuschließen und KI-Agenten wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu verleihen.
Programmierbares Geld ermöglicht neue Geschäftsmodelle, indem es Maschinen-zu-Maschinen-Verhandlungen, automatisierten Handel, Marktentdeckung und Datenwertmonetarisierung ermöglicht und Branchen wie das Lieferkettenmanagement und Finanzdienstleistungen grundlegend umgestaltet. Echtzeit-programmierbare Transaktionen bieten Liquiditäts- und Effizienzgewinne, indem sie Reibungen reduzieren, die Liquidität verbessern und Betriebskosten senken, was den Aufstieg autonomer Geschäftsoperationen unterstützt.
Der Aufstieg von Maschinenkunden, wie KI-Agenten mit wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit, wird die Nachfrage nach programmierbarer Finanzinfrastruktur erhöhen, neue Märkte schaffen, autonomes Finanzieren erleichtern und Produkte ermöglichen, die sich automatisch an sich ändernde Bedürfnisse anpassen. Infolgedessen entwickeln sich Stablecoins, Einlagentoken und tokenisierte reale Vermögenswerte zu gängigen Finanzinstrumenten für den Unternehmenseinsatz.
Fragmentierte Standards und mangelnde Interoperabilität zwischen programmierbaren Geldplattformen und Blockchain-Infrastrukturen werden jedoch das Marktwachstum hemmen und verhindern, dass KI-Agenten und Maschinenkunden als echte wirtschaftliche Akteure agieren. Sicherheitslücken bei der Speicherung, Zugangskontrolle und Transaktionsintegrität von programmierbarem Geld werden das Vertrauen untergraben und neue regulatorische Rahmenbedingungen für deren Nutzung erfordern.
Bis 2027 wird die Kosten-Nutzen-Lücke für prozesszentrierte Dienstleistungsverträge durch agentische KI-Neuerfindung um mindestens 50 % reduziert.
KI-Agenten werden sich weiterentwickeln, um implizites Wissen zu entdecken, und Interaktionen mit ihnen werden dann selbst zum Prozess. Verstecktes Wissen, das von diesen Agenten genutzt wird, wird zu neuen Wertanlagen führen. Kontinuierliche innovationsbasierte Preisgestaltung wird nicht durch Arbeit begrenzt sein, da standardisierte Arbeitsabläufe durch kontextgesteuerte Orchestrierung ersetzt werden.
Bis 2027 wird fragmentierte KI-Regulierung 50 % der Weltwirtschaften abdecken und 5 Milliarden Dollar in Compliance-Investitionen treiben.
Die KI-Transformation wird auf KI-Governance aufgebaut. In mehr als 1.000 im letzten Jahr vorgeschlagenen KI-Gesetzen gibt es dennoch keine konsistente Definition von KI. KI-Governance kann ein Enabler oder eine Barriere sein. Während Technologie hilft, entfesselt KI-Kompetenz die Macht. Um sicher zu bleiben, werden Technologieführer darauf angewiesen sein, eine kontinuierliche »Gesetze und Vorschriften«-Gedankenkarte zu erstellen.
KI-Governance-Programme mit dediziertem Personal und spezialisierter Software werden zur Norm, um neue und sich entwickelnde KI-Risiken unabhängig von der Sicherheit zu managen. Diese Risiken werden sowohl durch regulatorische als auch durch geschäftliche Anforderungen getrieben.
Clients can read more in Signature Series: Top Strategic Predictions for 2026 and Beyond.
https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=https %3A %2F %2Fgcomdr.pdo.aws.gartner.com %2Fdocument %2F6933266 %3Fref %3DsolrResearch %26refval %3D503847140
11104 Artikel zu „KI „
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn Menschen KI-Entscheidungen verschlimmbessern
Studie zeigt auf, warum Mensch und Maschine noch kein gutes Team sind. Die Technische Universität Berlin hat in einem neuen Positionspapier ein unbequemes Ergebnis zusammengefasst: Mensch-KI-Teams treffen oft schlechtere Entscheidungen als die KI allein. Was paradox klingt, zeigt sich in vielen Feldern wie Radiologie, Sicherheitstechnik oder Prozessüberwachung. Je zuverlässiger die Systeme, desto größer die…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit mit KI – Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung.
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI und Cyberresilienz: Die Zukunft der IT-Sicherheit – Cyberresilienz als strategische Priorität
Kathrin Redlich, Vice President DACH & CEE bei Rubrik, betont die Notwendigkeit von Cyberresilienz in Unternehmen, da Cyberangriffe unvermeidlich sind. Dabei ist die schnelle Wiederherstellung der Geschäftskontinuität nach einem Angriff entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Integration von KI in Sicherheitslösungen wird eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberangriffen spielen.
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Passgenaue Lösungen für Unternehmen: Die richtige KI für jeden Anwendungsfall finden
Viele Unternehmen haben Ideen, wie sie mit künstlicher Intelligenz Prozesse, Produktion und andere Abläufe beschleunigen könnten. Doch die Frage, welche KI sich dafür am besten eignet, greift am Anfang zu weit. Zu Beginn stehen Ziele und Datenqualität im Vordergrund. Die Lösung ist dann meist eine Kombination mehrerer KI-Technologien. Mit der KI ist es wie…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Eigeninitiative bei KI-Nutzung birgt Sicherheitsrisiken: Mitarbeiter oft auf sich allein gestellt
Learning by Doing im KI-Zeitalter – Eigeninitiative von Mitarbeitern kann zu schweren Sicherheitsrisiken führen. 85 Prozent halten KI-Sicherheit für sehr wichtig, doch viele werden bei Einführung und Fortbildung oft sich selbst überlassen. Bei dem Großteil der Deutschen kommt KI bereits im Arbeitsalltag zum Einsatz, 62 Prozent nutzen Tools wie ChatGPT sogar täglich. Doch bisher wird…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Die Bedeutung visueller Kollaborationsplattformen für die KI-Transformation in Unternehmen – Vom Whiteboard zum KI-Hub
Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist Herausforderung und Chance zugleich. Um Unabhängigkeit und Flexibilität zu gewährleisten, müssen Nutzerschnittstellen, Rohdaten und Feature-Daten voneinander getrennt und standardisierte Schnittstellen genutzt werden. Visuelle Kollaborationsplattformen mit tiefer KI-Integration bieten eine innovative Lösung, indem sie multimodale, kollaborative Arbeitsräume schaffen, die die kognitiven Prozesse der Nutzer fördern.
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen
TaxTech im Praxiseinsatz – KI als Treiber für effiziente Steuerprozesse
Das deutsche Steuerwesen ist komplex und erfordert effiziente Lösungen zur Bewältigung der hohen Anforderungen. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ermöglichen die Automatisierung und Optimierung von Steuerprozessen, wodurch Unternehmen Transparenz gewinnen und Risiken sowie Kosten reduzieren können. Die Vision der »autonomen Compliance« kombiniert technologische Innovationen mit menschlicher Expertise, um eine moderne und resiliente Steuer-Compliance zu schaffen.
News | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien | Tipps
CIO-CEO-Alignment: Gemeinsam zum Erfolg im KI-Zeitalter
CEOs verlangen messbaren Geschäftswert aus KI bei gleichzeitigem Druck auf Kosten und Risiko. CIOs müssen die CEO-Prioritäten verstehen, sechs entscheidende Gesprächsfelder beherrschen und konkrete Governance- und Kommunikationsmuster etablieren, um Modernisierung und Innovation zu ermöglichen. Ausgangslage und Kernprobleme Abstimmungsdefizite: Viele CIOs sind unsicher, welche Prioritäten der CEO tatsächlich setzt, und fühlen sich in strategischen Entscheidungen…
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
CEO und CIO müssen sich bei KI besser koordinieren
Eine optimierte Abstimmung zwischen CEO und CIO kann die notwendigen, strategischen Entscheidungen zur Einführung von KI beschleunigen. Die Einführung von KI zwingt CIOs dazu, umfassendere strategische Rollen zu übernehmen, mit größerer Verantwortung in den Bereichen Transformation, Kostenkontrolle und Personalmanagement. Allerdings geben 39 % an, dass sie bei wichtigen Entscheidungen nicht mit ihren CEOs im Einklang…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Services | Tipps
Neues, getarntes Phishing-Kit zielt auf Microsoft 365 ab
Ein neuartiges, getarntes und hartnäckiges PhaaS-Kit stiehlt Anmeldedaten und Authentifizierungs-Token von Microsoft 365-Nutzern, wie eine aktuelle Analyse von Barracuda zeigt [1]. Die Bedrohungsanalysten beobachten dieses neue und sich rasant weiterentwickelnde PhaaS-Kit seit Juli 2025 und haben es »Whisper 2FA« getauft. Im vergangenen Monat hat Barracuda fast eine Million Whisper 2FA-Angriffe auf Konten im Rahmen von…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Drei zentrale Risiken bei KI-Agenten
KI-Agenten (engl. »AI agents«) erobern die Arbeitswelt, doch der Hype birgt auch Gefahren. Während Unternehmen weltweit auf diese Technologie setzen, zeigt sich: Schnelligkeit geht oft zu Lasten der Sicherheit. Nach einer aktuellen IBM-Studie sehen Unternehmen KI-Agenten nicht länger als Experiment, sondern als unverzichtbaren Bestandteil ihrer digitalen Transformation [1]. Führungskräfte erwarten bis 2025 einen achtfachen Anstieg…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Revolution: Management betrachtet KI-Agenten mit Neugier
Von allen Trend-Technologien werden KI-Agenten die Wertschöpfung der Wirtschaft am meisten stärken: 44 Prozent der deutschen Entscheider trauen ihnen zu, für den größten Produktivitätsschub zu sorgen, im Vergleich zu smarten Maschinen (42 Prozent), Quantencomputern (40 Prozent) und humanoiden Robotern (26 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Microsoft Deutschland [1]. Den Einsatz von…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services | Strategien
KI wird Monetarisierung von Software deutlich verändern
KI-fähige Produkte und Funktionen drücken die Margen, nutzungsbasierte Monetarisierung ist mittlerweile Mainstream und Datenlücken verstärken die Herausforderungen bei der Kundenbindung. Revenera, Anbieter von Plattformen zur Software-Monetarisierung, Open-Source-Compliance und Installation, präsentiert den »Revenera Monetization Monitor: Software Monetization Models & Strategies 2026 Outlook«. Die Umfrage unter mehr als 500 Anbietern legt dabei unter anderem die aktuellen…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Experte: KI am wichtigsten für Wirtschaftswachstum
»Künstliche Intelligenz ist der größte Hebel, den Unternehmen selbst in der Hand haben, um sich dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands zu entziehen, ohne das Land verlassen zu müssen«, sagt der Interim Manager Eckhart Hilgenstock und Co-Autor des neuen Buches »Wirtschaftswende jetzt! – So bringen wir Deutschland wieder auf Wachstumskurs« (ISBN 978-3-98674-186-0) [1]. »Auf die großen Hürden…
News | Business | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Wie Unternehmen Mitarbeitende im Umgang mit KI schulen können
Die produktive Nutzung von KI setzt eine adäquate Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. Durch die Automatisierung von Aufgaben, die Bereitstellung von Erkenntnissen und die Förderung der Zusammenarbeit ermöglicht KI Mitarbeitern, sich auf höherwertige Tätigkeiten zu konzentrieren, die Kreativität, kritisches Denken und strategische Entscheidungen erfordern. Da Unternehmen KI zunehmend nutzen, ist es entscheidend, die…
News | TechTalk
TechTalk: Belkin steht für formschönes und praktikables Design
Mit Oliver Seil durften wir auf der Internationalen Funkausstellung 2025 dieses interessante Videogespräch zum Thema Design führen. Darin spricht Oliver über die Wichtigkeit des Produktdesigns für Belkin ganz generell und ganz konkret. Und wie sich das in ihren Produkten widerspiegelt, haben wir auch gelernt.
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Effizienzschub im Außendienst: Die Rolle von KI-Agenten im Field Service
Sie planen selbstständig den Einsatz von Servicetechnikern, erkennen Anomalien an Maschinen und schlagen Gegenmaßnahmen vor oder arbeiten neue Kollegen ein: KI-Agenten werden den technischen Außendienst nachhaltig transformieren. Agentenbasierte KI läutet eine neue Ära der Automatisierung ein. KI-Agenten, die Aufgaben ohne menschlichen Input autonom erledigen und dabei Entscheidungen treffen, versprechen Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne. Ein Bereich,…
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Freundschaft schließen mit der KI: Warum nicht?
Hälfte der 16- bis 29-Jährigen würde bei bestimmten Themen eher mit einer KI als mit Freunden und Familie sprechen. 27 Prozent meinen, KI-Assistenten können gegen Einsamkeit helfen. Ein Ratschlag von Siri, Trost von Alexa oder ein offenes Ohr vom Google Assistant – mit den Fortschritten bei künstlicher Intelligenz erleben Sprachassistenten einen Entwicklungsschub. Sie werden…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
(Umwelt)bewusstes Datenmanagement: Der Weg zur sparsamen KI
Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, die Effizienz von Unternehmen erheblich zu steigern. Doch dieser Fortschritt hat auch Schattenseiten. Der unkontrollierte Anstieg von Einwegdaten und die damit verbundene Datenverschwendung stellen ein großes ökologisches Problem dar. Schätzungen der International Energy Agency zeigen, dass der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 auf 945 Terawattstunden ansteigen könnte. Dies entspricht…
News | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
KI für nachhaltige Entwicklung
Künstliche Intelligenz gilt als Hebel, um komplexe Probleme schneller zu verstehen. Ein Bedarf dafür besteht auch im Bereich der Entwicklung von Nachhaltigkeit, wo es gilt Trends vorherzusagen und Systeme effizienter zu steuern: von Energie und Wasser über Gesundheitsversorgung bis hin zu Bildung. In der bislang größten Überblicksstudie überhaupt hat nun ein internationales Forschungsteam den Einsatz…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI verleiht altbekannten Angriffstaktiken neue Schlagkraft und Dimension
Cyberkriminelle nutzen die Fortschritte von KI zu ihrem Vorteil – Zunahme allgemeiner Bedrohungen, professionalisierter Browser-Diebstahl und konzentrierte Angriffe auf Cloud-Umgebungen. KI verändert nicht nur, wie wir arbeiten. Sie verändert auch die Art und Weise, wie Cyberkriminelle vorgehen. Aus einer neuen Studie von Elastic, dem Unternehmen für Search AI, geht hervor: Bedrohungsakteure nutzen künstliche Intelligenz,…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Bekämpfung von Fake News im großen Stil mit KI
Desinformation ist zu einer der hartnäckigsten Herausforderungen des digitalen Zeitalters geworden. Das Ausmaß und die schnelle Verbreitung von Fehlinformationen können demokratische Institutionen, die öffentliche Sicherheit und das Vertrauen in Institutionen bedrohen. Das Tempo und die Raffinesse von Desinformationen haben sich über die Reichweite traditioneller Gegenmaßnahmen hinaus beschleunigt. Wenn manipulierte Videos in wenigen Stunden Millionen erreichen…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI-gestützter Kundenservice verfehlt Kundenerwartungen
Neuer Report offenbart Kluft zwischen KI-Versprechen und Realität: KI im Kundenservice enttäuscht viermal häufiger als bei anderen Anwendungen, während für Unternehmen der Druck steigt, den ROI nachzuweisen. Isabelle Zdatny von Qualtrics mahnt: »Zu viele Unternehmen nutzen KI, um Kosten zu senken, statt Probleme zu lösen.« Fast jeder fünfte Verbraucher, der KI im Kundenservice nutzte,…
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services
Intelligenter IT-Support: Wie KI den Service Desk verändert
Die Rolle von IT-Supportstrukturen in Unternehmen wandelt sich grundlegend. Digitale Geschäftsmodelle, hybride Infrastrukturen und steigende Erwartungen an Verfügbarkeit und Geschwindigkeit setzen klassische Service-Desk-Konzepte zunehmend unter Druck. Während Prozessoptimierung, Self-Service-Portale und Nearshore-Modelle jahrelang als probate Mittel galten, stoßen sie heute an ihre Grenzen. Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet neue Handlungsspielräume – allerdings nur, wenn sie gezielt, fundiert…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Anbieter im Check: So erkennen Unternehmen seriöse Partner
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung – von der Prozessautomatisierung bis zur Datenanalyse. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anbieter mit sehr unterschiedlichen Lösungen, was die Auswahl eines verlässlichen Partners erschwert. Doch die richtige Wahl ist entscheidend: Gut durchdachte KI-Projekte steigern Effizienz und Wettbewerbsvorteile, während unzuverlässige Lösungen zu Fehlinvestitionen, Datenlecks und damit zu…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Hohe Akzeptanz, wenig Bewusstsein: Die KI-Wissenslücke
Neue Untersuchungen in Europa zeigen die KI-Wissenslücke auf – eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Vertrauen der Öffentlichkeit in KI und dem Verständnis für den täglichen Gebrauch. Nur 32 % der Befragten in Deutschland glauben, KI oft in ihrem Alltag zu nutzen. Trotz der geringen wahrgenommenen Nutzung ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in KI hoch. …
Trends 2025 | News | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
2025 AI Readiness Report: Die Angst, in der KI abgehängt zu werden
Eine Studie zur KI-Strategie großer Unternehmen in ausgewählten westeuropäischen Staaten deckt eine Reihe von Unzulänglichkeiten und Widersprüchen auf. Die jüngste Climb-Studie »2025 AI Readiness Report« zeigt den Stand der KI-Nutzung großer Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und Irland [1]. Der Druck, KI-Lösungen einzusetzen, kommt vor allem von den Kunden. Mit 56 % geben mehr als…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Digitale Verwaltung: Zwei Drittel möchten, dass ihre Anträge von einer KI bearbeitet werden
65 Prozent wollen, dass die Verwaltung Vorreiter bei künstlicher Intelligenz wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass Ämter und Behörden KI zur Bearbeitung von Anträgen einsetzen. 7 Prozent wollen, dass bei einem eigenen Antrag die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die…
Trends 2025 | News | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten werden Arbeitskräfte ersetzen – aber später als gedacht
Lediglich 15 % der IT-Anwendungsleiter gaben an, dass sie derzeit vollständig autonome KI-Agenten – also zielorientierte KI-Tools, die ohne menschliche Aufsicht arbeiten – in Betracht ziehen, testen oder bereits einsetzen. Das geht aus einer Umfrage von Gartner hervor [1]. Im Mai und Juni 2025 befragte Gartner insgesamt 360 IT-Anwendungsleiter aus Unternehmen mit mindestens 250 Vollzeitbeschäftigten…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Tipps
KI-Betrug mit Deepfakes um 500 % gestiegen
KI-Betrug mit Deepfakes hat 2025 um 500 % zugenommen. Das geht aus dem neuesten Bericht der Forex-Broker-Experten von BrokerChooser hervor [1]. Die Experten analysierten Betrugsprotokolle, um zu berechnen, wie oft das Abbild verschiedener Prominenter verwendet wurde, um gefälschte Nachrichten über Deepfakes und andere KI-Medien zu erstellen. Sie sammelten auch Daten über den Anstieg von Vorfällen…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Das Verbrauchervertrauen in KI stürzt ab, während die KI-Nutzung explodiert
Nur 23 Prozent der Befragten sind überzeugt, Betrugsversuche zu erkennen. Die Konsumenten fordern stärkere Sicherheit und eine Regulierung von KI. Ping Identity, ein Anbieter zur Sicherung digitaler Identitäten, hat seine Verbraucherumfrage 2025 veröffentlicht. Diese zeigt einen deutlichen Kontrast zwischen rasant steigender KI-Nutzung und dem zusammenbrechenden Vertrauen der Verbraucher in globale Marken. Der Bericht ergab,…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Bürgernähe per KI: Wie Voicebots Verwaltungen entlasten
»Drücken Sie die Drei, um mit unserem IT-Support verbunden zu werden«: Telefonhotlines mit sperrigen Begrüßungen und komplizierten Tastenmenüs sind den meisten Menschen ein Graus. Sogenannte Voicebots können das inzwischen deutlich besser. Voicebots sind digitale Assistenten, die Anrufe eigenständig entgegennehmen und so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei wiederkehrenden Anfragen entlasten. Sie sind in vielen Unternehmen, die…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI: Diese Angriffsszenarien auf ihre KI-Modelle sollten Unternehmen kennen
Rasend schnell gewinnt KI an Bedeutung und erobert immer mehr Branchen und Unternehmen. Deshalb nehmen Cyberkriminelle verstärkt die KI-Modelle selbst ins Visier und versuchen beispielsweise, sie so zu manipulieren, dass sie sensible Daten preisgeben oder falsche Ergebnisse liefern. Dell Technologies listet die gängigen Angriffsarten auf. Das Wissen um die Bedrohungen hilft Unternehmen, Risiken richtig…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Verantwortungsbewusster Einsatz von KI-Agenten: Maßnahmen und Empfehlungen
Es gibt mehr Herausforderungen und Risiken, die mit der Einführung von KI-Agenten in Unternehmen verbunden sind, als bisher angenommen. Gerade Unternehmen, die bereits KI-Agenten einsetzen, haben ein höheres Bewusstsein für die damit verbundene Management-Komplexität, und erkennen, dass diese Komplexität oft die verfügbaren Mitarbeiterressourcen übersteigt. Ohne klare Governance, Ressourcenplanung und Transparenz drohen erhebliche Risiken wie Überlastung,…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Drei Viertel der Unternehmen betrachten KI inzwischen als betriebskritisch
Agentic AI erreicht den Mainstream, da die Mehrheit der Unternehmen bereits mehrere KI-Agenten nutzt. Umfrageergebnisse belegen ein wachsendes Vertrauen von Führungskräften in KI-Agenten und zeigen, dass sich Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zunehmend auf KI verlassen. Der PagerDuty AI Resilience Survey, für den 1.500 IT- und Führungskräfte aus Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Vergessen Sie Ihre Privatsphäre: KI-Browser wollen alles wissen
Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Transformations-strategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen. CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80…